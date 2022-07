Constance Hall admits the truth behind her ‘sexy’ holiday photo

Mamablogger Constance Hall heeft de verborgen waarheid achter haar recente ‘sexy’ vakantiefoto onthuld nadat ze de tijd had genomen om op te laden op ‘de mooiste plek ter wereld’.

De 38-jarige was naar Katherine gereisd nadat ze een time-out had genomen van een zakenreis in Darwin toen ze werd gebeten door een boze duizendpoot tijdens een geïmproviseerde fotoshoot.

De moeder van zeven stond klaar aan de rand van de warmwaterbronnen ‘als een typische Instagram-dwaas’ toen ze werd gebeten.

‘De oevers van de warmwaterbronnen en een grappige kleine duizendpoot brachten me terug naar de aarde’, schreef ze bij de foto die ze met fans op Facebook deelde.

‘Mijn jeukende, gezwollen voet houdt me ‘s nachts nog steeds wakker,’ voegde ze eraan toe.

Maar de duizendpoot was niet het enige dat Constance tijdens de korte fotoshoot aan het water uit haar ‘Insta-modelwaan’ haalde.

‘De toeschouwers waarvan ik aannam dat ze dachten ‘dam, dat is een mooie koningin’, maar in plaats daarvan liefdevol zeiden ‘je bent erg dapper’ toen ik langs hen liep,’ zei ze.

Ze vertelde ook over haar eindeloze pogingen om te stoppen met vapen nadat ze dit jaar 30 keer probeerde en faalde.

‘Ik ben op dag zes zonder vapes, wat ik moeilijker vond om te stoppen dan met roken’, zei ze.

‘Ik zou dit jaar 30 keer zijn gestopt, maar ik ben niet verder gekomen dan één dag, dus ik voel me sterk’, voegde ze eraan toe.

De moeder zei dat ze het gemakkelijk vond om excuses te vinden om te blijven vapen voordat ze uiteindelijk besloot voorgoed te stoppen.

‘Aan het eind van de dag wilde ik niet dat mijn kinderen me zagen vapen en dus merkte ik dat ik me voor hen verstopte voor nog een suikerachtige, met nicotine gevulde trek en dat was een rotgevoel,’ zei ze.

Het is illegaal om goed te vapen, ook bekend als e-sigaretten, in West-Australië, waar Constance woont, maar het is niet illegaal om ze te gebruiken.

De strikte niet-verkoopwetten in de westelijke staat dateren van 2014 toen een verkoper werd veroordeeld voor het verkopen van een apparaat omdat het ‘lijkt op tabaksproducten’.

De beslissing van het West-Australische Hooggerechtshof benadrukt dat producten die op tabaksproducten lijken, ongeacht of ze nicotine bevatten of niet, in WA niet door tabaks- of algemene detailhandelaren mogen worden verkocht en dat het een overtreding is onder de Tobacco Products Control Act 2006 om deze producten te verkopen.

De wetten van Queensland op vapen zijn de strengste van alle staten en territoria van Australië, omdat het ook illegaal is om de apparaten daar te gebruiken.

De Australische Therapeutic Goods Association heeft ook hun regels over het importeren van vapes aangepast, aangezien de staatswetgevers hun wetten blijven aanscherpen.

‘Nicotineproducten mogen alleen worden voorgeschreven door een geregistreerde arts (of een andere bevoegde voorschrijver) en mogen alleen worden verstrekt door een geregistreerde apotheek’, oordeelde de TGA.

‘Een apparaat voor e-sigaretten dat is ontworpen en bedoeld voor het afleveren van nicotine, mag door een geregistreerde apotheek worden geleverd voor gebruik met voorgeschreven nicotineproducten, als onderdeel van een onder medisch toezicht staand programma om te stoppen met roken.’

Constance was in Darwin om productfoto’s te maken voor haar nieuwe serie – nadat ze had gedroomd om het Northern Territory ‘voor altijd’ te bezoeken.

De zakenreis komt weken nadat Constance beweerde al haar spaargeld te hebben verloren nadat ze het slachtoffer was geworden van een wrede vastgoedzwendel.

Ze zei dat ze onbewust duizenden dollars naar ‘hackers’ had gestuurd nadat ze was goedgekeurd voor een huurwoning.

Constance plaatste vorige maand een lange ‘online kreet’ over de wrede zwendel op Facebook en zei dat het officieel ‘de slechtste schoolvakantie ooit’ was.

De mummieblogger legde uit dat ze het huis van haar moeder wilde verlaten en een huurovereenkomst voor zes maanden had aangevraagd.

Wat zijn de dampwetten van Australië, per staat? Sinds 1 oktober 2021 zijn alle nicotineverdampingsproducten in alle Australische staten en territoria alleen op recept verkrijgbaar. Het is illegaal om vape of e-liquid te importeren, kopen of verkopen zonder een geldige vergunning of recept. Er gelden zware straffen, waaronder boetes en gevangenisstraffen. Dit artikel schetst de wetten rond vapen en elektronische sigaretten in Australië.

Na het aanvragen van tal van woningen en het krijgen van geen aanbeten besloot de ondernemer te kijken naar de panden die het langst op de lijst stonden.

‘En daar was het dan, een prachtig huis met een zwembad en een tuin en vier gemeubileerde slaapkamers die maar voor vier maanden beschikbaar zijn, perfect’, schreef Constance.

‘Normaal gesproken zou ik nooit zoveel geld uitgeven aan huur, maar ik had het gevoel dat we allemaal even pauze nodig hadden, en ik kon het me veroorloven. Het betekende alleen dat ik niet kon redden terwijl ik daar was.’

Ze nam contact op met een makelaarskantoor in Nedlands, Perth, en werd meegenomen voor een rondleiding door het huis, en diende later een online aanvraag in.

De volgende middag kreeg de alleenstaande moeder een e-mail waarin stond dat ze was goedgekeurd en dat ze het geld voor de borg en vier weken huur moest overmaken.

‘Het was veel geld. Ik was mijn spaarrekening aan het opruimen en een deel van het loon van vorige week, dat is een grote hit voor de schoolvakanties, maar ik dacht aan hoe opgewonden de kinderen zullen zijn als ik ze vertel, het zal als een vakantie op zich zijn,’ schreef ze .

‘Dus ik betaalde het, stuurde de overmaking meteen en vertelde hen zo snel mogelijk dat het geweldig zou zijn en kondigde het aan aan de kinderen die zo opgewonden waren.’

De volgende ochtend kreeg Constance echter een telefoontje van de agent die zei dat het bureau was gehackt.

‘De laatste twee e-mails die ik in dezelfde e-mailthread had ontvangen, waren niet echt van hen, het waren hackers’, zei ze tegen haar volgers.

‘De bankrekeninggegevens waren niet echt van hen en het huis is nooit goedgekeurd.’

De moeder van Perth zei dat ze zich ‘dom’ had gevoeld en had zichzelf voor de kop getrapt omdat ze het had laten gebeuren.

‘Maar ik ben een zakenvrouw, ik betaal vaak grote bedragen internationaal, ik ben handig met oplichting en betaal niets dat niet afkomstig is van een bekend contact met een geloofwaardige e-mailgeschiedenis, dus nee, ik ben niet dom, ‘ ze zei.

Ze zei dat dit had kunnen gebeuren met ‘letterlijk iedereen die wanhopig op zoek is naar een huurwoning’.

Constance zei dat zowel haar bank als het makelaarskantoor haar hadden verteld dat ze weinig konden doen om haar spaargeld terug te krijgen.

Haar bank zei dat vanwege de aard van de zwendel en omdat het een geautoriseerde transactie was, de kans om haar geld terug te krijgen klein was.

‘De politie vertelde me dat ik online cyberaangifte moest doen, maar waarschuwde dat ze het geld waarschijnlijk niet zouden terugkrijgen’, schreef de moeder.

‘De makelaar beweerde dat ze niets konden doen, maar verzekerde me dat hun e-mails nu weer veilig waren.’

Van haar spaargeld kon de fraudeafdeling van haar bank slechts $ 7,57 terugkrijgen, waardoor ze gedwongen werd terug te keren naar het begin.

Constance zei dat de zwendel de vrije tijd van haar kinderen had verpest omdat ‘moeder failliet is’, maar zei dat ze meer geluk had dan de meesten en probeerde dankbaar te zijn.

‘Maar sparen is nooit gemakkelijk voor me geweest, en ik was zo trots op dat geld en had het gevoel dat ik eindelijk iets deed dat liet zien hoe goed ik het heb gedaan, ondanks alle tegenslagen’, schreef ze.

Ze drong er bij anderen op aan die op zoek zijn naar een huurwoning of een aanbetaling voor het huis doen om het makelaarskantoor te bellen voordat ze geld overmaken.

‘Zelfs als je al in exact dezelfde e-mailthread hebt gecommuniceerd, kan het geen kwaad om ze te bellen en ervoor te zorgen dat ze het nog steeds zijn’, sloot ze de post af.

De mummieblogger kreeg een stortvloed aan steun in de reacties op de post die door meer dan 17.000 mensen werd geliked.

Ze bedankte haar volgers voor het starten van een GoFundMe, maar zei dat de vriendelijke gebaren ‘verder zouden gaan voor jezelf of voor mensen in nood’.

Sommigen zeiden dat het makelaarskantoor gedeeltelijk verantwoordelijk was voor een vrouw die suggereerde dat haar persoonlijke gegevens niet voldoende waren beveiligd.

‘Dat is schokkend, aangezien je al contact had gehad met de agent en de tijdlijn van de hack perfect was afgestemd op jouw omstandigheden’, schreef een ander.

‘Het lijkt erop dat het onroerend goed voor zoiets verzekerd zou moeten zijn?!’

Scamwatch onthulde dat Australiërs al in 2022 $ 295 miljoen hebben verloren door oplichting, met 105.153 ingediende rapporten.