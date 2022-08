Conservatives at CPAC conference believe Gavin Newsom will be Democratic nominee in 2024

Een stroo-enquête van conservatieven onthulde zaterdag dat Donald Trump zijn greep op de partij aan de basis versterkt, maar ontdekte ook dat Gavin Newsom door velen wordt gezien als de waarschijnlijke Democratische hardloper in 2024.

Slechts acht procent van de aanwezigen op de Conservative Political Action Conference in Dallas, Texas dacht dat president Joe Biden op het ticket zal staan.

Daarentegen zei 37 procent dat ze geloofden dat de gouverneur van Californië – die de Republikeinse gouverneurs in Texas en Florida met kranten- en tv-advertenties heeft belazerd – de Democratische nominatie zal winnen.

‘Je zegt dat het Gavin Newsom wordt,’ zei enquêteur Jim McLaughlin tegen de menigte.

‘Wat springt er bij mij uit? Slechts acht procent denkt dat het Joe Biden wordt.’

Het Witte Huis heeft herhaaldelijk gezegd dat Biden van plan is zich kandidaat te stellen voor een tweede termijn, ondanks de twijfels van velen in zijn partij die denken dat hij op 82-jarige leeftijd te oud zou zijn voor een nieuwe inauguratie.

Minder verrassend was dat de overweldigende rechtse menigte zich op Trump stortte als de Republikeinse kandidaat. Hij won 69 procent van de gouverneur van Florida, Ron DeSantis’ 24 procent.

Conservatieven bij CPAC Texas zien dat er in 2024 verkiezingen worden uitgevochten tussen de Californische gouverneur Gavin Newsom en voormalig president Donald Trump

Florida Gov. Ron DeSantis was de tweede meest populaire Republikeinse kandidaat in de stro-poll

Conservatieven publiceren zaterdag de resultaten van hun stro-enquête op CPAC Texas. Als Trump niet meedoet, zou DeSantis hun overweldigende keuze zijn

De vorige keer, in februari in Florida, was de voorsprong van Trump kleiner – 59 tegen 28 – waarschijnlijk als gevolg van het feit dat de peiling zich in de thuisstaat van DeSantis bevond.

‘Dus je weet hoe de reguliere media ons hebben verteld dat de invloed in de partij aan het afnemen is’, zei McLaughlin. ‘Helemaal niet.

‘In feite is hij populairder dan ooit.

‘Laat me weten wie de volgende Republikein is die de Republikeinse voorverkiezingen wint door tegen de president en zijn agenda in te gaan.’

Als Trump besluit niet te vluchten, is DeSantis de overweldigende favoriet. Hij krijgt de stem van 65 procent van de respondenten en de zoon van de voormalige president, Don. Jr springt met acht procent naar de tweede plaats.

Voormalig vice-president Mike Pence registreert zich nauwelijks bij een menigte die nog steeds boos op hem is omdat hij de orders van Trump om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken niet heeft uitgevoerd. Hij haalde slechts 0,3 procent.

En andere mogelijke kanshebbers haalden slechts enkele cijfers. Sen. Ted Cruz nam twee procent en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley hadden de steun van één procent.

Trump moet nog een run afkondigen, maar heeft herhaaldelijk laten doorschemeren dat hij weer zal staan.

Hoewel hij een sterke greep op de basis van de partij behoudt, vrezen enkele belangrijke donoren en leiders dat zijn ongegronde klachten over verkiezingsfraude de onafhankelijken zullen afschrikken en kiezers zullen laten slingeren.

Dat hij de CPAC-stro-enquête zou winnen, stond nooit ter discussie.

Maar uit de peiling bleek ook hoe aanwezigen de Trump-agenda hadden opgeslokt.

Het ontdekte dat ze verkiezingsintegriteit en de grensmuur als de twee belangrijkste kwesties beschouwden.

De exposantenhal in het Hilton Anatole hotel was gevuld met Trump-merchandise, overal MAGA-hoeden en de gelijkenis van de voormalige president was te zien op kartonnen uitsnijdingen en T-shirts.

De conferentie hoorde van spreker na spreker die beweerde dat Trump de beste kandidaat was om het Witte Huis terug te winnen.

De Britse Nigel Farage zei dat Trump 20 pond was afgevallen en dat hij eruitzag alsof hij het gewicht van de wereld van zijn schouders had verloren. Ik geloof dat Donald Trump de man is om naar buiten te gaan en te vechten namens Amerika en de westerse wereld’, zei hij tegen een enthousiaste CPAC-menigte.

‘Ik geloof dat u in de conservatieve beweging in dit land veel geluk heeft met een man die er sinds zijn vertrek uit ziet alsof hij ongeveer 20 pond is afgevallen’, zei Nigel Farage, de bekendste Brexit-campagnevoerder van Groot-Brittannië, wiens overwinning in het referendum van 2016 maanden duurde. voor de overwinning van Trump.

‘Het gewicht van de wereld valt van zijn schouders. Zijn genomineerden winnen de voorverkiezingen, en ik geloof dat Donald Trump de man is die eropuit trekt om namens Amerika en de westerse wereld te vechten.’

De hamvraag voor de aanwezigen was niet zozeer wie er in 2024 zou moeten lopen, maar wat DeSantis – die hetzelfde politieke territorium als Trump met een jonger gezicht bezet – zou moeten doen met zijn nieuwe nationale profiel.

Shane Trejo, van Republikeinen voor Vernieuwing, zei dat beide mannen het soort leiders waren dat de basispartij zou moeten proberen na te streven.

‘Ik denk dat het heel logisch zou zijn als Trump in 2024 rent en vervolgens DeSantis om af te maken wat hij in Florida doet, van Florida een rode staat te maken voor de komende generaties, en dan in 2028 te rennen’, zei Trejo.

‘DeSantis is een jonge man… dat lijkt het beste voor de partij en om te voorkomen dat de beweging uiteenvalt.’

Deelnemers aan CPAC Texas willen geen keuze maken tussen Donald Trump en Ron DeSantis voor de Republikeinse kandidaat van 2024. Mensen zoals exposant Shane Trejo willen dat Trump loopt, terwijl DeSantis zijn werk in Florida voortzet voordat hij in 2028 de MAGA-mantel overneemt

DeSantis komt consequent op de tweede plaats na Trump wanneer Republikeinen worden ondervraagd over wie ze in 2024 de Republikeinse nominatie willen hebben. Trump moet zijn plannen nog aankondigen

Als de merch een maatstaf is, staan ​​CPAC-bezoekers vier vierkante meter achter Trump

Om hem heen biedt de exposantenhal in het Dallas Hilton hun eigen stro-enquête.

De stand van Patriot Mobile verkoopt zijn telefoonabonnementen naast een kartonnen figuur van Trump, gekleed als Rambo.

Kraampjes verkopen ‘Geen schuld, ik heb op Trump gestemd’ T-shirts.

En het verhaal van het Ruslandonderzoek is te koop in de vorm van een sprookjesboek voor kinderen.

Trejo’s kraam is een van de weinige waar DeSantis op een poster staat met de quote: ‘America needs a new generation of leaders.’ Aan de andere kant staat Trump: ‘Je zult ons land nooit met zwakte terugnemen.

Hoewel Trump voorop staat, heeft DeSantis de afgelopen maanden een sterke show neergezet en zijn positie in Florida gebruikt om nationale krantenkoppen te genereren.

Zijn verzet tegen vaccinmandaten maakte hem tijdens de pandemie een conservatief boegbeeld. En hij heeft het afgelopen jaar besteed aan het afstemmen op zijn ouders terwijl hij vecht tegen wat hij beschrijft als ‘ontwaakte indoctrinatie op onze scholen’.

Het is geen verrassing dat CPAC-aanwezigen Trump-loyalisten zijn die graag willen dat hij in 2024 weer actief wordt

Trump-uitsparingen worden gebruikt om conservatieve mobiele telefoonabonnementen te verkopen bij CPAC Texas in Dallas

Zijn Parental Rights in Education Act, door critici de bijnaam ‘Do not Say Gay’, verbiedt elke instructie met betrekking tot seksuele geaardheid of genderidentiteit in de eerste klassen.

En donderdag haalde hij weer de landelijke krantenkoppen toen hij de verkozen tot openbare aanklager van Tampa wegens weigering om het nieuwe 15 weken durende abortusverbod van de staat af te dwingen.

Met dat soort profiel voert hij nu een consistente tweede plaats voor Trump onder de Republikeinen die gevraagd zijn hun favoriete kandidaat voor 2024 te kiezen. En vorige maand haalde hij de voormalige president voor het eerst in een peiling in Florida in.

Het resultaat is een hele reeks verhalen dat Trump en DeSantis vechten om de controle over de partij.

Dat heeft sommige Trump-bondgenoten in de war gebracht.

Een groep binnen de binnenste cirkel van de voormalige president heeft Trump ertoe aangezet om zijn run eerder vroeger dan later aan te kondigen en DeSantis te verlaten voordat hij meer aankopen krijgt.

Trump zal het idee van een run in 2024 vrijwel zeker plagen in zijn toespraak op zaterdag. Toch blijven er vragen over of hij uiteindelijk zijn dagelijkse rondje golf en snaarvrije geldinzamelingsactie zal inruilen voor een campagne die weer in de schijnwerpers van de media staat en de financiële beperkingen van de Federale Verkiezingscommissie.

Rep. Marjorie Taylor Greene betrad het podium op vrijdag. De extreemrechtse onruststoker ontving een van de grootste recepties van de dag in de grote zaal

MyPillow-oprichter en Trump-loyalist Mike Lindell spreekt de media toe op de CPAC-conventie in het Hilton Anatole, Dallas, Texas. 05 augustus 2022

Maar de consensus op de conferentie was dat Trump nog steeds de man is en dat het moment van DeSantis later komt.

Martha Johnson, 69, een gepensioneerde systeemanalist die vanuit Mississippi reisde, zei dat ze wilde dat Trump de kandidaat zou zijn in 2024.

‘Ik zou Trump moeten zeggen omdat DeSantis nog een termijn in Florida zal hebben’, zei ze. ‘Hij heeft daar werk te doen.’

De twee bewonen hetzelfde politieke hoekje van de Republikeinse partij. En insiders van de Trump-wereld houden vol dat het idee dat de twee elkaar zouden bevechten voor de nominatie een mediacreatie is, en dat ze waarschijnlijk een deal zouden sluiten die tegemoet zou komen aan de ambities van beide.

Kevin Caldwell vergeleek Trump met de beroemde brandweerman van de oliebron Red Adair, waardoor hij precies het soort leider is om de crises waarmee het land wordt geconfronteerd, te bestrijden.

‘Ik denk echt dat een man als DeSantis – de klas die hij naar de tafel brengt, de opleiding die hij naar de tafel brengt, zijn algehele vermogen om dingen op een tweeledige manier gedaan te krijgen, de manier waarop hij ook bereid is om op te staan ​​tegen critici – is zal een noodzakelijk onderdeel zijn,’ zei hij.

‘Daar vind ik het gewoon te vroeg voor.’