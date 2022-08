Connecticut couple renovate school bus into a tiny home put the home for sale for $75k 

Een stel dat een bus van 25 voet lang kocht en er twee en een half jaar aan besteedde om het om te vormen tot hun kleine droomhuis op wielen, heeft besloten het te verkopen voor bijna $ 80.000.

Joe en Holly Whiting, uit Connecticut, kochten de schoolbus in 2018 voor slechts $ 14.000, na bijna drie jaar en $ 65.000 aan renovaties, bouwde het paar eindelijk hun perfecte huis op wielen, inclusief zonnepanelen en veel opslagruimte.

Na bijna een jaar in het huis van 105 vierkante meter te hebben gewoond, hebben de nomaden besloten het te verkopen om het te verkleinen tot een busje dat gemakkelijker te parkeren is om dicht bij hun familie te zijn.

Joe en Holly Whiting uit Connecticut kochten in 2018 een schoolbus voor slechts $ 14.000 en renoveerden deze bijna drie jaar om er hun perfecte kleine huis op wielen van te maken

In de bus voegde het paar twee levendige rode banken toe om te ontspannen, een queensize bed, veel opbergruimte en ramen in RV-stijl en een dakraam dat ervoor zorgt dat ‘je je nooit opgesloten voelt’

Het echtpaar (hierboven afgebeeld) kocht de 7 meter lange bus nadat ze met pensioen waren gegaan als leraren en schilders om een ​​off-grid levensstijl te leiden en transformeerde de schoolbus in het perfecte kleine huis op wielen

De Whitings hadden het er altijd over gehad reizende nomaden te worden, maar besloten in 2018 de sprong te wagen en kochten de bus (foto links voor renovatie); Ze hebben de bus twee en een half jaar gerenoveerd (foto rechts tijdens renovatie)

De Whitings hadden er altijd over gepraat om reizende nomaden te worden, maar besloten in 2018 de sprong te wagen. Toen Joe zijn baan als leraar had opgezegd en Holly haar baan als schilder had opgezegd, kochten de twee ook de schoolbus, een Thomas FS65 uit 2005. bekend als een skoolie, van een kleuterschool in Texas in december 2018.

Volgens de blog van het paar over hun kleine thuisavonturen genaamd A Bus Named Sandy, werd deze, voordat ze de bus kochten, gebruikt als overheidsvoertuig op de White Sands Missile Range in New Mexico. Daarna pendelde de bus kleuterscholen in Texas tot Joe en Holly langskwamen.

Het paar wilde een off-grid levensstijl leiden en wilde ervoor zorgen dat ze hun bus zouden transformeren om bij elkaar te passen.

Ze begonnen met het installeren van zonne-energie, propaan- en watertanks en veel opslagruimte.

Ze gebruikten ook zowel gekochte als gerecyclede materialen om hun huis op wielen een levendig en uniek gevoel te geven.

De Whitings hebben vervolgens de originele twee scharnierdeuren aan elkaar gelast om één deur te maken die paste bij het deurkozijn van een typisch huis.

Holly gebruikte vervolgens haar schilderkunsten op de toegangstrap om ze op een houten afwerking te laten lijken en een meer verwelkomende toets aan de bus toe te voegen.

Wanneer gasten de trap oplopen, zien ze aan weerszijden van de bestuurders- en passagiersstoelen opbergplanken met schoenen, pennen en andere benodigdheden.

Het huis wordt compleet geleverd met een volledige keuken en het aanrecht is gemaakt van stevig hartdenhout en staat bovenop felgroene kasten gemaakt van teruggewonnen hout uit een tabaksschuur en leren handvatten gemaakt van een tweedehands riem

In de bus zijn er twee levendige rode banken om te ontspannen, een queensize bed, veel opbergruimte en ramen in RV-stijl en een dakraam dat ervoor zorgt dat ‘je je nooit opgesloten voelt’

Aan de rechterkant, net voorbij de bestuurdersstoel, is er een badkamer met een kleine douche binnenin die wordt afgesloten door een groenblauw gordijn en bedekt met koperen platen en kiezelstenen backsplash met zilveren afwerkingen

Voor hun unieke huis wilde het paar een unieke inrichting en gebruikten ze ook voornamelijk gerecyclede materialen en inrichting gemaakt door vrienden en familie, waaronder de poppen gemaakt door Joe’s moeder

Boven de voorruit bouwde Joe zelfs een boekenplank die 33 inch meet en al hun favoriete boeken bevat voor lange autoritten.

Aan de rechterkant, net voorbij de bestuurdersstoel, is er een douche en toilet bedekt met koperen platen en backsplash van kiezeltegels.

Het paar zorgde ervoor dat elke centimeter van hun huis op wielen werd gemaakt en voegde zelfs een verborgen opslagruimte boven de badkamer toe.

De verborgen opslagruimte steekt net boven het hoofd van de bestuurder uit en ze gebruiken het om badkamer- en schoonmaakbenodigdheden op te bergen.

En met nog een verborgen kast met 120 volt stroomfuncties die fungeert als een geheime ruimte om hun telefoons op te laden, is het paar nog niet helemaal van het net verdwenen.

Dankzij het talent van het paar om te organiseren, is er uiteindelijk geen ruimte meer ongebruikt in hun kleine huis.

Van verborgen kasten tot opbergplanken en uittrekbare laden, de Whitings hebben ervoor gezorgd dat elke ruimte bezet was en als er een vrije ruimte is, zullen ze daar een lade plaatsen.

Tegenover de badkamer is er een complete keuken, compleet met een fornuis, oven, spoelbak en koelkast.

Het aanrecht is gemaakt van stevig hartdenhout en staat bovenop felgroene kasten gemaakt van teruggewonnen hout uit een tabaksschuur en leren handvatten gemaakt van een tweedehands riem.

Achter de toonbank staat een moderne oven, koelkast en een spoelbak van composiet graniet.

Onder de toonbank bouwden Joe en Holly nog meer verborgen uittreklades, die ze gebruiken om bordspellen en Holly’s kunstbenodigdheden in op te bergen.

Zowel Holly als Joe hielpen bij het renoveren van de bus, terwijl Holly schilderde, Joe boorde en de twee voltooiden de renovatie in twee en een half jaar

Buiten installeerde het stel zonnepanelen, een ceder imperiaal voor nog meer opbergruimte en een dakraam; de Whitings gebruikten ook gerecyclede materialen om de bus een uniek tintje te geven

Om de bus op een huis te laten lijken, hebben ze veel opbergruimte toegevoegd, zelfs onder het aanrecht, en de twee originele deuren aan elkaar gelast en een houten afwerking gegeven.

Ondanks dat de bus van 105 vierkante meter het perfecte huis is voor de Whitings, hebben ze besloten hem te verkopen aan iemand die van avontuur houdt en weet wat er nodig is om in een bus te wonen.

Voorbij de keuken en de badkamer voegde de Whiting veel ruimte toe om te zitten.

Aan de achterkant van de bus voegde het paar twee banken toe die tegenover elkaar staan ​​en comfortabel plaats bieden aan vier of vijf personen. De Whitings gebruiken hun levendige rode banken om te ontspannen en te dineren.

Volgens de lijstje zult je ‘opgesloten voelen’, met grote ramen in RV-stijl die over de muren lopen en achter de banken zitten, om de bus helder en gastvrij te maken, en een dakraam toegevoegd.

Tussen de banken hebben de nomaden een houten uitschuifbare tafel toegevoegd, die hun zithoek gemakkelijk omvormt tot een eethoek en waarmee ze vier of vijf personen kunnen bedienen.

Helemaal achterin een bus is er een 60 inch queensize bed dat zowel Joe als Holly comfortabel slaapt en afgeluisterde kastruimte voor leeslampjes en USB-oplaadpoorten.

Onder het bed bewaart het paar batterijen, een boiler, elektrisch gereedschap, zonnepanelen en een watertank van 75 gallon.

De Whitings gebruikten zelfs de buitenkant van de bus door een cederhouten imperiaal toe te voegen met een waterdichte tas gevuld met buitenbenodigdheden en een 24-inch opbergdoos, die werd gebruikt om andere benodigdheden op te bergen, waaronder de afvalwatertank.

Joe en Holly voltooiden hun aangepaste huis in 2021 en gingen op pad, ‘gelukkig’ geparkeerd met ‘niemand in de verre omtrek’.

Ondanks dat ze dol waren op hun aangepaste huis, besloot het paar de bus te verkopen in de hoop te verkleinen tot een busje om dichter bij hun dochter te zijn die net een baai had.

De Whitings hopen op een koper die net zoveel liefde in de bus zal steken die ze Sandy noemen als ze hebben gedaan en die hun huis op wielen alleen zal verkopen aan iemand die van avontuur houdt en bereid is het werk te doen dat nodig is om in een bus te wonen.