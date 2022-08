Congress accuses Secret Service of cover-up over ‘missing’ text messages in January 6 probe

Democraten in het topcongres hebben de Amerikaanse geheime dienst ervan beschuldigd onmiddellijk na de aanslagen van 6 januari op het Capitool in de doofpot te stoppen, door naar verluidt sms-berichten te schrappen die hen zouden kunnen beschuldigen.

De mogelijk vernietigende beschuldigingen werden maandag uitgezonden in een brief aan de inspecteur-generaal van het bureau, geschreven door de New Yorkse vertegenwoordiger Carolyn B. Maloney en Bennie Thompson uit Mississippi.

In het briefje stonden de twee prominente progressieven die inspecteur-generaal Joseph V. Cuffari beschuldigen van het toezicht houden op de doofpotaffaire, en eisten dat hij zijn functie zou neerleggen terwijl het Huis de rellen van 2021 blijft onderzoeken.

De omstreden veiligheidsfunctionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die fungeert als de waakhond van het bureau, is onder vuur komen te liggen nadat werd onthuld dat hij in mei 2021 voor het eerst hoorde van de ontbrekende berichten – maanden eerder dan eerder bekend en meer dan een jaar voordat hij het Huis waarschuwde dat mogelijk cruciale berichten informatie is mogelijk gewist.

Het komt als onderdeel van een verdiepend onderzoek naar de manier waarop het bureau de nu verwijderde teksten heeft behandeld, waarvan de vertegenwoordigers beweren dat het bewijs kan hebben geleverd dat agenten instructies hebben gekregen van hoger opgeleiden tijdens de brutale overval overdag.

‘We schrijven met ernstige nieuwe zorgen over uw gebrek aan transparantie en onafhankelijkheid, die de integriteit van een cruciaal onderzoek van uw kantoor in gevaar lijken te brengen’, Maloney, die ook dienst doet als House Oversight Chair Carolyn en Homeland Security Chair Bennie Thompson schreef in de brief.

‘Volgens recente rapporten heeft uw kantoor vernomen dat de geheime dienst cruciale sms-berichten miste als onderdeel van uw onderzoek naar de aanval van 6 januari op het Amerikaanse Capitool in mei 2021 – zeven maanden eerder dan eerder werd onthuld.’

De machtige Dems vervolgden: ‘De commissies hebben nieuw bewijs verkregen dat uw kantoor meer dan een jaar geleden in het geheim de pogingen om sms-berichten van de geheime dienst te verzamelen heeft opgegeven.

‘Deze documenten geven ook aan dat uw kantoor mogelijk stappen heeft ondernomen om de omvang van ontbrekende gegevens te verdoezelen, waardoor er nog meer bezorgdheid ontstaat over uw vermogen om uw taken als inspecteur-generaal (IG) onafhankelijk en effectief uit te voeren.’

De brief beschuldigde het bureau verder van het willens en wetens weigeren de berichten te overhandigen ondanks het onderzoek van het Huis, dat iets meer dan een jaar geleden in juli in 2021 begon.

Het verwijderen van de berichten is van bijzonder belang voor het Huis, omdat het mogelijk licht werpt op de acties van Donald Trump tijdens de opstand – vooral na recente geruchten over een vermeende confrontatie met de beveiliging toen hij probeerde zich bij de supporters te voegen bij de rellen

Het riep twee van de topmedewerkers van het kantoor op om deze maand te getuigen over de verwijderde teksten en hun inhoud, en vroeg om een ​​onmiddellijke vervanger voor Cuffari.

De geheime dienst beweert ondertussen dat de sms-berichten verloren zijn gegaan op de telefoons van ten minste 10 agenten, dagen nadat de rellen verloren waren gegaan als gevolg van een eerder geplande datamigratie van de mobiele telefoons van agenten die begon op 27 januari 2021.

Nadat de datamigratie in mei vorig jaar was voltooid, stelt het bureau, vertelde de geheime dienst aan het kantoor van Cuffari dat ze probeerden contact op te nemen met een mobiele provider om de teksten op te halen toen ze zich realiseerden dat ze verloren waren.

Die inspanningen, zeiden ze, waren uiteindelijk niet succesvol – met Cuffari die vorige maand een brief naar de twee commissies stuurde waarin werd onthuld dat sms-berichten van de geheime dienst die rond 6 januari 2021 werden verzonden en ontvangen, werden verwijderd ondanks verzoeken van het Congres en onderzoekers om ze te bewaren.

Uit een intern onderzoek van de geheime dienst bleek dat 10 agenten gegevens hadden van verzonden of ontvangen sms-berichten van de dagen rond de aanslagen van 6 januari, maar die waren sindsdien verwijderd. Hier worden agenten gezien die het Capitool binnenkomen om senatoren te evacueren tijdens de rellen

Onderzoekers waren bezig om te bepalen of de inhoud van deze teksten informatie bevatte over de opstand in het Capitool, en bewaard had moeten blijven tijdens een lopend onderzoek van het Huis naar de rellen (foto)

Het is nu onduidelijk wat er zal gebeuren met de 10 leden van de geheime dienst die sms-berichten uit die tijd hadden verwijderd, aangezien de inspecteur-generaal het bureau beval het interne onderzoek te staken tijdens een strafrechtelijk onderzoek.

Agenten van de geheime dienst zeggen echter dat de teksten per ongeluk kunnen zijn verwijderd, toen het bureau vanaf 27 januari 2021 een maandenlange datamigratie van zijn telefoons uitvoerde.

Het bureau liet het aan individuele agenten over om te beslissen welke elektronische documenten ze moesten bewaren en wat ze tijdens het proces moesten verwijderen.

Onder de tekstrecords die de inspecteur-generaal van het Department of Homeland Security had opgevraagd, waren die van de hoofden van het detail voor zowel voormalig president Donald Trump als vice-president Mike Pence: respectievelijk Bobby Engel en Tim Giebels. Het is onduidelijk of ze behoren tot de 10 personeelsleden wiens telefoons metadata bevatten die records van verwijderde teksten bevatten

Joe Maher, de belangrijkste plaatsvervangend algemeen raadsman bij het Department of Homeland Security, kreeg de opdracht om een ​​brief van januari 2021 te verspreiden onder de samenstellende instanties – vermoedelijk inclusief de geheime dienst – om ervoor te zorgen dat ze de gegevens met betrekking tot de opstand bewaren. Het bureau zegt nu dat het dat bericht nooit heeft ontvangen

Volgens een brief aan de geheime dienst van de House Select Committee die de opstand onderzoekt, vroeg de inspecteur-generaal in juni 2021 voor het eerst om records van 24 personeelsleden.

‘Het Select Committee zoekt de relevante sms-berichten, evenals alle after action-rapporten die zijn uitgegeven in alle afdelingen van de USSS die op enigerlei wijze betrekking hebben op of verband houden met de gebeurtenissen van 6 januari 2021’, 6 januari, panelvoorzitter Dat schrijft Bennie Thompson in een brief aan James Murray, directeur van de geheime dienst.

De commissie heeft ook specifiek verzocht om ‘alle documenten en communicatie met betrekking tot feitelijke of poging tot gesprekken tussen een DHA-functionaris en president Trump en/of een andere functionaris van het Witte Huis’ over de betoging van 5 januari en de rellen van 6 januari.

Het verzoek kwam meer dan twee maanden nadat de datamigratie voltooid had moeten zijn, aldus CNN.

Destijds moesten agenten van de geheime dienst handmatig een back-up maken van hun teksten vóór de migratie, beweren bronnen. Als een medewerker dit niet deed, zouden hun berichten tijdens het proces permanent zijn verwijderd.

‘Elk bericht dat niet door de werknemer is geüpload als overheidsdocument, zou tijdens de migratie verloren zijn gegaan’, vertelde een functionaris van de geheime dienst dinsdag aan CNN.