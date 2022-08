Commonwealth Bank predicts when Australian house prices are going to go UP

SYDNEY: 14 procent lager in 2022; vlak in 2023 als onderdeel van een 18 procent piek-tot-daldaling of $ 255.053

MELBOURNE: Een daling van 12 procent in 2022; een daling van 2% in 2023 als onderdeel van een daling van 17% van piek tot dal of $ 170.157

BRISBANE: 2 procent lager in 2022; een daling van 6 procent in 2023 als onderdeel van een daling van piek tot dal van 17 procent of $ 149.655

ADELAIDE: 8 procent gestegen in 2022; een daling van 7 procent in 2023 voor een piek-tot-daldaling van 11 procent of $ 74.420

PERTH: 2 procent gestegen in 2022; een daling van 5 procent in 2023 voor een piek-tot-daldaling van 8 procent of $ 46.300

HOBART: 5 procent lager in 2022; een daling van 8 procent in 2023 als onderdeel van een piek-tot-daldaling van 16 procent of $ 126.996

DARWIN: Appartement in 2022; een daling van 7 procent in 2023 als onderdeel van een piekdaling van 12 procent of $ 69.138

CANBERRA: 4 procent lager in 2022; een daling van 8 procent in 2023 als onderdeel van een piek-tot-daldaling van 16 procent of $ 171.235

Bron: voorspellingen van de Commonwealth Bank op basis van nationale huizenprijzen die pieken in april 2022. Dalingen in het kalenderjaar nemen de gemiddelde huizenprijsgegevens van CoreLogic in december 2021 als maatstaf