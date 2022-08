Comanchero bikie Tarek Zahed charged with Youssef Assoum murder after Sydney raid in Edgecliff

Afgebeeld: Tarek Zahed

Comanchero-bikie Tarek Zahed werd aangeklaagd voor een bendemoord in 2014 nadat hij op zondag dramatisch was gearresteerd door zwaarbewapende politie in een gewaagde daglichtsteek in Sydney.

Officieren in tactische uitrusting bestormden net na 17.00 uur een drukke weg in Edgecliff in het oosten van Sydney.

De elite-officieren vuurden rubberen kogels af door het raam van een zwarte BMW die de nationale sergeant van de outlaw-motorclub vervoerde.

Hij werd uit de auto gesleurd op New South Head Road voordat hij werd geslagen met handboeien voor zijn… vermeende betrokkenheid bij de onderwereld moord op Youssef Assoum.

Zahed werd beschuldigd van moord en ontvoering en zal maandag voor de rechtbank in Downing Center verschijnen.

De verbluffende arrestatie kwam slechts drie maanden nadat Zahed 10 keer werd neergeschoten in een hit die het leven van zijn broer opeiste.

Foto’s tonen verschillende grote gaten in de gedeeltelijk verbrijzelde achterruiten van Zahed’s luxe auto.

De politie van NSW onthulde later de acht jaar durende operatie die leidde tot de dramatische arrestatie van Zahed op zondag, met een rechercheur die vermeende criminelen waarschuwde dat ze ‘een einde maken aan je uitbundige levensstijl wanneer je het het minst verwacht’.

Er werden een aantal rubberen kogels afgevuurd op Zaheds zwarte BMW met verschillende grote gaten in de gedeeltelijk verbrijzelde achterruiten.

Zahed werd beschuldigd van moord en ontvoering en zal maandag voor de rechtbank in Downing Center verschijnen

Hij werd uit de auto gesleurd voordat hij werd gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de onderwereldmoord op Youssef Assoum in 2014

De verbluffende arrestatie kwam slechts drie maanden nadat Zahed 10 keer werd neergeschoten in een hit die het leven van zijn broer opeiste

De politie van NSW legde later de achtjarige operatie bloot die leidde tot de dramatische arrestatie van Zahed op zondag

In december 2014 kreeg de politie voor het eerst bericht over het gruwelijke einde van Assoum.

De 29-jarige werd ontdekt door een arts buiten dienst met een schotwond in zijn rechterdij en verschillende steekwonden in het hoofd in het westen van Sydney.

De dokter probeerde Assoum te redden voor de komst van paramedici, die hem in kritieke toestand naar het Liverpool Hospital brachten, waar hij later stierf.

Sindsdien hebben rechercheurs van de Homicide Squad van het State Crime Command, onder Strike Force Fairmount, uitgebreid onderzoek gedaan naar de moord op Assoum.

Die operatie eindigde met de gedurfde tactische aanval van zondag waarbij Zahed verstrikt raakte.

Detective Superintendent Danny Doherty, zei dat Zahed een van de vele Taskforce Erebus-doelen is die naar verluidt in verband worden gebracht met ernstige misdaad.

Detective Superintendent Danny Doherty, zei dat Zahed een van de vele Taskforce Erebus-doelen is die naar verluidt in verband worden gebracht met ernstige misdaad

Officieren in tactische uitrusting bestormden een drukke weg in Edgecliff in het oosten van Sydney en vuurden rubberen kogels in het raam van een BMW

Afgebeeld: Officieren die de BMW inspecteren nadat ze Zahed hadden aangehouden tijdens de gewaagde operatie van zondag

‘We zullen beweren dat deze persoon verantwoordelijk is voor de moord op de heer Assoum in 2014 en dat zijn hoge positie in de Comanchero OMCG hem in verband brengt met een aantal andere zaken die relevant zijn voor de politie’, zei Det Supt Doherty.

‘Als onderdeel van de taakomschrijving van Taskforce Erebus onderzoekt een aanzienlijk aantal onderzoekers en analisten een scala aan personen en misdrijven en hun eventuele verbanden met actuele criminele conflicten.

‘De arrestatie van deze man zou moeten dienen als een duidelijke waarschuwing voor de (vermeende) betrokkenen; de politie houdt je nauwlettend in de gaten en zal abrupt een einde maken aan je uitbundige levensstijl wanneer je het het minst verwacht.’

Zaheds arrestatie komt nadat hij in mei samen met zijn broer Omar werd neergeschoten in een sportschool in het westen van Sydney en op wonderbaarlijke wijze overleefde.

Gemaskerde schutter bestormde de Bodyfit Gym in Auburn in Sydney, waarbij hij meer dan 20 kogels afvuurde in de gezondheidsclub.

Zahed, ook bekend als de ‘Balenciaga Bikie’, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd met schotwonden in zijn hoofd en lichaam, waaronder een die dwars door zijn oogbal ging. Omar, 39, stierf ter plaatse.

De nationale president van Comanchero, Allan Meehan, plaatste afgelopen zondag een foto naast de figuur van de onderwereld en twee andere medewerkers, allemaal uitgedost in merkkleding en sieraden in een restaurant in Melbourne.

Een woordvoerder van de NSW-politie zei dat een 42-jarige man was gearresteerd door agenten van de Tactical Operations Unit tijdens een voertuigstop net voor 17.00 uur (foto, treinstation Edgecliff)

Meer dan een dozijn politieauto’s stonden zondagavond buiten het treinstation van Edgecliff geparkeerd terwijl tactische officieren de grote operatie bijwoonden. De gearresteerde man was fietshandhaver Tarek Zahed (foto, het tafereel)

Comanchero-baas Tarek Zahed (links) werd vorige week voor het eerst in het openbaar gezien sinds hij 10 keer werd neergeschoten in de laatste escalatie van de bendeoorlog in Sydney

Takek Zahed (zittend) en zijn broer Omar (staand) werden in mei voor een sportschool in het westen van Sydney neergeschoten. Omar stierf als gevolg van de schietpartij

‘Welkom terug Tarek ‘hard2kill’ Zahed’, schreef Meehan bij de foto die op Instagram werd gedeeld.

Artsen waren verbaasd over zijn snelle herstel, waardoor hij minder dan twee maanden later uit het ziekenhuis werd ontslagen na een lange discussie over de vraag of hij ledematen moest laten amputeren.

Ondanks dat er tien keer werd geschoten, waren er geen zichtbare littekens op het gezicht van de fietser op de foto.

Een bron zei dat hij volledig heeft verloren zicht in zijn rechteroog, waardoor hij vrijwel blind werd omdat hij al verminderd zicht had in zijn linkeroog.

‘Hij had jaren geleden een incident waardoor het zicht in zijn linkeroog slechts 20 tot 30 procent is’, zei de bron.

‘Dus nu hij waarschijnlijk blind is aan zijn rechteroog, zal hij bijna helemaal niet meer kunnen zien.’

In mei overleefde Zahed op wonderbaarlijke wijze een moordaanslag op Bodyfit Gym in Auburn in Sydney, toen hij meerdere keren werd neergeschoten

Politie en paramedici proberen in mei de twee mannen te redden in de sportschool na de schietpartij – met plassen bloed in de foyer

Nationale president Allan Meehan (links) plaatste zondag de foto met Zahed (rechts)

Sinds hij in juli het ziekenhuis verliet, wordt aangenomen dat Zahed in Melbourne lag te slapen voordat hij terugkeerde naar de Harbour City.

Homicide Squad Commander Detective Superintendent Danny Doherty zei dat de politie destijds mogelijke motieven voor de moordaanslag onderzocht en weigerde een inside job uit te sluiten.

‘We kunnen een intern conflict niet negeren’, zei hij tegen verslaggevers.

‘Er zijn kansen voor mensen om hun plaats in te nemen en er is een echte machtsstrijd binnen georganiseerde misdaadorganisaties.’