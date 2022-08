Cobra Kai season 5 trailer shows Daniel LaRusso teaming up with ex-Karate Kid rivals

Op dinsdag, Netflix liet vallen de eerste volledige trailer voor het actievolle vijfde seizoen van Cobra Kai, dat op 9 september in première gaat.

Daarin werkt Daniel LaRusso (Ralph Macchio) samen met zijn voormalige Karate Kid-rivalen Johnny Lawrence (William Zabka) en Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) om Cobra Kai-leider Terry Silver (Thomas Ian Griffith) te verslaan.

De preview van twee minuten toont de Eagle Fang/Miyagi-Do-ploeg die een kaart inspecteert van de 15 Cobra Kai-dojo’s in de San Fernando Valley in Californië, zoals Daniel zegt: ‘Zilver is aan het verdelen en heersen.’

‘Cobra Kai heeft nu meer studenten dan ooit tevoren,’ pocht Terry.

‘Dat betekent dat we meer senseis nodig hebben. Ik denk veel groter dan alleen de vallei.’

Silver begroet dan zijn nieuwe senseis, die net uit zijn privévliegtuig op het asfalt is gekomen.

De rijke Dynatox CEO huurde zijn allereerste vrouwelijke sensei in om een ​​van de nieuwe franchises te leiden – Kim Da-Eun – gespeeld door de Australische actrice Alicia Hannah-Kim.

‘Ik wil dat je ziet welke van mijn studenten klaar zijn voor de volgende stap,’ instrueert Terry Kim.

Na een rampzalige kortstondige stint als carpoolrijder, stemt Johnny ermee in om samen te werken met Daniel en Chozen en zegt: ‘Alles wat we moeten doen is onze handen vuil maken.’

En hoewel de details van hun wraakplan een mysterie blijven, konden Johnny en Chozen worden gezien in confrontatie met een nieuwe platinablonde Cobra Kai sensei: ‘We zijn hier niet om een ​​lesje te leren. We zijn hier om er een te leren.’

Lawrence maakte het weer goed met zijn vervreemde zoon Robby Keene (Tanner Buchanan), maar Robby kan niet goed opschieten met hem en LaRusso’s favoriete leerling Miguel Diaz (Xolo Maridueña).

Aan het einde van de teaser kon John Kreese (Martin Kove), medeoprichter van de Vietnamoorlog, medeoprichter van Silver, zijn celgenoten in de gevangenis zien slaan.

‘Ik ben blij te horen dat het goed met je gaat met de anderen’, zegt een gevangenismedewerker.

‘Ja, nou, ik maak vrij gemakkelijk vrienden. Ik vind dat een beetje vriendelijkheid een lange weg gaat’, antwoordde Paul.

Kreese belandde achter de tralies nadat Terry hem had verraden en hem erin had geluisd voor het aanvallen van Raymond ‘Stingray’ (Paul Walter Hauser) in de finale van het vierde seizoen.

Opvallend in de nieuwe trailer was The Karate Kid Part III ‘bad boy’ Mike Barnes (Sean Kanan), die net zo gemakkelijk voor Cobra Kai kon vechten als Eagle Fang/Miyagi-Do.

‘Zo opgewonden om eindelijk aan te kondigen dat Mike Barnes deel uitmaakt van seizoen 5!’ 55-jarige Sean spoot door Instagram op 9 augustus

‘[Creators Josh Heald, Jon Hurwitz, and Hayden Schlossberg] schreef me een geweldig verhaal. Ik kan niet wachten tot jullie het allemaal zien!’

Barnes werd genoemd in de Cobra Kai-aflevering ‘All Valley’ vanwege zijn onsportieve gedrag waardoor de dojo eerder werd uitgesloten van deelname aan het All-Valley Karate Tournament.

Robyn Lively speelde Daniel’s KK3 love interest Jessica Andrews in John G. Avildsen’s akelig beoordeeld 1989 drie-quel, maar ze is niet aangekondigd als onderdeel van de Cobra Kai-cast.

In ongenade gevallen Oscar-winnaar Will Smith heeft gediend als uitvoerend producent op de veelgeprezen Karate Kid spin-off sinds de oorsprong als een originele YouTube Premium-serie in 2018.

