Climate change killed 40 million Australian mangroves in 2015. Here’s why they’ll probably never grow back





In de zomer van 2015–2016 ongeveer 40 miljoen mangroven verschrompelden en stierven over de wilde Golf van Carpentaria in het noorden van Australië, na extreem droog weer van een zware El Niño-gebeurtenis zag kustwater duik 40 centimeter.

Het lage waterpeil duurde ongeveer zes maanden, en de mangroven stierf van de dorst. Zeven jaar later moeten ze nog herstellen. Mijn nieuwe onderzoek, binnenkort te verschijnen in PLOS Klimaatis de eerste die de volledige omvang van deze catastrofe beseft en begrijpt waarom deze plaatsvond.

Deze gebeurtenis, ontdekte ik, is ‘s werelds ergste incidentie van klimaatgerelateerde mangrove-sterfgevallen in de geregistreerde geschiedenis. Meer dan 76 vierkante kilometer mangroven werden gedood, waarbij bijna een miljoen ton koolstof in de atmosfeer vrijkwam.

Maar deze gebeurtenis, hoewel ongekend in omvang, is niet uniek. Mijn onderzoek ontdekte ook bewijs van een nieuwe massale afsterving van mangroven in de regio in 1982 – hetzelfde jaar dat het Great Barrier Reef zijn eerste massale bleekgebeurtenis.

De mangroven hadden 15 jaar nodig om te herstellen. Deze keer zullen we niet zoveel geluk hebben.

Mangroven zijn enorm belangrijk

In Samoa worden door El Niño veroorzaakte zeespiegeldalingen “Taimasa” vanwege de bedorven geur van rottend zeeleven van lang blootgestelde koralen, toen de zeespiegel maandenlang laag bleef.

Dieback in 2015 werd gekenmerkt door brede stukken dode mangrovebomen achter overlevende bomen aan de rand van de zee, zoals hier te zien is tijdens luchtfoto’s van de Golf van Carpentaria in 2019. Credit: Norman Duke, auteur verstrekt



In het noorden van Australië lieten de omstandigheden in Taimasa in 2015 mangroven op grotere hoogten gedurende ten minste zes maanden bloot. Zonder regelmatig doorspoelen en nat worden van getijdenmaken kustlijnmangroven geen schijn van kans.

Mangroven zijn enorm waardevol kustecosystemen. Gezonde mangrove-ecosystemen beschermen niet alleen kustlijnen tegen stijgende zeespiegels, maar ze bieden ook waardevolle bescherming tegen erosie, overvloedige koolstofputten, onderdak voor dieren, kraamkamers en voedsel voor het leven in zee.

Deze voordelen hebben culturele en economische waarde, met wijdverspreide betekenis voor lokale gemeenschappen.

De massale die-back-gebeurtenis van 2015 werd breed uitgemeten in het nationale en internationale nieuws, met schokkende beelden uit de afgelegen regio.

Hoewel de oorzaak op dat moment onbekend was, waren de implicaties van dergelijke catastrofale schade enorm voor lokale en regionale gemeenschappen, natuurlijke kustecosystemen en de visserij die ervan afhankelijk is.

De toegang was moeilijk en duur, en milieuregistraties voor de regio waren schaars. Maar na vier jaar Onderzoek , wij ontdekten bewijs dat deze gebeurtenis inderdaad een dramatisch gevolg was van klimaatverandering.

De uitgebreide afsterving grensde kenmerkend aan hoger gelegen randen van uitgedroogde zoutpannen. Krediet: Norman Duke, auteur verstrekt



Waarom de mangroven deze keer waarschijnlijk niet zullen herstellen

Ons onderzoek onthult de aanwezigheid van een voorheen niet-herkende “collapse-recovery cycle” van mangroven langs de kustlijnen van de Golf. De mangroven, beschadigd in 1982, proberen nu weer te herstellen na de massale dood in 2015.

Maar sinds 1982 zijn er ten minste drie factoren veranderd, waardoor herstel minder waarschijnlijk is.

Voor een, de zeespiegel is gestegen dramatisch als gevolg van klimaatverandering, waardoor erosie ontstaat. Dit legt een toenemende druk op de door getijden gevoede wetlands om zich terug te trekken naar hoger gelegen land.

Jongere bomen zijn essentieel voor toekomstige mangrovehabitats. Maar hooggelegen, omgevingscondities voor nieuw opgerichte zaailingen kunnen dodelijk zijn. De landwaartse druk van bosbranden, wilde varkens en onkruidplagen wordt nog verergerd door de catastrofale plotselinge dalingen van de zeespiegel die gepaard gaan met ernstige El Niño-gebeurtenissen.

Veldonderzoek omvatte het meten van de locatie van levende en dode bomen in relatie tot precieze hoogteniveaus over het getijdenprofiel. Ook opgemerkt was de ongewoon jonge leeftijd van bomen die minder dan 20 jaar oud zijn. Dit duidt op een hoge mate van herhaalde verstoring. Krediet: Norman Duke, auteur verstrekt



Twee, gelokaliseerde stormen, zoals tropische cyclonen, zijn steeds heviger geworden. Ten minste twee bijzonder zware cyclonen hebben de kust van de Golf van Carpentaria getroffen: Owen in 2018 en Trevor in 2019. Ook in 2019 werd de regio getroffen door een ernstige overstroming.

De cyclooneffecten waren opmerkelijk en extreem. Stapels dood mangrovehout werden opgeveegd en over getijdengebieden gedreven, waarbij nieuwe bomen werden platgewalst en er ontstonden overlevenden.

En drie, de dreiging van toekomstige lage zeespiegelgebeurtenissen in Taimasa lijken op handen, aangezien er aanwijzingen zijn voor een verband tussen klimaatverandering en ernstige El Niño- en La Niña-gebeurtenissen. El Niños en La Niñas zijn inderdaad dodelijker geworden in de afgelopen 50 jaaren de schade op lange termijn die ze toebrengen zijn: verwacht te escaleren.

Onder deze omstandigheden is het herstelpotentieel van de mangroven begrijpelijkerwijs laag.

Het verlies van mangrovehabitat langs de kustlijn rond Karumba in de Golf van Carpentaria, zoals te zien is in deze voor- en nabeelden, zal naar verwachting een enorme impact hebben op de commerciële en recreatieve visserij in de regio. Krediet: orman Duke, auteur verstrekt



Deze vitale ecosystemen beschermen

Deze nieuwe bevindingen maken ons meer bewust van de kwetsbaarheid van kustecosystemen en de voordelen die we verliezen.

Een visserij-industrie van $30 miljoen vertrouwt op deze mangroven, ook voor rode banaangarnalen, mudcrabs en vinvissen. Toen de El Niño van 2015-2016 toesloeg, rapporteerden de roodpootgarnalenvissers hun laagste vangsten ooit.

Mangroven helpen ook bij het stabiliseren van kustlijnen door het bufferen van anders blootgestelde gebieden tegen erosie. Een dergelijke kustbescherming is van cruciaal belang aangezien de zeespiegel snel blijft stijgen, in combinatie met steeds heviger stormgolven en winden.

Gezond levende mangroven behoren tot ‘s werelds meest koolstofrijke bossenbinden en houden aanzienlijke koolstofreserves vast, zowel in hun houtachtige structuur als onder de grond in veenachtige sedimenten.

Door het verlies van mangroven in de Golf kwam meer dan 850.000 ton koolstof vrij in de atmosfeer, tijdens beide massale afstervingsgebeurtenissen. Dat is vergelijkbaar met 1.000 jumbojets die terugvliegen van Sydney naar Parijs.

Ontwortelde mangrovebomen en de geërodeerde modderbank markeren de extra schade langs de kusten van Limmen Bight, veroorzaakt door de zware tropische cycloon Owen eind 2018. Credit: Norman Duke, auteur verstrekt



Het is van cruciaal belang dat deze begraven koolstofreserves intact blijven, maar dit zal alleen gebeuren als de levende vegetatie aan de oppervlakte gezond en beschermd blijft.

Mangroven zijn ook als de nieren van de kust. Door ze te verliezen, zullen verontreinigende stoffen in de afvoer toenemen, waarbij overtollige voedingsstoffen, sedimenten en landbouwchemicaliën onverminderd in zee terechtkomen.

Ze hebben meer toezicht nodig

Tropische mangroven – evenals kwelder-zoutpannen, het andere deel van getijdengebieden – hebben veel meer bescherming en effectiever onderhoud nodig met regelmatige gezondheidscontroles door toegewijde nationale kustmonitoring.

In de buurt van de Robinson-rivier in het Northern Territory konden mangrove-overlevenden van het Taimasa-evenement van 2015 begin 2019 niet ontsnappen aan de schade door de ernstige tropische cycloon Trevor. Credit: Norman Duke, auteur verstrekt



Met onze luchtonderzoeken van meer dan 10.000 kilometer Noord-Australische kustlijnen is een begin gemaakt. We hebben omgevingscondities en oorzaken van verandering van kustlijn vastgelegd voor: Noordwest-Australië, oostelijk schiereiland Cape York, Torres Strait-eilanden en natuurlijk de Golf van Carpentaria.

Aangezien het klimaat blijft veranderen, is het van vitaal belang om onze veranderende kustwetlands nauwlettend in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat we de volgende keer dat er weer een El Niño-ramp plaatsvindt, beter voorbereid zijn.

