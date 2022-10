City of Philadelphia apologizes for inhumane experiments on black inmates in the 1970s:

De stad Philadelphia heeft zich tegenover tientallen familieleden en gemeenschapsactivisten verontschuldigd voor de onmenselijke behandeling die zwarte gevangenen in de jaren vijftig tot en met de jaren zeventig ondergingen.

Ongeveer 300 zwarte gevangenen in de Holmesburg-gevangenis in Philadelphia kregen $ 10 tot $ 300 aangeboden om deel te nemen aan een onderzoek waarbij ze dodelijke gifstoffen injecteerden – hoewel ze zich waarschijnlijk niet bewust waren van het aanzienlijke risico dat ze liepen.

De dermatologische, biochemische en farmaceutische experimenten uitgevoerd door de onderzoeker van de Universiteit van Pennsylvania, Dr. Albert Kligman, stelden de gevangenen bloot aan virussen, schimmels, asbest en andere chemische middelen, waaronder dioxine – een bestanddeel van Agent Orange.

Kligman had groen licht gekregen van stadsambtenaren om de onethische medische experimenten uit te voeren die bijna twee decennia aan de gang waren.

Ambtenaren van de stad zeiden dat sommige van de gevangenen die deelnamen aan het onderzoek analfabeet waren, in afwachting van hun proces of probeerden geld te sparen voor borgtocht, meldde de Associated Press.

De burgemeester van Philadelphia, Jim Kenney, verontschuldigde zich donderdag formeel voor de betrokkenen en verklaarde dat de experimenten een kwetsbare bevolking uitbuitten en dat de impact van dat medische racisme zich generaties lang heeft uitgebreid.

‘Zonder excuus bieden we formeel en officieel onze oprechte excuses aan aan degenen die het slachtoffer zijn geworden van dit onmenselijke en gruwelijke misbruik. ‘Het spijt ons ook dat het veel te lang duurde om deze woorden te horen.’

De stap volgt op een reeks verontschuldigingen van verschillende Amerikaanse steden over historisch racistisch beleid of wangedrag in de nasleep van de landelijke raciale afrekening na de moord op George Floyd door een politieagent uit Minneapolis.

Farmaceutische gigant Johnson & Johnson hielp bij het financieren van een onderzoek uit 1971 waarin gevangenen asbest injecteerden om te bepalen of de stof veilig was voor gebruik in talkpoeder.

De experimenten die op hen werden uitgevoerd, zouden hen levenslange littekens en gezondheidsproblemen opleveren.

Een groep gedetineerden spande in 2000 een rechtszaak aan tegen de universiteit en Kligman, maar die werd uiteindelijk wegens een verjaringstermijn afgewezen.

Kligman, die zou gaan pionieren met de acne- en rimpelbehandeling Retin-A, stierf in 2010 op 93-jarige leeftijd.

Vorig jaar bood de Universiteit van Pennsylvania een formele verontschuldiging aan en verwijderde Kligmans naam van enkele eretitels, zoals een jaarlijkse lezingenreeks en hoogleraarschap.

De universiteit richtte ook onderzoeksgelden op fellows die zich richtten op dermatologische problemen bij gekleurde mensen.

Dr. Albert Kligman (links) is een in ongenade gevallen voormalige arts van de Universiteit van Pennsylvania die bekend staat om het uitvoeren van brute, onethische experimenten op gevangenen. Een van die gevangenen is Leodus Jones (rechts), wiens dochter zei dat haar vader ‘in een monster veranderde’ na het zien van zijn verwondingen

Edward Anthony spreekt over zijn tijd in de Holmesburg-gevangenis in Philadelphia en de tests waaraan hij deelnam als gevangene, hier afgebeeld op 24 oktober 2007

Kligman voerde zijn alom veroordeelde experimenten uit in de Holmesburg Prison in Philadelphia, Pennsylvania (foto)

De burgemeester van Philadelphia, Jim Kenney (foto) bood donderdag een formele verontschuldiging aan voor de betrokkenen en verklaarde dat de experimenten een kwetsbare bevolking uitbuitten en dat de impact van dat medisch racisme zich generaties lang heeft uitgebreid.

Deelnemers werden geïnjecteerd met asbest en talk – een poeder dat de basis vormt van J&J’s iconische babypoederproduct. Asbest is een uiterst gevaarlijke chemische stof die onder andere verband houdt met longkanker.

Onderzoekers hoopten te bepalen of asbest veilig kan worden gebruikt in poeder op basis van talk zonder negatieve reacties van proefpersonen te veroorzaken.

Documenten die de betrokkenheid van het bedrijf bevestigen, werden verkregen door Bloomberg, waardoor het in New Jersey gevestigde bedrijf werd gekoppeld aan controversiële experimenten onder leiding van Kligman, wiens experimenten op mensen alom zijn veroordeeld als brutaal en onethisch.

Veel deelnemers werden echter ernstig geschaad. Een daarvan was Leodus Jones, wiens dochter zijn verwondingen beschreef als zo schokkend dat hij in een ‘monster’ was veranderd. Jones stierf in 2018 op 74-jarige leeftijd, nadat hij een leven lang verschrikkelijke pijn had geleden als gevolg van de experimenten.

Dow Chemical, een in Michigan gevestigd chemisch productiebedrijf en de Amerikaanse overheid waren eerder ook aan deze experimenten gebonden.

Dit is een andere controverse voor J&J met betrekking tot zijn babypoederproducten, aangezien het bedrijf de afgelopen jaren al duizenden rechtszaken heeft aangespannen met betrekking tot het gebruik van talk en het potentieel ervan om kanker te veroorzaken.

Het bedrijf heeft al miljarden aan schikkingen uitbetaald vanwege zijn babypoeder, waardoor het eerder dit jaar faillissement moest aanvragen.

Kennis van deze experimenten is al jaren in het publieke domein, aangezien het bestaan ​​ervan werd onthuld in eerdere rechtszaken met betrekking tot Dow Chemical, meldt Bloomberg, hoewel de betrokkenheid van J&J net aan het licht is gekomen.

‘We betreuren de omstandigheden waaronder deze onderzoeken zijn uitgevoerd ten zeerste en weerspiegelen op geen enkele manier de waarden of praktijken die we vandaag hanteren’, zegt een J&J-woordvoerder tegen Bloomberg.

‘Als ‘s werelds grootste zorgbedrijf vormt onze transparante, zorgvuldige benadering van bio-ethiek de kern van alles wat we onze klanten en de samenleving beloven.’

Voor het onderzoek uit 1971 rekruteerde Kligman tien gevangenen en injecteerde hij asbest gemengd met talk in de onderrug van de deelnemers.

Degenen die werden geïnjecteerd met chrysotiel-asbest ontwikkelden granulomen, zweren op het lichaam veroorzaakt door een ontsteking die vaak wijzen op een dieper medisch probleem, getuigde een getuige-deskundige.

Andere onderzoeken die als onethisch werden beschouwd, omvatten een onderzoek uit 1968 waarbij talk opgeslagen in verschillende containers werd blootgesteld aan de huid van 50 gevangenen – waarvan 44 zwart – om te zien of het type opslag negatieve effecten op de huid van een persoon veroorzaakte.

Bij deze experimenten zouden de gevangenen misvormd en ernstig gewond zijn geraakt.

Johnson en Johnson worden al geconfronteerd met duizenden rechtszaken met betrekking tot zijn iconische babypoederproduct dat kanker veroorzaakt bij sommige vrouwen als gevolg van blootstelling aan asbest

Enkele van de verwondingen die door deelnemers aan het asbestonderzoek zijn gemeld, zijn granulomen, waarbij een cluster van huidcellen ontstoken raakt, waardoor wratten en laesies ontstaan.

J&J vroeg eerder dit jaar faillissement aan, daarbij verwijzend naar de 3,5 miljard dollar die het heeft uitbetaald in rechtszaken

‘Ik was vier of vijf toen ik voor het eerst de rug van mijn vader zag en ik werd er zo bang van dat ik naar mijn moeder rende en haar vertelde dat papa in een monster was veranderd’, Adrianne Jones-Alston, de dochter van Leodus Jones, een van de studiedeelnemers, vertelden destijds een krant.

De University of Pennsylvania heeft afstand genomen van Kligman en heeft in 2021 officieel excuses aangeboden voor zijn acties.

‘Penn Medicine verontschuldigt zich voor de pijn die het werk van Dr. Kligman heeft veroorzaakt bij gedetineerde individuen, hun families en onze bredere gemeenschap’, schreef Dr. J Larry Jameson, executive vice-president van de school, in een brief.

‘Hoewel we deze geschiedenis niet kunnen veranderen, zullen de acties die we vandaag als instelling aankondigen belangrijke aspecten veranderen van hoe we Dr. Kligman en zijn onderzoek erkennen, en zullen we ook aanzienlijke middelen besteden aan onderzoek gericht op huidskleur en aan onderwijs en patiëntenzorg voor achtergestelde en kwetsbare bevolkingsgroepen.’

Dit is slechts een van de vele problemen waarmee J&J de afgelopen jaren te maken heeft gehad met zijn iconische op talk gebaseerde babypoederproduct.

J&J wordt geconfronteerd met duizenden rechtszaken na beschuldigingen dat sommige van zijn producten die talk gebruiken – een soort mineraal – vaak verontreinigd zijn met asbest, wat een gevaar kan vormen voor de gebruikers.

Er zijn al miljarden dollars aan schadevergoeding toegekend aan veel vrouwen die kanker ontwikkelden na het gebruik van de producten, die populair zijn voor vrouwelijke hygiëne.

Hoewel het op zichzelf veilig is, wordt het vaak geproduceerd uit mijnen die asbest bevatten, en kruisbesmetting is mogelijk.

Asbest is een gevaarlijk mineraal en mensen die eraan worden blootgesteld, lopen een groot risico.

Het inademen van asbest kan verschillende problemen veroorzaken voor een persoon. Mesothelioom, een kankergezwel dat zich aan de buitenkant van iemands longen, hart en andere organen kan vormen, wordt meestal geassocieerd met het mineraal.

In oktober 2019 riep de FDA het J&J-poeder terug na het vinden van sporen van asbest in een fles.

De FDA voerde vervolgens een beoordeling uit van J&J talkproducten en ontdekte asbest in negen van de 43 geteste monsters.

Asbest is in verband gebracht met eierstokkanker bij sommige vrouwen van wie de geslachtsdelen zijn blootgesteld aan het mineraal. Het is ook in verband gebracht met long- en larynxkanker.

J&J heeft het verband tussen deze kankers en talk ontkend, hoewel onthulde documenten aantonen dat het bedrijf al in de jaren zeventig op de hoogte was van het risico dat asbest zijn talk zou besmetten.

Tot 2018 ontkende het nog elke mogelijke besmetting van zijn producten met asbest.

Maar al in 2016 begonnen er kostbare rechtszaken voor het bedrijf te komen.

In totaal wordt het bedrijf geconfronteerd met bijna 40.000 rechtszaken die verband houden met mogelijke gevaren in verband met het gebruik van zijn talkproducten.

Hoewel hun producten in de VS en Canada al uit de schappen zijn gehaald, zijn ze nog steeds verkrijgbaar in andere delen van de wereld.

Vorig jaar wees het Hooggerechtshof een andere talkpoederzaak af, waarbij een vonnis van $ 2 miljard was gemoeid. In totaal heeft het bedrijf $ 3,5 miljard betaald aan schikkingen met betrekking tot de kwestie.