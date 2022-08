CHRISTOPHER STEVENS reviews House Of The Dragon

Beoordeling:

Deze keer draait het echt om de draken. Fantasieverslaafden die voor Game Of Thrones waren, beweerden altijd dat de mythische vuurspuwende monsters de echte sterren van de show waren.

De naaktheid, de bordeelscènes, de verkrachtingen en het geweld tegen vrouwen, het was allemaal een betreurenswaardige noodzaak die werd opgelegd door de seksuele uitspattingen van de epische romans van schrijver George RR Martin.

Dit was nooit een erg overtuigende verdediging. Het is één ding om je ongeloof in heksen en demonen op te schorten, iets heel anders om te accepteren dat een generatie tienerjongens door de naakte schaamteloze schaamte van koningin Cersei is gegaan, zodat ze naar de volgende scène met draken konden gaan.

CHRISTOPHER STEVENS recenseert House Of The Dragon: GOT-fans hoeven nooit meer te protesteren, ze letten niet op de onbeschofte stukjes, deze keer gaat het echt om de draken

Nu wordt deze theorie op de proef gesteld. Er is heel weinig middeleeuwse rumpy-pumpy in House Of The Dragon – en wat er is, zou je willen dat je het nooit had gezien.

Er zijn echter, zoals de titel suggereert, een groot aantal 80 voet hagedissen met krokodillentanden en adelaarsklauwen. Bovendien zijn de computergraphics verbazingwekkend overtuigend. Wanneer een draak uit zijn kerker naar een gladiatorenarena sluipt en een ongelukkige geit met een enkel gebrul in de vlam zet, is het net zo opwindend als alle beelden van leeuwen die op gnoes jagen in een natuurdocumentaire.

Maar wat deze uitbundige serie kenmerkt, bedacht als een prequel op Games Of Thrones, is de radicaal andere behandeling van vrouwen. Zij zijn de echte macht in het koninkrijk.

Toen Cersei (Lena Headley) werd veroordeeld tot die vernederende mars door straten vol joelende menigten, was het voor een aflevering die in 2015 werd vertoond.

Sindsdien heeft de MeToo-beweging de tv-productie getransformeerd. Een andere Thrones-ster, Emilia Clarke, die de toekomstige keizerin Daenerys Targaryen speelde, heeft geklaagd dat ze tien jaar geleden tot tranen toe in tranen was door sommige van haar naaktscènes. Die zouden vandaag niet worden gefilmd, stelt ze.

Hun kleren aanhouden: er is heel weinig middeleeuwse rompy-pumpy in House Of The Dragon – en wat er is, zou je willen dat je het nooit had gezien

In plaats van vrouwen af ​​te schilderen als vaak onderdanige en seksobjecten, heeft House Of The Dragon de rivaliteit tussen twee krachtige vrouwelijke aristocraten in het hart van zijn verhaal.

We kunnen raden, vanaf het moment dat we beste vrienden Alicent en Rhaenyra samen zien, dat ze elkaar binnenkort naar de keel zullen vliegen – en dat hun vete hun koninkrijk in een burgeroorlog zou kunnen slepen.

In de openingsscène stijgt de dochter van de koning, prinses Rhaenyra (nieuwkomer Milly Alcock), van haar draak Syrax na een luchttour door Westeros die de ambitie van de filmmakers bewijst om een ​​hele wereld te creëren met behulp van CGI.

Rhaenyra’s beste vriendin en de dochter van haar vaders belangrijkste adviseur is Lady Alicent Hightower (eerst gespeeld door Emily Carey en later door Olivia Cooke, briljant als Becky Sharp in Vanity Fair).

Miss Hightower lijkt niet erg onder de indruk van drakenbeklimmen, wat ons alles vertelt wat we over haar moeten weten. Vertrouw nooit een vrouw die niet houdt van een vuurspuwende kruising tussen een dinosaurus en een jumbojet.

Als je trouwens bij die namen terugdeinst, denk er dan niet eens aan om door te zetten. Nog meer dan de originele show, is deze geobsedeerd door de tongverdraaiende details van Martins verbeelding.

Het is gebaseerd op een kroniek uit 2018 genaamd Fire & Blood, geschreven in de stijl van een geschiedenisboek uit de jaren vijftig, met heel weinig dialoog of beschrijving en een overwicht aan adellijke stambomen.

De tv-versie roept dit op met een proclamatie van drie minuten, te beginnen: ‘Het is nu het negende jaar van koning Viserys I Targaryen’s regering, 172 jaar voor de dood van de gekke koning Aerys…’

Een groot deel van de eerste aflevering gaat in deze geest verder en dumpt informatie over de kijker in karrenvrachten. In verschillende vroege scènes is de raadszaal van de koning te zien, waar kibbelende heren elkaar beurtelings aan het recente verleden van hun rijk herinneren.

Dit alles wordt gebracht in de kabeljauw-Shakespeare-taal met heel veel ‘mayhaps’ en ‘mine lieges’.

Eng: Er zijn echter, zoals de titel al doet vermoeden, een groot aantal 80ft hagedissen met krokodillentanden en adelaarsklauwen. Bovendien zijn de computergraphics verbazingwekkend overtuigend

Rhaenyra, die bij de start 15 is, wordt verwacht aan de tafel van haar vader te wachten en bekers met wijn te vullen. Het is een nuttige spoedcursus voor haar in de politiek van Targaryen, hoewel het wel betekent dat Milly Alcock het eerste uur weinig te doen heeft, behalve een wijnkruik vasthouden en oefenen om eruit te zien als de tweelingbroer van Emilia Clarke.

Argumenten over de opvolging van de ijzeren troon van haar vader geven het personage al snel meer diepte, met een verbinding met elke dimensie van het plot. Game Of Thrones werkte als een verzameling afzonderlijke verhalen, die langzaam naar elkaar toe kwamen, maar deze prequel heeft een meer conventionele structuur – met Rhaenyra als middelpunt. Later in de serie, als de prinses opgroeit, neemt Emma D’Arcy de rol over.

D’Arcy identificeert zich als ‘niet-binair’ en vraagt ​​om te worden aangeduid als ‘zij’ in plaats van ‘zij’. Hierin is de ster als naamgenoot Emma Corbin, die prinses Diana speelde in The Crown. Het is misschien vreemd dat niet-binaire acteurs zo vaak prinsessen uitbeelden, de meest vrouwelijke van alle vrouwelijke archetypen.

Rhaenyra’s smakeloze vader, koning Viserys I, een man die Frank Spencer beslissend doet lijken, wordt gespeeld door Paddy Considine. Hij zou het geen tien minuten hebben volgehouden in Game Of Thrones, waar zelfs populaire personages het geluk hadden langer dan drie afleveringen te leven.

Girl power: in plaats van vrouwen af ​​te schilderen als vaak onderdanige en seksobjecten, heeft House Of The Dragon de rivaliteit tussen twee krachtige vrouwelijke aristocraten in het hart van zijn verhaal

House Of The Dragon heeft een ander tempo en Viserys overleeft een tijdje, hoewel niet helemaal intact. Dat betekent niet dat deze show geen smaak voor bloed heeft.

Marteling, massa-executie en gevechten tot de dood worden tot in psychotische details nagespeeld. In het bijzonder is er een obsessie met de bevalling. De openingsaflevering, met Sian Brooke als de hoogzwangere koningin, verandert in een horrorfilm-remake van Call The Midwife – the Texas Midwife Massacre.

Een steekspel eindigt in een vechtpartij waarbij de camera inzoomt om elke bijl door de schedel te herhalen in slow motion vol bloed.

En wanneer de City Watch, onder bevel van de sluwe broer van de koning, Daemon, de misdaad hardhandig aanpakt, wordt het ‘zero tolerance’-beleid tot het uiterste doorgevoerd.

Al het uitschot van King’s Landing wordt opgepakt voor straf. Van kruimeldieven worden de handen afgehakt. Van overvallers wordt het hoofd afgehakt.

Wanneer een zedendelinquent wordt betrapt (en niet de helft van de mannen in Westeros zedendelinquenten?), wordt er iets anders afgehakt, in klinische close-up.

Grote naam: Matt Smith speelt Daemon in een zilveren pruik met zijn oren uitpuilend als een paar drakenvleugels

Dit brengt ons bij de grootste naam in de serie: Matt Smith, die Daemon speelt met een zilveren pruik en zijn oren uitsteken als een paar drakenvleugels.

Smith komt voor in beide seksscènes die vroege afleveringen accentueren. Kijkers die met hem op Doctor Who zijn opgegroeid, moeten gewaarschuwd worden dat één schot een naakte Daemon onthult, van achteren, met zijn roze achterkant die eruitziet als twee plakken varkensvlees op een slagerij.

Zijn vriend, wiens gunsten hij heeft gekocht, merkt zijn gebrek aan enthousiasme op. ‘Wat zit je dwars, mijn prins?’ ze trilt.

Wanneer hij zich omdraait, verbergen zorgvuldige camerahoeken het ergste, hoewel deze poging tot bescheidenheid een ongelukkig effect heeft: Matt lijkt geen genitaliën te hebben, zoals Barbies vriend Ken.

Geloof me, als ik een Tardis kon kapen en terug kon reizen naar een tijd waarin ik dat niet had gezien, zou ik dat doen.

In een andere scène organiseert Daemon een orgie, kort nadat zijn hoop om koning te worden is opgeheven en de grond ingeslagen. Zijn hart ligt er niet bij – hij kan niet eens de moeite nemen om zich uit te kleden, waarvoor we allemaal dankbaar kunnen zijn.

In plaats daarvan geeft hij zich over aan het belangrijkste tijdverdrijf van Westeros en houdt hij een toespraak. Alle naakte orgiasten houden hun poses vast, als een onzedelijk tableau in het oude windmolentheater.

Eén ding is zeker, fans van deze uitbundige, spectaculaire fantasieshow zullen nooit hoeven te protesteren dat ze niet uitkijken naar de onbeschofte stukjes.

Deze keer, wanneer iemand tegen je aandringt: ‘Het zijn de draken die ik leuk vind’, zullen ze de waarheid vertellen.