Christian couple who have been together for two years but still haven’t KISSED fire back at haters

Kaytlin O’Neall, 22, uit Little Elm, Texas, heeft een groot debat op het internet aangewakkerd nadat ze toegaf dat zij en haar vriend van bijna twee jaar, Drew, nog niet hebben gezoend.

Ze hield vol dat de beslissing om de ‘intieme’ interactie te vermijden hun romance nog sterker heeft gemaakt, en dat het ‘niet betekent dat ze niet minder van elkaar houden’.

Ze opende voor het eerst over hun keuze in een TikTok video waarin ze reageerde op een deel van de reacties die ze kreeg van haar vrienden – en de clip ging snel viraal, werd binnen enkele dagen meer dan twee miljoen keer bekeken en liet veel mensen op internet verdeeldheid achter.

‘Dingen die mensen hebben gezegd als ze erachter komen dat ik en mijn vriend al bijna twee jaar niet hebben gezoend’, schreef ze in de video, terwijl een aantal van de opmerkingen die ze kreeg op het scherm verscheen.

‘Echt?!’ las de een, terwijl de ander zei: ‘Dat moet enige zelfbeheersing vergen.’

‘Je weet dat je gewoon kunt zoenen, het is niet het einde van de wereld,’ zei een ander antwoord, terwijl een vierde bericht luidde: ‘OK, maar wat doen jullie nog meer?’

In een vervolgvideo legde Kaytlin, die een vroom christen is, uit dat ze weet dat ze ‘niet onrein’ is en dat ze niet ‘naar de hel zal gaan’ als ze haar vriend kust, maar zei dat ze ‘het doet omdat van haar eigen persoonlijke overtuigingen’ en omdat ze ‘wil doen wat het beste voor haar is’.

‘De bijbel is niet erg duidelijk over wat je wel en niet moet doen met kleine details – vooral niet in relaties’, legde ze uit.

‘Natuurlijk is de bijbel heel duidelijk over seks buiten het huwelijk, maar voor zover andere kleine details gaan – zoals kussen, handen vasthouden, al dat soort dingen – is er geen duidelijk regelboek.

‘Ik heb het gevoel dat overtuiging een heel grote factor is in relaties en andere kleine details van ons leven. Ik denk dat als we onze overtuigingen kunnen volgen, we altijd binnen het domein zullen blijven van waar de heer wil dat we zijn en ons wil leiden.’

In een vervolgvideo zei Kaytlin, die een vrome christen is, dat ze weet dat ze ‘niet onzuiver’ is als ze haar vriend kust, maar zei dat ze het doet omdat ze ‘wil doen wat het beste voor haar is’

‘Veel mensen zien het niet zo, maar voor mij persoonlijk had ik het gevoel dat dat niet iets was dat ik moest redden, maar iets dat ik wilde’, vervolgde ze. ‘Dat wilde ik voor hem bewaren, ik wilde alles voor hem bewaren.’

Voordat zij en Drew – die al jaren beste vrienden waren – gingen daten, vroeg ze om een ​​’sit down conversation’ met hem waarin ze haar plannen maakte om hem niet te kussen.

En hoewel ze toegaf dat ze ‘een beetje nerveus’ was om haar gevoelens te uiten en hoe hij erop zou reageren, zei ze dat hij ‘er zo ontvankelijk voor was’.

‘Hij zei: ‘Dat wilde ik ook redden’,’ zei ze. ‘Dus we zijn verder gegaan in onze relatie zonder te kussen en het heeft ons geholpen elkaar te verheffen en elkaar aan te moedigen in ons gemeenschappelijke doel.’

De 22-jarige wilde dat mensen wisten dat ze anderen veroordeelde omdat ze ervoor kozen om te knuffelen, maar wilde de video’s maken om mensen te laten weten dat er ‘verschillende manieren’ zijn om dingen te doen.

‘Daarom maak ik deze video, om mensen te laten zien dat je een evenwichtige, gezonde, liefdevolle relatie kunt hebben zonder het te doen zoals de wereld je zegt dat je het moet doen’, voegde ze eraan toe.

‘Het is niet omdat mijn christendom of mijn religie me zegt dat ik het op deze manier moet doen – ik doe het vanwege mijn eigen persoonlijke overtuigingen en omdat ik wil doen wat het beste voor mij is. En ik en Drew willen doen wat het beste voor elkaar is.’

Toen een commentator Drew vroeg of hij homo was en beweerde dat ‘geen heteroman’ ‘aan deze onzin zou voldoen’, antwoordde hij: ‘Absoluut niet. Echt niet’

In reactie op degenen die hun relatie een ‘verheerlijkte vriendschap’ noemden in plaats van een romance, drong ze erop aan dat hun liefde meer is dan fysieke aanraking.

‘We houden allebei van elkaar en alleen omdat we niet zoenen, betekent niet dat we minder van elkaar houden en het maakt onze relatie niet minder waardevol’, verklaarde ze.

‘Je kunt dingen anders doen, je hoeft geen relatie te hebben met de normen van hoe de wereld zegt dat je relatie eruit moet zien.

‘Het kan nog zo gezond en evenwichtig en welvarend zijn, zelfs zonder bepaalde fysieke elementen.’

Drew voegde eraan toe: ‘We waren beste vrienden en toen werden we verliefd. Alles wat we doen is om te beschermen en om uit te kijken naar meer in de toekomst. Ik wil met elke vezel van mijn wezen met dit meisje trouwen, geloof me.’

Veel mensen gingen naar de commentaarsectie om hun mening over de kwestie te delen, waarbij sommigen haar beslissing bashen en anderen haar steunden.

‘Meisje, dat is je vriendin van twee jaar,’ schreef een persoon, terwijl een ander eraan toevoegde: ‘Je zult teleurgesteld zijn als je gaat trouwen en je realiseert dat je geen echte fysieke band hebt zoals je dacht dat je zou hebben. Gebeurt met de meeste hiervan.’

‘Hij huilt van binnen,’ zei iemand anders, terwijl een vierde opmerking luidde: ‘Kerel heeft zeker een ander meisje.’

‘De eerste week van het huwelijk wordt zo ongemakkelijk’, merkte een andere gebruiker op.

‘Hoe is bro in de friendzone en tegelijkertijd de tas beveiligd?’ vroeg een ander.

‘Ik begrijp niet hoe je een relatie kunt hebben zonder romantiek’, las een andere opmerking. ‘Zoals, waardoor onderscheidt je partner zich van je vrienden?’

Anderen verdedigden echter de beslissing van Kaytlin en Drew. Een persoon schreef: ‘Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn relatie wordt niet bepaald door stoer. Jullie moeten allemaal opnieuw evalueren wat liefde voor jullie betekent. Laat haar leven.’

‘Ik kan niet geloven dat mensen klagen over wat iemand anders met hun lichaam doet en de geldigheid en grenzen van hun relatie in twijfel trekken’, zei iemand anders.

Een ander voegde toe: ‘Niet iedereen wil het speeksel van iemand anders in de mond, laat dit meisje en haar vriend met rust.’

‘Deze opmerkingen die je relatie proberen te ontkrachten, zijn triest’, las een ander bericht. ‘Jullie doen allemaal waar je je prettig bij voelt. Voel je niet onder druk gezet om meer te doen dan dat.’