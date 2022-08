Chris Hemsworth eet Mexicaans fastfood Guzman y Gomez in Byron Bay

Hij is beroemd om zijn gescheurde lichaam en zware trainingsregime.

Maar Chris Hemsworth bewees dat hij zich wel overgeeft aan fastfood toen hij een Mexicaans afhaalmaaltijden pakte van Guzman y Gomez in de buurt van zijn huis in Byron Bay, New South Wales.

De Thor-ster, 38, werd vergezeld door zijn tweelingzonen Sasha en Tristan, acht, terwijl ze het avondeten oppikten.

De vader van drie hield het casual in een bruine pet en grijze trui die hij combineerde met een zwarte spijkerbroek.

In echte Aussie-stijl voltooide de acteur de look in een paar Uggs, terwijl zoon Sasha blootsvoets ging in trainingspakken en een T-shirt.

Het komt omdat de productie van de nieuwste Mad Max-aflevering Furiosa, met in de hoofdrol Hemsworth, in Sydney is stopgezet nadat de legendarische regisseur George Miller Covid had betrapt.

De Daily Mail Australia onthulde dat de productie, die sinds juni op een aantal locaties in en rond Sydney aan de gang is, een week is opgeschort en alle opnames op het scherm zijn stopgezet tot ten minste 15 augustus.

Het is duidelijk dat Miller, 77, begin deze week positief testte op Covid en gedwongen is zich te isoleren in zijn huis in Sydney.

De productie van miljoenen dollars, die momenteel is gebaseerd op een locatie in Kurnell net ten zuiden van Sydney, zal volgende week worden hervat.

Furiosa-producenten zijn benaderd voor commentaar.

De tegenslag weerspiegelt de beruchte opnames van Miller voor Mad Max: Fury Road in 2012, die werd geplaagd door een aantal kostbare vertragingen en productieproblemen.

De shoot begon in eerste instantie in Namibië, maar kreeg te maken met enkele pr-problemen nadat het Namibian Conservation Coast and Management Project de producenten beschuldigde van het beschadigen van een aantal plant- en diersoorten in een uitgelekt ontwerp.

Het komt nadat Chris onthulde dat zijn jongere broer Liam bijna was gecast als Thor. ‘Mijn kleine broertje werd bijna gecast als Thor’, vertelde de 38-jarige aan website Mensxp

Chris onthulde eerder dat hij zijn originele auditie voor Thor verknalde, voordat Liam binnenkwam om voor dezelfde rol te testen, en veel verder in het proces kwam. Dat motiveerde Chris om zijn manager te vragen hem terug te bellen om het nog een keer te proberen, met als resultaat dat de rol uiteindelijk naar hem ging, en niet naar Liam.

De filmmakers deden deze berichten later af als ‘retoriek’.

Latere opnames vonden plaats in Potts Hill en Penrith Lakes in West-Sydney, maar slecht weer leidde tot een aantal vertragingen.

Jaren later werd ook onthuld dat spanningen tussen Mad Max: Fury Road-sterren Charlize Theron en Tom Hardy ook tot grote verstoringen op de set leidden, waarbij Theron later toegaf dat ze op een gegeven moment bescherming van Hardy eiste.

Furiosa is een prequel op Fury Road met Anya Taylor-Joy die een jongere Theron speelt in de titelrol als headliner van de post-apocalyptische kaskraker.

Taylor-Joy en co-ster Chris Hemsworth werden net voor de huidige sluiting voor het eerst op de set betrapt, waarbij beide een rode pruik droegen voor hun rollen.

Details over Hemsworth’s personage in de film zijn geheim gehouden door Miller en insiders in studio Warner Bros, waarbij zijn rol officieel als ‘niet gespecificeerd’ is gedefinieerd.

Het komt als de broers van Chris, Liam, 32, en Luke, 41, werden gespot op straat in het CBD van Byron Bay.

Beiden waren nonchalant gekleed voor het uitje, Liam droeg een effen wit T-shirt en een beige cargobroek.

Chris onthulde eerder dat hij zijn originele auditie voor Thor verknalde, voordat Liam binnenkwam om voor dezelfde rol te testen, en veel verder in het proces kwam.

Dat motiveerde Chris om zijn manager te vragen hem terug te bellen om het nog een keer te proberen, met als resultaat dat de rol uiteindelijk naar hem ging, en niet naar Liam.

‘Ik kwam binnen met een beetje, denk ik, motivatie en misschien frustratie dat mijn kleine broertje verder was gekomen dan ik’, vertelde hij. W tijdschrift.

‘Het is een kleine familie, rivaliteit tussen broers en zussen die in me opkwam. Daarna ging het vrij snel vanaf daar. Het was gaaf.’

