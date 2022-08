Chris Dawson prepares to face the verdict at Teacher’s Pet murder trial

Chris Dawson hoort dinsdag of hij waarschijnlijk in de gevangenis zal sterven of eindelijk vrij zal zijn van een wolk van achterdocht die zijn leven achtervolgt.

Om 10.00 uur zal Ian Harrison SC, rechter van het Hooggerechtshof van de NSW, rechtbank 13A op Queens Square in Sydney betreden om de heer Dawson te veroordelen of vrij te spreken van de moord op zijn eerste vrouw Lynette Joy Dawson in 1982.

Op zondag, terwijl zijn oude team Easts Rugby Union in grote finales speelde in Coogee Oval, droeg Dawson een clubshirt terwijl hij genoot van het bezoek van zijn dochter Shanelle in zijn huis aan de Sunshine Coast in Queensland.

Zowel Dawson als zijn identieke tweelingbroer Paul speelden voor Easts voordat ze in 1972 overstapten naar de rugbycompetitie van Newtown Jets.

Beschuldigde moordenaar Chris Dawson (hierboven) zondag in zijn huis aan de Sunshine Coast, terwijl hij zich voorbereidt om naar Sydney te vliegen om te horen of hij schuldig of onschuldig is aan het vermoorden van zijn eerste vrouw, Lynette

Chris Dawson, gekleed in een voetbalshirt van zijn oude Easts Rugby-team, zal dinsdag worden veroordeeld voor de vraag of hij schuldig of onschuldig is aan de moord op zijn vrouw in 1982.

Chris Dawson met zijn dochter in de jaren zeventig, toen hij een paar jaar voor haar mysterieuze verdwijning in 1982 getrouwd was met eerste vrouw Lyne

Rechter Harrison, die een alleenrechtzaak heeft gevoerd, kan ervoor kiezen om Dawsons onschuld of schuld aan het begin van de procedure uit te spreken, of te wachten tot hij een lange samenvatting van zijn redenen heeft doorgenomen.

Maar op een gegeven moment zal hij de 74-jarige vragen om op te staan ​​terwijl Zijne Edelachtbare de woorden voorleest waarvan de toekomst van de heer Dawson afhangt.

Als de woorden ‘niet schuldig’ zijn, kan hij de rechtbank verlaten en naar huis terugkeren naar Queensland en zijn derde vrouw, Sue, zo niet in de vergetelheid, tot een schijn van vrede.

Het zou de eerste keer zijn dat hij redelijkerwijs de legale aap op zijn rug kon afschudden sinds de eerste lijkschouwer in 2001 vaststelde dat een ‘bekend persoon’, de heer Dawson, Lynette had vermoord

Maar als rechter Harrison hem schuldig verklaart, kan Dawson verwachten dat hij door NSW-gevangenisofficieren geboeid wordt, naar de cellen wordt gebracht, in een gevangenisbusje wordt gestopt en naar het uitgestrekte Silverwater Correctional Complex in het westen van Sydney wordt gebracht, waar hij zou worden uitgekleed. gefouilleerd, zijn pak inwisselen voor gevangenisgroen en een cel toegewezen.

Chris Dawson’s dochter Shanelle – die vier jaar oud was toen haar moeder verdween – toonde haar steun door in het weekend naar het huis van haar vader in Sunshine Coast te gaan voordat hij zijn lot ontmoet

Lynette Dawson (hierboven met Shanelle) had het moeilijk gevonden om zwanger te worden en was verliefd op haar twee dochters op Chris Dawson, die vier en twee was toen ze in 1982 verdween

Als hij schuldig wordt bevonden, kan Dawson – wiens advocaat zegt dat hij lijdt aan een gebroken heup en een mogelijk hersenletsel opgelopen door zijn jaren rugby spelen – zijn afnemende jaren in de gevangenis doorbrengen en in de gevangenis sterven.

Het vonnis zal ook belangrijk zijn voor de familie van Lyn Dawson, die zoveel tijd en moeite heeft geïnvesteerd in het zoeken naar gerechtigheid voor de 33-jarige moeder van twee jonge meisjes die schijnbaar van de aardbodem verdwenen op 8 of 9 januari. , 1982.

Lyn’s zus, Pat Jenkins, haar broer, Greg Simms, en de nicht van de vermiste vrouw, Renee Simms en neef David Jenkins, hebben hun leven in de wacht gezet voor het proces van tien weken, de zeven weken sinds rechter Harrison heeft beraadslaagd en, inderdaad, de lege decennia sinds Lyn verdween.

Chris en Lynette Dawson (hierboven) op hun trouwdag in 1970, toen ze gelukzalig leken, maar hun huwelijk liep op de klippen toen hij het opnam met de tienerbabysitter

Zijn poloshirt van Easts-supporters is enkele jaren oud, en als de resultaten van het weekend een voorbode waren van wat morgen gaat komen, waren ze niet overtuigend.

Easts versloeg Sydney University in de derde klas, kwam op gelijke hoogte met oude rivalen Randwick in een gelijkspel van 13 allemaal in dezelfde divisie en won met 21-17 van Randwick in de eerste klas Colts.

Daily Mail Australia begrijpt dat Dawson geen clublid is en sinds 2009 niet meer in het clubhuis van East is geweest.

Chris Dawson, 74, zal ofwel een wettelijk vrije man uit de rechtbank laten lopen, of in handboeien naar de cellen worden gebracht en naar de Silverwater-gevangenis worden gebracht, waar hij mogelijk in de gevangenis zal sterven.

Chris en Lynette Dawson waren 17 jaar samen en waren twaalf jaar getrouwd toen ze in januari 1982 schijnbaar van de aardbodem verdween na zijn affaire met een schoolmeisje.

Het proces hoorde dat Chris Dawson ‘verliefd’ was op JC, de babysitter van het schoolmeisje die zijn tweede vrouw werd en tijdens zijn proces getuigde over zijn controlerende gedrag

De oudste dochter van Dawson, Shanelle, die vier was toen haar moeder verdween, werd afgebeeld op de foto terwijl ze haar auto inpakte toen ze zondag zijn huis verliet, nadat ze publiekelijk had onthuld dat ze nog steeds van haar vader houdt.

Vier jaar geleden was Shanelle ingestort op de nationale televisie en zei: ‘Het ziet er niet goed uit voor mijn vader, moet ik eerlijk zeggen’.

Chris Dawson werd eind 2018 gearresteerd en beschuldigd van moord op Lyn Dawson, pleitte niet schuldig aan de aanklacht en heeft altijd zijn onschuld volgehouden.

De verdwijning van Lynette Dawson uit haar huis in Bayview op de noordelijke stranden van Sydney was het onderwerp van de populaire podcast, The Teacher’s Pet, die tijdens de langdurige rechtszaak werd afgespeeld.

Tijdens het proces beweerde kroonaanklager Craig Everson SC dat Dawson’s motivatie voor het vermoorden van zijn eerste vrouw en het wegdoen van haar lichaam was om een ​​’ongebonden relatie’ te hebben met een scholier, in de rechtbank bekend als JC, die hun tieneroppas werd.

De familie van Lynette Dawson vraagt ​​al jaren naar haar verdwijning en wat het vonnis op Tuedsay ook is, ze koesteren nog steeds de hoop dat haar stoffelijk overschot wordt gevonden

Chris Dawson en Lynette Simms als jonge geliefden voor hun verloving en huwelijk, wat zou uitmonden in haar verdwijning in 1982

De rechtbank hoorde dat de heer Dawson, die twee keer zo oud was als JC, volkomen verliefd op haar werd en een seksuele affaire had, en haar uiteindelijk naar het ouderlijk huis verhuisde nadat Lyn was verdwenen.

Het lichaam van Lynette Dawson is nooit gevonden en de indirecte zaak van de heer Everson omvatte dat de beschuldigde het had weggegooid tijdens een ‘venster van stille afzondering’ ergens voor of na een ontmoeting met Lyn’s moeder bij het zwembad en het ophalen van JC uit het noorden van NSW.

Het proces hoorde twee afzonderlijke beschuldigingen van de heer Dawson, die suggereerde dat hij een huurmoordenaar inhuurde om Lyn te vermoorden, een door een voormalige Newtown Jets-partner en een door JC, die zijn tweede vrouw werd.

JC vertelde de rechtbank herhaaldelijk dat de heer Dawson haar had ‘verzorgd’ en haar vervolgens had ‘geïnstalleerd’ in het huis en het echtelijke bed, waar ze ‘seksslavin’ werd, evenals huishoudster en moeder voor zijn twee dochters.

Lynette Dawson met Chris in de beginjaren van hun romance toen ze verliefd was geworden op de voetbalster en ze samen een leven planden dat in 1982 zou worden afgebroken

Lynette’s twee dochters, Sherryn en Shanelle, poseerden voor foto’s van een portretkunstenaar die charmante tekeningen van de meisjes zou maken, alleen om te ontdekken dat Lyn was verdwenen en Chris ze niet wilde hebben

In het huis waren alle bezittingen van Lyn, inclusief trouw- en verlovingsringen, kleding, brillen en haar verplegingsinsignes.

Vrienden, collega’s, buren en een medewerker van Lynette Dawson getuigden dat ze haar met blauwe plekken hadden gezien, haar hoorden beweren dat haar man haar had aangevallen of hem dat hadden zien doen.

De advocaat van de heer Dawson, Pauline David, voerde aan dat de jonge moeder gewoon was opgestaan ​​en weg was gegaan en uit vrije wil was weggegaan, en nog in leven was nadat ze sinds januari 1982 geen contact had opgenomen met haar moeder of andere familie.

Mevrouw David citeerde vijf vermeende waarnemingen, in de buitenwijk van Sydney, Gladesville, werkend in een ziekenhuis, in een hotel in de buurt van Lake Macquarie en het oversteken van de weg tijdens de koninklijke tour van prinses Diana en prins Charles in 1983.

Mevrouw David vermoedde dat Lyn Dawson ‘een nieuw leven had kunnen scheppen’, met tegenslagen te maken kreeg en sindsdien stierf, en zelfs zelfmoord had gepleegd.

Wat het vonnis ook is, de familie van Lyn Dawson zal de zoektocht naar haar niet opgeven.

Neef David Jenkins twitterde in het weekend: ‘Na 40 jaar zullen we dinsdag ontdekken of het bewijs tegen de (verdachte) moordenaar van Lyn sterk genoeg was.

‘Hoe dan ook, dit is pas voorbij als we Lyn thuis hebben.’