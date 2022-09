Chloe Ferry reveals botched ‘fox eye’ lift has ‘ruined her life’ and left her with ‘permanent’ scars

Chloe Ferry is openhartig over de enorme impact die haar mislukte ‘fox eye’-lift op haar leven heeft gehad, en onthult dat ze in de zeven maanden sinds de procedure ‘door een hel gaat’.

De 27-jarige Geordie Shore-ster moest in het ziekenhuis worden behandeld nadat ze in januari de controversiële cosmetische ingreep van £ 800 onderging, waarbij Chloe toegaf dat haar leven als gevolg daarvan nu ‘geruïneerd’ is.

In een nieuw interview vertelde Chloe hoe ze ‘permanent littekens’ heeft opgelopen door de procedure voordat ze in detail beschrijft hoe haar beproeving zijn tol heeft geëist van zowel haar geestelijke gezondheid als haar relatie.

Traumatisch: Chloe Ferry is openhartig over de enorme impact die haar mislukte ‘fox eye’-lift op haar leven heeft gehad, en onthult dat ze in de zeven maanden sinds de procedure ‘door een hel gaat’.

De fox eye lift, ook bekend als de fox eye threat lift, tilt de randen van de wenkbrauwen op met behulp van een zachte PDO (polydioxanon) dreiging, met als doel het uiterlijk van de chirurgische fox eye lift na te bootsen zonder dat een operatie nodig is.

En ondanks dat haar familie volhield dat ze het niet nodig had, ging Chloe door met de behandeling en als gevolg daarvan heeft ze enorm veel spijt van de beslissing, waarvan ze zegt dat het een van de ‘grootste fouten’ van haar leven is.

Zij zei De zon ‘Het is waarschijnlijk een van de grootste fouten die ik ooit heb gemaakt. Ik heb er echt spijt van. Ik heb zeven traumatische maanden achter de rug en het had voorkomen kunnen worden. Ik ga door een hel sinds ik het heb laten doen.

‘Ik heb altijd een hele goede huid gehad, ik krijg nooit puistjes en nu heb ik zo’n deuk in mijn gezicht. Het is blijvend. Het heeft mijn leven echt verpest en me zo onzeker gemaakt. Ik kan het huis niet uit zonder make-up.’

Beproeving: De 27-jarige Geordie Shore-ster moest in het ziekenhuis worden behandeld nadat ze in januari de controversiële cosmetische ingreep van £ 800 onderging, waarbij Chloe toegaf dat haar leven nu ‘geruïneerd’ is als gevolg

Chloe is niet alleen fysiek aangetast, maar heeft ook mentaal geleden, omdat ze ‘zelfbewust’ is geworden over haar uiterlijk, terwijl de ster zichzelf blijft uitschelden omdat ze doorgaat met de behandeling.

Ze zei: ‘Ik weet niet waarom ik het in de eerste plaats heb laten doen, omdat mensen me bleven vertellen dat ik het niet nodig had – het zorgde ervoor dat ik het meer wilde laten doen. Nu blijf ik denken: “Waarom heb ik mezelf dit aangedaan?” Het heeft me zo zelfbewust gemaakt en heeft me mentaal echt geraakt. Ik heb gefaald.’

In de loop der jaren heeft Chloe £ 50.000 uitgegeven aan procedures om haar uiterlijk te transformeren, door alles te laten doen, van boobjobs tot lippenvullers en zelfs een Braziliaanse kontlift.

Oh nee: in een nieuw interview vertelde Chloe hoe ze ‘permanent littekens’ heeft opgelopen door de procedure voordat ze in detail beschrijft hoe haar beproeving zijn tol heeft geëist van zowel haar geestelijke gezondheid als haar relatie

Slechte beslissing: ondanks het feit dat haar familie volhield dat ze het niet nodig had, ging Chloe door met de behandeling en als gevolg daarvan heeft ze enorm veel spijt van de beslissing, waarvan ze zegt dat het een van de ‘grootste fouten’ van haar leven is

Dus na de ‘vossenlift’ wist de schoonheid dat ‘er iets niet klopte’, haar wond begon te ‘pushen’ en haar huid begon kort daarna te ‘rimpelen’.

Terwijl de ster leed aan een ‘ondraaglijke migraine’ en koorts, bracht haar moeder haar naar het ziekenhuis waar haar werd verteld dat ze een infectie had en ze had geluk dat als ze niet in haar oog was gegaan, dat ‘veel slechter’.

Chloe noemde zichzelf ‘verprutst’ en zei verder dat experts hebben gewaarschuwd dat ze misschien een huidtransplantatie nodig heeft, voordat ze fans waarschuwde om twee keer na te denken over de ‘gevaarlijke’ procedure.

Lijden: ‘Het is blijvend. Het heeft mijn leven echt verpest en me zo onzeker gemaakt. Ik kan het huis niet uit zonder make-up’

Tough: Terwijl Chloe worstelt met de fysieke en mentale bijwerkingen van haar beproeving, heeft ze ook haar relatie met vriend Johnny Wilbo zien lijden terwijl ze ‘hem wegduwt’

Zelfbewust: Chloe noemde zichzelf ‘verprutst’ en zei verder dat experts hebben gewaarschuwd dat ze misschien een huidtransplantatie nodig heeft, voordat ze fans waarschuwde om twee keer na te denken over de ‘gevaarlijke’ procedure (foto viert haar verjaardag op woensdag)

Waarschuwing: ze sloot haar interview af door toe te geven dat ze zou ‘betalen om de tijd terug te draaien’ en waarschuwde ze anderen om niet in haar voetsporen te treden, voordat ze eraan toevoegde dat ze ‘door moet gaan’ en moet ‘leren’ van haar fout

Terwijl Chloe worstelt met de fysieke en mentale bijwerkingen van haar beproeving, heeft ze ook haar relatie met vriendje Johnny Wilbo zien lijden terwijl ze ‘hem wegduwt’.

De tv-persoonlijkheid vertelde dat het paar ‘een pauze had genomen’ en dat ze zich op een ‘slechte plek’ bevond en ‘het in hem had uitgehaald’.

Ze besloot haar interview door toe te geven dat ze ‘zou betalen om de tijd terug te draaien’ en waarschuwde ze anderen om niet in haar voetsporen te treden, voordat ze eraan toevoegde dat ze ‘door moet gaan’ en moet ‘leren’ van haar fout.

Vorige maand toonde ze foto’s en een video van haar gehavende gezicht, waarvan ze zei dat ze in de twee maanden na de procedure waren genomen.

Wat is een fox eye facelift? Hoe het werkt De vossenoog-draadliftprocedure, die tussen £ 350 en £ 500 kost, omvat injecties van plaatselijke verdoving rond de slapen voordat een canule – een dunne holle buis met stompe uiteinden – onder de huid wordt geduwd. Een draad wordt in de canule gestoken en omhoog geplaagd met behulp van een naald en voorzichtige handbewegingen. Aan de onderkant van de draad bevinden zich kleine, gegolfde schijfjes die zich hechten aan het weefsel in het gezicht en waardoor de huid naar boven kan worden gesleept en op zijn plaats kan worden vastgezet. Vervolgens wordt een vinger op het uiterste puntje van de draad geplaatst om ervoor te zorgen dat deze strak blijft zitten terwijl de canule wordt teruggetrokken. Omdat de procedure een punctie met één naald omvat, die vanzelf geneest, wordt het technisch gezien niet als een operatie beschouwd. Downtime De hechtdraad lost na verloop van tijd op met minimale bijwerkingen. De huidplooien en de naaldmarkering zullen binnen 3-10 dagen volledig genezen en een natuurlijke lift achterlaten. Kosten De kosten bedragen gemiddeld € 500- € 750. Hoe lang duurt het? Het resultaat houdt tot een jaar aan. Wat is het verschil met een operatie? Er zijn geen blijvende veranderingen aan uw gezicht en er wordt geen deel van uw ooglid weggesneden zoals bij een ooglidcorrectie. U kunt de veranderingen na de behandeling ook aanpassen als u een minder dramatische look wilt.

De schoonheid bleef niet achter met de resultaten waar ze op hoopte, met de zijkanten van haar gezicht die er gezwollen uitzagen, terwijl ze een deuk had in het midden van de littekens.

Verwijzend naar voormalig Big Brother-huisgenoot Ryan Ruckledge die dezelfde procedure onderging en een soortgelijke ervaring had, schreef Chloe online: ‘Ik heb dit nu een tijdje uitgesteld, maar nadat ik Ryan vanmorgen zag praten over de fox eye-trend , Ik heb het gevoel dat ik iedereen moet vertellen over mijn ervaring en wat er met mezelf is gebeurd.

‘Ik heb dezelfde procedure ondergaan als Ryan zeven maanden geleden en tot op de dag van vandaag heb ik vreselijke littekens op mijn gezicht die misschien nooit zullen verdwijnen.

‘Ik zie deze procedure steeds populairder worden. Dit zal misschien niet iedereen overkomen, maar aangezien ik zeven maanden later littekens heb, wilde ik gewoon naar sociale media gaan om iedereen te laten weten wat er met mezelf was gebeurd.

Ze voegde eraan toe: ‘Ik weet dat er ergere dingen aan de hand zijn in de wereld, maar ik dacht dat ik er nu over moest praten nu ik zeven maanden later littekens heb.

‘Ik beoordeel mezelf nooit of zo, maar het enige dat ik ooit goed aan mezelf vond, was dat ik een goede huid had en nu is het litteken.

‘Mijn werk is de hele tijd filmen op tv, fotoshoots enz. en nu ben ik me zo bewust van de gevolgen die dit voor mij heeft gehad.’

Chloe heeft de afgelopen jaren meerdere cosmetische ingrepen ondergaan, waaronder drie borstoperaties, en ze begon op 19-jarige leeftijd met het krijgen van Botox-injecties om een ​​rimpelvrij gezicht te behouden.

Een jaar later onderging ze een wenkbrauwlift om haar wenkbrauwen op te heffen en haar voorhoofd strakker te maken.

Chloe had ook twee neuscorrecties en bereikte de iconische Kylie Jenner-steenbolk met behulp van lipvullers.

De realityster transformeerde ook haar tanden met glanzend wit fineer voordat ze in 2018 liposuctie en een billenlift kreeg.

Maar slechts een week later werd gemeld dat Chloe van plan was een derde neuscorrectie te ondergaan nadat haar laatste mislukte procedure haar onzeker had gemaakt.

Vorig jaar stond Chloe erop dat ze ‘klaar’ was met plastische chirurgie, nadat ze £ 50.000 had uitgegeven aan procedures om haar uiterlijk te transformeren.