China practises INVADING Taiwan as it conducts sea and air exercises around Taiwan Strait

China simuleerde vandaag een invasie van Taiwan nadat tientallen straaljagers en oorlogsschepen de mediaanlijn van de Straat van Taiwan waren gepasseerd, volgens het ministerie van Defensie van het eiland.

Het zeer agressieve vertoon van intimidatie met zo’n 20 Chinese vliegtuigen en 14 schepen komt dagen na het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis, Nancy Pelosi, aan Taipei, dat Peking woedend maakte.

De strijdkrachten van Taiwan hebben een waarschuwing afgegeven, lucht- en marinepatrouilles rond het eiland gestuurd en raketsystemen op het land geactiveerd als reactie op de Chinese oefeningen, aldus het ministerie.

Het ministerie zei dat zones die door China tot no-go-gebieden waren verklaard tijdens de oefeningen voor andere schepen en vliegtuigen ‘de vrede ernstig hadden geschaad’ in wat in feite een blokkade van het eiland was – een oorlogsdaad volgens het internationaal recht.

Het Taiwanese leger, dat zich in februari in een vergelijkbare situatie bevond als Oekraïne, benadrukte dat het de draak niet wilde porren, maar zichzelf zou verdedigen als het zou worden aangevallen.

De mediaanlijn was een onofficiële grens die de twee strijdende partijen scheidde die in 1955 door een Amerikaanse generaal werd getrokken

Het Chinese ministerie van Defensie zei zaterdag in een verklaring dat het militaire oefeningen had uitgevoerd zoals gepland in de zee en het luchtruim ten noorden, zuidwesten en oosten van Taiwan, met de nadruk op het ‘testen van de mogelijkheden’ van zijn landaanval en zeeaanval systemen.

Een in Frankrijk gebouwde Mirage 2000-straaljager stijgt op op een vliegbasis in Hsinchu, Taiwan tijdens militaire waarschuwingen toen Chinese straaljagers de mediaanlijn passeerden

Een Chinees militair vliegtuig vloog op trainingsoefeningen met het Eastern Theatre Command van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA), vrijdag

Een PLA-militair kijkt door een verrekijker naar het Taiwanese fregat Lan Yang dat door de Straat van Taiwan vaart te midden van een gespannen patstelling

China lanceerde militaire oefeningen met live-vuur na Pelosi’s reis naar Taiwan eerder deze week en zei dat het het ‘één-China’-beleid schond. China beschouwt het eiland als een afgescheiden provincie die indien nodig met geweld moet worden geannexeerd, en beschouwt bezoeken aan Taiwan door buitenlandse functionarissen als erkenning van zijn soevereiniteit.

Het Taiwanese leger zei ook dat het vrijdagavond vier onbemande luchtvaartuigen ontdekte die in de buurt van het offshore-district Kinmen vlogen en als reactie daarop waarschuwingsvlammen afvuurde.

Volgens het Taiwanese Kinmen Defense Command werden de vier drones, waarvan Taiwan dacht dat ze Chinees waren, gezien boven de wateren rond de Kinmen-eilandengroep en het nabijgelegen Lieyu-eiland en het eilandje Beiding.

Kinmen, ook bekend als Quemoy, is een eilandengroep op slechts 10 kilometer (6,2 mijl) ten oosten van de Chinese kuststad Xiamen in de provincie Fujian in de Straat van Taiwan, die de twee partijen scheidt die tijdens de burgeroorlog in 1949 uit elkaar gingen.

‘Onze regering en het leger houden de Chinese militaire oefeningen en informatieoorlogsoperaties nauwlettend in de gaten, klaar om te reageren als dat nodig is’, zei de Taiwanese president Tsai Ing-wen in een tweet.

‘Ik roep de internationale gemeenschap op om het democratische Taiwan te steunen en elke escalatie van de regionale veiligheidssituatie een halt toe te roepen’, voegde ze eraan toe.

Het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeks- en ontwikkelingseenheid van het Taiwanese ministerie van Defensie is zaterdagochtend dood aangetroffen in een hotelkamer. Afgebeeld: Tien Kung II Missile Launcher Display op Hukou Camp Ground

De Rocket Force onder het Eastern Theatre Command van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA) voert tests met conventionele raketten uit in de wateren voor de oostkust van Taiwan, vanaf een onbekende locatie

Taipei zei dat meerdere Chinese jets en oorlogsschepen (foto) vandaag de ‘mediaanlijn’ hadden overschreden – de onofficiële maritieme grens tussen de twee

De Chinese militaire oefeningen zijn donderdag begonnen en zullen naar verwachting tot zondag duren. Tot dusverre omvatten de oefeningen raketaanvallen op doelen in de zeeën ten noorden en ten zuiden van het eiland, in navolging van de laatste grote Chinese militaire oefeningen in 1995 en 1996 om de leiders en kiezers van Taiwan te intimideren.

Taiwan heeft zijn leger op scherp gezet en civiele verdedigingsoefeningen georganiseerd, terwijl de VS tal van marine-middelen in het gebied hebben ingezet.

De regering-Biden en Pelosi hebben gezegd dat de VS zich blijven inzetten voor een ‘één-China’-beleid, dat Peking erkent als de regering van China, maar informele betrekkingen en defensiebetrekkingen met Taipei toestaat. De administratie ontmoedigde maar belette Pelosi niet om te bezoeken.

China heeft ook de defensie- en klimaatbesprekingen met de VS afgebroken en sancties opgelegd aan Pelosi als vergelding voor het bezoek.

Pelosi zei vrijdag in Tokio, de laatste stop van haar Azië-tour, dat China Taiwan niet zal kunnen isoleren door te voorkomen dat Amerikaanse functionarissen daarheen reizen.

Pelosi is al lange tijd een pleitbezorger van de mensenrechten in China. Samen met andere wetgevers bezocht ze in 1991 het Tiananmen-plein in Peking om de democratie te steunen, twee jaar na een bloedig militair optreden tegen demonstranten op het plein.

Ondertussen waren de cyberaanvallen die gericht waren op het platleggen van de website van het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken tussen donderdag en vrijdag verdubbeld, vergeleken met soortgelijke aanvallen voorafgaand aan het bezoek van Pelosi, volgens het Taiwanese Central News Agency. Het ministerie heeft de oorsprong van de aanval niet gespecificeerd.

Een Taiwanese F-16 Fighting Falcon-straaljager wordt gezien voor de landing op de luchtmachtbasis Hualien op zaterdag

Taiwanese F-5 straaljagers worden gezien na het opstijgen van de luchtmachtbasis Chihhang op zaterdag als reactie op zeer agressieve Chinese oefeningen die de Taiwanese territoriale wateren schenden

Een Taiwanees schip gezien vanaf een Chinees schip, wat aangeeft hoe dicht de rivaliserende militaire middelen van elkaar verwijderd zijn in een kruitvatsituatie

Het Chinese oorlogsschip Changchun, een type 052 torpedobootjager, wordt geëscorteerd door de Cheng Kung, een fregat met geleide raketten, terwijl ze in de Straat van Taiwan varen

Andere ministeries en overheidsinstanties, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken, kregen volgens het rapport ook te maken met soortgelijke aanvallen op hun websites.

Een distributed-denial-of-service-aanval is gericht op het overladen van een website met verzoeken om informatie waardoor deze uiteindelijk crasht, waardoor deze ontoegankelijk wordt voor andere gebruikers.

Ook zaterdag meldde het Central News Agency dat het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeks- en ontwikkelingseenheid van het Taiwanese ministerie van Defensie, Ou Yang Li-hsing, dood werd gevonden in zijn hotelkamer na een hartaanval. Hij was 57 en had toezicht gehouden op verschillende projecten voor de productie van raketten.

Het rapport zei dat zijn hotelkamer in het zuidelijke graafschap Pingtung, waar hij op zakenreis was, geen tekenen van inbraak vertoonde.

De Taiwanezen zijn in overweldigende meerderheid voorstander van het handhaven van de status-quo van de feitelijke onafhankelijkheid van het eiland en verwerpen de eis van China dat het eiland zich zou verenigen met het vasteland onder communistische controle.

Wereldwijd onderschrijven de meeste landen het ‘één-China’-beleid, dat een vereiste is om diplomatieke betrekkingen met Peking te onderhouden.

Elk bedrijf dat Taiwan niet als onderdeel van China erkent, krijgt te maken met snelle reacties, waarbij Chinese consumenten vaak beloven hun producten te boycotten.

Op vrijdag verontschuldigde Mars Wrigley, de fabrikant van de Snickers-snoepreep, zich nadat het een video en materiaal had uitgebracht met de Zuid-Koreaanse jongensband BTS die Taiwan als een land had genoemd, en kreeg snel kritiek van Chinese gebruikers.

In een verklaring op zijn Weibo-account sprak het bedrijf ‘diepe excuses’ uit.

‘Mars Wrigley respecteert de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit van China en voert zakelijke activiteiten uit in strikte naleving van de lokale Chinese wet- en regelgeving’, aldus de verklaring.

In een aparte post voegde het bedrijf eraan toe dat er ‘slechts één China’ is en zei dat ‘Taiwan een onvervreemdbaar deel van China’s grondgebied is’.