Charles officially becomes Australia’s new King as hopeful Aussies await new public holiday

Miljoenen Australiërs hebben een nieuwe koning verwelkomd nu Charles, de voormalige prins van Wales, officieel de oudste koning wordt die de Britse troon op zich neemt.

Koning Karel III nam automatisch de plaats van zijn overleden moeder in nadat de geliefde monarch donderdag ‘vreedzaam’ stierf in haar kasteel in Balmoral op 96-jarige leeftijd.

De oudste zoon van de koningin zal tot koning worden uitgeroepen na een vergadering van de Ascension Council in St James’s Palace in Londen, die zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden.

In Australië zal dezelfde proclamatie worden gedaan in het Parliament House door de vertegenwoordiger van de vorst hier, de gouverneur-generaal.

Charles’ vrouw Camilla, 74, wordt gekroond tot koningin-gemaal wanneer haar man de troon op zich neemt en zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in zijn nieuwe ‘afgeslankte’ monarchie

Leiders van het Gemenebest, waaronder premier Anthony Albanese, zullen naar Londen vliegen om de koningin te eren en Charles III als koning te verwelkomen.

Zijn vrouw Camilla, 74, wordt gekroond tot koningin-gemaal wanneer haar man de troon bestijgt en zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in zijn nieuwe ‘afgeslankte’ monarchie.

De koningin verzekerde de toekomstige status van de koningin-gemaal in een historische verklaring van het platina jubileum die eind februari 2022 werd uitgegeven, waarmee een einde kwam aan jaren van onzekerheid over de kwestie.

Ze verklaarde dat het haar ‘oprechte wens’ was dat haar schoondochter volledig zou worden erkend wanneer Charles zijn regering begint over de landen van het Gemenebest.

Het paar is sinds 2005 getrouwd en als echtgenote van de prins de afgelopen 17 jaar deed Camilla al wat een koningin-gemaal zou doen.

Ze is een koninklijke beschermvrouwe van tal van liefdadigheidsinstellingen en goede doelen, vergezelt haar man op koninklijke reizen en ontmoet elk jaar duizenden mensen.

Down Under kunnen Australiërs anticiperen op een herziening van de feestdag van Koninginnedag en zullen ze waarschijnlijk een nieuwe feestdag krijgen in plaats van Hare Majesteit’s overlijden.

Prins Charles wordt Charles III, uitgeroepen in St James’s Palace en in Australië door de gouverneur-generaal

Traditie geeft de nieuwe koning de macht om de officiële datum van zijn verjaardag te kiezen, die het lang weekend van de verjaardag van de koning zal worden genoemd, in plaats van die van de koningin.

Sinds 1748, toen koning George II aan de macht was, hebben Britse monarchen twee verjaardagen gehad – de dag waarop ze werden geboren en een tweede datum waarop hun verjaardag officieel wordt gevierd in het Verenigd Koninkrijk en in de meeste landen van het Gemenebest.

Alle vorsten hebben sindsdien de mogelijkheid gekregen om hun ‘officiële verjaardag’ te selecteren, waarbij koningin Elizabeth deze aanvankelijk op de tweede donderdag van juni liet vallen.

Dit was dezelfde dag die haar vader, koning George IV, had uitgekozen – toen ze in 1952 aan de macht kwam.

Deze officiële verjaardag – die momenteel de tweede zaterdag van juni is – kan ook worden herzien als de in november geboren koning Karel III de troon bestijgt.

De meeste Australische staten en territoria – NSW, Victoria, Tasmanië, Northern Territory, Australian Capital Territory en South Australia – vieren Koninginnedag op de tweede maandag van juni.

Echter, Queensland viert de verjaardag van de koningin op de eerste maandag van oktober, terwijl West-Australië elk jaar fluctueert – een datum nomineert eind september of begin oktober.

Er zou ook een gloednieuwe feestdag in de maak zijn voor Australiërs.

Een herdenkingsdienst voor de koningin na een staatsbegrafenis in Groot-Brittannië is opgenomen in de herdenkingsplannen van Australië, daarmee dag waarschijnlijk een nationale feestdag worden genoemd.

Maar passend is dat het nieuws over de vakantie minstens 11 dagen zal moeten wachten tot de koningin is vaarwel gezegd.

Haar begrafenis zal tien dagen na haar dood plaatsvinden, met een processie naar Westminster Abbey om 11.00 uur, een verbintenis om 15.55 uur in Windsor Castle en een privébegrafenis in het kasteel om 19.00 uur.

Er zullen vier officiële Australische rouwenden zijn: de premier, zijn partner, de gouverneur-generaal David Hurley en zijn vrouw Linda Hurley.

Het lichaam van haar man, prins Phillip, die in april 2021 stierf, zal uit de koninklijke kluis worden gehaald, zodat de twee samen kunnen liggen.

Traditie geeft de nieuwe koning (afgebeeld in 2018) de macht om de officiële datum van zijn verjaardag te kiezen, die het lang weekend van de verjaardag van de koning zal worden genoemd, in plaats van die van de koningin

Voordien zal het Britse publiek worden uitgenodigd om hun respect te betuigen aan de koningin wiens lichaam vier dagen in Westminster Hall zal liggen.

Koning Karel III zal de eed afleggen die de kerken van Engeland en Schotland verenigt, bekend als de toetredingsverklaring.

In Australië is het parlement voor 15 dagen geannuleerd als teken van respect voor de koningin – een stap die sommige Australiërs boos heeft gemaakt, die zelf maar twee dagen ‘rouwverlof’ krijgen.

‘Ga weer aan het werk! Het land wordt geconfronteerd met meerdere crises’, schreef iemand op Twitter.

‘Wat? Hoe kunnen we ons dat veroorloven? Waarom hebben ze 15 dagen vrij nodig, volledig betaald? Geen enkele werknemer in het land zou dat ooit krijgen’, voegde een ander eraan toe.

‘Gewone Aussies krijgen twee dagen rouwverlof als een echte geliefde overlijdt’, schreef een derde persoon.

De plaats van de koningin in de harten van miljoenen Australiërs was net zo blijvend als haar levenslange relatie met de voormalige kolonie. Ze is afgebeeld terwijl ze bloemen ontvangt van wachtende schoolkinderen die met vlaggen zwaaien na een Commonwealth Day Service in Sydney in maart 2006

Het komt te midden van speculaties dat de koning een radicale herziening van de monarchie zal introduceren, waardoor prins Harry en Andrew voor altijd bij het paleis zouden kunnen vallen.

Royal Watchers geloven dat de voormalige Prins van Wales erop gebrand is ervoor te zorgen dat er geen aanhangers zijn in de Firma, waarbij van elk lid wordt verwacht dat ze hun steentje bijdragen in een nieuwe en meer gestroomlijnde monarchie.

Volgens experts zullen prinses Anne, de prinses Royal, en prins Edward en zijn vrouw Sophie, gravin, prins Andrew, die sinds zijn rechtszaak in de VS met Virginia Giuffre en prins Harry, die de koninklijke taken in de frontlinie heeft stopgezet heeft, vervangen. van Wessex.

Koninklijke biograaf Angela Levin vertelde in mei 2021 aan TalkRadio dat de nieuwe koning ‘al heel lang’ de kern van de werkende royals wil terugbrengen om ‘kosten te besparen en mensen het geld waard te maken dat ze krijgen van de belastingbetaler’ ‘.