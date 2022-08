Charlbi Dean was seen SPARRING in boxing lesson just three days before she died of ‘sudden illness’

De aanstormende filmster Charlbi Dean werd gefilmd terwijl ze sparde tijdens een boksles, slechts drie dagen voordat ze op 32-jarige leeftijd stierf aan een ‘onverwachte plotselinge ziekte’.

Dean had de afgelopen maand drie keer per week bokslessen gevolgd bij haar personal trainer Gary Stark Jr. in de Gotham Gym in het centrum van Manhattan.

Haar laatste les was op vrijdag, toen Stark een video maakte van hoe ze stoten uitdeelde en zijn aanvallen ontweek terwijl ze glimlachte en lachte.

Ze leek in goede lichamelijke gezondheid te verkeren, aangezien ze een sportbeha van Calvin Klein droeg, een zwarte Adidas-sweatbroek en haar haar op haar hoofd in een rommelige knot.

‘Ze was niet ziek’, vertelde Stark aan DailyMail.com. ‘Ze had tonnen energie.’

Hij zei dat ze maandag naar de sportschool moest terugkeren voor nog een les – de dag dat ze onverwacht stierf in een ziekenhuis in New York City, maar ze annuleerde op het laatste moment.

‘Ze zegt nooit af, dus ik dacht dat ze het druk had en dat ik haar woensdag zou zien,’ zei Stark. Hij zou pas de volgende dag van de eigenaar van de sportschool horen over Dean’s vroegtijdige dood.

‘Ik kan het nog steeds niet geloven, ze had haar leven om bij haar ongelooflijke verloofde Luke te wonen,’ zei Stark, eraan toevoegend: ‘Ik heb zoveel pijn, ik had vanmorgen niet de energie om naar mijn werk te gaan.’

Dean, wiens achternaam Kriek is, had de afgelopen maand drie keer per week met Gary Stark Jr getraind. Hij vertelde DailyMail.com hoe hij haar als een zus beschouwde

Stark beschreef Dean, wiens achternaam Kriek is, als een ‘perfectionist’ die hij als ‘mijn kleine zusje’ beschouwde, en haar verloofde Luke [Volker] mijn broertje.’

Ze ontmoetten elkaar ongeveer vier weken geleden, toen de eigenaar van Gotham Gym Dean voorstelde om met Stark te gaan trainen vanwege haar liefde voor boksen, en het klikte meteen.

Al snel, zei Stark, woonde Dean zelfs een professionele bokswedstrijd bij in het Barclays Center in Brooklyn omdat zijn ‘echt goede vriend, bokser Abner Mares, een drievoudig wereldkampioen’ haar kaartjes gaf omdat ze er zo dol op was.

‘Ze deed het geweldig in elke klas,’ herinnerde Stark zich. ‘Ze was gewoon geweldig en was zo nuchter.’

Dean stierf maandag aan een ‘onverwachte plotselinge ziekte’ in een ziekenhuis in New York City nadat ze blijkbaar haar sparringles met Stark Jr had afgezegd. Ze is hier afgebeeld op het filmfestival van Cannes in mei

Dean was van plan om te trouwen met haar verloofde Luke Chase Volker voorafgaand aan haar plotselinge dood op maandag

Dean wordt ook overleefd door haar ouders, Johan en Joanne Kriek, evenals haar broer Alexi Jacobs Kriek (niet afgebeeld)

Dean is geboren en getogen in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar ze woonde met haar ouders, Johan en Joanne Kriek, evenals haar broer Alexi Jacobs Kriek.

Ze begon op jonge leeftijd met modellenwerk en verscheen in de decennia die volgden regelmatig op modeshows en tijdschriftomslagen.

Dean maakte vervolgens haar acteerdebuut in de film Spud uit 2010, een bewerking van een populaire Zuid-Afrikaanse roman over een jongenskostschool met in de hoofdrol Troye Sivan en John Cleese, en drie jaar later hernam ze haar rol in het vervolg.

In 2018 maakte Dean haar debuut op het kleine scherm in The CW’s Black Lightning in 2018, waarin ze een huurmoordenaar genaamd Syonide speelde.

Onder Charlbi’s vele vrienden was de Cubaanse actrice Ana de Armas (L, afgebeeld in 2017), die beroemd is om haar ex-vriend Ben Affleck en haar aanstaande rol als Marilyn Monroe in Netflix’s Blonde

Het publiek is misschien bekend met de opkomende actrice voor haar rollen in The CW’s Black Lightning in 2018 (foto)

Maar haar dood kwam slechts enkele weken voor de release van de met een Oscar bekroonde satirische komedie Triangle of Sadness, die haar een ster zou maken.

Ze portretteert fotomodel en influencer Yaya in de film tegenover Harris Dickinson, die een model speelt genaamd Carl. De twee worden uitgenodigd op een superjacht voor een luxe vakantie, wanneer het schip zinkt en de allerrijksten op een onbewoond eiland achterlaat.

De film kreeg een acht minuten durende staande ovatie op het filmfestival van Cannes en won de felbegeerde Palme d’Or.

Het is nu een officiële selectie op het Toronto Film Festival en werd ook geselecteerd om in première te gaan op het 2022 New York Film Festival. Het draait op 7 oktober in de Amerikaanse theaters en op 28 oktober in de Britse theaters.

Dean portretteert fotomodel en influencer Yaya in de aankomende, veelgeprezen komedie Triangle of Sadness

De film, die op 7 oktober in de Amerikaanse theaters en op 28 oktober in de Britse theaters te zien zal zijn, zou van Dean een ster maken

Op 21 mei werd de homeschooled millennial herenigd met haar castmates bij de wereldpremière van de film.

‘Gefeliciteerd onze familie, het is ons gelukt!’ Charlbi ontsprongen op 29 mei.

‘@ruben_ostlund jij bent de GEIT Ik ben je voor altijd dankbaar dat je me vertrouwt om los te staan ​​van jouw genie en mijn lieve @sinaostlund. Ik kan niet geloven dat ik het beste jaar heb gehad om dit te maken tijdens een van de moeilijkste tijden in mijn leven.’

Ze vertelde ook De Associated Press op het festival van Cannes: ‘Voor mij heb ik zoiets van, ik heb al gewonnen. Ik ben al in Cannes met de film. Dat is zo ongelooflijk. Alles is op dit moment gewoon een kers op de taart voor mij, weet je?’

Dean verloofde zich vier maanden geleden met Volker in dezelfde straat in Manhattan als hun eerste kus (foto)

Dean heeft betrokken aan haar vriend van vier jaar, Luke Chase Volker, vier maanden geleden in dezelfde straat in Manhattan als hun eerste kus.

Ze wordt ook overleefd door haar ouders, Johan en Joanne Kriek, evenals haar broer Alexi Jacobs Kriek.

Na haar plotselinge dood op maandag plaatste Alexi een gedicht dat hij had geschreven ter nagedachtenis van zijn zus.

Hij schreef dat hij niet wist over wie het gedicht zou gaan toen hij de woorden voor het eerst op papier zette, maar ‘het leven heeft mijn vraag op de meest wrede manier beantwoord.’

Hun moeder, Joanne Muller, plaatste ook een eerbetoon aan haar dochter en zei: ‘Onze mooie adem, zal nooit meer ademen. We houden voor altijd en altijd van je.’

En op woensdag zei Ruben Östlund, de Zweedse filmproducent achter Triangle of Sadness op Instagram: ‘Het plotselinge overlijden van Charlbi is een schok en een tragedie.

‘Het is een eer om haar te hebben leren kennen en met haar samen te werken’, schreef hij en merkte op: ‘Charlbi had een zorg en gevoeligheid die haar collega’s en de hele filmploeg optilden. De gedachte dat ze in de toekomst niet aan onze zijde zal zijn, maakt me erg verdrietig.

‘In deze moeilijke tijd gaan mijn gedachten uit naar haar dierbaren, haar familie en haar verloofde Luke.’

Ruben Östlund, de Zweedse filmproducent achter Triangle of Sadness, zei woensdag op Instagram: ‘Het plotselinge overlijden van Charlbi is een schok en een tragedie’

Dean’s moeder, Joanne Muller, plaatste ook een eerbetoon aan haar dochter en zei: ‘Onze mooie adem, zal nooit meer ademen. We houden van je voor altijd en altijd’