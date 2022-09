Chanelle Hayes showcases her impressive 9st weight loss in an emerald green bikini in Greece

Ze verloor negen steen nadat ze in augustus 2020 een maagbandoperatie had ondergaan, waardoor ze van maat 18 naar maat 10 zakte.

En Chanelle Hayes toonde deze week de resultaten van haar gewichtsverlies terwijl ze pronkte met haar figuur in een smaragdgroene bikini terwijl ze van de zon in Griekenland genoot.

De voormalige Big Brother-huisgenoot, 34, zag er gelukkig en zelfverzekerd uit toen ze haar afgeslankte lichaamsbouw liet zien terwijl ze genoot van een verfrissende duik in het zwembad.

Chanelle zag er goed uit in de magere tweedelig terwijl ze zat met haar benen bungelend in het water, terwijl de ster ook nonchalant door het resort slenterde.

De tv-persoonlijkheid combineerde haar groene zwemkleding met een stijlvolle wit-zwart gestreepte draagtas en eenvoudige zwarte slippers.

Ze liet haar brunette lokken los voor het uitje, met een schildpadzonnebril op haar hoofd.

Chanelle zag er opgewekt uit terwijl ze genoot van wat vrije tijd terwijl ze profiteerde van het mooie Griekse weer.

Ze werd blij gezien terwijl ze achterover leunde op een ligstoel en haar kleurtje bijkleurde, voordat ze zich ontspande met een boek.

De tv-persoonlijkheid noemt zichzelf nu een ‘Body Positivity Advocate’ in haar Instagram-bio, waarbij ze vaak inspirerende kiekjes plaatst op haar 120k volgers.

De vakantie komt nadat Chanelle onthulde dat ze in april van dit jaar verloofd was met Dan Bingham, 40, nadat ze via een wederzijdse vriend in de afsluiting van 2020 waren geïntroduceerd.

Chanelle onthulde onlangs dat ze zich nu ‘zelfverzekerd’ genoeg voelt om een ​​trouwjurk te dragen na haar gewichtsverlies – terwijl ze haar huwelijk met haar verloofde Dan plant.

De ster zei in een openhartig interview dat ze ‘niet had willen trouwen als ze nog groter was’.

In een gesprek met New magazine zei Chanelle dat ze nog niet aan het shoppen was voor kleding, omdat ze in januari haar borsten wil laten doen en een buikwandcorrectie om van de losse huid af te komen na haar 9e gewichtsverlies.

Ze legde uit: ‘Ik heb het gevoel dat niets goed zou passen totdat die twee dingen zijn gedaan, en dat zou me naar beneden halen. Ik weet niet of ik had willen trouwen als ik nog groter was geweest. Maar ik ben opgewonden omdat ik me zelfverzekerd voel zoals ik nu ben.

‘Ik weet dat ik geen grote jurk in meringuestijl wil en waarschijnlijk voor iets heel simpels zal gaan, maar ik heb nog niets met zekerheid besloten.’

Dan voegde eraan toe dat hij er geen rekening mee had gehouden dat ze was afgevallen toen hij de ring kocht, dus moest de maat worden aangepast omdat hij ‘als een armband’ paste.

Tijdens het interview gutste ze ook over haar nieuwe romance en zei: ‘Iedereen heeft ‘een persoon’ en Dan is van mij. Ik heb nooit helemaal mezelf kunnen zijn, en ik weet gewoon dat hij zoveel van me houdt.’

De tv-persoonlijkheid deelt haar zoon Blakely, 11, met haar ex-partner Matthew Bates, met wie ze een relatie had tussen 2009 en 2010.

Ze heeft ook Frankie, vier, met Edward Oates, met wie ze van 2016 tot 2017 af en toe samen was.

Naast haar maagoperatie onderging Chanelle recentelijk een haartransplantatie van acht uur nadat ze had ontdekt dat ze lijdt aan vrouwelijke kaalheid.

Ze vertelde The Sun dat ze ‘verwoest’ was na het zien van foto’s van zichzelf die de sportschool verliet waar de ‘kale plekken op haar hoofd’ zichtbaar waren.

De ster onthulde verder dat ze bang zou zijn dat haar haarlijn zou worden onthuld en zei: ‘Ik kon niet naar buiten als het regende, omdat het langs haar gezicht zou druppelen’.

In februari 2020 onderging ze de operatie – die doorgaans meer dan £ 7.000 kost, bij Farjo Hair Institute in Manchester.

Vorig jaar onthulde Chanelle ook dat ze de diagnose ME of CVS had (chronisch vermoeidheidssymptoom)

En sprak over hoe haar toestand vier jaar ongediagnosticeerd was gebleven.

Ze onthulde ook dat ze niet langer naar de sportschool kan gaan, geen alcohol kan drinken of kan genieten van een avondje uit met vrienden omdat ze altijd zo uitgeput is.

