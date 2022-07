Central Park’s famed Loeb Boathouse is closing its doors due to ‘rising costs’

Het iconische Central Park Loeb Boathouse, beroemd om zijn uitzicht op het meer, verrukkelijke borden en roeiboten, zal zijn deuren sluiten vanwege stijgende arbeids- en goederenkosten, zei de exploitant van het restaurant.

De historische eetgelegenheid en roeibootverhuur, die voor het eerst werd geopend in 1954, stopt op 16 oktober met werken. Minstens 163 werknemers zullen worden ontslagen.

Operator Dean J. Poll, die in 2017 een 15-jarige licentieovereenkomst had getekend met de Parks Department, gaf de beslissing de schuld van het verhogen van de kosten van arbeid en grondstoffen, meldde NBC.

Een werknemer, die anoniem wenst te blijven, vertelde donderdag aan DailyMail.com dat de maatregel volgt op de mislukte poging van Poll om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden met vakbond, New York Hotel en Motel Trades Council.

‘De huidige eigenaar was in onderhandeling met de vakbond, omdat bijna iedereen hier onder vakbond is… En er was een probleem, sommige werknemers vonden het niet eerlijk’, beweerde de werknemer.

Het ministerie van Arbeid zei tegen DailyMail.com dat het ‘niet kan speculeren over de reden waarom dit bedrijf wordt gesloten’.

Het boothuis, dat een vaste waarde is geworden in New York City, is ook te zien in films en tv-series, waaronder ‘When Harry Met Sally’, ‘Manchurian Candidate’, ‘Three Men and a Little Lady’ en ‘Sex and The City’. ‘

Het iconische Central Park Loeb Boathouse, beroemd om zijn uitzicht op het meer, verrukkelijke schotels en boottochten, sluit op 16 oktober zijn deuren

The Loeb Boathouse is een van de beroemdste locaties in Central Park sinds het voor het eerst werd geopend in 1954 en was te zien in films, waaronder ‘When Harry Met Sally’ (foto)

In het derde seizoen van ‘Sex and The City’ ontmoet Carrie Mr. Big voor de lunch in het boothuis, maanden na hun eerste breuk

Het Loeb Boathouse is een van de beroemdste locaties in Central Park sinds het voor het eerst werd geopend in 1954 en is een veelgebruikt herkenningspunt in Hollywood-films.

In het derde seizoen van ‘Sex and The City’ ontmoet Carrie Mr. Big voor de lunch in het boothuis, maanden na hun eerste breuk. Als hij leunt voor een kus, slingert Carrie en vallen beiden in het Central Park-meer.

The Boathouse is een speciale bestemming voor New Yorkers en toeristen en is in verschillende films te zien geweest

Sarah Jessica Parker, die weigerde een stuntdubbel voor de scène te hebben, moest beroemd worden om een ​​tetanusinjectie te krijgen nadat ze haar voet had gesneden tijdens de beproeving.

Het boothuis was ook te zien in een scène uit de tv-serie ‘Person of Interest’. In de derde aflevering van het derde seizoen gaan rechercheurs Reese en Shaw undercover op een date in het restaurant om een ​​man op de voet te volgen die volgens hen vrouwen vermoordt.

In ’27 Jurken’ luncht hoofdpersoon Jane, gespeeld door Katherine Heigl, ook met haar baas in het eetcafé.

The Loeb Boathouse is ook een favoriet voor bruiden die op zoek zijn naar de perfecte trouwlocatie en heeft door de jaren heen A-lijst evenementen georganiseerd. Prominente figuren uit New York werden vaak gezien in het restaurant.

Het boothuis, dat aan de meest oostelijke rand van het Central Park-meer ligt, is een vaste waarde geworden in New York City

Wanneer Mr. Big naar hem toe leunt voor een kus, slingert Carrie en vallen beiden in het Central Park-meer. Sarah Jessica Parker, die weigerde een stuntdubbel te hebben voor de scène die werd gefilmd in het Loeb Boathouse, moest een tetanusinjectie krijgen nadat ze haar voet had gesneden tijdens de beproeving

In ’27 Jurken’ geniet hoofdpersoon Jane, gespeeld door Katherine Heigl, ook van een lunch met haar baas in het eetcafé

Het restaurant is te zien in de film ‘Three men and a Little Lady’

Het boothuis was ook te zien in een scène uit de tv-serie ‘Person of Interest’. In de aflevering van het derde seizoen gaan de onderzoekers undercover op een date in het restaurant om een ​​seriemoordenaar te vinden

Tijdens de pandemie had het Loeb Boathouse het moeilijk vanwege een gebrek aan toerisme en grote groepen die in het restaurant waren toegestaan. Poll besloot het restaurant in oktober 2020 tijdelijk te sluiten; het werd uiteindelijk heropend in maart 2021.

Destijds zei Poll dat hij ‘met de New York Hotel en Motel Trades Council opnieuw wilde onderhandelen over de voorwaarden voor de resterende jaren van de licentieovereenkomst’.

Poll betaalde de stad een vergoeding van maximaal $ 1,702 miljoen of 7,2 procent van de bruto jaarinkomsten, welke van de twee het grootst is, tot $ 22 miljoen per jaar.

De restaurateur gaf in 2018 ook ongeveer $ 2,9 miljoen uit om het gebouw te renoveren en had een concessieovereenkomst van 15 jaar met de afdeling Parken. Poll is ook eigenaar van Gallagher’s Steakhouse in Manhattan.

Martha Stewart en Steve Livengood wonen het Olmsted Bicentennial Gala ‘Parks For All People’ bij, gepresenteerd door de National Association For Olmsted Parks in Central Park in The Loeb Boathouse op 25 april 2022

(LR) Mattias Paulin Ferrell, zijn vader, acteur Will Ferrell, actrice en model Alessandra Ambrosio en actrice Linda Cardellini wonen de afterparty bij van de première van ‘Daddy’s Home’ in New York in The Loeb Boathouse

Whoopi Goldberg woont Chicken Coupe bij georganiseerd door Whoopi Goldberg tijdens Food Network & Cooking Channel New York City Wine & Food Festival gepresenteerd door FOOD & WINE in The Loeb Boathouse op 15 oktober 2015

Luciano Pavarotti, Ivana Trump, Ivanka Trump en Eric Trump (van links naar rechts) wonen een feest bij in het Central Park Boathouse in oktober 1987

Het botenhuis is ontworpen door landschapsarchitect Calvert Vaux in 1872. De structuur was een twee verdiepingen tellend Victoriaans, 12 voet hoog, 20 voet lang houten botenhuis.

Het iconische gebouw werd vervolgens in 1924 vervangen door een rustieke, houten constructie, voordat het in de jaren vijftig werd gerepareerd.

Het restaurant, zoals het nu bekend staat, is vernoemd naar bankier en filantroop Carl en Adeline Loeb, die $ 305.000 schonken voor het botenhuis uit de jaren 1870 dat in 1954 moest worden gesloopt en herbouwd.

Het eetcafé is een speciale bestemming voor New Yorkers en toeristen. Het staat bekend om zijn roeiboten, die kunnen worden gehuurd om het meer te verkennen, en is de enige locatie in Manhattan direct aan het meer.

Tijdens de pandemie had het restaurant het moeilijk vanwege een gebrek aan toerisme en mochten grote groepen binnen?

Het restaurant, zoals het tegenwoordig bekend staat, is vernoemd naar filantropen Carl en Adeline Loeb die $ 305.000 schonken voor het botenhuis uit de jaren 1870 dat in 1954 moest worden gesloopt en herbouwd.

Het botenhuis is ontworpen door landschapsarchitect Calvert Vaux in 1872. De structuur was een twee verdiepingen tellend Victoriaans, 12 voet hoog, 20 voet lang houten botenhuis

Het iconische gebouw werd vervolgens in 1924 vervangen door een rustieke, houten structuur, voordat het in de jaren vijftig werd gerepareerd