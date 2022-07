Celebrity chefs expose the TRUTH about Aussie hospitality industry and call for more migrant workers

Twee beroemde chef-koks hebben laten zien hoe hun vak werkelijk is, omdat ze meer buitenlandse arbeiders nodig hebben om de tekorten aan arbeidskrachten op te vullen, omdat Australiërs niet willen werken in wat zij toegeven dat het de ‘slechtste industrie’ is.

Manu Feildel en Colin Fassnidge zeggen dat werknemers die aan het begin van de pandemie het land uit werden gezet, niet zijn teruggekeerd, en dat Australiërs die de gastvrijheid hadden verlaten toen de sluiting het bedrijfsleven deed sneuvelen, andere banen hebben gevonden – waardoor de industrie dringend behoefte heeft aan personeel.

De beroemde chef-koks vertelden Ben Fordham, gastheer van 2 GB, hoe moeilijk het was om rollen te vervullen nadat internationale werknemers zonder vaste verblijfplaats tijdens de pandemie naar huis werden gestuurd.

‘Al onze medewerkers die geen permanente inwoners waren, werkten hun werk en betaalden belasting, maar op het moment dat de pandemie toesloeg, schopten ze hen het land uit, dus we verloren al onze werknemers’, zei Fassnidge.

Feildel riep op tot verdere druk op de regering om werkvisa te versnellen.

‘Visa’s zijn altijd een probleem geweest om mensen ertoe te brengen hier in de industrie te komen werken’, zei hij.

‘Het probleem is niet alleen dat we werknemers zijn kwijtgeraakt, maar de helft van hen komt niet meer terug omdat ze een nieuwe baan hebben en niet meer in de industrie willen werken.’

Fordham sprak over zijn recente reis naar Hawaï, waar hij van restaurant- en hoteleigenaren te horen kreeg dat arbeiders daar massaal de horeca hadden verlaten en nu als bouwers aan het werk waren.

Feildel zei dat hij een man in Port Douglas ontmoette die hem vertelde dat hij chef-kok was geweest, maar nu als schoenenverkoper werkte.

Fassnidge zei dat lockdowns hem ‘aan de touwtjes’ brachten met zijn twee restaurants nadat ze allebei zonder personeel waren achtergelaten.

‘Het is de slechtste sector om in te zijn’, zei hij.

Australische horecamedewerkers lijken het daarmee eens te zijn en laten zien hoe het echt is op online forums.

‘Hospowerk op instapniveau is behoorlijk slopend, onzeker en slecht betaald’, schreef iemand aan een man die overweegt in de industrie te gaan werken.

‘Het is een leuke branche als je jong bent als je de slechte dingen aankunt. Het loon is waardeloos en je bent constant bezweet en ongemakkelijk.’

‘Ik ben begonnen met gastvrijheid en dat is over het algemeen klote. Je lichaam doet de hele tijd pijn en giftige collega’s tieren welig. Roken en drugs. Slechte koks’, schreef een ander.

Een ander zei: ‘Gastvrijheid is brutaal en niet leuk. Toen ik aan het werk was, deed ik de afwas, voorbereiding, bediening, koken, schoonmaken, alles… S*** betalen, mentaal en fysiek uitputtend.’

Een chef-kok zei dat hij nu in een Uber rijdt omdat hij er genoeg van had na vijf jaar in de branche te hebben gewerkt.

‘Ik hou van koken, maar nu vind ik zelfs het besturen van een Uber leuker dan de omgeving van de giftige industrie tegemoet te treden.’

Een ander waarschuwde iedereen die werd geïnspireerd door het tv-programma MasterChef om geen chef-kok te worden.

‘Letterlijk elke branche zou beter zijn. Thuis koken en professioneel koken zijn totaal verschillende beesten’, legden ze uit.

‘Ik heb met heel veel mensen zoals jij gewerkt (passie voor koken, MasterChef gekeken en vond het er leuk uit zien enz., ik wil een carrièreswitch), ze duren ongeveer twee maanden tops.

‘Het is ook een spel voor jongeren, als je boven de 25 bent, is dat veel te laat om te beginnen. Je krijgt misschien 10-15 jaar voordat je lichaam het begeeft.’

Het spectaculaire optreden van voormalig MasterChef-presentator George Calombaris viel uit de gratie nadat hij zijn personeel niet bijna $ 8 miljoen aan lonen had betaald.

De industrie zal naar verwachting moeite hebben om lokale werknemers terug te lokken die andere beroepen hebben gekozen in een sterke banenmarkt waar het werkloosheidspercentage bijna 50 jaar geleden is gedaald en stabiel is gebleven op 3,9 procent.

Chef-koks waarschuwen dat prijzen in restaurants op het punt staan ​​nog MEER te stijgen De beroemde chef-kok Colin Fassnidge heeft gewaarschuwd dat zelfs prijsstijgingen in restaurants in het verschiet liggen, aangezien horecabedrijven moeite hebben om de stijgende kosten het hoofd te bieden. 'Mensen moeten beseffen wat voedsel kost. Als een sla je $ 11 kost, wat kost dat plakje onder een burger dan, een dollar alleen voor het plakje sla,' legde meneer Fassnidge uit.

In de tussentijd. wijdverbreide onderbetalingen van lonen die aan het licht zijn gekomen in audits van Fair Work Ombudsman en spraakmakende schandalen hebben de sector mogelijk onaantrekkelijk gemaakt voor lokale werknemers.

De gastvrijheidsgroep van George Calombaris kreeg de beruchte opdracht om werknemers in 2019 $ 7,8 miljoen aan verloren lonen te betalen nadat ze jarenlang de boetetarieven niet hadden betaald.

Zijn bedrijf MAdE stortte daarna in en de affaire zorgde ervoor dat de ex-MasterChef-rechter uit de gratie raakte en een licht wierp op het wangedrag dat wijdverbreid is in de restaurantindustrie.

In een audit van 2020 ontdekte de Fair Work Ombudsman dat gastvrijheid de sector was die het minst voldeed op het gebied van wetgeving op de werkplek, waarbij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven niet-conform werd bevonden.