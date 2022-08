Catriona Rowntree’s first ever Getaway segment on the show in 1996: Star’s beauty secrets at 51

Getaway-presentatrice Catriona Rowntree heeft nagedacht over haar allereerste segment van de show in 1996 en de schoonheidsgeheimen waardoor ze er sindsdien onberispelijk uitzag.

De tv-presentator – die Getaway al meer dan 25 jaar presenteerde en er tegenwoordig nog hetzelfde uitziet als toen – zei dat ze in plaats van naar het buitenland te gaan naar een exotische bestemming, ze in plaats daarvan Sea World, Movie World en Dreamworld bezocht.

‘Ik dacht altijd [for] mijn eerste Getaway-verhaal, ik zou door Frankrijk fietsen, misschien zou ik ergens een cocktail drinken die er elegant en mooi uitziet,’ vertelde ze negen.com.aumaar in plaats daarvan bedekte ze alle themaparken.

‘Ik ben aangenomen omdat ze op zoek waren naar een jong meisje aan de Gold Coast en ze waren vastbesloten om me in elke achtbaan te laten rijden’, zei ze.

Catriona Rowntree presenteerde Getaway al meer dan 25 jaar, en nu heeft ze nagedacht over de allereerste aflevering van de show (afgebeeld in 2000)

In de oude beelden van Catriona’s Great Getaways is ze te zien hoe ze gilt terwijl ze vastgebonden zit in verschillende thrillerritten, terwijl ze dolfijnen ziet zwemmen in Sea World en met Batman praat in Movie World.

De nieuwe show zal nooit eerder vertoonde verhalen bevatten over Catriona die met haaien zwemt, wordt gestalkt door een olifant, een ontmoeting met Donald Trump en vertelt over het moment waarop de tv-ster dacht dat ze zou sterven.

En ze ziet er op haar 25e net zo mooi uit als op haar 51ste, met weinig tot geen tekenen van veroudering.

Eerder dit jaar onthulde ze haar leeftijd-tartende schoonheidsgeheimen, terwijl fans zich verwonderden over haar onmogelijk jeugdige uiterlijk.

Catriona schrijft haar jeugdige uiterlijk toe aan een can-do-houding, dagelijkse zonnebrandcrème en een gezond dieet gevuld met veel volwaardige voeding, fruit en groenten en een theelepel olijfolie.

Ze houdt ook haar huidverzorgingsroutine eenvoudig – alleen het gebruik van een reinigingsmiddel, serum en vochtinbrengende crème, maar zegt dat het slurpen van water, het nemen van collageen en het consumeren van olijfolie het belangrijkste zijn.

Catriona gebruikt ook verschillende multitasking-producten, waaronder een compact met SPF erin om ervoor te zorgen dat, hoewel ze haar lichaam misschien een beetje laat bruinen, haar gezicht zelfs nooit een sproet heeft.

De ster wordt vaak gecomplimenteerd met haar jeugdige uiterlijk – en vorig jaar onthulde ze dat ze leerde vliegen voor haar grote verjaardag.

Ze zei ook dat ze jojoba-olie van ‘vloeibaar goud’ gebruikt om haar huid fris te houden terwijl ze in de cockpit zit.

Catriona Rowntree’s leeftijd-tartende schoonheidsgeheimen onthuld Een dagelijkse theelepel olijfolie.

Gebruik een compact met SPF erin om te voorkomen dat ze sproeten krijgt of bruin wordt op haar gezicht.

Een can-do-houding die recentelijk heeft betekend dat ze momenteel leert vliegen.

Haar genetische ‘dikke wangen’ erfde ze van haar oma

Lippenbalsem regelmatig aangebracht

Dagelijks collageen slikken

Veel water Haar haar door de jaren heen lang houden.

Gebruik Jojoba-olie op haar gezicht, hals en lichaam om een ​​stralende gloed te creëren.

Niet meer dan twee kopjes koffie per dag.

Een eenvoudige huidverzorgingsroutine waarbij Clarins Double Serum bij haar foundation wordt gebruikt.

Hydrateert de nek, het decolleté en de bovenkant van de handen. Dagelijkse SPF

De 51-jarige heeft er in de loop der jaren een gewoonte van gemaakt om buiten haar comfortzone te treden en beschouwt deze eigenschap onder meer als een van de redenen waarom ze er jong blijft uitzien.

‘Mijn dikke wangen’ [are a big contributor to looking young],’ vertelde Catriona eerder aan de Sydney Morning Herald.

‘Dikke wangen die ik van mijn oma heb geërfd. Deze dikke wangen hebben me goed van pas gehouden.’

Ze is ook dol op Clarins Double Serum, een tip die ze oppikte van stewardessen.

‘Ik hou ervan om heel snelle gezichtsbehandelingen te doen, zoals de SOS-behandelingen (10 minuten terwijl ik mijn brekky heb) en natuurlijk is Clarins Beauty Flash essentieel’, vertelde ze eerder. Huis van Welzijn.

‘Dat gezegd hebbende, dagelijkse olijfolie is ook mijn redding. Op salades, direct in de nagelriemen gewreven, op de droge hoofdhuid van een baby, kun je de natuur niet verslaan als remedie.’

Catriona eet graag een gezond, natuurlijk dieet, gevuld met veel volwaardige producten en donkergroene bladgroenten van de boerderij van haar familie.

Eerder plaatste Catriona (foto) op Instagram over haar liefde voor een Australische Jojoba-olie van $ 19,95 van The Jojoba Co

Ze heeft ook elke dag een ‘lepel olijfolie’, omdat ze ooit heeft geleerd dat dit kan helpen om de glans van je huid te verbeteren.

‘Ik neem dagelijks collageen, slurp het water op, consumeer waar mogelijk olijfolie en hydrateer de nek, het decolleté en de bovenkant van de handen’, vertelde Catriona. Marie Claire.

‘Mijn huid is altijd al gevoelig geweest, dus ik ben blij dat ik serums kan gebruiken die ik nu ook aan mijn foundation toevoeg voor extra glans. Het Clarins Double Serum doet wonderen voor mij en ik ben ook dol op hun gezichtsbehandelingsoliën. Ik ben dol op de geur.’

Ze brengt ook religieus Lanolips Lip Balm aan om haar lippen soepel en gehydrateerd te houden.

Eerder plaatste Catriona op Instagram over haar liefde voor een Australische Jojoba-olie van $ 19,95 van The Jojoba Co, waarin ze zei dat ze het natuurlijke product op haar gezicht, nek en soms haar lichaam gebruikt om een ​​bedauwde natuurlijke look te creëren.

‘Een klein applausje voor dit prachtige bedrijf dat eigendom is van Australië,’ zei ze.

‘Ze verbouwen dit opmerkelijke product in het Riverina-gebied van New South Wales.

‘Het is geen olie, het is eigenlijk een vloeibare wasester, geweldig voor degenen onder ons met een gevoelige huid.’

Catriona voegde eraan toe dat ze het product gebruikt wanneer ze een ‘glow’ op haar gezicht wil creëren en het combineert met de Body Oil van hetzelfde merk om gladde, zijdezachte benen te krijgen tijdens het filmen.

‘Hun producten werken heel goed voor mensen zoals ik met een zeer gevoelige huid’, zei ze. ‘Het is heerlijk voor een gloed.’

Ten slotte drinkt ze nooit meer dan twee kopjes koffie per dag en als ze nog een warme drank wil, schakelt ze altijd over op kamillethee.

Het komt als de gastheer onthulde dat ze naar bijna 100 landen heeft gereisd, het onthullen van haar favoriete bestemming aller tijden is Egypte.

‘Egypte is daar alleen wat bestemmingen betreft, onvergelijkbaar. Ik ben nog nooit ergens geweest waar Aussies me benaderen met tranen in hun ogen,’ vertelde ze Ontsnappen.

‘Ze realiseren niet alleen levenslange dromen, maar ze wilden ook heel graag dat ik zou vertellen hoe prachtig en veilig het is.’

‘We waren de eerste non-nieuws tv-ploeg in jaren die daar filmde. Locals konden niet geloven dat we positieve, vrolijke verhalen wilden delen. Dit is een land dat dringend een goede PR-agent nodig heeft,’ vervolgde ze.