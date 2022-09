Carnegie Mellon professor says Queen is part of ‘cult of white womanhood’ responsible for genocide

Een professor van Carnegie Mellon die de koningin op Twitter een ‘ondraaglijk pijnlijke’ dood wenste, blijft uithalen terwijl hij de overleden monarch een ‘vertegenwoordiger van de cultus van de blanke vrouw’ noemt.

Uju Anya, 46, voegde toe dat ‘de helft van (haar) familie werd afgeslacht met geweren en bommen die deze koningin stuurde om ons te vermoorden’ in een interview met The Cut.

Anya, hoogleraar toegepaste taalkunde aan de universiteit van Pittsburgh, is de dochter van een moeder uit Trinidad en een vader uit Nigeria. Ze vertelde NBC News dat ze ‘een kind van kolonisatie’ is en dat haar perspectief werd gevormd door de rol van Groot-Brittannië in de Nigeriaanse burgeroorlog.

‘Mijn vroegste herinneringen waren van het leven in een door oorlog verscheurd gebied, en de wederopbouw is zelfs vandaag nog niet voltooid’, zei ze.

Ze verdedigde haar opmerkingen tegen de monarchie en voegde eraan toe dat de koningin niet vrijgesteld was van de beslissingen van de Britse regering ‘waarop zij toezicht hield’.

‘Koningin Elizabeth was representatief voor de cultus van blanke vrouwelijkheid,’ zei Anya.

‘Er is een idee dat ze een klein-oud-dame-oma-type was met haar kleine hoedjes en haar portemonnees en kleine hondjes en alles, alsof ze deze plek of deze ruimte in het denkbeeldige, dit publieke imago, bewoonde als iemand die dat deed’ Ik heb geen hand in het bloedvergieten van haar kroon.’

The Cut van New York Magazine publiceerde op 29 augustus een geweldig interview met Meghan Markle, waarin ze een nieuwe aanval op de koninklijke familie lanceerde – waarin ze zei dat zij en Harry blij waren Groot-Brittannië te verlaten en ‘de dynamiek van de hiërarchie verstoren… gewoon door te bestaan’.

De ontwaakte Carnegie Mellon-professor die een tweet plaatste die zo zuur was als reactie op de dood van koningin Elizabeth II dat Twitter hem verwijderde, bleef haar anti-monarchie-uitspraken verdubbelen

Hare Majesteit, Koningin van het Verenigd Koninkrijk, stierf op 8 september 2022

Carnegie Mellon University heeft afstand genomen van Anya en vertelde DailyMail.com dat het ‘de aanstootgevende en aanstootgevende berichten niet goedkeurt’

Anya’s eerste tweet over koningin Elizabeth werd verwijderd door Twitter

Het interview met Markle werd vrijgegeven nadat werd beweerd dat Harry en Meghan de koningin in Balmoral niet zouden bezoeken tijdens hun bezoek aan het VK.

Na de dood van de koningin vorige week, stelde Meghan haar Archetypes-podcast uit en zowel zij als Harry zijn in het VK gebleven. Ze blijven naar verwachting tot na de begrafenis op 29 september.

Op zaterdag vergezelden Harry en Meghan de prins en prinses van Wales buiten de poorten van Windsor Castle voor een wandeling om de menigte te begroeten.

In de laatste aanval op de koninklijke familie in The Cut verdedigde Anya haar verachtelijke boodschap over de koningin en zei dat ze zal blijven toekijken en het verdedigen.

‘In mijn tweet heb ik haar niet dood gewenst’, zei Anya. ‘Ik heb niemand gezegd haar te vermoorden. Ik zei niets anders dan haar de pijn in de dood te wensen die ze voor miljoenen mensen heeft veroorzaakt. Er komt geen verontschuldiging van mij. Ik blijf bij wat ik heb gezegd.

‘Spreek geen kwaad over de doden’ is een wapen dat tegen de onderdrukten wordt ingezet om hen het zwijgen op te leggen, onderdrukkers te verheerlijken en hun geschiedenis te zuiveren. Welk respect moet ik voor haar hebben, voor haar familie?

‘Ach, haar familie rouwt om haar.’ Mijn familie rouwt ook.’

Ter verdediging van haar tweet riep Anya ook Jeff Bezos uit, die Anya sub-tweette en zei: ‘Dit is iemand die zogenaamd werkt om de wereld beter te maken? Ik denk het niet. Wauw.’

‘Jeff Bezos zette aan tot geweld tegen mij,’ zei Anya. ‘Hij twittert zelden met zijn eigen stem, maar hij nam de tijd om mij eruit te pikken toen letterlijk de halve planeet zich verheugde over het nieuws.’

Anya beweerde dat ze naar aanleiding van zijn tweet racistische en vrouwonvriendelijke e-mails ontving.

Ze noemde Bezos een ‘klein en klein mannetje’ en voegde eraan toe dat zijn reactie direct verband hield met haar connectie met Chris Smalls, die vakbondsinspanningen tegen Amazon leidde.

‘Ik heb onlangs Chris Smalls ontmoet, de jonge zwarte man die lid was van een vakbond bij Amazon, tijdens een evenement,’ vervolgde ze.

‘Ik nam een ​​foto met hem en tweette hem, prees hem en zei: ‘Buitengewone briljante en krachtige jonge man die Amazon heeft verenigd’.

Honderden mensen bekritiseerden de ruwe professor voor haar opmerkingen over de laatste uren van de koningin, waaronder Jeff Bezos (foto)

Anya citeerde Bezos’ reactie op haar tweet ter verdediging en zei dat het ‘aanzette tot geweld’ tegen haar

Carnegie Mellon University antwoordde dat Anya’s standpunten niet hun school vertegenwoordigen, maar weigerde ook om haar tot nu toe de consequenties te laten dragen en heeft haar niet ontslagen

‘Vrije meningsuiting is de kern van de missie van het hoger onderwijs, maar de opvattingen die ze deelde vertegenwoordigen absoluut niet de waarden van de instelling, noch de normen van het discours dat we proberen te bevorderen’, zei een woordvoerder.

De school heeft echter geen actie tegen haar ondernomen en ze blijft in dienst.

Studenten van de universiteit schreven een brief ter ondersteuning van Anya en bekritiseerden de reactie van de universiteit. Het werd ondertekend door honderden huidige en oud-studenten, volgens Nieuwsweek.

Anya is haar opmerkingen tegen de koningin blijven herhalen en heeft herhaaldelijk gezegd dat ze zich er niet voor zal verontschuldigen

De keizerlijke staatskroon, samen met een scepter, dient als de belangrijkste kroon voor de Britse monarch. De koningin werd afgebeeld bij haar kroning in 1953 met de scepter en de met juwelen getooide kroon

‘We erkennen haar immens impactvolle rol op de campus en geloven sterk in haar recht op vrijheid van meningsuiting en veiligheid’, staat in de brief.

‘Openbare veroordeling van haar tweet biedt geen institutionele bescherming tegen geweld en plaatst haar in een precaire positie, waarbij ze een lange geschiedenis van institutioneel racisme en kolonialisme negeert.

‘Door oproepen tot ‘beschaafdheid’ te verwerpen die vaak worden gebruikt tegen de gemarginaliseerden om afwijkende meningen het zwijgen op te leggen, betuigen we onze solidariteit met Dr. Anya en verwerpen we de toonregeling van degenen met legitieme grieven.’

Anya’s verdubbeling van haar opmerkingen volgt op een andere tweet waarin staat dat ze zich niet zal verontschuldigen.

Ze twitterde: ‘Als iemand verwacht dat ik iets anders dan minachting uitspreek voor de monarch die toezicht hield op een regering die de genocide sponsorde die de helft van mijn familie heeft afgeslacht en verdreven en waarvan de huidige mensen nog steeds proberen te overwinnen, dan kun je blijven wensen een ster.’

Anya (rechts) afgebeeld met Chris Smalls (links), met wie Anya zegt dat haar connectie de reden is achter Bezos die reageert op haar tweet

Smalls, 34, staat bekend om zijn leiding van de vakbond van Amazon-arbeiders op Staten Island

De ‘antiracistische’ professor heeft in het verleden te maken gehad met beschuldigingen van racisme voor de woorden die ze online heeft gebruikt – en in één geval creëerde Foundational Black Americans een petitie om haar te verwijderen van de Carnegie Mellon University.

Anya, die beweert een expert te zijn op het gebied van ‘diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie’, werd geroepen voor het gebruik van een etnische smet, wat ‘katoenplukkers’ of ‘wilde dieren’ betekent.

De petitie om haar te laten ontslaan leverde bijna 800 handtekeningen op.

Er stond: ‘Dr. Uju Anya mag het platform van Carnegie Mellon University Department of Modern Languages ​​niet gebruiken om systemisch racisme verder te promoten door haar flagrante gebruik van etnische laster op sociale media wanneer ze verwijst naar Foundational Black Americans.

‘Dit is een stap achteruit in onze strijd om systemisch racisme en discriminatie voor alle mensen te vernietigen als instellingen professoren toestaan ​​zich op hun gemak te stellen met het gebruik van taal als wapen tegen mensen van kleur door mensen van kleur.

‘De samenleving MOET alle mensen gelijkelijk verantwoordelijk houden en we roepen Carnegie Mellon University op om actie te ondernemen tegen dit soort flagrante gedrag om de reputatie en integriteit van de Hoger Onderwijsinstelling te beschermen.’

Een persoon die de petitie ondertekende zei dat de professor niet te vertrouwen is met kinderen.

Ze voegden eraan toe: ‘Ik maak me zorgen om de kinderen. Ze is niet te vertrouwen met kinderen. Ik zou niet willen dat racisten van welke kleur dan ook mijn kinderen lesgeven.’