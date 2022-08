Cannabis use jumps by 20% in states where it has been legalized, says new study of 111 twins

Door de legalisering van recreatieve cannabis is het gebruik met 20 procent gestegen, blijkt uit nieuw onderzoek naar Amerika’s snelle en riskante experiment met een medicijn dat schadelijk kan zijn – en zelfs dodelijk – voor jonge mensen.

Onderzoekers van de Universiteit van Minnesota zeggen dat de frequentie van wietgebruik in Californië, Colorado, Oregon en andere staten die recreatief gebruik voor volwassenen legaliseerden met een vijfde is gestegen, wat tot ‘complexe vragen’ voor beleidsmakers leidde.

De Onderzoek weerlegt andere onderzoeken die geen toegenomen gebruik aantoonden, en pro-cannabisactivisten die beweerden dat legalisatie de consumptie niet zou stimuleren, aangezien pot op de zwarte markt altijd algemeen verkrijgbaar was.

Het draagt ​​ook bij aan de vrees dat Amerika’s snelle experiment met de legalisering van cannabis heeft geleid tot een 30 miljard dollar groeiende potindustrie die steeds krachtigere en verslavende producten produceert, ongeacht de volksgezondheid.

Het Minnesota-team bestudeerde zo’n 3.500 deelnemers in de VS en concentreerde zich op 111 sets van identieke tweelingen – een die leefde in een staat die recreatief cannabisgebruik had gelegaliseerd en de andere waar wiet illegaal bleef.

De tweeling in cannabisvriendelijke staten registreerde een toename van 20 procent in gebruiksfrequentie. Onderzoekers noemden wiet een ‘verslavende stof die geassocieerd wordt met negatieve gezondheids- en psychosociale uitkomsten’.

Hoofdonderzoeker Stephanie Zellers riep op tot meer onderzoek naar de ‘complexe vragen rond de gevolgen van legalisering voor de volksgezondheid’ en hoe meer cannabisgebruik ‘zich vertaalt in veranderingen in de gezondheid of gedragsgevolgen’.

Experts zeggen dat het legaliseren van wiet de afgelopen jaren heeft geleid tot acceptatie, waardoor meer mensen het gaan proberen. Stress door de COVID-19-pandemie heeft ook het aantal gebruikers opgedreven.

De studie komt op de hielen van de jaarlijkse enquête van het National Institute on Drug Abuse (NIDA), waaruit deze week bleek dat het aantal jongeren onder de 30 jaar dat marihuana gebruikte vorig jaar recordniveaus bereikte.

Dr. Nora Volkow, die het bureau bijna twee decennia heeft geleid, zei dat cannabisgebruik onder jonge volwassenen een ‘zorg’ was en riep op tot ‘dringend’ onderzoek naar de ‘potentiële gezondheidsrisico’s’ voor jongeren.

Het is nu alleen volledig illegaal in slechts vier staten – Idaho, Kansas, South Carolina en Wyoming – met 19 die het goedkeuren voor recreatief gebruik door volwassenen en bijna elke staat heeft al groen licht voor medicinaal gebruik, meestal om chronische pijn te behandelen.

In november zullen nog zes staten – Arkansas, Maryland, Nebraska, North en South Dakota en Oklahoma – beslissen of ze ook het gebruik van wiet en de psychoactieve component THC willen liberaliseren.

Kevin Sabet, een voormalig drugsadviseur van het Witte Huis en auteur van Smokescreen, een boek over de ontluikende cannabisindustrie, zei dat nieuwe studies de onwaarheden van pro-cannabisargumenten van de afgelopen decennia aan het licht brachten.

‘Voorstanders van legalisering beloofden alles, van minder drugsgebruik tot minder illegale markt en belastinginkomsten die de kosten zouden overstijgen’, zegt Sabet, tevens voorzitter van de campagnegroep Smart Approaches to Marijuana.

‘Niets van dat alles is vervuld, en in plaats daarvan zien we dat de supercharged THC van vandaag op de markt wordt gebracht, gecommercialiseerd en gepromoot door een winstgevende industrie die voor niets stopt om geld te verdienen ten koste van de volksgezondheid.’

De cannabisindustrie volgde, zei hij, de tabaksfabrikanten die het publiek in de jaren vijftig misleidden met valse gezondheidsclaims en zeiden dat het ‘het product verslavender zou maken, risico’s zou bagatelliseren, geld zou binnenhalen en wangedrag zou ontkennen’.

De cannabisindustrie van 30 miljard dollar stelt dat het innemen van het medicijn – ofwel door het te roken, te vapen of als eetbaar product – kan helpen bij het verlichten van gevoelens van angst of depressie, chronische pijn en zelfs helpen bij het bestrijden van verslavingen.

De US Cannabis Council, een grote lobbygroep, zei dat legalisatie breed werd gesteund, dat wiet veilig was en verslaafden zou kunnen helpen de opioïden- en alcoholverslaving te verslaan.

‘Cannabis is ongelooflijk populair bij Amerikanen, en we verwachten dat dit zal groeien als de natie zich afkeert van het mislukte drugsbeleid uit het verleden’, vertelde een woordvoerder aan DailyMail.com.

‘Anders dan op de illegale markt kunnen gereguleerde cannabisprogramma’s de kwaliteit waarborgen, de gezondheid en veiligheid van klanten waarborgen en toegang door minderjarigen voorkomen.’

Maar in staten waar wiet is gelegaliseerd, zeggen veel ouders dat hun kinderen in een verslavingsspiraal zijn gezogen.

Experts beschrijven een ‘potentiële explosie’ van cannabisgebruik door minderjarigen en sloegen alarm over het zwakke toezicht op de potindustrie.

Ze uitten ook hun bezorgdheid over een free-for-all-markt waarin supersterke cannabisproducten worden verkocht in met cartoons bedekte verpakkingen.

Ann Clark, een inwoner van Colorado, maakte zich al zorgen toen haar staat in 2014 als een van de eersten in de VS recreatieve cannabis legaliseerde – ze had haar zoon Brant al verloren in een tragedie met het roken van wiet.

De 17-jarige was ‘gelukkig, helder gezond en normaal’ totdat hij in 2007 urenlang probeerde een waterpijp te roken met vrienden in een tipi, maar hij kreeg een ‘plotselinge psychose’ die hem dagenlang in het ziekenhuis bracht en leidde tot zijn weken later zelfmoord, zei Clark.

‘Ik zal nooit stoppen met het missen van mijn enige kind’, vertelde ze aan DailyMail.com.

‘Zelfmoord is een zielverpletterende dood, maar vooral wanneer het wordt veroorzaakt door een door marihuana veroorzaakte psychose. De meeste mensen zijn zich er nog helemaal niet van bewust dat marihuana psychose kan veroorzaken, en het is erg pijnlijk om het steeds uit te moeten leggen.’

Tegenwoordig klaagt ze over de opening van cannabisapotheken in heel Colorado, die ‘sterk bewerkte concentraten’ van 95 procent THC verkopen, een wereld apart van de ontluikende planten die geassocieerd worden met de hippiecultuur uit de jaren 60.

‘Een massa jonge mensen leeft van wiet en gelooft dat het veilig en onschadelijk is’, zei de moeder van de nabestaanden, die schreef over de tragedie van Brant in haar boekGegaan tot zelfmoord.

‘Mijn staat is een van de minst wenselijke plaatsen geworden om een ​​kind op te voeden, en ik ben er zeker van dat andere plaatsen waar marihuana wordt gelegaliseerd soortgelijke problemen ervaren.’

