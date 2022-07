Can Chelsea’s £180m worth of unwanted talent fight their way back into Thomas Tuchel’s plans?

Chelsea is niet de enige ploeg die deze zomer worstelt om hun ‘deadwood’ te verkopen, maar Thomas Tuchel zal zich realiseren dat zijn ploeg zich zo’n aandoening op dit moment slecht kan veroorloven.

De Duitser worstelt om zijn frustratie te verbergen over de voorbereidingen van de Blues voor het seizoen in de Verenigde Staten – een 4-0 dreun door Arsenal in Orlando was de laatste tegenslag in wat een grotendeels ongelukkige tour was.

Ondanks de komst van Raheem Sterling en Kalidou Koulibaly, heeft de 48-jarige in zijn ploeg een ‘gebrek aan toewijding’ gelegd, zelfs van degenen die hij dit seizoen wel heeft als onderdeel van zijn plannen.

Een verslag in De Telegraaf suggereert dat de Duitse baas ook vast kan zitten met ongewenste spelers voor de komende campagne, omdat topclubs terughoudend zijn om een ​​deal te sluiten met de Premier League-reuzen voor hun out-of-form sterren.

Het is een klap voor Tuchel, die zich bewust zal zijn van de impact van het hebben van gedesillusioneerde spelers in de ploeg in de loop van het seizoen en de negatieve sfeer die het kan creëren.

Thomas Tuchel wordt geconfronteerd met het vooruitzicht van een opgeblazen team voor het komende seizoen

Het is ook een zorgwekkend vooruitzicht als Chelsea wil dat verdere inkomsten Sterling en Koulibaly volgen, waarbij Todd Boehly zich misschien meer bewust is dan zijn voorganger van het in evenwicht brengen van de boeken.

The Telegraph citeert zes sterren wiens tijd bij de Brug snel opraakt; Michy Batshuayi, Ross Barkley, Kenedy, Timo Werner, Malang Sarr en Kepa Arrizabalaga.

Dus heeft iemand een mogelijke toekomst in West-Londen? Wat zijn de vooruitzichten van Tuchel om van hen af ​​te komen om plaats te maken voor verdere signeersessies?

Hier, Sportpost kijkt naar wat de toekomst zou kunnen brengen voor de zes sterren die de Blues worstelen te ontladen.

Hij en Todd Boehly willen meer rekruten, maar hebben zes spelers die nog geen biedingen moeten aantrekken

Michy Batshuayi – £69.000 per week

De aanvaller werd door Tuchel genoemd toen de Duitser eerder deze week elk lid van zijn opgeblazen ploeg een schone lei leek te bieden.

‘Voor hen allemaal’ [there is a chance],’ zei Tuchel. ‘Iedereen heeft nu de kans om zich te laten zien. Het belangrijkste is dat de spelers hier een leuke, open groep zijn, wat het heel gemakkelijk maakt om je welkom te voelen en je beste niveau te laten zien.

‘Daarom hebben de jongeren en spelers als Michy Batshuayi, die zich nieuw voelen in de groep, een grote, grote kans. Ze zijn verantwoordelijk voor wat ze ervan maken.’

Maar weinigen zouden de Belg misgunnen als hij de woorden die uit Tuchels mond kwamen niet zou geloven. Batshuayi werd voor de vijfde keer uitgeleend sinds hij vorig seizoen in 2016 naar Chelsea kwam, waarin hij 14 doelpunten maakte in 42 wedstrijden voor Besiktas.

Michy Batshuayi miste kalmte in het strafschopgebied en verspeelde kansen in de voorbereiding

In de voorbereiding ontbrak het hem aan kalmte in het strafschopgebied en verspilde hij kansen tegen zowel Club America als Charlotte. Hij kreeg iets minder dan 30 minuten om indruk te maken tegen Arsenal, waarbij de Gunner binnen twee minuten na zijn aankomst op het veld hun derde doelpunt maakte.

De 28-jarige bevindt zich echter in de bloei van zijn carrière en daarom ziet hij een aantal uitleenbeurten in Europa voor een seizoen nauwelijks het talent dat hij bezit maximaal benutten.

Het vertrek van Romelu Lukaku had mogelijk de deur kunnen openen, maar Tuchel zei ook dat hij verwacht dat het doelwit van West Ham, Armando Broja, blijft. Zowel Batshuayi als Broja blijven en minuten verdienen lijkt onwaarschijnlijk.

Met meer tijd aan Broja’s kant, ziet het er opnieuw somber uit voor Batshuayi – die nog maar 12 maanden te gaan heeft na het tekenen van een verlenging afgelopen augustus.

Kenedy – £ 25.000 per week

De Braziliaan kan Batshuayi evenaren voor het aantal uitleenbeurten van Stamford Bridge sinds hij erbij kwam, maar zijn laatste periode weg was minder vruchtbaar dan die van de Belg, hij scoorde slechts één keer in 17 wedstrijden voor Flamengo voordat hij in januari werd teruggeroepen.

Waarschijnlijk schokte hij veel fans door in de basis van Tuchel te worden geselecteerd voor de laatste Premier League-wedstrijd van vorig seizoen tegen Watford.

De Braziliaanse vleugelverdediger plunderde op en neer langs de Chelsea-links en maakte indruk door de opener van Kai Havertz op te zetten. Hij zette ook een indrukwekkende vertoning neer tegen Charlotte op de rechtsback, inclusief two out-of-the-boot kruisen.

Kenedy kan worden gezien als voldoende dekking voor Reece James in de rol van de rechtervleugel

Nu Cesar Azpilicueta waarschijnlijk zal vertrekken, kan Kenedy worden gezien als een geschikte dekmantel voor Reece James in die positie, en het feit dat hij in januari werd teruggeroepen tijdens hun blessurecrisis suggereert dat hij niet helemaal uit beeld is. Hij maakte echter geen deel uit van de ploeg die zaterdagavond goed verslagen was in Orlando.

Leeds heeft ook interesse getoond, maar aangezien er geen biedingen komen, lijkt een exit uit Stamford Bridge onwaarschijnlijk.

Hij heeft echter zijn beste beentje voorgezet tijdens zijn optreden in de afgelopen maanden en kan niet veel meer hebben gedaan om te proberen het vertrouwen van Tuchel volledig te winnen. Het valt nu nog te bezien of Tuchel ervan overtuigd is hem in de ploeg op te nemen.

Malang Sarr – £ 120.000 per week

Malang Sarr was vorig seizoen sterk de back-up van Antonio Rudiger en had een gemengd seizoen, in staat om een ​​basisfout te maken, ondanks dat hij er gedurende het grootste deel van de wedstrijd zeker van leek.

Hij had aanvankelijk misschien gehoopt op meer dan de 21 keer dat hij in alle competities deed in zijn eerste seizoen bij Chelsea, toen Antonio Rudiger en Andreas Christensen transfervrij vertrokken.

Maar de komst van Kalidou Koulibaly van 34 miljoen pond uit Napoli en de lopende onderhandelingen over de verdediger van Sevilla en de Franse centrale verdediger Jules Kounde van 55 miljoen pond betekent dat de deur per seconde lijkt te sluiten voor een doorbraakcampagne voor de 23-jarige.

Malang Sarr viel niet op en maakte geen flagrante fouten in het voorseizoen daarna

Chelsea wilde deze zomer prioriteit geven aan het op orde brengen van hun slordige verdediging, maar dat betekent niet dat ze noodzakelijkerwijs hun back-upopties zullen aanpakken voordat het raam dichtslaat.

Hij viel niet op en maakte geen flagrante fouten in de voorbereiding, maar dat is misschien niet genoeg om deel uit te maken van de selectie van Tuchel. Thiago Silva is de ervaren optie, terwijl Trevoh Chalobah hoopt dit seizoen meer te ontwikkelen.

Interessant is dat Sarr’s hart er in ieder geval nog steeds in lijkt te zitten – waarbij de verdediger aan het begin van de tweede helft door Tuchel moest worden gekalmeerd nadat hij had geklaagd over een gebrek aan inspanning van teamgenoot Timo Werner.

Levi Colwill en Ethan Ampadu zouden ook voor concurrentie kunnen zorgen als ze blijven, wat betekent dat een uitleenbeurt voor de Fransman Sarr op het spel kan staan.

Ross Barkley – £ 96.000 per week

De middenvelder scoorde Chelsea’s laatste doelpunt van vorig seizoen met een wedstrijdwinnende kopbal tegen Watford.

Maar het kwam aan het einde van een ander seizoen waarin hij beperkte minuten zag en slechts 452 minuten speelde in 14 wedstrijden in alle competities.

En de voorbereiding van het seizoen is ook niet zo productief geweest, aangezien hij als nummer 6 uit positie speelde tegen Club America voordat een hamstringprobleem hem uit de wedstrijd tegen Charlotte blokkeerde. Hij miste ook de confrontatie met Arsenal.

The Mirror meldde eerder deze week dat de 28-jarige te koop is aangeboden, terwijl andere rapporten suggereren dat Aston Villa en de voormalige club Everton beide geïnteresseerd zijn om hem te contracteren, waarbij Newcastle ook gelinkt is.

Barkley heeft misschien niet veel verleiding nodig om ergens anders heen te gaan om zijn eens zo schitterende carrière weer op de rails te krijgen. En aangezien er weinig interesse wordt getoond in andere spelers op deze lijst, kan het eindelijk de gordijnen voor de middenvelder op Stamford Bridge zijn.

Aston Villa en voormalige club Everton zijn naar verluidt geïnteresseerd in het contracteren van Ross Barkley (midden)

Timo Werner – £ 272.000 per week

De Duitse spits is een van de meest teleurstellende zaken die de Blues de afgelopen jaren hebben uitgevoerd en scoorde slechts 23 doelpunten in 89 wedstrijden sinds hij in 2020 van RB Leipzig kwam voor een deal van £ 53 miljoen.

Hij heeft tijdens zijn twee seizoenen op Stamford Bridge moeite gehad om een ​​plaats in de basis van Tuchel te veroveren. Maar nu lijkt het erop dat hij Tuchel ook had kunnen irriteren met wat hij buiten het veld doet.

Werner scoorde in de eerste wedstrijd van het voorseizoen tegen Club America, maar net als Barkley miste hij de tweede door een hamstringblessure.

Onlangs sprak de Blues-spits echter dat hij ‘overal gelukkig kan zijn’ en dat het ‘duidelijk’ was dat hij meer wil spelen voor het WK later dit jaar.

Timo Werner heeft slechts 23 doelpunten gemaakt in 89 wedstrijden sinds hij van RB Leipzig kwam voor een deal van £ 53 miljoen

Hij leek ook subtiel te graven in Tuchel door te zeggen: ‘Ik denk dat de manager natuurlijk altijd andere ideeën heeft, andere gedachten en wat je nodig hebt in verschillende games. Ik denk dat ik in veel wedstrijden niet in zijn gedachten was, dus daar probeer ik verandering in te brengen.’

Tuchel reageerde door te zeggen: ‘Het verbaast me, ik zou heel blij zijn als jonge kerel met een contract bij Chelsea Football Club.

‘Ik zou een van de gelukkigste mensen op aarde zijn. Hij moet zijn speeltijd krijgen door kwaliteit te tonen, jouw plaats in te nemen en jouw plaats te verdedigen.

‘Ik zou een van de gelukkigste mensen ter wereld zijn met een contract bij Chelsea. Als hij dit zei, begrijp ik het niet.’

Borussia Dortmund heeft eerder interesse getoond, maar het is onwaarschijnlijk dat Chelsea graag afscheid zou nemen van twee grote aanvallers in hetzelfde venster.

Vooralsnog lijkt Werner nog een jaar de tijd te krijgen voordat in 2023 een besluit wordt genomen, wanneer hij nog twee jaar tegoed heeft.

Kepa Arrizabalaga – £ 155.000 per week

Chelsea tekende de Spanjaard Kepa in 2018 terug voor een wereldrecordbedrag van £ 71,6 miljoen, maar hij vond de kansen in het eerste team de laatste tijd beperkt.

Sportpost begrijpt dat Napoli heeft gevraagd naar het in bruikleen nemen van de voormalige doelman van Athletic Bilbao, waarbij de 27-jarige geen deel uitmaakt van de ploeg die Charlotte aannam.

Hij heeft een paar keer genoten van een reeks wedstrijden op Stamford Bridge, maar uiteindelijk dwongen regelmatige fouten de Blues om terug in de markt te gaan voor een andere doelman in Edouard Mendy.

Sportsmail begrijpt dat Napoli heeft gevraagd om Kepa Arrizabalaga in bruikleen te nemen

Maar zijn situatie blijft misschien wel de meest wazige van allemaal. Marcus Bettinelli speelde vorig seizoen slechts één keer, terwijl de verwachte inkomende Gabriel Slonina naar verwachting terugkeert naar Chicago Fire in bruikleen.

Tegelijkertijd heeft Tuchel gesproken over de kwaliteiten van Kepa en zou hij een basisspeler zijn bij veel clubs in Europa, afgezien van transfersom en loonbeperkingen.

Aan de andere kant kunnen de Blues terughoudend zijn om twee keepers in één zomer vast te leggen, terwijl er zoveel andere gebieden moeten worden aangepakt. Het kan nog alle kanten op, maar Kepa’s frustraties bij Chelsea kunnen nog steeds voortduren.