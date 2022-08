Campbell Hatton on why his boxing career was bound to happen and stepping out of dad Ricky’s shadow

Als je lang genoeg in een bepaalde omgeving doorbrengt, wordt het uiteindelijk een tweede natuur.

Opgroeien in een gezin als de Hattons betekent dat je bokshandschoenen aantrekken een bijna onvermijdelijk lot is, maar een lot dat Campbell – de zoon van voormalig tweedivisie-wereldkampioen Ricky – met beide handen heeft genomen.

Dit weekend wil Campbell zijn professionele record uitbreiden naar acht opeenvolgende overwinningen tegen Michal Dufek in de Sheffield Arena op de undercard van Dalton Smith vs Sam O’Maison – hoewel het niet zo eenvoudig was als het op papier lijkt.

In de voetsporen treden van iemand die zo legendarisch is als de vader van Campbell, zou hem altijd enorm onder druk zetten voordat hij zelfs maar in een ring stapte en de 21-jarige leert nog steeds de kneepjes van het vak nadat een of twee resultaten zijn weg gingen ondanks fans beweerde dat hij geslagen had moeten worden.

Campbell Hatton heeft gesproken over zijn boksen opvoeding en omgaan met de schijnwerpers

De zoon van de legendarische vechter Ricky (rechts) zegt dat hij nog steeds een work in progress is als bokser

Campbell stapte voor 66.000 fans in het Tottenham Hotspur Stadium afgelopen oktober op de undercard van Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, Campbell versloeg Sonni Martinez op punten in een nerveuze vertoning die hem gemakkelijk zijn eerste verlies had kunnen opleveren.

De jonge vechter is de eerste om toe te geven dat hij niet op zijn best was – maar hij gelooft dat het een eye-opening avond was die ‘het beste was dat me ooit is overkomen’ nadat hij toegaf dat het grote podium veel te vroeg in zijn carrière kwam.

‘Het was echt een slechte nacht voor mij’, vertelt hij Sportpost. ‘Ik dacht nog steeds dat het dichtbij was en alles wat er omheen gebeurde speelde een grote rol. Als ik hem nog een keer zou boksen, denk ik dat het een comfortabel gevecht zou zijn geweest.

‘Ik voel me’ [that fight] was het beste wat me in mijn carrière is overkomen. Toen we daar vanaf kwamen, realiseerden we ons dat de druk en schijnwerpers op mij waarschijnlijk een beetje te veel te snel waren, we gingen weg en boksten op een rustigere show en het was dag en nacht.

Hij werd zwaar bekritiseerd nadat hij vorig jaar Sonni Martinez op punten nipt versloeg – ondanks dat velen vonden dat hij een nederlaag had moeten lijden – maar heeft het als een leercurve gebruikt

‘Ik ben meer gaan nadenken over dingen, niet alleen proberen om tegenstanders te platwalsen en dingen te forceren. Ik ben nu gewoon aan het ontspannen en verbeteringen aan het maken en ik begin het beste van mezelf te zien.’

Campbell had geen betere basis kunnen hebben als bokser. Hij groeide op terwijl hij zijn vader Ricky in actie zag – die nu zijn manager en mentor is – met oom Matthew, die ook een vechter was – zijn trainer.

Maar hij houdt vol dat boksen hem nooit is opgedrongen – hij gelooft dat het onvermijdelijk was dat de sport hem zou aanspreken nadat hij er vanaf zo’n jonge leeftijd aan was blootgesteld.

‘Ik zit al in boksscholen zolang ik me kan herinneren’, zegt hij. ‘Mijn oma en opa vertellen me altijd dat ik mijn luier aan de zijkant van de ring heb laten verwisselen! Dus dat is goed om te horen toch? Ik ben er van jongs af aan altijd mee bezig geweest.

‘Ik ben door niemand onder druk gezet, maar het zal altijd gebeuren omdat je die interesse hebt. Ik zou een beetje klop op de tassen hebben terwijl je daar naar de training kijkt en in die omgeving bent. Ik denk dat het altijd moest gebeuren, maar ik werd er nooit toe gedwongen.’

Campbell zegt dat bokser worden ‘moet gebeuren’ nadat hij van jongs af aan in aanraking was gekomen met de sport – hij had zelfs zijn luier verwisseld op de eerste rang

Hatton zijn brengt verwachtingen met zich mee, zoals Campbell al met bakken vol is ervaren, maar hij heeft niets dan steun van zijn familie gekregen.

‘Ik heb zeker de druk gevoeld toen ik bokser was – je krijgt dat doelwit op je rug. Bij mijn familie stonden ze altijd achter alles wat ik deed. Ze lieten me altijd mijn eigen weg vinden. We zijn altijd al fan geweest van sport in de familie, maar ze hebben me altijd gesteund en waar ik ook in geïnteresseerd ben en boksen was niet anders.’

Campbell mocht vader Ricky zelden zien vechten nadat hij in 2001 was geboren.

De legendarische vechter was terughoudend om zijn zoon te laten zien dat hij gewond raakte, maar toen hij ouder werd – rond de tijd dat zijn vader in 2012 aan een comeback begon tegen Vyacheslav Senchenko – begon hij gegrepen te worden door opwinding over het volgen in zijn voetsporen.

‘Als kind kon ik me altijd herinneren dat ik in de sportschool stond’, vertelt hij. ‘Mijn vader en Matt zouden bokshandschoenen aandoen en ik zou een klein gevecht met ze hebben toen ik vijf was! Maar ik kon me nooit herinneren dat ik bij de gevechten was omdat ik te jong was.

Campbell werd geïnspireerd om de handschoenen aan te trekken na het zien van Ricky’s comeback-gevecht in 2012

Hatton verloor zijn laatste gevecht tegen Vyacheslav Senchenko, maar de opwinding in de opbouw was genoeg om Campbell te overtuigen dat hij in zijn voetsporen wilde treden.

‘[The Senchenko fight] was de eerste waar ik alles kon zien wat er in de opbouw gebeurde en dat wekte mijn interesse. Het was rond dezelfde tijd dat mijn moeder me naar de plaatselijke amateurgymnastiek liet gaan.’

Campbell zal die herinnering in november opnieuw beleven wanneer zijn vader de handschoen opnieuw oppakt in een demonstratiewedstrijd tegen Marc Antonio Barrera ten behoeve van de geestelijke gezondheid. Hij geeft toe dat hij aanvankelijk terughoudend was om Ricky weer te laten vechten, maar hij is op het idee gekomen – grotendeels na het zien van de ongelooflijke vorm waarin hij zichzelf heeft gekregen.

Ricky heeft fans op sociale media verbijsterd nadat hij zijn ingekorte figuur had onthuld. Hij is ongeveer 40 pond afgevallen sinds zijn comeback eerder dit jaar werd aangekondigd en zijn zoon gelooft dat hij ‘het nog steeds heeft’ nadat het paar een competitieve spar had genoten.

‘Eerst twijfelde ik over hoe ik me erover voelde, maar hij vertelde me dat het maar een tentoonstelling is en dat het voor een liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheid is, het is gewoon een avond vol entertainment’, voegt hij eraan toe. ‘[After that] Ik stond er helemaal achter, vooral toen ik zag hoe hij het deed met zijn gewichtsverlies en weer fit worden – ik denk niet dat dat iemand kwaad doet.

Hij heeft de verbluffende transformatie van zijn vader geprezen voorafgaand aan zijn tweede comeback in november – waarbij ‘Hitman’ ongeveer 40 pond afviel na de aankondiging van een tentoonstelling tegen Marc Antonio Barrera

‘Hij ziet er echt goed uit. Hij is flink afgevallen en ziet er gezond en fit uit. We hadden een beetje spar en ik was verrast hoe fit hij was om eerlijk te zijn. Ik wist dat scherpte hem nooit zou verlaten en het boksbrein is iets dat je bijblijft tot de dag dat je sterft. Ik gaf alles in zes ronden en hij voelde het tegen het einde. Hij heeft het nog steeds – absoluut.’

Dus wat is het geheim van Ricky’s transformatie?

‘Het is gewoon die mentaliteit’, zegt Campbell. ‘Hij deed het gedurende zijn hele carrière, waarbij hij een paar stenen eraf moest slaan in de aanloop naar een gevecht en hij heeft het opnieuw gedaan. Buiten de ring drinkt hij graag een biertje en houdt hij van eten, en hij bevindt zich in een fase in zijn leven waarin hij hard heeft gewerkt en alles heeft bereikt wat hij wilde en hij heeft het recht om die dingen te doen.

‘Maar hij kreeg die motivatie om de tentoonstelling te doen en hij heeft die knop omgedraaid. Ondanks alle stokslagen die hij kreeg om aan te komen en ‘Ricky Fatton’ genoemd te worden, zul je niemand meer gedisciplineerd aantreffen in dat kamp. Toen hij de schakelaar omzette, was er geen bezuiniging.’

Campbell zegt dat zijn vader ‘het nog steeds snapt’ en zei dat hij hem had geleerd gedisciplineerd te zijn en niet te bezuinigen in zijn carrière

Conor Benn – die ook de zoon is van een legendarische vechter in Nigel – heeft als inspiratie gediend voor Campbell na een bezoek aan zijn sportschool in Essex

De meeste boksers zullen jaloers zijn op Ricky Hatton om je van jongs af aan te begeleiden en Campbell is dankbaar voor zijn raad, maar hij heeft het gevoel dat de meeste van zijn hulp buiten de ring is gekomen om hem met discipline aan de grond te krijgen.

‘Ik heb het voordeel gehad van het leren van de sterke punten die hij had als vechter, maar buiten [of that] hij heeft me veel advies gegeven over de zwakke punten. We lijken erg op elkaar – ik hou van mijn eten na een ruzie en van een paar biertjes – maar ik weet dat de dingen niet zo werken en mijn vader is eenmalig.

‘Ik probeer het professioneel te houden tussen de gevechten door, zodat ik niet opvlieg. Ik kan me nog steeds vermaken omdat je niet vaak vrij hebt – maar het gaat erom streng te blijven en er niet gek van te worden.’

Campbell houdt vol dat hij een werk in uitvoering is en noemt zichzelf een ‘slow burn’. Hij heeft getraind met Conor Benn – die ook probeert zijn eigen weg te banen nadat hij zijn legendarische vader Nigel heeft opgevolgd. Hij kijkt op naar Conor en ziet overeenkomsten in hun paden.

‘Ik denk dat mijn carrière een beetje op die van Conor Benn zal lijken’, legt hij uit. ‘Meer geleidelijk, we moeten leren en we hebben tijd genoeg. Ik ben pas 21, dus ik wil me blijven verbeteren en die ervaring proberen op te pikken. Ik denk dat het een beetje een langzame verbranding zal zijn als ik die ervaring niet heb, maar zolang ik blijf luisteren en hard werken en verbeteren, uiteindelijk zal ik er komen – dat is het einddoel. Maar ik heb geen haast.

De 21-jarige is wanhopig om bekend te worden in zijn eigen recht – in plaats van ‘Ricky’s zoon’ te worden genoemd

‘Ik heb geweldige mensen om me heen. Mijn vader en Matthew zijn daar geweest en hebben het als vechters gedaan. Conor heeft me heel veel advies gegeven en me uitgenodigd voor een training in Essex. Hij is een grote inspiratie voor mij. Ik heb Anthony Joshua ook aan boord. Ik heb al die mensen met ervaring en kennis, ik hoef alleen maar te luisteren en hard te werken in de sportschool.’

Eerst en vooral, voordat er sprake is van wereldtitels, is Campbell’s doel ervoor te zorgen dat mensen hem herinneren vanwege zijn eigen kwaliteiten en niet vanwege zijn vader.

‘Ik wil dat mensen terugkijken en zeggen dat hij vermakelijk was en je altijd waar voor je geld geeft en altijd in een groot gevecht en een naam voor mezelf maakt.

‘Ik wil niet dat mensen achterom kijken en zeggen ‘Ricky Hattons zoon’, ik wil dat ze Campbell Hatton zeggen.’