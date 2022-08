Camilla and Marc using model Anei Dut who assaulted his girlfriend for ovarian cancer campaign

Een van de toonaangevende internationale modelabels van Australië gebruikt nog steeds een mannelijk model dat zijn vriendin heeft aangevallen om mee te helpen aan een campagne voor de gezondheid van vrouwen.

Het Afrikaans-Australische model Anei Dut verschijnt samen met zijn jonge dochter in een video op de Camilla and Marc-website om het bewustzijn van eierstokkanker te promoten.

Dut pleitte in december vorig jaar schuldig aan de gewone mishandeling van Jahnaya Capablanca, de moeder van zijn dochter, bijna een jaar eerder.

Hij verdedigt een aanklacht van mishandeling waarbij daadwerkelijk lichamelijk letsel is toegebracht nadat hij ervan werd beschuldigd de peetvader van zijn voormalige partner in elkaar te slaan.

De 27-jarige heeft ook schuldig gepleit voor het beroven van een reeks Chemist Warehouse-winkels en wacht op zijn straf voor die creditcardfraude.

De fraudemisdrijven hebben de afgelopen maanden veel publiciteit gekregen en Daily Mail Australia onthulde maandag de aanval van Dut op Jahnaya Capablanca.

Ondanks het plegen van deze misdrijven verschijnt Dut nog steeds als onderdeel van een campagne van Camilla en Marc om het bewustzijn van eierstokkanker te vergroten, die het leven kostte van de oprichters van broer en zus Camilla Freeman-Topper en de moeder van Marc Freeman.

‘Eierstokkanker treft elk jaar duizenden vrouwen’, zegt Dut in een video, terwijl hij zijn dochter wiegt.

‘Onze moeders, onze grootmoeders, onze zussen en onze dochters. Maar door over deze ziekte te praten en een bewustzijn te creëren, kunnen we dat veranderen.

‘Vaak aarzelen we om over eierstokken te praten. Maar voor vrouwen overal en toekomstige generaties moet dat veranderen.’

Het modehuis is benaderd voor commentaar.

Camilla en Marc hebben de eierstokken geleid. Talk About Them-campagne sinds 2020 om fondsen te werven voor de University of NSW Ovarian Cancer Research Group. Het label is opgericht door Marc Freeman en Camilla Freeman-Topper (hierboven) in 2003

Camilla and Marc is opgericht in 2003 en het label is gedragen door acteurs Kirsten Dunst, Rose Byrne, Kate Bosworth en Kristen Stewart.

Dut, die in 2021 door een nieuwswebsite als derde werd gerangschikt op een lijst van ‘Zuid-Soedan’s 10 knapste mannen ter wereld’, heeft de catwalk gelopen voor Tommy Hilfiger, Jack London en Calibre.

Hij wordt ervan beschuldigd een biertje naar vriendin Jahnaya Casapblanca te hebben gegooid en vervolgens haar peetvader zo hard te hebben geslagen toen hij haar te hulp kwam dat hij littekens op zijn voorhoofd had.

Op dat moment deelden Dut en Jahnaya een appartement in Randwick in het oosten van Sydney met hun zes maanden oude meisje.

Dut, wiens familie het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan ontvluchtte toen hij drie was, werd gescout terwijl hij rondhing met vrienden in een hotel in Sydney en in 2016 werd hij getekend bij het prestigieuze Chadwick Models-bureau.

Hij werd in 2013 veroordeeld voor mishandeling en werd in 2016 en 2020 ingetrokken voor rijden onder invloed en achter het stuur kruipen met een ingevorderde vergunning.

Dut zit momenteel een intensief correctiebevel uit voor het overtreden van een huisverbod en wordt volgende maand veroordeeld voor de fraude bij het Apotheekmagazijn.

De maximumstraf voor de mishandeling die de aanklacht wegens lichamelijk letsel veroorzaakt, is vijf jaar gevangenisstraf.

De politie werd op 28 november 2020 om 22.10 uur naar het appartement van Dut geroepen na een Triple Zero-oproep waarbij melding werd gemaakt van twee mannen die op straat vochten.

Agenten vonden Dut met zijn hemd opengescheurd en met een dreadlocked Olivier Duverge hevig bloedend uit een wond aan zijn voorhoofd. Ook buiten de eenheid waren Jahnaya en haar moeder Chantal Capablanca.

De heer Duverge, die mevrouw Capablanca beschreef als zijn beste vriend en Jahnaya als zijn nicht of peetdochter, vertelde donderdag aan de Waverely Local Court hoe hij op het adres was terechtgekomen.

Hij en mevrouw Capablanca hadden net eten besteld bij een restaurant op het Wereldplein in de stad toen ze een telefoontje kreeg van een dochter, die in nood verkeerde.

‘We moeten gaan’, zou mevrouw Capablanca tegen Duverge hebben gezegd. ‘Anei heeft net een fles naar Jahnaya gegooid.’

Het paar stapte in een taxi en reed naar Prince Street, Randwick, waar ze Jahnaya en haar dochter wilden ophalen, maar in plaats daarvan werden ze opgewacht door Dut.

‘Verdwijn uit mijn huis,’ zei Dut volgens meneer Duverge. ‘Dit is mijn huis.’

De heer Duverge zei na een verdere woordenwisseling dat Dut mevrouw Capablanca met open handpalmen naar haar borst duwde, toen naar hem toe sprong en stoten uitdeelde.

Anei Dut werd in 2021 door een nieuwswebsite als derde gerangschikt op een lijst van ‘de 10 knapste mannen van Zuid-Soedan’, maar dit jaar waren zijn meest prominente optredens voor een magistraat. Hij is donderdag afgebeeld buiten de Waverley Local Court in Sydney

Volgens de heer Duverge viel hij op de grond en sloeg Dut – die hij had ontmoet maar niet als een vriend beschouwde – hem herhaaldelijk in het gezicht.

Onder kruisverhoor door Sylvie Houston, de advocaat van Dut, ontkende de 39-jarige meneer Duverge dat hij de eerste klap had uitgedeeld, zei ‘kom naar buiten en vecht’, of dat hij geprobeerd heeft zich een weg te banen in de eenheid.

Hij was het ermee eens dat hij de politie had verteld die hem bebloed op de plaats delict aantrof: ‘Ik denk dat ik deze klootzak ga vermoorden’.

Mevrouw Capablanca zei dat zij en meneer Duverge naar Randwick waren gegaan om haar dochter en kleindochter uit de eenheid te halen, maar Dut begon tegen hen te vloeken.

‘Hij was woedend dat we daar waren’, vertelde de 43-jarige aan de rechtbank.

Op dat moment twijfelde mevrouw Capablanca nog steeds niet of Dut een biertje of een flesje naar haar dochter had gegooid.

‘Ik vroeg: ‘Waarom zou je Jahnaya dat aandoen’,’ zei ze. ‘Het voelde alsof het heel snel van nul naar honderd ging’, zei mevrouw Capablanca.

‘Ik zei: ‘Ik ga niet weg zonder de meisjes’. Ik ken Anei en ik weet wanneer hij blij is en ik weet wanneer hij boos is.

‘Het is niet de eerste keer dat ze me van streek noemt omdat hij haar spullen het huis uit heeft gegooid of omdat ze ruzie hebben.’

Mevrouw Capablanca zei dat Dut de heer Duverge tegen de grond sloeg en dat ze bovenop haar vriend viel. Dut ging toen door met het slaan van meneer Duverge.

Jahnaya Capablanca’s moeder Chantal zei dat ze naar Randwick was gegaan om haar dochter en kleindochter uit de eenheid te halen, maar Dut begon tegen hen te vloeken. Jahnaya is afgebeeld

‘Het enige wat ik me herinner is dat we het ene moment daar staan ​​en een paar woorden wisselen en het volgende moment liggen we op de grond.’

Dut, die de politie vertelde dat Duverge het gevecht begon, moet nog getuigen. Hij zal in de getuigenbank stappen wanneer de hoorzitting in december wordt hervat.

Camilla en Marc runden haar ‘Eierstokken. Talk About Them’-campagne sinds 2020 om fondsen te werven voor de University of NSW Ovarian Cancer Research Group.

Universitair hoofddocent Caroline Ford werkt aan een test voor vroege detectie die ze in de komende vier jaar naar klinische proeven hoopt te verplaatsen.

Alle opbrengsten van de verkoop van een Camilla en Marc-collectie, waaronder een hoodie, T-shirts, pet en draagtas, gaan naar het onderzoek.