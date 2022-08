Calls to impose severe penalties on Australians who buy petrol or diesel cars

Australiërs kunnen worden geslagen met een boete van $ 4.000 voor het kopen van een vierwielaandrijving, aangezien een miljardair pleit voor een dramatische toename van elektrische voertuigen om de klimaatverandering aan te pakken.

EV’s in 2022 hebben tot nu toe een minuscuul marktaandeel van slechts 1,6 procent en de volledig elektrische SUV’s die verkrijgbaar zijn bij Tesla, BMW en Audi kosten minstens zes cijfers, zonder beschikbare utes.

Dr. Anna Mortimore, expert op het gebied van belastingrecht van de Griffith University, heeft gesuggereerd dat Australië Nieuw-Zeeland zal moeten kopiëren en zware straffen zal opleggen aan degenen die een nieuwe benzineauto hebben gekocht als het de acceptatie van elektrische auto’s naar Kiwi-niveaus wil verhogen.

Softwaremiljardair Mike Cannon-Brookes wil dat de EV van Australië tegen 2024 10 procent bereikt – een vervijfvoudiging ten opzichte van het huidige niveau.

De meeste nieuwe auto’s die in Australië worden verkocht, zijn SUV’s, die overwegend verkrijgbaar zijn met een benzine- of dieselmotor.

De twee bestsellers van Australië zijn ook utes, met geen volledig elektrisch model beschikbaar met de Toyota HiLux en Ford Ranger.

De volumeverkopende versies met dubbele cabine van deze utes zijn ook de versies met vierwielaandrijving die door meer dan alleen traditionele modellen worden geprefereerd voor die weekendavonturen.

Voormalig vice-premier Barnaby Joyce heeft gewaarschuwd dat het plan van minister van Klimaatverandering Chris Bowen om normen voor brandstofefficiëntie in te voeren een bedreiging vormt voor de betaalbare vierwielaandrijving in regionale gebieden, waar de inkomens lager zijn.

‘De heer Bowen heeft de wetten op voertuignormen veranderd en nu gaan we meer betalen voor vierwielaandrijving in landelijke gebieden’, vertelde hij zondag aan het ABC’s Insiders-programma.

Bowen en minister van Transport, Catherine King, kondigden vrijdag aan dat de federale regering nieuwe normen voor brandstofefficiëntie zou ontwikkelen als onderdeel van een nationale strategie voor elektrische voertuigen.

In 2022 hadden EV’s tot nu toe een zeer klein marktaandeel van 1,6 procent, waarbij Tesla nu de gegevens van de Federal Chamber of Automotive Industries bevat van januari tot juli.

Maar Cannon-Brookes, een pleitbezorger voor hernieuwbare energie die medeoprichter is van softwaregigant Atlassian, wil dat dit binnen twee jaar vervijfvoudigd wordt.

‘Om in 2024 tot 10 procent te komen, moeten we de overtuiging hebben dat het mogelijk is’, vertelde hij vrijdag op de National Electric Vehicle Summit in Canberra.

‘Onze normen kunnen geen stap voorwaarts zijn van waar we nu zijn, ze moeten inhalen waar de rest van de wereld is.

‘Het probleem is dat we ver achterblijven bij de rest van de wereld – wat we ook bereiken kan niet zijn, en blijf dan ver achter op de rest van de wereld.’

Dr. Mortimore wees erop dat Nieuw-Zeeland subsidies had tot $ NZ 8.625 ($ A.7.749) voor nieuwe EV-aankopen en sinds april boetes had ingevoerd tot $ NZ 4.500 ($ A4.042) voor degenen die nieuwe benzine- of dieselauto’s gekocht.

Ze zei dat Australië ook een even zware straf zou moeten opleggen en de ‘zeer genereuze’ subsidieregeling van Nieuw-Zeeland zou moeten kopiëren.

‘De straf zal een groot verschil zijn’, vertelde ze aan Daily Mail Australia.

‘Je kunt de belastingen veranderen om het aantrekkelijker te maken voor het gebruik van EV’s – een subsidie ​​maakt het alleen maar aantrekkelijker.’

De Tesla Model X begint bij $ 161.990, en dat is vóór kosten op de weg

Dr. Mortimore zei dat Australië zijn gemiddelde auto-emissies met 40 procent zou moeten verminderen om vergelijkbaar te zijn met Europa, waar elektrische voertuigen de meerderheid van de nieuwe auto’s in Noorwegen uitmaken.

De Europese Unie stopt tegen 2035 met het uitfaseren van benzine- en dieselauto’s, terwijl elektrische auto’s in Australië nog steeds een niche, luxe vervoermiddel zijn.

‘De EV’s die in Australië worden geleverd, zijn high-end consumenten’, zei dr. Mortimore.

Dr. Mortimore bekritiseerde voormalig premier Scott Morrison omdat hij tijdens de verkiezingscampagne van 2019 had verklaard dat de plannen van Labour voor EV’s in het weekend een oorlog waren.

‘Er was helemaal geen steun voor EV’s – we zijn achtergelaten’, zei ze.

Staatsregeringen in Australië bieden subsidies aan, waarbij de coalitieregering in NSW $ 3.000 korting op zegelrechten biedt voor EV’s met een waarde tot $ 68.750.

Op federaal niveau heeft Labour belastingvrijstellingen ingevoerd voor degenen die een EV of een auto met een lage uitstoot opofferen, met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar.

Bank Australia heeft aangekondigd dat het vanaf 2025 persoonlijke leningen voor gloednieuwe benzine- en dieselauto’s zal verbieden om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren.

Maar het blijft de financiering van tweedehands benzine- en dieselauto’s toestaan. Chief Impact Officer Sasha Courville stelt dat er eerst een bloeiende tweedehandsmarkt voor EV’s moest komen.

‘Door autoleningen voor nieuwe voertuigen op fossiele brandstof stop te zetten, geven we een signaal aan de Australische markt over de snelle versnelling in de overgang van verbrandingsmotoren naar elektrische voertuigen die we de komende jaren verwachten te zien’, zei ze.

‘Hoewel we vanaf 2025 autoleningen voor nieuwe auto’s op fossiele brandstof stopzetten, zijn we ons er terdege van bewust dat we mensen moeten ondersteunen die zich nog geen elektrisch voertuig kunnen veroorloven terwijl de markt groeit.’

De heer Cannon-Brookes wees op Nieuw-Zeeland, waar het marktaandeel van elektrische voertuigen in een jaar tijd is toegenomen van 3 procent in 2021 tot bijna negen procent in 2022.

‘We weten dat die sprong heel goed mogelijk is’, zei hij.

‘Ik zal je een hint geven: boven de sloot is het niet anders.

‘Ze hanteren eigenlijk al onze voertuignormen op het gebied van gordels en regelgeving en hebben er veel minder bij te winnen dan wij als land.’

In Australië werden vorig jaar slechts 5.149 volledig elektrische voertuigen verkocht van de 1.049.831 die de showrooms verlieten. Die gegevens van de Federal Chamber of Automotive Industries bevatten geen Tesla-auto’s.

Van januari tot juli werden echter 10.289 EV’s verkocht van 622.319 voertuigen, met dit marktaandeel van 1,6 procent in 2022 tot nu toe inclusief Tesla.

Tesla-voorzitter Robyn Denholm, een Australiër, gaf toe dat hoewel nieuwere SUV’s een bereik van 500 km hadden tussen het opladen, dit een groot probleem was voor potentiële EV-kopers.

‘Het tweede punt is de laadinfrastructuur, want angst voor het bereik is reëel’, zei ze.

‘Hoewel de nieuwste modellen tot 500k kunnen halen, weten mensen dat niet, tenzij je met een EV rijdt.’

Volgens het plan van Labour zou tegen 2025 een doelstelling van lage emissies van toepassing zijn op 75 procent van het wagenpark van de regering van het Gemenebest, met dat cijfer inclusief aankopen en leases.

De federale regering heeft ook beloofd om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te hebben met een gemiddelde van elke 150 km op hoofdwegen, samen met een nationaal tanknetwerk voor waterstofsnelwegen.

De in China gemaakte MG ZS EV is de goedkoopste elektrische auto van Australië met prijzen vanaf $ 46.990 voor het Excite-model – een van slechts acht EV’s die in Australië beschikbaar zijn voor minder dan $ 60.000, vergeleken met 26 in het VK.

De volledig elektrische Audi e-tron begint bij $ 138.323, wat laat zien hoe de meeste volledig elektrische SUV’s prijskaartjes hebben in de zes cijfers

Andere volledig elektrische SUV’s kosten meer dan twee keer zoveel.

De Tesla Model X begint bij $ 161.990, en dat is vóór kosten op de weg.

Dat is aanzienlijk meer dan de best verkopende Toyota LandCruiser, die begint bij $ 96.370,- en oploopt tot $ 147.812 voor het Sahara-model – waarbij alle versies als diesel worden verkocht.

De veel kleinere volledig elektrische BMW ix3, gebaseerd op de X3 SUV, begint bij $ 114.900, maar is minstens de helft van de prijs van de $ 222.900 BMX ix.

De volledig elektrische Audi e-tron begint bij $ 138.323.

Ter vergelijking: de best verkopende SUV van Australië, de Toyota RAV4, begint bij $ 38.425, met prijzen voor de benzine-elektrische XSE hybride versie vanaf $ 47.546.