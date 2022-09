Calls for Australia to introduce a new licence for 4WD vehicles

Op een populair strand aan de Gold Coast is een ute gevonden die vastliep in water, te midden van oproepen aan Australië om een ​​4WD-licentie in te voeren.

Foto’s die in het weekend op sociale media werden gedeeld, tonen zondagochtend vroeg in het ondiepe water bij de landtong van Miami een volgepakte traditionele ute.

De auto was nog gevuld met gereedschap en had zelfs ladders aan de bovenkant vastgemaakt, en het is nog niet bekend hoe de ute in de branding is beland.

Locals deelden hun mening over de merkwaardige ontdekking op sociale media.

Er is zondag een ute aangespoeld in Miami. Foto: Facebook

‘Je kunt daar niet parkeren, erg schelpdieren,’ schreef Nathan Barber.

Een andere buurtbewoner vroeg of er binnen iemand aan het ‘kamperen’ was, maar werd gerustgesteld dat de auto inderdaad leeg was.

Ondertussen suggereerden anderen dat de ute mogelijk is gestolen en gedumpt.

‘Weet iemand uit welke straat hij is gestolen? De werkwagen van een arme persoon”, schreef Ben Doyle Real Estate.

De lokale bevolking is in de war geraakt door de ontdekking. Foto: Mark Wilson.

‘Kan hun gereedschap van hen worden teruggevonden voordat ze volledig zijn vernietigd?’ Steve Costanzo schreef.

Een woordvoerder van de politie van Queensland zei op de hoogte te zijn van het incident.

‘De politie kreeg op zondag 4 september rond 04.20 uur een auto in het water voor het strand van Miami, Gold Coast,’ vertelde ze aan NewsWire.

‘Bij aankomst constateerden agenten dat het voertuig was achtergelaten.’

De ontdekking komt op het moment dat offroad-enthousiastelingen Australië oproepen om een ​​nieuwe licentie voor 4WD-rijders in te voeren, te midden van een toename van kerels met aangeklede voertuigen die vastlopen op buitenavonturen.

Sleepwagenchauffeurs hebben een fortuin verdiend met het redden van Aussies ‘met alle uitrusting en geen idee’, terwijl chauffeurs met ‘geen vaardigheidsniveau’ vast komen te zitten op stranden, graslanden en modderige bushland-oppervlakken.

Velen weten niet hoe ze deze voertuigen veilig kunnen besturen op andere oppervlakken dan asfalt, voordat ze vast komen te zitten of honderden kilometers kapot gaan door hulp.

Pat Callinan zegt dat rijbewijzen moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat chauffeurs een op veiligheid gebaseerde opleiding krijgen voordat ze buiten de gebaande paden komen.

Hij zegt dat motorfietsen en zware voertuigen gespecialiseerde licenties hebben en pleit voor een licentie voor 4WD omdat offroad-terreinen een andere dynamiek hebben dan on-road-omgevingen.

Een aantal onervaren chauffeurs die uitgeruste 4WD’s en andere dure voertuigen kopen, lopen vast op stranden en andere oppervlakken

4WD-enthousiastelingen pleiten ervoor dat de recreatieve activiteit een licentie vereist om de veiligheid en regelgeving te vergroten

‘Voor de technische aspecten staat training en opleiding centraal’, schrijft hij op zijn blog, Pat Callinans 4X4-avonturen.

‘Momenteel omvat één licentiecategorie alles, van een Kia Piccanto tot een 79-serie LandCruiser tot een Porsche 911. Het zijn vrij brede streken.

Hij raadt Australië aan een off-road 4WD-licentie in te voeren om ervoor te zorgen dat chauffeurs alle omgevingen veilig aankunnen.

‘Dit kan er op bevredigende wijze voor zorgen dat elke aspirant-terreinrijder een basiskennis heeft van voertuigdynamiek op de weg, en hopelijk een gezond respect voor de omgeving waarin ze rijden.’

De heer Callinan zei dat vergunningen ook zouden helpen om 4WD-bezitters een stem te geven, omdat de overheid zich bewust zou zijn van hoeveel mensen deelnemen aan off-road rijden.

Sleepwagenchauffeurs hebben een fortuin verdiend door Australische kerels te redden ‘met alle spullen en geen idee’

Velen die ervoor hebben gekozen om hun weekenden door te brengen met hun nieuwe 4WD’s naar het strand, de woestijn of graslanden, weten meestal niet hoe ze deze voertuigen veilig op deze oppervlakken kunnen besturen voordat ze vast komen te zitten of kapot gaan

‘Wetten worden aangepast aan motorrijders, omdat hun aantal bekend en verantwoord is en dat betekent politieke overtuiging. Wapenbezitters hebben een stem, want strikte vergunningen’, zei hij.

‘Amateurvissers krijgen infrastructuur gebouwd en niet-commerciële visserij ondersteund, in ieder geval in NSW. Waarom? licenties. Nummers. Verantwoordelijkheid.

‘Een licentie is misschien net het ticket dat 4X4-bezitters en offroad-enthousiastelingen nodig hebben om op te staan ​​en geteld te worden.

Hij zei dat er tot 2 miljoen 4WD-fanaten zouden kunnen zijn die beleidswijzigingen mislopen omdat het Australische Bureau voor de Statistiek geen onderscheid maakt tussen particuliere, op de weg gerichte en off-road auto’s.

Een groep reizigers is aangeklaagd omdat ze hun Maserati’s ter waarde van meer dan $ 150.000 op een populair strand hebben gereden – alleen voor de luxe auto’s die vast komen te zitten in de zandduinen

David Wilson van Adventure 4WD legde uit dat crashen of vastlopen tijdens het rijden op nieuw terrein een ‘dure oefening’ kan zijn en dat rijopleiding de kans op pech kan helpen verkleinen

De oproep komt nadat een bedrijf uit Queensland 11 reddingen van vastgelopen voertuigen meldde tijdens het lange paasweekend.

James Stewart, directeur van Driving Solutions, vertelde Daily Mail Australia dat meer chauffeurs dure off-road voertuigen kochten om rond te reizen en Australië te zien tijdens de coronaviruspandemie terwijl de internationale grenzen gesloten waren.

‘Er reizen meer mensen door Australië, dus het aantal vastgelopen voertuigen is beter zichtbaar’, zei hij.

‘De auto’s [4WD’s] zijn meer compatibel [with off-road terrain] nu en het maakt bestuurders comfortabeler en overmoediger. Uiteindelijk vangen de omstandigheden mensen op.’

‘Zij [drivers] bel ons dan meestal en denk: ‘Oh shit, ik wou dat ik deze cursus had gedaan’.

Stewart’s bedrijf geeft een gespecialiseerde 4WD-cursus die Aussies helpt veiligere off-road rijvaardigheden te ontwikkelen.

Stewart zegt dat hij alleen ‘wenst’ dat zijn bedrijf nieuwe 4WD-rijders kan bereiken voordat ze hun ‘eerste fout’ maken.

Sleepbedrijf Clayton’s Towing uit Queensland meldde 11 reddingen van vastgelopen voertuigen tijdens het lange paasweekend op stranden ten noorden van Noosa en langs Fraser Island. (Afgebeeld: een van de vastgelopen voertuigen)

‘Vierwielrijden is het gevaarlijkste rijden,’ vervolgde hij. ‘De sporen zijn een levend organisme en veranderen voortdurend door de weersomstandigheden.’

‘Het is belangrijk om inzicht te krijgen in wat je auto kan en wat de bestuurder kan.’

Andrew Boyd van de Toyota Land Cruiser Club uit Australië is van mening dat veel Aussies 4WD’s kopen zonder goed geïnformeerd te zijn door dealers over hoe ze veilig kunnen worden bediend.

‘Zij [buyers] haal ze uit de showrooms. De dealers zouden deze mensen niet vertellen op welke verschillende knoppen ze moeten drukken,’ zei Boyd.

‘Dan nemen ze ze mee naar de stranden en krijgen ze allerlei problemen.’

Boyd herinnerde zich een keer dat hij net een nieuwe 4WD had gekocht toen hij in de twintig was en voor het eerst naar een strand ging.

Hij kwam al snel vast te zitten in het zand, maar werd gelukkig geholpen door een voorbijrijdende chauffeur die Boyd vertelde dat zijn bandenspanning de reden was dat hij vastzat.

‘Iemand reed naar me toe en zei: ‘Heb je je banden laten zakken?’, vertelde Boyd.

‘Toen ik thuiskwam, zei mijn broer dat ik lid moest worden van deze club. Het leerde me hoe ik met deze voertuigen moest rijden’, voegde hij eraan toe.

Driving Solutions-directeur James Stewart (foto) zegt dat veel nieuwe chauffeurs nieuw gekochte 4WD’s voor het eerst op ander terrein brengen zonder ‘vaardigheidsniveau’

David Wilson van Adventure 4WD was het eens met het punt dat er nu meer coureurs dan ooit offroad zijn na de pandemie – vandaar een hoger aantal incidenten.

‘Na Covid is er een enorme piek in de belangstelling voor Aussies die door het land willen reizen en velen hebben nieuwe of tweedehandse voertuigen gekocht om precies dat te doen’, zei hij.

Wilson legde uit dat crashen of vastlopen tijdens het rijden op nieuw terrein een ‘dure oefening’ kan zijn en dat chauffeurstraining de kans op pech kan helpen verkleinen.

‘Reizigers in de dop kunnen tal van sites raadplegen die nuttig zijn om aanwijzingen te geven voor de bediening en het beheer van voertuigen. Dat is goed en ook de ervaring uit een praktijkcursus, zoals we hier bij Adventure 4WD doen.’