California’s mega-drought has withered crops of tomatoes and onions, reducing harvests by 10%

Consumenten hadden al het gevoel van de inflatie, maar dat wordt erger omdat de megadroogte in Californië de oogst van tomaten en andere belangrijke gewassen heeft verminderd, waardoor de supermarktprijzen nog hoger dreigen te worden.

Een gebrek aan regen en sneeuw in centraal Californië en de beperkte watervoorziening van de Colorado-rivier in het zuidelijkste deel van de staat hebben zomergewassen zoals tomaten en uien en mogelijk bladgroenten die in de winter worden geteeld, verdord.

De stijging van de voedselprijzen dit jaar heeft ertoe bijgedragen dat de Amerikaanse inflatie naar het hoogste niveau in 40 jaar is gestegen. De droogte in Californië, bovenop de orkaan Ian die de citrus- en tomatengewassen in Florida verwoest, zal de voedselkosten waarschijnlijk nog hoger opdrijven.

De droogte in een gebied dat bekend staat als de Amerikaanse slakom heeft niet alleen gevolgen gehad voor verse producten, maar ook voor nietjes in de voorraadkast, zoals pastasaus, tomatenketchup en kant-en-klare diners, waar miljoenen Amerikanen van genieten.

‘Er is gewoon niet genoeg water om alles te verbouwen wat we normaal verbouwen’, zegt Don Cameron, president van de California State Board of Food and Agriculture, die tomaten, uien, knoflook en andere gewassen teelt in de buurt van Fresno, Californië.

Verwerking van tomaten die zijn opgedroogd door hitte en droogte hangen aan wijnstokken op een boerderij van boer Aaron Barcellos in Los Banos, Californië, in september

Een machinale oogstmachine vult een lading die door een tractor wordt getrokken met het verwerken van tomaten in Los Banos, Californië, waar de oogsten door droogte zijn verminderd

De analyse door de USDA van de landbouwgrond in Californië registreert drie soorten onbeplant land: braakland – akkerland in droge gebieden dat niet is aangeplant om de grond te herstellen; voorkomen — land dat door natuurrampen niet is aangeplant; en inactief – al het andere ongeplante land

Volgens de consumentenprijsindex van het ministerie van Arbeid stegen de totale voedselkosten in augustus met 11,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij de supermarktprijzen met 13,5 procent stegen – de sterkste stijging sinds het einde van de jaren zeventig.

De meest recente droogte in Californië begon in 2020 en verergerde toen de Californische Central Valley de droogste januari en februari in de geschiedenis kende, waardoor putten opdroogden en hectares landbouwgrond braak kwamen te liggen.

Snowpack, dat oppervlaktewater levert voor een groot deel van de Central Valley, bereikte in april slechts 38 procent van het historische gemiddelde, volgens de Sierra Nevada Conservancy, een staatsagentschap dat zich richt op instandhoudingsinspanningen.

In de buurt van Firebaugh, Californië, plantte Aaron Barcellos slechts een kwart van de 2.000 acres van de vierde generatie boerderij van zijn familie. Deze zomer heeft hij tomaten twee weken eerder geoogst om verdere droogteschade te voorkomen.

‘Ik denk niet dat de landbouw in Californië ooit complexer en uitdagender is geweest, en de droogte is daar een groot deel van’, zegt Barcellos.

Landbouw in een droogteperiode is ‘complexer en uitdagender’, zegt Aaron Barcellos, die hier in september in een veld staat waar tomaten worden verwerkt op zijn boerderij in Los Banos, Californië.

Verwerkte tomaten liggen opgestapeld in een lading op een boerderij in Los Banos, Californië. De voorspelde tomatenoogst van de staat is dit seizoen met 10 procent gedaald tot 10,5 miljoen ton

Californië produceert ongeveer 30 procent van ‘s werelds verwerkte tomaten, maar in augustus verlaagde het Amerikaanse ministerie van Landbouw de prognose voor 2022 tot 10,5 miljoen ton, een daling van 10 procent ten opzichte van de schatting van 12,2 miljoen ton eerder dit jaar.

Vanwege het tekort hebben boeren dit jaar onderhandeld over hogere prijzen voor tomaten, evenals uien en knoflook die worden gebruikt voor kruiden in talloze maaltijden in dozen en andere nietjes in de supermarkt, zei Cameron.

‘Wat je deze zomer ziet geoogst, dat nog niet eens in het schap van de supermarkt ligt, is een stijging van 25 procent van de kosten van het product voor de verwerkers – de conservenfabrieken, de kopers stroomafwaarts’, zei hij.

‘Over de uien en knoflook is al onderhandeld voor 2023, met nog eens 25 procent prijsstijging.’

Cameron zei dat de tomatenprijzen een vergelijkbare stijging ondergaan, wat resulteert in een kostenstijging van 50 procent voor conservenfabrieken en verwerkers van 2021 tot 2023.

Ketchup en andere op tomaten gebaseerde pastasausmaker Kraft Heinz Co zei dat het tomaten uit andere regio’s inkoopt om het tekort van Californië te compenseren. Een woordvoerder van Kraft sluit prijsstijgingen niet uit.

In Zuid-Californië planten Imperial Valley-boeren honderden hectares bladgroen om deze winter te oogsten.

De regio heeft te maken met waterbeperkingen als gevolg van de recordlaagte op de Colorado-rivier, de waterbron voor zowel Imperial als Coachella Valley, de grootste dadelproducent in de VS.

Californië heeft de droogste periode van januari tot maart in minstens een eeuw meegemaakt, evenals recordhoeveelheden regen in oktober – een zogenaamd ‘whiplash’-weereffect dat naar verwachting vaker zal voorkomen naarmate de planeet warmer wordt.

Sneeuwval langs de bergketens van Californië zorgt doorgaans voor een derde van de jaarlijkse watervoorziening van de staat, maar de sneeuwniveaus van vorig jaar waren ver onder het gemiddelde. De Colorado-rivier wordt ook geteisterd door droogte, waardoor de aanvoer naar Zuid-Californië afneemt.

De neerslag was 76 procent van het gemiddelde voor het jaar dat net eindigde, en de reservoirs van de staat bevinden zich op 69 procent van hun historische niveau, zeiden staatsfunctionarissen.

Het grootste deel van Californië verkeert in ernstige of extreme droogte, zegt de Amerikaanse droogtemonitor. De slechtste omstandigheden zijn overal in de Central Valley, het agrarische hart van de staat waar veel van het fruit, de groenten en de noten van het land worden verbouwd.

Plattelandsgemeenschappen verliezen de toegang tot grondwater omdat zware pompen ondergrondse watervoerende lagen uitputten.

Bezoekers van Lake Mead deze zomer worden opgewacht door een ruige, voormalige oever van het meer en tekenen van de dramatische krimp van het meer, te zien langs de steile kustlijn

De watervoorzieningssystemen van de staat hebben het ook moeilijk gehad tijdens de droogte, met deze irrigatie in de buurt van Fillmore, Californië, die slechts een lichte stroom van water vervoert te midden van droogte.

Een boer staart in augustus naar zijn ooit bloeiende tomatenveld in Winters, Californië, dat nu onvruchtbaar is geworden door de megadroogte

Volgens het California Department of Water Resources zijn dit jaar meer dan 1.200 putten over de hele staat drooggevallen, een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In 2018, 2019 en 2020 werden jaarlijks minder dan 100 droge putten gerapporteerd.

Boeren halen weinig oppervlaktewater uit de uitgeputte reservoirs van de staat, dus pompen ze meer grondwater op om hun gewassen te irrigeren. Dat zorgt ervoor dat het waterpeil in heel Californië daalt.

Uit staatsgegevens blijkt dat 64 procent van de putten zich onder het normale waterpeil bevindt.

Door watertekorten daalt de landbouwproductie in de regio nu al, omdat boeren gedwongen worden velden te braak te leggen en boomgaarden te laten verwelken. Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw is dit jaar ongeveer 531,00 hectare landbouwgrond onbeplant gebleven vanwege een gebrek aan irrigatiewater.

De toename van onbeplant land vertegenwoordigde een stijging van 36 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Experts zeggen dat de aanvoer van belangrijke gewassen als tarwe, katoen, rijst en luzerne tijdens de oogst van volgend jaar schaars kan worden.

Een ‘badkuipring’, een witte band van minerale afzettingen die eerdere waterstanden laat zien, is zichtbaar bij Lake Mead bij de Hoover Dam aan de grens van Nevada en Arizona, als gevolg van dalende waterstanden. Het meer levert water aan miljoenen mensen en hectares in heel Californië

Wat het nog erger maakt, is dat de twee grootste stuwmeren van de staat – Shasta Lake (foto) en Lake Oroville (niet afgebeeld) zich momenteel op een historisch laag niveau bevinden