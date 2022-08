California store owner SLAMS politicians after being forced to fend off robbers armed with guns

Een 80-jarige eigenaar van een slijterij in Californië heeft politici opgeroepen nadat zijn trekkervinger hem hielp gewapende overvallers af te weren en beweerde: ‘Ik laat ze niet eerst schieten.’

Craig Cope, 80, zei dat ‘de misdaadcijfers escaleren en het zal blijven escaleren totdat ze de mensen gaan opsluiten die de slechte dingen doen’ nadat zijn schrijnende schietpartij werd vastgelegd op dramatische bewakingsbeelden.

Terwijl hij zich onthield van ‘namen noemen’, zei hij ‘er zijn er een heleboel die grote problemen veroorzaken voor ondernemers’, en klaagde dat ‘veel’ criminelen ‘carrièrecriminelen zijn, ze moeten worden opgesloten’.

Hij zei dat de manier om dit soort misdaden te voorkomen is door ‘druk uit te oefenen op de politici omdat ze geen idee hebben wat er werkelijk aan de hand is hier in de echte wereld’.

Cope was net voor 3 uur in zijn Norco Market & Liquor-winkel in Norco, Californië, toen hij een bende mannen bewapend met geweren naar de deur zag kruipen.

Hij zei ‘er was niet veel tijd om erover na te denken’ toen een 23-jarige man de winkel binnenkwam met een AR-15, Cope dwong zijn jachtgeweer af te vuren, de man in de arm raakte en de groep door elkaar gooide. .

Video toont een 23-jarige man die het geweer vasthoudt in Norco Market & Liquor op Sixth Street in Norco om 2:47 uur op zondag

‘Hij schoot mijn arm eraf! Hij schoot mijn arm eraf!’ de man is te horen schreeuwen terwijl hij verwoed terugrent naar een zwarte BMW SUV waarvan de agenten later zeiden dat hij als gestolen was opgegeven.

De winkeleigenaar beschreef dat hij tot actie werd gedwongen in een interview met Fox en zei: ‘Als je dat pistool op me richt en je bent zo dicht bij me en ik zie wat je bij je hebt, wacht ik niet.’

Cope zei dat de beproeving heel snel gebeurde, naar schatting ongeveer 10 seconden vanaf het moment dat de mannen hun auto parkeerden tot de schietpartij, en minder dan een seconde om na te denken toen de man zijn aanvalsgeweer richtte tijdens de poging tot overval.

‘Er zijn mensen die ervoor kiezen om inbrekers te zijn, er zijn mensen die ervoor kiezen om gewapende overvallers te zijn’, zei hij.

Cope kreeg na het incident een hartaanval, maar zegt dat hij niet weet wat de oorzaak was en grapte ‘misschien ben ik gewoon oud’, maar bevestigde dat hij nu ‘het beter doet’.

De verdachten werden korte tijd later gevonden in een plaatselijk ziekenhuis, waar een van de verdachten, een 23-jarige man, leed aan een schotwond die overeenkwam met een geweerschot, volgens een Sheriff’s Department van Riverside County laat los. Hij ligt nog steeds in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis.

De drie andere verdachten werden door de politie in hechtenis genomen en in het Robert Presley detentiecentrum opgenomen voor diefstal en samenzwering. Ze worden vastgehouden op een borgtocht van $ 500.000.

Dit bewakingsbeeld van de Riverside Sheriff’s Department toont een verdachte die het gestolen voertuig verlaat dat ze gebruikten met een groot pistool

Craig Cope, 80, opende het vuur met een jachtgeweer toen een gewapende overvaller Norco Market & Liquor binnenstormde met een AR-15. De verdachte werd in zijn arm geschoten en vluchtte de winkel uit. Cope kreeg toen een kleine hartaanval door de schok van de beproeving

Cope zei: ‘Als je dat pistool op me richt en je bent zo dicht bij me en ik zie wat je bij je hebt, wacht ik niet’, zoals hij zijn snelle denken beschreef toen hij werd geconfronteerd met een aanvalsgeweer

Afgevaardigden identificeerden de verdachten als de 22-jarige Inglewood-inwoner Justin Johnson, de 27-jarige Los Angeles-inwoner Jamar Williams en de 24-jarige Las Vegas-inwoner Davon Broadus.

De 23-jarige man die werd neergeschoten, verkeert in kritieke maar stabiele toestand. Hij blijft naamloos.

Cope zei dat de groep zichzelf verraadde met bepaalde rode vlaggen die hij als verdacht identificeerde, waaronder het niet parkeren ‘waar een normaal persoon zou parkeren… aan de zijkant van het gebouw waar ze eigenlijk uit het zicht zijn’. Hij zei dat de handschoenen en maskers die ze droegen hem ook op scherp zetten.

Hulpdiensten reageerden op meldingen van een poging tot gewapende overval rond 2.47 uur in de winkel in het 800-blok van Sixth Street in Norco, in de buurt van San Bernardino.

Bewakingsvideo’s onthulden dat de verdachten het bedrijf naderden, gewapend met lange geweren die gezichtsbedekking en kappen droegen. Zodra de eerste verdachte naar binnen liep, richtte zijn pistool, de eigenaar van de winkel, Craig Cope, een enkel schot met een jachtgeweer en de verdachte vluchtte de winkel uit.

Ze sprongen in een donkergekleurde BMW SUV, die eerder als gestolen was opgegeven. Het bleek ook een groot aantal gestolen vuurwapens te bevatten, zeiden afgevaardigden.

Toen hij het gaspedaal intrapte, liet de bestuurder bijna een van de handlangers achter – hij moest stoppen zodat de laatste aanvaller met de kap in het voertuig kon springen.

Terug in de winkel kreeg Cope een hartaanval door de schok van het incident en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Sommige medewerkers van Cope hebben op sociale media gepost dat hun baas thuis aan het herstellen is en dat hij staat te popelen om weer aan het werk te gaan.

Bedrijfseigenaar Craig kreeg een hartaanval en moest na de schok van de aanval met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht

Bij het intrappen van het gaspedaal laat de bestuurder bijna een van de handlangers achter. De verdachten zijn nu in hechtenis nadat de politie ze in het ziekenhuis vond en ze identificeerde aan de hand van de schotwond

Terug in de winkel kreeg Cope een hartaanval door de schok van het incident en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht

Tamara Gibbons, die sinds oktober in de winkel werkt, vertelde DailyMail.com dat Cope geliefd is bij de gemeenschap en een geweldige baas is die iedereen een kans geeft.

‘Hij is gewoon erg aardig en wendt nooit iemand af’, zei Gibbons, eraan toevoegend dat Cope erom bekend staat transiënten in het gebied te helpen. ‘Hij behandelde iedereen gelijk.’

Gibbons zei dat haar baas de enige was die ‘s nachts op zondag werkte toen de potentiële overvallers binnenslopen. Maar dat hij ze zag aankomen – gewapend met wapens – en dat hij klaar was om zijn bedrijf van 55 jaar te verdedigen.

‘Hij was op zijn tenen, godzijdank’, vertelde een andere winkelmedewerker Marnie Tapia ABC7. ‘Hij heeft zich gewoon voorbereid. Hij is altijd voorbereid wat wapens betreft.’

Tapia crediteert de nieuw geïnstalleerde high-definition beveiligingscamera’s van de winkel met het redden van haar Cope’s leven. Ze zei dat haar baas het beveiligingssysteem had ingesteld vanwege een recente toename van overvallen op supermarkten.

‘De sheriff kwam binnen en waarschuwde me ongeveer een maand of acht geleden dat dit aan de hand was en om op te letten en op te letten, wees alert’, zei ze.

Ze voegde eraan toe dat het hebben van Cope als haar baas ervoor zorgt dat werknemers zich veiliger voelen.

Cope zei dat zijn schietkunsten voortkomen uit zijn jeugd in Illinois, waar hij een enkelschots geweer bezat en op klein wild jaagde. ‘Munitie was duur’ zei hij, ‘dat wil je niet missen.’

Vanaf dinsdagavond zaten de drie verdachten die in hechtenis waren genomen achter de tralies met een borgsom van $ 500.000, ondanks hun verblijf in de staat Californië, waar de districtsadvocaat van Los Angeles County, George Gascon, onder vuur ligt vanwege zijn progressieve beleid dat sommige criminelen een uitweg heeft gegeven -gevangenisvrije kaart.

De progressieve officier van justitie – die in 2020 werd gekozen – heeft zich uitgesproken over de noodzaak om het strafrechtelijk systeem te hervormen om meer te focussen op interventie en rehabilitatie, waarbij het ‘harde misdaad’-beleid wordt bestempeld als racistisch en een mislukking.

Jose Alba (rechts) poseerde vorige maand voor een feestelijke foto met Francisco Marte, voorzitter van de Bodega and Small Business Association of New York nadat DA Alvin Bragg de aanklacht wegens moord tegen hem had ingetrokken

Cope zal niet worden aangeklaagd in Riverside County, in tegenstelling tot de bodega-medewerker in New York City die werd beschuldigd van moord omdat hij een aanvaller dodelijk had neergestoken uit zelfverdediging.

‘In dit geval heeft een wettig gewapend lid van onze gemeenschap een geweldsmisdrijf voorkomen en voor hun eigen veiligheid gezorgd terwijl ze werden geconfronteerd met meerdere gewapende verdachten’, zei de sheriff in een vrijlating die verwijst naar de zaak van Cope.

Echter, vorige maand in New York werd winkelmedewerker Jose Alba gearresteerd en in eerste instantie aangeklaagd nadat hij een man dodelijk had neergestoken die hem fysiek aanviel over een zak chips. De winkelmedewerker zei dat hij handelde uit zelfverdediging.

Alba, 61, die een tweedegraads moord had gekregen, werkte op 1 juli in de Blue Moon-deli toen hij Austin Simon dodelijk in de nek en borst stak.

Op bewakingsbeelden was duidelijk te zien dat Simon, 37, achter de toonbank van de supermarkt in Hamilton Heights was gaan staan ​​en de winkelbediende in een stapel planken had geduwd voordat hij hem vastpakte.

Pas toen reikte Alba naar een plank en trok een mes om terug te vechten.

De publieke verontwaardiging over de aanklachten van officier van justitie Alvin Bragg tegen Alba groeide tot een zodanig niveau dat hij onder druk zette en ze liet vallen.