California mom wows internet with blistering speech branding woke school board ‘groomers and pimps’

Een Californische moeder is viraal gegaan na een toespraak op een schoolbestuursvergadering waar ze de leden ‘groomers en pooiers’ noemde omdat ze een gezinsvriendelijk ‘queer Halloween-feest’ hadden gepromoot.

Brittany Mayer, een activist die de naam draagt Gewortelde vleugels op Twitter, waar ze meer dan 16.000 volgers heeft, plaatste ze de toespraak voor het Encinitas Union School District op het sociale mediaplatform nadat ze het schoolbestuur persoonlijk had gebeld.

‘Hoewel we een cultuur hebben met een enorm probleem met kinderporno en kindersekshandel, heb jij, een klein schooldistrictsbestuur van volwassenen, de beslissing genomen om een ​​evenement te organiseren om je kinderen te hypersexualiseren’, zei Mayer over het evenement.

Ze grapte dat het bestuur ‘betrapt werd met je glinsterende slipje naar beneden’ bij het toestaan ​​van het evenement, dat wordt genoemd Boo Bash en zullen drag-artiesten verkleed als Disney-schurken schitteren, naast games en trick-or-treating.

Het schoolbestuur heeft een uitnodiging gestuurd voor het evenement, maar het wordt niet georganiseerd door de school of het schoolbestuur.

Mayer ging ook in discussie met enkele sponsors van het evenement, waaronder Rich’s Gay Bay en Align Surgical Associates, die genderbevestigende zorg bieden.

‘Jullie speelden allemaal de activistische pooier voor een chirurgisch centrum en voor een 21+ homobar. Het maakt je trimmers en activistische pooiers’, zei ze in de vurige toespraak. ‘En we zullen geen mensen in een schoolbestuur hebben die toezicht houden op de opvoeding van onze kinderen’

Ouders in het hele land hebben hun verontwaardiging gedeeld, vergelijkbaar met die van Mayer, over schoolevenementen die zij ongepast achten voor kinderen en die de opleiding van hun kinderen van wakkere schoolbesturen willen terugnemen.

‘Jullie zijn allemaal uit de pas gelopen, jullie zouden je moeten schamen. Er is niets liefdevols, er is geen “laten we ons verenigen en opnemen” omdat de logische conclusie daarvan duivels kwaad is. Er zijn geen grenzen, en je mag geen “gezinsvriendelijke” titels op dingen plakken om je a** te bedekken,’ zei Mayer tot slot, terwijl hij applaus kreeg van andere ouders.

De ouders in Encinitas hebben een advocatenkantoor ingehuurd om een ​​openbaar archiefverzoek in te dienen om het evenement en de connectie met het schoolbestuur tot op de bodem uit te zoeken.

Paul Jonna, een van de advocaten die de ouders vertegenwoordigt, zei: ‘Veel mensen voelen zich over het algemeen niet op hun gemak bij het idee om drag queen-shows op te dringen aan kleine kinderen, maar los daarvan en afgezien daarvan denk ik dat de grootste zorg met dit evenement de sponsoren.’

Het evenement werd georganiseerd door een groep genaamd Trans Family Support Services, die gezinnen met transgenders helpt en is gevestigd in de omgeving van San Diego.

Het schooldistrict zei in een verklaring dat het evenement werd gepromoot in een online hub voor lokale evenementen en kansen en dat de promotie op een schoolwebsite geen goedkeuring inhield.

Kathie Moehlig, die het evenement organiseerde, zei dat het nog steeds zal plaatsvinden.

“We zullen niet terugdeinzen om te doen waarvan we weten dat het juist en gepast is om deze jongeren en hun families te ondersteunen, alleen omdat sommige mensen denken dat ze het kunnen gebruiken als hun megastuk om gespreksonderwerpen en aandacht te krijgen”, zei Moehlig. .

Moeders zoals Mayer en Carrie Prejean Boller, een conservatieve activist en voormalig Miss California USA-winnaar die twee kinderen heeft met voormalig NFL quarterback Kyle Boller, vechten echter terug.

Prejean Boller haalde haar kinderen uit het district nadat ze in 2021 tegen het schoolbestuur was ingegaan vanwege het maskermandaat.

‘Onze boodschap is heel duidelijk. We willen geen stripshows, we willen geen dragshows, en we willen zeker niet dat we de ouders en kinderen in onze wijk uitnodigen’, vertelde Prejean Boller. 10nieuws.

De voormalige winnares van de verkiezing, die zegt dat haar titel in 2009 werd ontnomen vanwege haar opvattingen over het homohuwelijk, ging eerder dit jaar viraal toen ze kinderen en ouderen betaalde om hun maskers af te doen in een winkelcentrum.

Boller wil een verontschuldiging, en dat degene die de flyer heeft goedgekeurd en uitgedeeld aan de schoolgemeenschap ontslagen wordt.

Moehlig heeft steun van ten minste één lokale politicus. San Diego County Supervisor Terra Lawson-Remer noemde ouders zoals Mayer en Boller onverdraagzaam.

‘De ouders in mijn schooldistrict (Encinitas Union) die protesteren tegen de Halloween Drag Show, zouden zich moeten schamen omdat ze ons allemaal haat en intolerantie opdringen. DIT SOORT BIGOTRY HEEFT GEEN PLAATS IN ONZE GEMEENSCHAP. Transkinderen: ik zie je, ik hou van je, je BENT hier welkom’, twitterde ze.

Lawson-Remer voegde eraan toe dat ze haar 3-jarige naar het evenement zou brengen, wat een reactie van Mayer trok.

‘De ouders in Encinitas walgen van een uitverkocht schoolbestuur dat gezinnen en kinderen uitnodigt voor een hypergeseksualiseerde dragshow die wordt gesponsord door een kliniek voor genderchirurgie in San Francisco en een 21+ gay-nachtclub in San Diego. DIT SOORT VERZORGING HEEFT GEEN PLAATS IN ONZE GEMEENSCHAP,’ wierp Mayer terug.

Het evenement staat gepland op 29 oktober.