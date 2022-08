Cale Gundy’s dochter beschuldigt Sooners-coach Brent Venables van het monddood maken van spelers in racisme-rij

De hoofdvoetbalcoach van Oklahoma, Brent Venables, zei tegen zijn spelers dat ze ‘hun mond moesten houden over wat er echt is gebeurd’ om ervoor te zorgen dat de oude Sooners-assistent Cale Gundy zondag zou aftreden, volgens een sindsdien verwijderde tweet van de dochter van de vertrekkende coach.

‘De waarheid komt altijd tot bloei’, schreef Cale’s dochter Cat maandag in reactie op Venables, ‘het is slechts een kwestie van tijd.’

Cat reageerde op een verklaring van Venables, waarin ze haar vader beschuldigde van het herhaaldelijk gebruiken van een ‘raciaal geladen’ woord tijdens een filmsessie met spelers.

Een dag eerder kondigde Cale zijn ontslag aan in een bericht op sociale media, waarbij hij alleen zei dat hij ‘beschamende’ taal gebruikte tegen spelers, maar waarschuwde dat het beledigende woord ‘niet kwaadaardig was; het was niet eens opzettelijk.’

Het incident vond plaats tijdens een recente filmsessie toen de assistent-coach een speler van Sooners aantrof die afgeleid was en naar zijn iPad keek, zei Cale in zijn verklaring. Vervolgens pakte hij het apparaat op en las een woord van het scherm dat hij nu erkent dat hij ‘nooit – onder geen enkele omstandigheid – had mogen uitspreken’.

Cale beweerde dat hij ‘geschrokken’ was toen hij besefte wat hij onbedoeld had gezegd, maar Venables gaf een ander verhaal en legde uit dat de assistent het woord herhaalde.

‘Coach Gundy nam ontslag uit het programma omdat hij weet dat wat hij deed verkeerd was’, zei Venables in zijn tweede verklaring over het vertrek van Gundy. ‘Hij koos ervoor om zijn spelers niet één keer maar meerdere keren voor te lezen, een raciaal beladen woord dat voor iedereen verwerpelijk is en dat niet de houding en waarden van onze universiteit of ons voetbalprogramma weerspiegelt.

‘Dit is niet acceptabel. Periode. Coach Gundy heeft er goed aan gedaan om af te treden.’

Oklahoma-coach Brent Venables (rechts) zei tegen zijn spelers dat ze ‘hun mond moesten houden over wat er echt is gebeurd’, waardoor de oude Sooners-assistent Cale Gundy (uiterst links) zondag moet aftreden, volgens een sindsdien verwijderde tweet van de vertrekkende coach. dochter, Kat (links)

In de sindsdien verwijderde tweet (foto) reageerde Cat op een verklaring van Venables, waarin hij Cale beschuldigde van het herhaaldelijk gebruiken van een ‘raciaal geladen’ woord tijdens een filmsessie met spelers

Venables maakte zijn opheldering op maandag nadat Gundy, een oude assistent van Sooners, zijn ontslag aankondigde nadat hij weliswaar ‘beschamende’ taal had gebruikt met zijn spelers

Hoewel Cat Gundy’s een reactie heeft getweet, alleen om deze te verwijderen, heeft haar vader geen commentaar gegeven op de bewering van Venables dat hij het woord ‘meerdere keren’ heeft gebruikt.

Wel bood hij zondag in zijn verklaring zijn excuses aan voor zijn daden.

‘De ongelukkige realiteit is dat iemand in mijn positie schade kan berokkenen zonder ooit de bedoeling te hebben dat te doen. In dat geval accepteert een man met karakter verantwoordelijkheid’, zei Cale Gundy. ‘Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn fout. Ik verontschuldig.’

L’Damian Washington is aangeboord om Gundy op interim-basis te vervangen als de coach van Sooners.

Cale, de broer van Oklahoma State-coach Mike Gundy, kreeg wel steun van verschillende prominente voormalige Sooners.

‘[I] ken hem als een man met karakter en een persoon die zowel van zijn spelers als van OU houdt,’ twitterde voormalig hoofdcoach Bob Stoops, die Cale Gundy 23 jaar eerder in dienst nam. ‘Bedankt Cale voor al het harde werk dat je in ons programma hebt gestoken, het zal onthouden worden!’

‘Ik ken en respecteer de man die je bent’, twitterden voormalig Sooners running back en Heisman-kandidaat Adrian Peterson.

‘Hij is niet alleen mijn voormalige coach, maar een goede vriend van mij die dat altijd en meer zal blijven’, voegde een andere voormalige Sooners die terugliep DeMarco Murray toe.

Joe Mixon, een voormalige OU die nu terugkomt bij de Cincinnati Bengals, schreef dat Cal Gundy ‘op geen enkele manier een racist is’.

Gundy was de quarterback van de Sooners van 1990 tot 1993 en eindigde met meer dan 6.000 passing yards en 35 touchdowns. Hij heeft ook gewerkt als assistent-coach aan de Universiteit van Alabama-Birmingham. Hij stopte zondag in een verklaring als assistent-coach (rechts)

Bengals loopt terug en voormalig Oklahoma-ster Joe Mixon verdedigde Gundy in een verklaring

Mixon verdedigde Gundy in een verklaring en zei dat zijn voormalige coach geen racist is

L’Damian Washington (foto) is aangeboord om Gundy te vervangen als Sooners wide receivers coach op interim-basis

De familie Gundy is gewend aan controverse.

Mike, die de quarterback was bij rivaliserende Oklahoma State voordat hij de Cowboys-coach werd in 2005, werd ervan beschuldigd het n-word te regisseren tegen een Afro-Amerikaanse Colorado-speler in 1989.

Alfred Williams, een voormalig ster-linebacker bij Colorado en NFL-speler, vertelde het verhaal in 2020 opnieuw aan The Oklahoman, eraan toevoegend dat hij excuses zou willen en hoopt op ‘enige groei’ van Mike Gundy.

‘Ik herinner me dat het de eerste keer was dat de University of Colorado de staat Oklahoma versloeg terwijl ik daar was’, vertelde Williams woensdagavond aan The Oklahoman. ‘Het was een grote overwinning. Het was echt een grote overwinning.

‘En ik herinner me dat Mike Gundy me het N-woord noemde. Dat is wat ik me herinner.’

Aanvallende coördinator Cale Gundy van de Oklahoma Sooners begroet zijn broer, hoofdcoach Mike Gundy van de Oklahoma State Cowboys, voor hun wedstrijd in Boone Pickens Stadium op 27 november 2021 in Stillwater, Oklahoma

Toen de beschuldigingen tegen Gundy weer naar boven kwamen, kwam ook zijn ontkenning van na het verlies van 41-17 weer bovendrijven

Alfred Williams, een voormalig ster-linebacker bij Colorado en NFL-speler, vertelde het verhaal opnieuw aan The Oklahoman, eraan toevoegend dat hij excuses zou willen en hoopt op ‘enige groei’ van Gundy, die hij niet wil ontslaan

Een woordvoerder van de atletiekafdeling van Oklahoma State vertelde de Daily Mail dat Gundy geen commentaar zou geven op de beschuldiging.

Williams’ beschuldigingen werden bevestigd door verschillende teamgenoten en hijzelf na Colorado’s 41-17 overwinning op de Cowboys in Stillwater, Oklahoma op 12 november 1989.

‘Hij zei het tegen mij en een paar andere jongens op het veld’, vertelde linebacker Kanavis McGhee destijds aan The Oklahoman. ‘Het heeft me echt van streek gemaakt.

‘Hier staat een man de hele tijd in de schijnwerpers, om zoiets te zeggen is helemaal niet cool. Het enige wat het deed was ons wakker schudden.’

Williams, Bruce Young en Okland Salavea meldden destijds ook de aantijging aan de media.

Foto van de toenmalige OSU quarterback Mike Gundy (rechts) en teamgenoot Hart Lee Dykes in 1988

Gundy ontkende het aan verslaggevers na de wedstrijd.

‘Ik heb het niet gezegd,’ zei Gundy. ‘Het is gewoon niet waar. Ik ben hier vier jaar en meer dan de helft van mijn vrienden is zwart.

‘Dat zei ik gewoon niet; Ik zou zoiets niet zeggen.’

Volgens een St. Louis Dispatch-artikel uit de game ontkende Gundy de beschuldigingen en vertelde hij verslaggevers dat de Buffaloes-spelers begonnen te praten over de onzin. Hij vertelde de media dat ze een Sports Illustrated-artikel moesten lezen over Colorado’s disciplinaire problemen binnen het voetbalprogramma.

Williams sprak in 2020 met de Oklahoman en zei dat hij de ontkenning van Gundy tot deze week niet had gezien.

‘Als hij ontkent dat hij dat heeft gezegd, heb ik minstens twintig mensen die instaan ​​voor wat er die dag is gebeurd.

‘Ik ben een beetje overstuur, want na 31 jaar zag ik het verhaal eindelijk gepubliceerd in uw kranten in Oklahoma,’ vervolgde Williams, verwijzend naar het spelverhaal van The Oklahoman uit 1989. ‘Dat was de eerste keer dat ik sommige reacties zag naar wat ik zei.

‘In de St. Louis Dispatch zei hij: ‘Kijk naar de Universiteit van Colorado en haar spelers. Ze hebben verkrachters.”’

Williams, die negen NFL-seizoenen speelde, wordt niet genoemd in het SI-artikel en werd niet beschuldigd van enige misdaad in Colorado.

Gundy werd in 2001 de offensieve coördinator van Oklahoma State en werd in 2005 gepromoveerd tot hoofdcoach bij zijn alma mater. Hij heeft één Big 12-titel en werd in 2010 uitgeroepen tot conferentiecoach van het jaar.