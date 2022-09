Buxton crash: Read family’s moving tribute to schoolgirl killed in horror ute smash with four mates

Uitgeklede bewoners van een hechte gemeenschap zijn voor de tweede keer in twee dagen bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van een ander tienerslachtoffer van een tragische utopie die vijf jonge levens kostte.

Lily van de Putte, 15, stierf op 6 september in Buxton, ten zuidwesten van Sydney, toen een Nissan Navara ute tegen twee bomen botste, in tweeën splitste en iedereen doodde behalve de vermeende P-plaatbestuurder – de 18-jarige Tyrell Edwards.

Summer Williams en Gabriella McLennan, beide 14, verloren ook het leven in de smash, samen met de vijftienjarige jongens Antonio Desisto en Tyrese Bechard.

De begrafenis van Tyrese was de eerste van de vijf en vond donderdagochtend plaats in de HisHouse Church in Picton – waar Lily’s vader, John van de Putte, aanwezig was.

De emoties liepen hoog op tijdens Lily’s dienst in de St. Anthony’s Katholieke Kerk in Tahmoor op vrijdagmiddag, toen verwoeste vrienden en familie samenkwamen om te rouwen om weer een jonge persoon wiens leven te vroeg was genomen.

Lokale bewoners hebben zich verzameld rond de families van de slachtoffers en hun steun betuigd door hun huizen, tuinen, winkelpuien en voertuigen te versieren met ballonnen in vijf verschillende kleuren om elk van de tieners te herdenken. Lily’s kleur is paars.

Feestartikelenwinkels in de buurt geven gratis ballonnen weg.

Vrienden en familie omhelsden elkaar toen ze bij de kerk aankwamen, en velen stonden rond de lijkwagen te wachten tot de kist naar binnen ging

De lijkwagen arriveerde voordat de ceremonie op vrijdagmiddag arriveerde.

De kleine, groene kist versierd met geschilderde flamingo’s, bladeren en bloemen – bekroond met een groot boeket roze en rode rozen.

Vrienden en familie omhelsden elkaar toen ze bij de kerk aankwamen, en velen stonden rond de lijkwagen te wachten tot de kist naar binnen ging.

Tientallen tieners, leraren van Picton High School en familieleden arriveerden met boeketten bloemen – velen woonden de dag ervoor de begrafenis van Tyrese bij.

Toen ze de fleurig versierde kist van hun vriend zagen, begonnen velen te huilen en te knuffelen.

Een diavoorstelling met foto’s en video’s van Lily als klein kind speelde buiten de kerk voor de dienst – terwijl ‘Forever Young’ op de achtergrond speelde.

Op de zijkant van de kist was ‘Lily’ in goud geschilderd.

Haar vader, John van de Putte, arriveerde in zijn rolstoel met een entourage van naaste familieleden en vrienden voor de begrafenis van zijn dochter – gedrapeerd in metallic paars.

Van de Putte vertelde eerder aan Daily Mail Australia dat zijn dochter de nacht van het ongeluk bij Gabriella’s familie logeerde omdat hij in het ziekenhuis lag en haar moeder in Melbourne was om een ​​ziek familielid te verzorgen.

Om ongeveer 19.00 uur die avond vroegen de meisjes aan Gabriella’s ouders of ze een ijsje mochten gaan halen.

Ze mochten gaan, op voorwaarde dat Lily haar moeder belde om toestemming te vragen.

Ze belde nooit haar moeder, maar vertelde de ouders van haar beste vriendin dat ze dat wel deed en dat ze naar buiten mocht.

Van de Putte beschreef Gabriella’s vader en moeder als ‘de strengste ouders ter wereld’ die besloten hun dochter wat ruimte te geven en haar de twee minuten durende reis naar McDonald’s voor een ijsje te laten maken.

Gabriella had tot afgelopen dinsdag nog nooit met een P-plaatbestuurder in de auto mogen rijden – daarvoor was ze alleen rondgereden door naaste familieleden.

De tieners mochten een uur naar buiten, maar de ouders begonnen zich zorgen te maken toen de meisjes om 20.00 uur niet thuis waren.

Toen oproepen naar hun telefoons onbeantwoord bleven, ging Gabriella’s vader naar hen op zoek en struikelde over het wrak.

De heer van de Putte koestert ‘helemaal’ geen kwade gevoelens jegens Gabriella’s ouders en heeft geprobeerd hen aan te moedigen zichzelf niet de schuld te geven.

Toen hem werd gevraagd naar zijn laatste gesprek met Lily, herinnerde de liefhebbende vader zich dat met veel plezier.

Hij stond op het punt om naar het ziekenhuis te worden gebracht voor een nieroperatie – een relatief standaardprocedure voor mensen met multiple sclerose, zoals de heer Van de Putte.

Lily maakte zich zorgen, maar hij probeerde haar te verzekeren dat alles goed zou komen door haar nog een laatste kus en knuffel te geven en te zeggen: ‘Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Het is maar een simpele operatie, ik hou van je en ik zie je morgen.’

De vader herinnerde zich: ‘Toen rende ze de oprit op om me een knuffel te geven, en ik ging weg.’

Dinsdagnacht, terwijl hij bewusteloos was, stuurde Lily – die een aspirant-elektricien was – hem een ​​sms met de tekst: ‘Pap, mag ik naar buiten?’

Hij las dat bericht op woensdagochtend en zei dat hij wist dat ze weg was omdat hij meerdere gemiste oproepen had en zijn zoon in tranen zijn ziekenhuiskamer binnenkwam.

Een familievriend heeft een Ga mij financieren campagne voor Lily’s familie na het tragische ongeval.

Ondanks de aanvankelijke berichten dat de meeste jonge passagiers geen gordel droegen, beweerde de heer Van de Putte dat alle passagiers, op één na, gordels droegen.

Bestuurder Tyrell Edwards, 18, was de enige overlevende van de crash en is belast met vijf tellingen van gevaarlijk rijden met de dood tot gevolg

De politie beweert dat Edwards zijn telefoon gebruikte om Snapchat-video’s te filmen waarin hij met 90 km/uur uitwijkt, voordat hij naar verluidt twee grote bomen raakte die de ute in tweeën splijten.

Edwards werd getroffen door vijf tellingen van gevaarlijk rijgedrag met de dood tot gevolg en werd afgelopen donderdag geweigerd op borgtocht in Picton Local Court.

Hij werd meegenomen naar Metropolitan Remand and Reception Centre in Silverwater.

Getuigen beweerden dat de auto met ‘hoge snelheden’ reed en zich aan de verkeerde kant van de weg bevond, voordat hij voor het ongeval terugkeerde naar de rechterkant.

Volgens gerechtelijke documenten werden vier van de tieners uit de achterkant van het voertuig gegooid.

Ze werden ‘op korte afstand, gevangen door opsluiting’ gevonden.

Edwards was naar verluidt niet in staat om zichzelf uit het wrak te bevrijden, terwijl een ander slachtoffer vastzat in een passagiersstoel.