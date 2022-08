‘Burn pit’ veterans slam Republicans for playing politics with their healthcare

Veteranen en hun familieleden waren dinsdag steeds bozer op Republikeinse politici over een vastgelopen wetsvoorstel om diegenen te helpen die waren blootgesteld aan giftige rook van Amerikaanse militaire brandputten in Afghanistan en Irak.

DailyMail.com sprak met voormalige militairen en hun families. Ze drongen er bij de senatoren op aan om de rekening voor de brandhaard snel door te voeren, en sommigen riepen op tot nog hardere maatregelen om te voorkomen dat militairen in de toekomst verbrande giftige dampen moeten inademen.

Het ontwerp werd aanvankelijk aangenomen door de 100 leden tellende Senaat met brede, tweeledige steun, maar 25 Republikeinen trokken woensdag hun steun in tijdens een procedurele stemming, ogenschijnlijk over de financiering, waardoor het vijf stemmen te kort kwam van de 60 die nodig zijn voor goedkeuring.

De senatoren bespraken dinsdag een amendement en gingen op weg naar een stemming. John Stewart, een beroemdheidskomiek, heeft een bijeenkomst met veteranen in het Capitool en drong er bij de Republikeinen op aan om op te schieten en ‘het juiste te doen’.

June Heston, wiens echtgenoot Brig. Gen. Mike Heston stierf in 2018 na een bijna twee jaar durende strijd met een zeldzame alvleesklierkanker, noemde de ommekeer ‘irritant’ en bekritiseerde de Republikeinen voor ‘het uitstellen van de gezondheidszorg en voordelen voor veteranen en hun families’.

Brigadier-generaal Mike Heston stierf in 2018 na een bijna twee jaar durende strijd tegen een zeldzame alvleesklierkanker na het inademen van rookdampen uit brandputten tijdens zijn uitzendingen in Afghanistan

Sinds de dood van haar man, brigadegeneraal Mike Heston in 2018, heeft weduwe June Heston campagne gevoerd voor andere zieke brandwondenveteranen om de hulp te krijgen die ze nodig hebben, en wil ze dat het leger meer doet om zijn afvalverwerkingssystemen in oorlogsgebied op te ruimen

Een manager van een Amerikaanse militaire uitrusting gooit in 2008 afgedankte uniformen in een brandput op de Balad Air Base in Balad, Irak. Giftige dampen worden in verband gebracht met kanker, maar zieke veteranen hebben moeite om de steun te krijgen die ze nodig hebben

‘Als het een van hun echtgenoten, kinderen, familieleden, geliefden of vrienden was die zich in deze situatie bevond, zouden ze anders stemmen’, vertelde Heston aan DailyMail.com vanuit haar huis in Vermont.

‘Ze zetten geld op het leven van mensen, en dat is niet oké.’

Als het in de wet wordt omgezet, zou de rekening van miljarden dollars ten goede komen aan bijna 3,5 miljoen veteranen die kanker en andere ziekten ontwikkelden nadat ze waren blootgesteld aan dampen van enorme open vuurkorven – sommige zo groot als een voetbalveld.

Ze staken alles in brand, van banden tot batterijen, explosieven, menselijke uitwerpselen en chemicaliën.

Troepen die terugkeerden uit Afghanistan en Irak leden aan dodelijke aandoeningen van de luchtwegen en zeldzame vormen van kanker na het inademen van de dampen, maar kregen vaak geen dekking of kregen te maken met langdurige, kostbare juridische gevechten om hun geschiktheid te bewijzen.

Joe Kauffman, een marine-veteraan, wil ook meer steun voor veteranen die tot medio 2010 dodelijke rook hebben ingeademd op buitenlandse bases. Ongeveer 80 procent van de invaliditeitsclaims in verband met brandputten werden afgewezen door de Veterans Administration.

Joe Kauffman gebruikte gevaarlijke brandputten om banden en ander afval te verbranden toen hij als marinier in Irak diende. Hij voert nu campagne als official bij de groep Disabled American Veterans

Voormalig marinier Joe Kauffman, 37, maakt zich zorgen dat hij jarenlang ziek zou kunnen worden door het inademen van giftige dampen bij brandwonden in Irak, en wil dat de regering voor zijn gezin zorgt als hij ziek wordt

De 37-jarige zegt dat hij ‘er niets van vond’ toen hij als jonge marinier banden, dieselbrandstof en andere ongewenste uitrusting verbrandde in een put op de vliegbasis Al Taqaddum, ten westen van de Iraakse hoofdstad Bagdad. in 2008.

‘We droegen geen beschermende uitrusting, niemand was wijzer’, vertelde hij aan DailyMail.com.

Maar Kauffman heeft sindsdien vernomen dat er steeds meer mensen in dienst zijn – sommigen dicht bij hem – die astma, andere ademhalingsproblemen en zelfs kanker ontwikkelden door het inademen van schadelijke dampen in oorlogsgebieden.

Dat is een grote zorg voor de getrouwde vader van twee kinderen uit Pennsylvania.

‘Je weet niet wat er over jaren gaat gebeuren,’ zei hij.

Het aannemen van de Honoring Our PACT Act, die de steun voor de blootgestelden uitbreidt, zou ‘gemoedsrust zijn, wetende dat er voor uw gezin zal worden gezorgd’, zei Kauffman, nu campagnemedewerker bij Disabled American Veterans (DAV).

Jon Stewart, een beroemde komiek, sloot zich aan bij veteranen, militaire familieleden en pleitbezorgers in Washington om de Republikeinen ertoe aan te zetten miljoenen veteranen te steunen die tijdens hun dienst in het buitenland aan giftige stoffen zijn blootgesteld

Het debat rond brandputten wordt als persoonlijk beschouwd voor president Joe Biden, wiens overleden zoon, Beau Biden, in het buitenland diende in de buurt van afvalverbrandingsputten die gifstoffen uitstoten en vervolgens in 2015 stierf aan een hersentumor

DailyMail.com sprak met andere veteranen en organisaties voor voormalige militairen, DAV, The Independence Fund en The Veterans of Foreign Wars, die er allemaal bij politici op aandrongen om te leveren.

David Maxwell, een 30-jarige veteraan van het leger, zei dat het schandaal deel uitmaakt van een bredere geschiedenis van slechte steun aan militairen die ziek waren door het herbicide Agent Orange uit de Vietnam-oorlog of het Golfoorlog-syndroom tijdens de campagne van 1990-1991.

‘Het is een doorlopend patroon van hoe de politici bereid zijn om deze ernstige medische problemen voor veel veteranen op de spits te drijven’, zei Maxwell.

David Maxwell, een 30-jarige legerveteraan, is nu een Noord-Korea-expert bij de Foundation for Defense of Democracies, een denktank

‘Het congres moet goed naar zichzelf kijken en hoe het veteranen ondersteunt.’

Dennis Downey, een 29-jarige special forces-veteraan, zegt dat het probleem nog groter is. Zijn onderzoek naar de inzet van Amerikaanse militairen over de hele wereld levert verontrustende bewijzen op van gevallen van ‘een aantal zeer vreemde vormen van kanker’, zei hij.

Het is een werk in uitvoering, maar volgens Downey worden troepen blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën van metalen in kogels en andere alledaagse militaire voorwerpen die zich geleidelijk ophopen en leiden tot ontstekingen en een verhoogd risico op kanker.

Heston zegt dat ze verwacht dat het zal overgaan, maar zegt dat ze het daar niet bij laat. Zieke veteranen de zorg en het geld bieden dat ze nodig hebben, is niet genoeg, aangezien Amerikanen in uniform nog steeds giftige dampen inademen in wereldwijde hotspots.

‘We moeten nog werken aan het feit dat ze nog steeds verbrandingsputten gebruiken om afval weg te gooien’, zei ze, terwijl ze er bij de generaals op aandrong om de volgende generatie hightech verbrandingsovens uit te rollen die afval verwijderen, dampen beperken en energie produceren tegelijkertijd.

De focus op brandputten en slechte steun voor veteranen komt op een moeilijke tijd voor het Amerikaanse leger, dat moeite heeft om nieuwe rekruten aan te trekken en dit jaar te maken heeft met een tekort van zo’n 10.000 soldaten en grotere problemen op de weg.

Uit onderzoek van het Military Family Advisory Network (MFAN) deze maand bleek dat het aantal militairen dat anderen zou adviseren om dienst te nemen tussen 2019 en 2021 met bijna 12 punten is gedaald tot 62,9 procent.

Driekwart van de ondervraagden had schulden, meer dan de helft kon niet sparen, 61 procent had moeite om de huur te betalen en een lastige 17 procent zei dat ze zo krap bij kas zaten dat ze niet altijd genoeg eten op tafel konden zetten.