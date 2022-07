Bullies called me ‘starvation on stilts’ and it’s as wounding as being fat shamed, JO ELVIN writes

Op een dag kwam een ​​vriend van mij jubelend naar me toe springen, omdat haar oudere broer een bijnaam voor me had bedacht die ze hilarisch vond en die ze graag wilde verspreiden – ‘honger op stelten’, herinnert JO ELVIN zich

Toen ik ongeveer 14 was, las ik een artikel in een van mijn moeders tijdschriften dat me echt raakte. Het ging erom dat mannen een hekel hadden aan magere vrouwen en dol waren op ‘echte vrouwenlichamen’.

Ik herinner me een mooie, wellustige beroemdheid die voor het stuk werd geïnterviewd en zei: ‘Niemand wil tegen een zak botten aan kruipen.’

Dit was Australië in de jaren tachtig, waar blijkbaar de meest cruciale vraag met betrekking tot het lichaam van een vrouw was of mannen het leuk vonden of niet.

Ik heb dit samen met de rest van de boodschap van de functie geïnternaliseerd omdat het voor mij logisch was – het klopte echt met de meerdere versies van hetzelfde dat ik op school hoorde.

Mager was het doel, maar al mijn vrienden waren het erover eens, ‘niet zo mager als jij, Joanne, daar zou ik een hekel aan hebben’. Ja, ik was blijkbaar ‘lelijk mager’.

Op een dag kwam een ​​vriend van mij jubelend naar me toe springen, omdat haar oudere broer een bijnaam voor me had bedacht die ze hilarisch vond en die ze graag wilde verspreiden – ‘honger op stelten’. Het is niet overdreven om te zeggen dat mijn ‘lelijke, magere, benige, twijgachtige’ lichaam elke dag onderwerp van discussie was – onder klasgenoten en kinderen op school die mij niet eens kenden.

Meer dan eens deden de leraren mee.

Ik denk niet dat ze kwaad bedoelden met opmerkingen als ‘Joanne, draai niet opzij, want dan kan ik je niet zien’, maar het had het effect op de kinderen op te hitsen met nog gemenere scheldwoorden.

Het enige morbide zwaarlijvige meisje in mijn jaar kreeg ook regelmatig te maken met pesterijen en bodyshaming, en ik had echt medelijden met haar. Maar zelfs zij deed luidkeels mee en stemde ermee in dat ze elke dag van de week haar vorm zou aannemen boven de mijne.

Voor alle duidelijkheid, ik was niet aan het diëten of beroofde mezelf van voedsel. Nogal Het tegenovergestelde. Een genetische gril bij de vrouwen aan mijn moeders kant, blijkbaar: allemaal geboren om door de puberteit heen te gaan en te wankelen, dunner dan harken.

Jo poseert eind jaren negentig met vriend Maureen in Sydney op een onlangs opnieuw gedeelde Instagram-foto

Ik kan me mijn kledingmaat op deze leeftijd niet precies herinneren, maar toen ik rond de 7e en al 1.80m lang was, zat ik altijd aan het ‘zeer ondergewicht’-einde van de BMI-schaal.

Doktoren vertelden me regelmatig dat ik moest aankomen en geloof me, het constante plagen was de motivatie die ik nodig had.

Er was geen hamburger, gemoute milkshake of kom spaghetti die ik mezelf ooit heb ontzegd. ‘Waar laat je het?’ ze zouden het allemaal vragen.

Toch behield ik een vorm die leek op een bidsprinkhaan.

Het was waarschijnlijk zo goed als oké voor mijn moeder in de jaren zestig, toen Twiggy’s blik de toast van Groot-Brittannië en Australië was. In sommige van mijn meer betraande momenten over het pesten, zocht ze zelfs een paar van die David Bailey-foto’s om me te laten zien dat mijn pijpenragerbenen net die van het superstermodel waren.

Maar dit was geen troost voor een tiener uit de jaren 80, die te maken had met een geheel nieuwe schoonheidsnorm om mezelf aan te meten. Cindy Crawford en Elle Macpherson behoorden tot de nieuwe golf van glamazoniaanse supermodellen – allemaal atletisch met strakke ledematen en ruime bustes.

Ik dacht hier onlangs aan toen ik een interview las dat Victoria Beckham gaf aan het tijdschrift Grazia.

Victoria Beckham (afgebeeld in 1997) werd ooit ‘Skeletal Spice’ genoemd – een woede-opwekkende smet

‘Het is een ouderwetse houding, dun willen zijn’, zei ze. ‘Ik denk dat vrouwen er tegenwoordig gezond en volslank uit willen zien. Ze willen wat tieten hebben – en een kont.’

Ik was verbijsterd. Omdat deze vreselijke, zinloze vrouwenhaat van het vrijelijk bespreken en categoriseren van alle vrouwenlichamen als ‘goed’ of ‘fout’ nog steeds ongecontroleerd doorgaat.

Zoals ik al op jonge leeftijd ontdekte, geeft dun zijn je in dit opzicht geen vrije doorgang.

Ik ben er goed aan gewend om te horen dat ik ‘te’ dun ben. Dat ik er ‘ongezond’ uitzie, anders zou ik zoveel mooier zijn met ‘een beetje vlees’ op mijn botten.

Ik denk dat ik het gewoon niet zag komen van de vrouw die ooit ‘Skeletal Spice’ werd genoemd – dat is een smoes daarboven met ‘honger op stelten’, en ik werd er altijd boos van als ik het las.

Begrijp me niet verkeerd, dit is niet bedoeld om Victoria neer te halen. Ik denk dat haar opmerkingen haar eigen persoonlijke lichaamsbeschamende wonden blootleggen.

In een cultuur waar we slaven zijn van het idee dat slank het beste is, vermoed ik dat haar hele ‘mager is zo ouderwets’-sentiment haar meer herkenbaar zou maken, om twijfelaars gerust te stellen dat alle maten welkom zijn in haar boetieks.

Omdat zij en ik allebei bekend zullen zijn met een ander klassiek vooroordeel over het lichaam dat overal wordt rondgestrooid: dat wij dunne vrouwen een stel zelfvoldane koeien zijn die constant door onze neus kijken naar iedereen die groter is.

Ik kan nog steeds branden van woede als ik denk aan Rebel Wilson’s ‘Fat Amy’-personage in de film Pitch Perfect. Ze noemt zichzelf Fat Amy zodat ‘jullie twig b*****s het niet eerst kunnen zeggen’.

De beledigende grap die door de film loopt, is dat Fat Amy erg populair is bij de jongens. Stel je voor! Mannen die een grotere vrouw leuk vinden! Gewoon te grappig! Wanneer Fat Amy uiteindelijk een band krijgt met de ‘twig b*****s’, concludeert ze dat dat komt omdat ze weliswaar mager zijn, maar ze hebben ‘dikke harten’.

Deze hele ‘female empowerment’-film heeft ons allemaal teruggebracht tot onze specifieke lichaamsvorm: grote vrouwen zijn lelijk maar aardig. Kleine vrouwen zijn wenselijk maar gemeen.

Ik ben doodmoe van alles. Vrouwenlichamen zijn altijd al iets geweest dat iedereen mag bespreken, beoordelen, beoordelen: dik, dun en alles daartussenin. We hebben nooit zomaar mogen bestaan ​​zonder dat onze frames gecontroleerd worden.

Tegenwoordig deins ik niet meer zo hard terug als vroeger als iemand me in een jurk ziet en meteen zegt: ‘Oh mijn god, kijk eens hoe mager je benen zijn!’ Hoewel de dag dat ik een drukke straat in Londen overstak en een man wees en ‘kippenpoten!’ riep. was echt een dieptepunt.

Een collega kwam een ​​keer naar me toe schuiven en zei: ‘Jo, ik weet dat je mager bent, maar je ziet er anorexia uit in die broek.’ Ik kon mijn pijn of schok niet verbergen, en ze voegde er snel aan toe: ‘Dat bedoel ik als een goede zaak!’ Het breekt mijn hart dat iemand kan geloven dat dit een compliment is.

Als je iemand bent die momenteel een paar kilo’s probeert te verschuiven, kan ik het begrijpen als je hier geen relatie mee hebt. Maar mijn punt is dat bijna ieder van ons, van welke vorm en gewicht dan ook, een innerlijke stem heeft die ons vertelt dat ons lichaam moet veranderen. En ik ben klaar.

En voordat je het zegt, ja, ik was jarenlang redacteur van een vrouwenmagazine, lanceerde het enorm succesvolle tijdschrift Glamour in 2001 en redigeerde het tijdschrift Mail on Sunday’s You tot eerder dit jaar.

Ik was er erg aan gewend dat kritiek onze kant op kwam, en ik kan oprecht zeggen dat we de inclusiviteit van het lichaam voorop stelden.

We hebben ook modellenbureaus onder druk gezet om ons een meer diverse matenreeks modellen te geven, en modeontwerpers om te stoppen met het maken van elk monster een maat nul.

Maar ik realiseer me nu ook dat ik het punt nog steeds grotendeels mis, namelijk dit: dat het chanten van zogenaamd positieve uitspraken, zoals ‘elk lichaam is een strandlichaam’, ons vasthoudt in hetzelfde, schadelijke gesprek. Het hoeft niet gezegd te worden.

Zelfs recente lichaamspositieve bewegingen kunnen het onwetende gevolg hebben dat eenvoudigweg opnieuw wordt bepaald welke fysieke normen als goed of fout worden beschouwd. Schreeuwen dat een dun model er ‘ongezond’ of ‘vreselijk’ uitziet, is net zo wreed als een grotere vrouw een slecht gevoel geven over haar lichaam.

Onlangs publiceerde Stylist magazine een van die ‘body empowerment specials’ die routine zijn voor glossy gedrukte tijdschriften, die meer Instagram-geobsedeerde en wakkere kijkers willen geruststellen dat ze nog steeds de moeite waard zijn om op te pikken.

Als tijdschriftredacteur heb ik ze ook gedaan om mezelf te feliciteren met de positieve boodschap van het vertegenwoordigen van verschillende vormen.

Maar misschien, als we onze media niet constant zouden vullen met onderwerpen zoals Stylist’s ‘vraagt ​​100 vrouwen hoe ze over hun lichaam denken’, zou het niet iets zijn waarvan we denken dat we erover moeten nadenken, geobsedeerd zijn of onszelf verslaan over.

Bovendien weet ik niet zeker of het probleem nog te maken heeft met een gebrek aan verschillende lichaamstypes. Je hoeft maar naar een kiosk te kijken om alle soorten en maten te vinden, van Victoria Beckham tot zangeres Lizzo, vertegenwoordigd op tijdschriftomslagen.

Zelfs de meest koppig grote bedrijven, zoals Victoria’s Secret en Abercrombie & Fitch, hebben zich gerealiseerd dat op deze manier gezien worden gewoon achterlijk en slecht voor het bedrijfsleven is. Dat is vooruitgang.

Maar we zullen als samenleving geestelijk niet gezonder zijn als we deze laatste revolutionaire verandering niet doorvoeren: onze dwang om lichamen te willen bespreken en vergelijken, te boven te komen.

Toen ik bijna 17 jaar geleden een moeder voor mijn dochter werd, realiseerde ik me hoezeer het onderwerp zelfs informele gesprekken domineert, vooral onder vrouwen.

Ik herinner me dat ik met een paar vrienden naar The X Factor keek toen mijn dochter pas acht was. Het viel me op hoe elke vrouwelijke artiest die opkwam opmerkingen van mijn verzamelde vrienden over hun lichaam inspireerde – wie groot was, wie klein was, die er ongelooflijk uitzag, die er verschrikkelijk uitzag en die net in een tijdschrift had gestaan ​​over haar rage dieet.

Ik was een keer gevloerd, toen ik Strikt besprak met een homoseksuele vriend die zichzelf heel goed zou vinden, dat toen hij de naam van een deelnemer niet kon herinneren, hij zei: ‘Je weet wel, de domkop’.

Het is meedogenloos, het is krachtig en het tast de mentale gezondheid van elke vrouw van elke vorm en grootte aan.

Ik kan nog steeds een koude schop in mijn maag krijgen als ik me ineens ‘honger op stelten’ herinner. Ik was 32 voordat ik stopte met het dragen van kleding die twee maten te groot voor me was – een bizarre poging om er voller uit te zien.

Dus, hier is mijn gekke idee: laat vrouwenlichamen gewoon zijn, zonder enige opmerking.

Vraag beroemdheden zoals Victoria niet welke lichaamsvorm de juiste is. Vraag ze niet of ze gelukkiger zijn als ze groter of kleiner zijn. Is gewicht echt zo’n universele, faalveilige indicator van geluk? Deze magere vrouw kan je verzekeren, nee.

En laat me niet beginnen over alle valse verontwaardiging over vermeende ‘goede of slechte voorbeelden voor vrouwen’.

Jammer, als ik denk aan het schuim waar mensen in terechtkomen als een winkel een grote mannequin gebruikt, of een tijdschrift een vrouw maat 18 op hun omslag zet. ‘DIT IS EEN SLECHT VOORBEELD VOOR VROUWEN!’ komt de verontwaardiging.

Waar we echt woedend over moeten zijn, is hoe neerbuigend en infantiliserend dit argument is.

Als het tijdschrift GQ James Corden op de cover zet, is er niemand die klaagt dat zijn niet al te slanke lichaamsbouw ‘een slecht voorbeeld voor mannen’ is.

Of is de losbandige acteur Adrien Brody ooit voorgehouden als een onrealistisch dunne standaard voor mannen?

Er is nooit aangenomen dat mannen zo kneedbaar zijn om te denken dat een afbeelding van een lichaam op de een of andere manier een regel is over hoe we er allemaal uit zouden moeten zien.

Victoria Beckham is dun. Lizzo niet. En geen van beiden ‘vertegenwoordigt’ iets anders dan hun goede zelf.

Ik droom van een wereld waar beroemdheden niet het gevoel hebben dat ze een kant moeten kiezen als het gaat om het bespreken van lichaamsvormen. Het zou mooi zijn als tijdschriften die vragen niet eens meer zouden stellen.

Ik weet waarom ze dat doen – omdat het voorspelbaar gemakkelijk is om meer over uw interview met de beroemdheid te praten, in kranten, op sociale media en op televisie.

En wij – vooral vrouwen – eten het meteen op. We zijn allemaal dronken van dit gif, vaak nauwelijks in de gaten dat we terloops iets zeggen over wie er is aangekomen of afgevallen.

Ik realiseer me dat dit veel vraagt ​​- zoals proberen de koers van een cruiseschip te veranderen met een touwtje.

Maar verandering moet altijd ergens beginnen. Dus zouden we het op zijn minst kunnen proberen? Kunnen we misschien gewoon stoppen met het onderwerp vrouwenlichamen iets te maken waar we ooit op ingaan (sorry)?

In mijn persoonlijke utopie hoeven we niet te schreeuwen dat je meer bent dan het gewicht op de weegschaal – iedereen zou dit gewoon weten, net zoals we weten hoe we moeten ademen.

Het is een mentale last die we allemaal dragen, ongeacht onze grootte. Dik of dun, we hebben het niet nodig en we verdienen het zeker niet.