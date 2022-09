Buckingham Palace confirms period of royal mourning will last until week after Queen’s funeral

Buckingham Palace heeft vandaag aangekondigd dat er vanaf nu tot zeven dagen na de begrafenis van de koningin een periode van koninklijke rouw in acht zal worden genomen, aangezien de vertraging van het dagelijks leven in Groot-Brittannië de buitengewone regering van Elizabeth II begint te markeren.

De nieuwe koning bevestigde zijn wens om een ​​langere periode van koninklijke rouw te houden, die een week zou duren tot na de begrafenis van zijn moeder, waarvan de volledige details nog moeten worden bekendgemaakt.

Zwarte stoffen of crêpe banden zullen op de linkerarmen van alle leden worden gedragen, terwijl burgerkleding naar verwachting donker zal zijn met zwarte stropdassen voor mannen en zwarte kleding voor vrouwen. Schrijfpapier met zwarte randen zal in deze periode ook in alle koninklijke huishoudens worden gebruikt

Ondertussen blijven de vlaggen op alle koninklijke residenties halfstok tot 8 uur ‘s ochtends nadat de periode van koninklijke rouw officieel is afgelopen.

De periode wordt in acht genomen door alle leden van de koninklijke familie, het huishoudelijk personeel en vertegenwoordigers van de koninklijke huishouding bij officiële taken. Troepen die zich bezighouden met ceremoniële taken worden ook verwacht te observeren.

Charles en zijn vrouw bleven ‘s nachts in Balmoral nadat ze naar Schotland waren gerend om aan het bed van de koningin te zijn, wiens dood gisteravond aan de natie werd aangekondigd.

Te midden van het verdriet en de verwarring keert hij vandaag terug naar de hoofdstad, voordat hij premier Liz Truss ontmoet en om 18.00 uur een televisieverklaring aan de natie als monarch aflegt.

Het overlijden van de koningin werd gisteren om 18.30 uur aangekondigd via het officiële Twitter-account van de koninklijke familie

De koningin wordt gezien met haar oudste zoon koning Charles op het balkon van Buckingham Palace tijdens de viering van het platina jubileum

Hare Majesteit Koningin Elizabeth II woont een audiëntie bij met de president van Zwitserland in Windsor Castle op 28 april 2022

‘London Bridge is down’ – de code achter de schermen van Buckingham Palace voor de dood van koningin Elizabeth II – veroorzaakt een periode van rouw waarin het normale leven in het VK de komende tien dagen dramatisch zal vertragen

Omdat de aankondiging zo laat op de dag, om 18.30 uur, komt, is het zorgvuldig geplande programma van evenementen voor de nasleep van de dood van de koningin nu een dag teruggezet – wat betekent dat D-Day of D+0 vandaag begint.

De complexe strategie, een grote onderneming op een ongekend podium, voor het definitieve afscheid van Elizabeth II zal formeel in gang worden gezet na goedkeuring door koning Charles III.

Aangezien de dood van Hare Majesteit in Schotland plaatsvond, is een noodplan in werking gesteld dat bekend staat als Operatie Eenhoorn. Het mythische wezen is het nationale dier van Schotland.

Als onderdeel van de lang gekoesterde London Bridge-arrangementen, zet Unicorn extra ceremoniële evenementen in Edinburgh in gang voorafgaand aan de logistiek om de koningin terug naar Londen te brengen.

Nu de vorst enkele maanden per jaar in haar geliefde huis in de Hooglanden doorbrengt, zijn de plannen voor een Schots element al geruime tijd georganiseerd.

De kist van de koningin – gedrapeerd in de Royal Standard met een krans van haar favoriete bloemen erop – zal naar verwachting twee dagen rusten in de balzaal van haar geliefde Balmoral Castle terwijl de voorbereidingen worden getroffen.

MailOnline beschrijft hieronder hoe Groot-Brittannië het leven van onze langst regerende monarch op D+0 begint te markeren:

VROEGE MORGEN:

Buckingham Palace heeft vanochtend aangekondigd dat de koninklijke rouwperiode voor leden van de koninklijke familie en huishoudens vanaf nu tot zeven dagen na de begrafenis van de koningin zal duren, een datum daarvoor moet nog worden vastgesteld.

De vlaggen van de Unie op alle koninklijke gebouwen hangen halfstok tot 8 uur ‘s ochtends de dag nadat de periode van koninklijke rouw eindigt als een teken van respect, terwijl de vlaggen op het London’s Parliament Square en de Mall vandaag in het zwart gekleed zullen zijn.

De nieuwe koning en de koningin-gemaal zullen vanaf Aberdeen International Airport vliegen en vandaag terugkeren naar Londen na een nacht bij familie, adviseurs en assistenten in Balmoral te hebben verbleven.

Hij zal dan zijn aandacht richten op het goedkeuren van de zorgvuldig goedgekeurde begrafenisplannen voor zijn moeder, en een ontmoeting hebben met de graafmaarschalk die leiding geeft aan het toetredingsproces en de herdenkingsdiensten.

De regering zal zelf de duur van de nationale rouw bevestigen, die waarschijnlijk 12 tot 13 dagen zal bedragen, vanaf nu tot de dag na de begrafenis van de koningin. Ook maken ze bekend dat de uitvaartdag een feestdag wordt in de vorm van een dag van nationale rouw.

De koningin met haar oudste zoon prins Charles en zijn vrouw de hertogin van Cornwall voorafgaand aan de jaarlijkse Orde van de Kousenbanddienst in St George’s Chapel op 13 juni 2022

De koningin en prins Charles tijdens de staatsopening van het parlement in het Palace of Westminster in 2019

De koningin en de toenmalige prins Charles zijn in oktober 2021 aan het wandelen in Balmoral. Het was een van de laatste keren dat de moeder en zoon samen op de foto werden gezet

De koningin en de nu koning Charles, gekleed in volledig militair uniform, verwelkomden op 12 juli 2020 een klein aantal beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in de sierlijke beslotenheid van Windsor Castle

MIDDAG:

De plechtige ringen van de tenorklok van Westminster Abbey en Great Tom, de staatsklok in St Paul’s Cathedral, zal vanaf het middaguur een uur lang boven de hoofdstad schalken. Kerken in het hele land worden ook opgeroepen om ‘s middags hun klokken te luiden als steunbetuiging.

De plicht roept nog steeds te midden van het verdriet en de uitstorting van emoties, dus Charles zal vanmiddag beginnen met zijn eerste audiëntie bij de premier als monarch.

Hulde aan de koningin zal worden betaald door parlementsleden in het Lagerhuis, onder leiding van premier Liz Truss en voorzitter van het Huis Lindsay Hoyle. Het Huis kan ook zaterdag bijeenkomen, een hoogst ongebruikelijke zet, om nog meer hulde te brengen.

Peers zullen ook bijeenkomen voor een buitengewone zitting van 10 uur in het House of Lords.

Het Cabinet Office heeft gezegd dat nadere details over de begrafenis en ceremoniële en herdenkingsevenementen van de koningin te zijner tijd zullen worden aangekondigd.

1 UUR ‘S MIDDAGS:

De saluutschoten van de Honorable Artillery Company in de Tower of London en de The King’s Troop Royal Horse Artillery in Hyde Park klinken een uur later – met elke 10 seconden een saluut voor elk jaar van Elizabeths leven.

Er zullen naar verwachting ook 96 schoten worden afgevuurd in Edinburgh, Cardiff en Belfast, aangezien de thuislanden ook een blijvend eerbetoon brengen aan de langst dienende monarch van het Verenigd Koninkrijk.

Koninklijke residenties, waaronder The Queen’s Gallery en Royal Mews in Buckingham Palace, zullen sluiten tot na de begrafenis van de koningin.

Hillsborough Castle in Noord-Ierland en Balmoral Castle en Sandringham House, de privélandgoederen van de koningin, zullen ook voor deze periode sluiten

De koningin poseerde voor een foto in de salon van Balmoral kort voor haar ontmoeting met mevrouw Truss, die ze deze week tot haar premier benoemde

9 maart 2020: De koningin en Charles wonen de Commonwealth Service bij in Westminster Abbey op Commonwealth Day

Koningin Elizabeth II en haar man, de hertog van Edinburgh, wandelen in Broadlands op deze foto, uitgebracht op 18 november 2007

17 april 2021: Koningin Elizabeth II tijdens de begrafenis van haar echtgenoot de hertog van Edinburgh in St George’s Chapel in Windsor

VROEGE AVOND:

Later op de dag is de vooraf opgenomen toespraak van de koning, waar hij zal beloven zijn dienst aan de natie als nieuwe soeverein te beloven, en zal naar verwachting om 18.00 uur worden uitgezonden.

Rond dezelfde tijd zullen de premier en de hoge ministers een openbare herdenkingsdienst bijwonen in St Paul’s Cathedral om het prachtige leven van koningin Elizabeth II te vieren.