Browns QB Deshaun Watson settles three more lawsuits ahead of expected suspension

Deshaun Watson heeft nog drie rechtszaken beslecht met de vrouwen die hem beschuldigden van seksueel wangedrag, terwijl de NFL zich voorbereidt om een ​​schorsing aan te kondigen voor de Cleveland Browns quarterback wegens tientallen beschuldigingen.

Watson heeft in juni een schikking getroffen met 20 van zijn 24 aanklagers en staat nu voor slechts één openstaande rechtszaak wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag. Specifieke dollarcijfers voor de 23 schikkingen zijn niet bekendgemaakt. De 26-jarige quarterback wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken en lastigvallen van vrouwelijke massagetherapeuten in de omgeving van Houston tussen 2019 en 2021, toen hij lid was van de Texanen.

De schikkingen werden aangekondigd door de advocaat van Houston, Tony Buzbee, die alle 25 eisers heeft vertegenwoordigd, waaronder een vrouw die haar rechtszaak tegen Watson heeft laten vallen.

‘Na langdurige en intense onderhandelingen kan ik bevestigen dat ons team gisteravond laat drie van de vier resterende civiele zaken met Deshaun Watson heeft opgelost’, zei Buzbee in een verklaring aan DailyMail.com. ‘We zullen de resterende zaak waar nodig blijven bespreken met het juridische team van Watson.’

Buzbee heeft de vrouwen die zich met Watson hebben gevestigd niet geïdentificeerd.

Cleveland Browns quarterback Deshaun Watson, links, poseert voor een foto met Tanner Hall na het ondertekenen van een van zijn schoenplaatjes na een NFL-voetbaltraining in Berea, Ohio

Cleveland Browns quarterback Deshaun Watson tekent handtekeningen na de training van vrijdag

The Athletic meldde zondag dat de Browns geloven dat Watson tussen vier en acht wedstrijden geschorst zal worden door Sue L. Robinson, een voormalige Amerikaanse rechtbankrechter die gezamenlijk door de NFL en de spelersvakbond was aangesteld om de straf op te leggen.

Zowel de competitie als de vakbond, de NFLPA, hebben het recht om tegen elke beslissing in beroep te gaan, maar dat proces moet worden afgehandeld door NFL-commissaris Roger Goodell of iemand die door hem is aangewezen – en die beslissing is definitief.

Omdat de NFLPA de uiteindelijke beslissing niet in de handen van de competitie wilde laten liggen, heeft de NFLPA zondag een verklaring uitgegeven waarin staat dat ze de beslissing van Robinson zal respecteren en de NFL heeft verzocht hetzelfde te doen.

‘Vooruitlopend op de beslissing van rechter Robinson, wilden we de feiten van deze procedure herhalen’, zei de vakbond in haar verklaring. ‘Ten eerste hebben we volledig meegewerkt aan elk NFL-onderzoek en hebben we de NFL voorzien van de meest uitgebreide set informatie voor elk onderzoek naar het beleid inzake persoonlijk gedrag. Een voormalige federale rechter – gezamenlijk benoemd door de NFLPA en de NFL – hield een volledige en eerlijke hoorzitting, heeft duizenden pagina’s aan onderzoeksdocumenten gelezen en de argumenten van beide partijen onpartijdig beoordeeld.

‘Elke speler, eigenaar, zakenpartner en belanghebbende verdient het te weten dat ons proces legitiem is en niet zal worden aangetast op basis van de grillen van het League-kantoor. Dit is de reden waarom, ongeacht haar beslissing, Deshaun en de NFLPA bij haar uitspraak zullen blijven en we roepen de NFL op hetzelfde te doen.’

Watson is specifiek beschuldigd van het dwingen van twee vrouwen om orale seks met hem te hebben, het ejaculeren van drie vrouwen en het gedwongen kussen van een ander, terwijl 18 vrouwen zeggen dat hij hen tijdens massages met zijn penis aanraakte.

Hoewel hij nu 23 van de 24 rechtszaken heeft geregeld, ontkent Watson enig wangedrag en twee grote jury’s van Texas hebben geweigerd door te gaan met aanklachten tegen hem.

De advocaat van de eisers, Tony Buzbee (links) en de advocaat van Watson, Rusty Hardin (rechts)

Eerder, in juli, bereikten de Texanen vertrouwelijke schikkingen met 30 vrouwen die beschuldigingen uitten tegen Watson, waaronder aanklagers die geen rechtszaken tegen hem aanspanden.

De NFL-club werd beschuldigd van het inschakelen van Watson door naar verluidt zijn gedrag te negeren en hem een ​​lidmaatschap te verzekeren van een lokaal hotel en club, waar hij naar verluidt vrouwelijke massagetherapeuten seksueel had lastiggevallen en aangevallen.

Een van zijn aanklagers, Toi Garner, spande in juni een rechtszaak aan tegen de Texanen, wat volgens Buzbee de eerste van velen zou zijn. Voordat die rechtszaken konden worden ingediend, bereikte het team echter een deal met de 24 eisers en zes andere niet-geïdentificeerde vrouwen die hebben verklaard van plan te zijn claims in te dienen tegen de Texaanse organisatie.

‘We waren geschokt en diep bedroefd toen we in maart 2021 voor het eerst hoorden van de beschuldigingen tegen onze toenmalige franchise quarterback’, staat in een verklaring van de familie McNair, die eigenaar is van het team.

‘Hoewel onze organisatie geen kennis had van het vermeende wangedrag van Deshaun Watson, hebben we er bewust voor gekozen om deze kwestie in der minne op te lossen. Dit is geen bekentenis van enig wangedrag, maar een duidelijk standpunt tegen elke vorm van aanranding en wangedrag.’

Sommige van Watsons aanklagers zijn afgebeeld in een rechtszaal in Texas, waar de eerste van twee grote jury’s weigerde een aanklacht in te dienen in verband met de rechtszaken tegen seksueel wangedrag tegen de NFL-ster

In een verklaring van juli zei Buzbee dat de rechtszaak van Garner met vooroordeel zou worden afgewezen ‘zodra de juiste schikkingspapieren zijn voltooid’.

‘Ik wil verder geen commentaar geven op de beschuldigingen of de vermeende rol van de Texanen, behalve dat er een duidelijk contrast is in de manier waarop de Texanen deze beschuldigingen hebben aangepakt en de manier waarop het team van Watson dat heeft gedaan’, zei Buzbee. zei in de verklaring.

The New York Times meldde in juni dat Watson afspraken had gemaakt met ten minste 66 verschillende vrouwen gedurende 17 maanden terwijl hij voor de Texanen speelde. Eerder schatte Watson-advocaat Rusty Hardin dat hij gedurende zijn vijf seizoenen bij de Texanen afspraken had met ongeveer 40 vrouwelijke massagetherapeuten.

Niet elke vrouw heeft Watson beschuldigd van seksueel wangedrag en 15 hebben hem op verzoek van zijn advocaat steunbetuigingen afgegeven.

Na de publicatie van het Times-stuk werden de Texanen toegevoegd als beklaagden in de rechtszaken over seksueel wangedrag wegens het naar verluidt faciliteren van de massages. De NFL-club werd beschuldigd van het verkrijgen van een lidmaatschap van Watson bij een plaatselijk hotel en privéclub, de Houstonian, waar enkele van de massages zouden hebben plaatsgevonden.

Verscheidene van de massagetherapeuten zouden Watson hebben ontmoet in een plaatselijk hotel en privéclub, de Houstonian, waar de Texanen hem naar verluidt een lidmaatschap hadden verzekerd.

Een vrouw, die Watson in het hotel masseerde maar niet in het artikel wordt genoemd, vertelde de Times dat haar werd verteld dat de kamer die ze gebruikten ‘geregistreerd was door een lid van het trainingspersoneel van de Texanen’.

De Wall Street Journal meldde in juni dat de NFL op zoek was naar een verbod voor onbepaalde tijd dat zou voorkomen dat Watson binnen de komende 12 maanden zou worden hersteld. Een NFL-woordvoerder reageerde niet op het verzoek van DailyMail.com om bevestiging.

In maart tekende Watson een vijfjarige, volledig gegarandeerde deal van $ 230 miljoen met de Browns, die hem verwierven in een transactie met de Houston Texans nadat twee grote jury’s weigerden hem aan te klagen wegens klachten over seksueel wangedrag.

Volgens de Journal omvat de zaak van de competitie alle 24 rechtszaken (waarvan er één nog niet is afgehandeld), maar richt zich voornamelijk op vijf zaken die het meest overtuigende bewijs bieden tegen de voormalige Clemson-ster.

Naast schorsing kan Watson mogelijk ook een boete krijgen, waardoor hij bij een verbod een forse geldboete moet betalen. Anders zou Watsons contract van 230 miljoen dollar hem beschermen tegen een fors financieel verlies.

Watson zal naar verwachting slechts $ 1 miljoen ontvangen in 2022, wanneer hij mogelijk wordt opgeschort, met nog eens $ 46 miljoen per jaar over elk van de laatste vier jaar van het contract.

Op deze manier, als Watson dit seizoen wordt geschorst, verliest hij ongeveer $ 60.000 per gemiste wedstrijd. Ter vergelijking: als zijn contract de komende vijf jaar gelijkmatig was gestructureerd, zou hij meer dan $ 2 miljoen verliezen voor elke wedstrijd die hij geschorst heeft.

Dat is een verschil van ongeveer $ 33 miljoen.