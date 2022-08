Bronx attack victim, 52, is taken off his ventilator NINE DAYS after rapist put him in coma

De man die op brute wijze is geslagen door een zedendelinquent in New York City, heeft een positieve wending genomen toen hij zondag uit een beademingsapparaat werd verwijderd.

Jesus Cortes, 52, werd achtergelaten met een gebroken schedel en een hersenbloeding na de aanval door Bui Van Phu, 55, een week geleden. Hij heeft sindsdien een hersenoperatie ondergaan en lag in coma.

Phu werd gearresteerd op verdenking van poging tot moord, maar de DA diende later een aanklacht in.

Het OM verdedigde zich door te stellen dat het de schokkende aanval ‘nog steeds onderzoekt’.

Phu werd zaterdag een ‘dreigende bedreiging voor de gemeenschap’ genoemd tijdens een hoorzitting over de voorwaardelijke vrijlating nadat de gouverneur van New York Kathy Hochul hem terug in de gevangenis had bevolen.

Op zondagochtend vertelde Cortes’ broer Juan aan de… New York Post hij is van zijn beademingsapparaat gehaald en maakte vorderingen.

Cortes zei: ‘Ik ben opgelucht dat hij er vanaf is, maar ik ben nerveus. Dit is de eerste grote stap. Ze houden hem 12 uur in de gaten om er zeker van te zijn dat hij het niet nodig heeft…

‘Dit is het nieuws dat ik wil horen. Nu moet ik bidden dat mijn broer sterk is en er niet op terugkomt’.

Juan voegde eraan toe dat de dokters hem hadden verteld dat ‘tot nu toe de cijfers goed zijn’, maar hij zal pas blij zijn als hij hoort dat Jezus niet terug aan de beademing hoeft.

Zijn reclasseringsambtenaar, Nixa Rivera, sprak tijdens zijn hoorzitting: ‘Mr. Bui is een 55-jarige man met een aanhoudende geschiedenis van gewelddadige misdrijven.

‘Dhr. Bui is een geregistreerd zedendelinquent niveau drie, het hoogste niveau in het register van zedendelinquenten. Meneer Bui blijft een onmiddellijke bedreiging vormen voor de gemeenschap.’

Rivera voegde eraan toe dat Bui al zes jaar in een opvangcentrum woont en blijkbaar geen familie of banden met de gemeenschap heeft.

Zijn enige baan is de afgelopen twee jaar aan de kassa van een nagelsalon werken.

Bui Van Phu, 55, een geregistreerde zedendelinquent op levenslange voorwaardelijke vrijlating, mocht rechtstreeks de Bronx Criminal Court uitlopen op gecontroleerde vrijlating zonder borgtocht totdat de gouverneur eiste dat hij achter de tralies bleef na publieke verontwaardiging

Alison Lowy, de advocaat van de Rechtsbijstand die aan Bui is toegewezen, zei dat publieke druk zijn beschuldigingen niet ernstiger had mogen maken.

Ze voegde eraan toe: ‘Toen dit incident gebeurde, belde de beklaagde zijn reclasseringsambtenaar en ze zei hem zichzelf aan te geven, en dat deed hij’.

Rivera zei echter dat zijn strafrechtelijke vervolging waarschijnlijk hoe dan ook tot misdrijven zal worden verheven.

Rechter Lumarie Maldonado Cruz heeft Bui bevolen om zonder borgtocht achter de tralies te blijven voorafgaand aan een hoorzitting die voor dinsdag is gepland.

Juan Cortes noemde Bui een ‘slecht mens’ en zei dat de aanklachten van het misdrijf er vanaf het begin hadden moeten zijn.

Hochul zei vrijdag dat staatsfunctionarissen contact hebben opgenomen met de Bronx DA om ‘te praten over de daadwerkelijke aanklachten die zijn ingediend omdat … we ervoor willen zorgen dat onze wetten correct worden uitgevoerd’, aldus de New York Post.

‘Maar ik heb zelf actie ondernomen. Ik heb het Department of Corrections en Community Supervision opdracht gegeven om onmiddellijk te onderzoeken of deze erewoordschending al dan niet heeft plaatsgevonden. Ja, ik deed het. Je kon zien dat het gebeurde,’ zei ze.

‘Dit is een persoon die levenslang is vrijgelaten en sinds een paar minuten zit die persoon nu in hechtenis. Dat is op mijn aanwijzing.’

Phu werd aanvankelijk gearresteerd op verdenking van poging tot moord door de NYPD nadat hij zich donderdag had aangegeven bij de politie, maar mocht vrijuit lopen op beschuldiging van misdrijf. Hij zit weer achter de tralies nadat gouverneur Kathy Hochul zijn arrestatie heeft bevolen

Kort voor de aanval positioneert Phu zich achter zijn slachtoffer, voordat hij een venijnige slag regent voor een groep andere mensen buiten het restaurant

In een verklaring op vrijdag zei het kantoor van de Bronx DA dat het ‘aanvullend bewijs verzamelde, video’s bekeek, met getuigen sprak, medische dossiers analyseerde en slachtofferhulp verleende’.

‘Terwijl het onderzoek vordert, zal worden bepaald of er hoge aanklachten tegen de beklaagde worden ingediend.’

Rechtbankverslagen verkregen door DailyMail.com geven aan dat de lagere aanklachten werden ingediend omdat Phu ‘opzettelijk lichamelijk letsel heeft veroorzaakt en met de bedoeling een andere persoon lastig te vallen, te irriteren of te alarmeren’.

Phu werd veroordeeld voor poging tot diefstal in 1991 en is een geregistreerde zedendelinquent – die voorwaardelijk vrij was na te zijn veroordeeld voor het verkrachten van een 17-jarig meisje onder schot op 24 december 1994. Hij werd in maart 2019 vrijgelaten uit de gevangenis

In gruwelijke beelden vrijgegeven door de NYPD, wordt Phu gezien terwijl hij het Fuego Tipico-restaurant in de Bronx uitloopt en een paar handschoenen aantrekt.

Vervolgens wordt gezien dat hij het slachtoffer met grote kracht in de achterkant van het hoofd slaat. Het slachtoffer werd na de niet-uitgelokte aanval bewusteloos op de grond gevonden en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

In een gesprek met Phu’s reclasseringsambtenaar, gedocumenteerd door de rechtbank, vertelt hij over het incident: ‘Ik zit in de problemen. Ik heb iemand aangereden en hij ligt in het ziekenhuis.

‘Ik weet niet of hij dood is. De politie is op zoek naar mij. Ik was in het restaurant en ik weet dat de politie naar me op zoek is.’

Phu mocht donderdagmiddag zonder borgtocht onder toezicht de Bronx Criminal Court uitlopen, nadat hij voor een rechter was verschenen waar hij was aangeklaagd wegens mishandeling in de derde graad en intimidatie in de tweede graad

De gruwelijke bewakingsvideo vrijgegeven door de NYPD legt het moment vast dat Phu een paar handschoenen aantrok en met grote kracht zwaaide, waarbij hij het slachtoffer in de achterkant van het hoofd raakte.

Het slachtoffer valt dan onmiddellijk op de grond, lijkt bewusteloos en bonkt met zijn hoofd op het beton na de plotselinge aanval. Het slachtoffer liep een schedelbreuk op, een gebroken jukbeen en een bloeding in de hersenen, waarbij EMS hem haastte naar NYC Health + Hospitals/Jacobi.

De NYPD beweert dat hij ‘zonder voorafgaand gesprek of woordenwisseling’ het slachtoffer in het gezicht heeft geslagen, alvorens ‘terug te keren naar het restaurant en later naar onbekende delen’.

De man verkeert momenteel in kritieke maar stabiele toestand en het onderzoek naar de brute aanval loopt nog.

Een NYPD-woordvoerder zei: ‘Er werd aan de politie gemeld dat de politie op vrijdag 12 augustus 2022 om ongeveer 2245 uur reageerde op een 911-oproep van een man die werd aangevallen voor het Fuego Tipico Restaurant, gelegen op 163 East 188 Street.

‘Bij aankomst ontdekten de agenten van de politie een 52-jarig mannelijk slachtoffer bewusteloos en niet meer reagerend op de grond met een trauma aan zijn hoofd.

‘Bij nader onderzoek verliet het slachtoffer het restaurant, stopte en observeerde verschillende personen die aan het praten waren, waarna een persoon het restaurant verliet, een paar handschoenen aantrok en achter het slachtoffer ging staan.

‘Zonder voorafgaand gesprek of ruzie sloeg de persoon het slachtoffer in het gezicht voordat hij terugkeerde naar het restaurant en later naar onbekende delen.

‘Het slachtoffer liep een schedelbreuk op, een gebroken jukbeen en bloedingen in zijn hersenen.

‘EMS kwam ter plaatse en vervoerde het slachtoffer naar NYC Health + Hospitals/Jacobi, waar hij in kritieke maar stabiele toestand wordt opgenomen, het onderzoek is aan de gang.’

‘Ik begrijp niet waarom hem dat is overkomen’, vertelde de broer van het slachtoffer Nieuws 12.

‘Toen ik de video zag, stond mijn broer gewoon en deed hij niets met niemand. Hij maakte zich klaar om naar huis te gaan.’