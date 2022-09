Britney Spears goes TOPLESS and apologizes to sons for social media use but will continue to post

Britney Spears uploadde eerder op vrijdag een nieuwe video op haar Instagram, met een bijschrift om te verwijzen naar haar nieuwe samenwerking met Elton John, en om haar excuses aan haar zonen te sturen.

De Baby One More Time-zangeres, 40, modelleerde een assortiment outfits in de clip, terwijl ze ook poseerde zonder shirt, met haar lange lokken of een hoed voor dekking.

De ster reageerde onlangs in een aparte post op haar 15-jarige zoon, Jayden’s, opmerkingen die hij maakte tijdens een interview dat vrijdag op ITV News werd uitgezonden, en zei hem dat hij ‘een boek moest pakken en er een moest lezen’, terwijl hij ook sloeg haar ex-man, Kevin Federline.

Nieuw bericht: Britney Spears, 40, deelde vrijdag een nieuwe video op haar Instagram, samen met een gedetailleerd bijschrift

De ster begon de video waarin ze poseerde in een groen, cropped shirt samen met een klassieke spijkerbroek. Ze pronkte met een paar poses in de outfit van haar keuze.

De clip ging vervolgens over naar Britney die alleen een korte broek droeg, met haar lange lokken naar voren voor dekking. Toen werd ze gezien terwijl ze alleen ondergoed aantrok en een zwarte hoed voor haar borst hield, waarmee ze haar beste runway-wandeling liet zien.

Tegen het einde van de spoel trok de zanger een doorschijnend, roze shirt aan met een kantpatroon aan de bovenkant. Britney combineerde het shirt met nauwsluitende, witte jeans en bruine hakken.

In het bijschrift van haar bericht begon de hitmaker van Gimme More na te denken over haar nieuwste samenwerking met Elton John met hun nummer Hold Me Closer, dat vorige maand op 26 augustus werd uitgebracht.

‘GEEEZ kijk het raakt me later … het feit dat ik een nummer doe met Elton … maakt me aan het huilen … hij is de favoriete muzikant van mij en mijn moeder … ik luisterde naar rij-uren naar dansles van 8 tot 14 … zie nog eens WAT DE F***!!!’

Topless: in haar nieuwste video ging de popzanger topless toen ze een paar van haar outfitkeuzes aan het modelleren was

Reactie van de zoon: Jayden, 15, de jongste zoon van de ster, interviewde over zijn moeder die eerder op vrijdag in première ging op ITV News, en zei: ‘Het is bijna alsof ze iets moet posten om aandacht te krijgen’ als reactie op haar gebruik van sociale media

Nadat ze haar opwinding had geuit dat ze de kans had gehad om met Elton samen te werken, begon ze te vertellen hoe getalenteerd haar twee zonen zijn.

‘Wauw wauw, wat een eer om met zulke begaafde handen te zijn!!! WETEN WE AL !!! Mijn zoon zou hem een ​​run voor zijn geld kunnen geven!!! Ik heb zoooooooo veel beeldmateriaal van hem die aan het spelen is … yep, mijn kinderen zijn verdomde genieën!!!’

‘Het is een beetje eng… hij zag me niet meer,’ typte Britney, commentaar gevend op de huidige situatie met haar zoon, Jayden, en de 16-jarige Preston. Vorige maand onthulde de Mail on Sunday dat Britney haar zonen al maanden niet had gezien.

‘Ik heb iets van hem gepost, maar hij werd echt boos, dus helaas heb ik mijn liefhebbende familie niet kunnen posten.’

Britney verontschuldigde zich vervolgens tegenover Jayden en Preston voor haar gebruik van sociale media. ‘Hoe dan ook, het spijt me zo kinderen, ik blijf sociale media gebruiken… het spijt me dat je het gevoel hebt dat ik het voor aandacht doe… het spijt me voor hoe je je voelt.’

Zal op sociale media blijven: ondanks de beweringen van haar zoon dat ze sociale media gebruikt voor aandacht, verklaarde Britney dat ze zal blijven posten

Excuses: in haar bijschrift nam de ster de tijd om aan haar zonen te schrijven: ‘Het spijt me kinderen, ik blijf sociale media gebruiken’

Britney concludeerde echter dat ze op Instagram zal blijven posten. ‘maar Raad eens ???? Ik heb nieuws voor je … ik ben ook een kind van God, we zijn allemaal in Gods ogen … dus NOPE, het spijt me niet … ik heb geleerd DUS te zeggen!!!’

Tijdens zijn recente interview gaf Jayden commentaar op het gebruik van sociale media door zijn moeder. Op haar reguliere Instagram-posts, waarin ze soms naakt poseert en haar fans aanspreekt met lange alinea’s, deelde de tiener zijn gedachten.

Jayden zei, ‘Het is bijna alsof ze iets moet posten om aandacht te krijgen. Dit is al jaren en jaren en jaren aan de gang en dit mag eigenlijk nooit stoppen.’

Het beschrijven van zijn vader, Kevin’s, thuis als hun ‘veilige plek’, hij zei dat hij ‘het emotionele trauma dat we hebben meegemaakt’ daar kan verwerken – maar hij specificeerde niet waar hij op doelde.

Oproepen om een ​​einde te maken: Jayden besprak het gebruik van de sociale media van zijn moeder en voegde eraan toe: ‘is al jaren en jaren en jaren aan de gang en dit zal misschien nooit stoppen’

Nog steeds op sociale media: Britney verklaarde dat ze ‘geen spijt’ had dat ze niet stopte met sociale media

Hij voegde eraan toe dat hij gelooft dat haar 13 jaar durende conservatorium ‘iets te lang’ duurde voor haar emancipatie afgelopen november, maar dat haar vader Jamie Spears in het begin alleen maar ‘haar droom probeerde na te jagen’.

Tijdens het ITV News-segment beweerde Jayden dat Britney de broers geen gelijke liefde toonde en bevestigde ze dat ze hun moeder al maanden niet hadden gezien en ervoor kozen om haar bruiloft met Sam in juli niet bij te wonen.

Jayden zei echter wel dat zijn bezoedelde relatie met de hitparade kan worden hersteld, maar dat het ‘veel tijd’ gaat kosten.

De popster reageerde die avond met een freewheelende Instagram-tirade waarin ze Jayden vertelde ‘een boek op te pakken en er een te lezen’ en Kevin beschuldigde van ‘elke dag wiet roken’, grappend dat hij ‘moet proberen en op zijn minst de gazon’.

Toekomstige relatie: Jayden zei wel dat zijn bezoedelde relatie met de hitparade kan worden hersteld, maar het gaat ‘veel tijd’ kosten

Reactie: Na het interview met Jayden dat werd uitgezonden op ITV News, deelde Britney een lang bericht als reactie

Hoopvol: Jayden, die samenwoont met zijn broer Sean Preston, 16, in Kevin’s huis in Los Angeles – onthulde dat hij Britney weer wil zien, ondanks hun verschillen

In de post schreef een gepassioneerde Britney: ‘Ik heb mijn best gedaan om de beste persoon te zijn die ik kan zijn … om in feite gegijzeld te worden in huizen onder verpleegsters en stieren*** Ik hoop dat mijn kinderen op een dag mijn redenering over mijn in het water spelen en mezelf openbaren zoals elke vrouw zou worden vastgehouden onder dekens en toezicht onder het conservatorium !!!’ zij begon.

Toen zei ze tegen Jayden: ‘Ik stuur je elke dag alle liefde van de wereld voor de rest van mijn leven!!!!’

‘Misschien, lief kind, kan JIJ mij uitleggen waarom onze familie dat iemand zou aandoen!!!! Britney richtte de verklaring vervolgens in de richting van Kevin. ‘Ik heb je vader geholpen die al 15 jaar geen baan heeft…’

‘Ik neem aan dat het voor jullie makkelijker is om niemand te laten controleren of je je huiswerk doet!!!! Ik weet zeker dat de normen van je vader die elke dag wiet rookt je dagelijkse leven op 15 en 16 jaar ten goede komt om deel te nemen aan een HEEL COOLE GENERATIE!!!’

Haar ex slaan: de popster sloeg haar ex-man, Kevin, en beschuldigde hem van ‘elke dag wiet roken’

Reünie: Toen ze het over haar twee zonen had, zei Britney: ‘Ik zou niets liever willen dan jullie twee van aangezicht tot aangezicht te zien’

Ze vervolgde: ‘Ik zou niets liever willen dan jullie van aangezicht tot aangezicht te zien. Blijf je gave op de piano spelen… jij en je broer zijn allebei briljant en ik ben zo trots dat ik jullie allebei de mijne mag noemen.’

Haar toon sloeg abrupt om van genegenheid naar spot toen ze schreef: ‘Wat betreft mijn geestelijke gezondheid… mijn lieve kind, begrijp dat je moet leren een boek op te pakken en er een te lezen voordat je zelfs maar aan mijn intellectuele schat denkt!!!’

Ze besloot haar lange verklaring door haar ex-man, Kevin, nogmaals een klap te geven, en typte: ‘Zeg tegen je vader dat hij moet proberen het gras te maaien…’

‘Psss als je eerlijk achterover kunt leunen en met je verstandige briljante geest kunt zeggen wat memaw en paw paw me hebben aangedaan was prima en noem ze geen slechte mensen… dan ja, ik heb gefaald als moeder en hopelijk is dat een praatje voor jou en je vader om van aangezicht tot aangezicht te zitten en te proberen te leren WAT GOED is.’