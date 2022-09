Britney Spears appears to body shame Christina Aguilera dancers

Britney Spears krijgt kritiek over haar laatste Instagram-post, nadat ze de back-updansers van Christina Aguilera tot schande leek te zijn.

Spears, 40, schreeuwde in haar post dat ze wenste dat ze haar eigen dansers had kunnen kiezen, nadat ze eerder had geklaagd dat haar team ‘kleine’ artiesten zou inhuren die haar op het podium groter zouden laten lijken.

In een waargenomen uithaal naar haar voormalige rivaal Aguilera, zei ze: ‘Ik wou dat ik de kindermeisjes voor mijn kinderen had kunnen kiezen … mijn dansers … ik bedoel, als ik de dansers van Christina Aguilera had gehad, zou ik er extreem klein uitgezien hebben.’

Britney Spears wordt geconfronteerd met terugslag nadat ze de dansers van Christina Aguilera te schande heeft gemaakt terwijl ze een bericht deelt over ‘dikke mensen’ (het paar afgebeeld op de 2000 MTV Video Music Awards)

Om het nog erger te maken, werd haar onderschrift geplaatst naast een citaat met de tekst: ‘Ik ontdekte dat er maar één manier was om er dun uit te zien: uitgaan met dikke mensen.’

Het leidde tot enige reactie van fans op Instagram die geschokt waren door de ongunstige vergelijking die Spears maakte.

‘Britney… bodyshaming is uit’, schreef een fan, terwijl een ander zei: ‘Oh schat, verwijder dit nu je tijd hebt.’

In november vorig jaar bekritiseerde Spears Aguilera eerder omdat hij weigerde een vraag over de Free Britney-beweging te beantwoorden tijdens een optreden op de rode loper.

Ouch: Om het nog erger te maken, werd haar bijschrift geplaatst naast een citaat met de tekst: ‘Ik ontdekte dat er maar één manier was om er dun uit te zien: uitgaan met dikke mensen’

Een opgraving bij haar rivaal? Christina trad vorige maand op in het VK

Ondertussen komt de post nadat Spears zei dat ze nooit meer live zal optreden en beweerde dat ze ‘voor het leven getraumatiseerd’ is nadat ze vernederd was om met de ‘kleinste’ back-updansers te werken terwijl ze op tournee was.

In een onsamenhangende post die sindsdien is verwijderd, beklaagde Spears zich over haar eerdere ervaringen als reizende artiest, evenals over de voorbereiding die nodig was voor elke show.

De zangeres, die de afgelopen 23 jaar in totaal tien tours heeft gemaakt, gaf ook toe dat haar onzekerheid werd veroorzaakt door de lenige danseressen die werden ingezet om haar op het podium te ondersteunen.

Niet blij: Britney Spears zegt dat ze nooit meer live zal optreden en beweert dat ze ‘voor het leven getraumatiseerd’ is nadat ze vernederd werd om met de ‘kleinste’ back-updansers te werken terwijl ze op tournee was

Opening: in een onsamenhangende post die sindsdien is verwijderd, klaagde de 40-jarige Spears over haar eerdere ervaringen als touringartiest, evenals over de voorbereiding die nodig was voor elke show

Ze schreef: ‘De meest aanstootgevende ZO GENAAMD professionele foto’s op elke tour. Ik bedoel, ze hadden op zijn minst vals kunnen spelen en ze voor mij kunnen retoucheren… gewoon zeggen… tweedaagse opnames voor een nieuwe show in Vegas, letterlijk de slechtste ooit… en ik was opgewonden over de foto’s van vijf maanden op tournee… ze lieten me er nooit een zien.’

‘Ik zou liever stoppen met rotzooien in mijn zwembad en foto’s van mezelf maken in studio’s dan werken met de meest aanstootgevende mensen in mijn leven.’

The Toxic hitmaker voegde toe: ‘Ik ben extreem klein, maar natuurlijk huurde mijn team altijd de kleinste meisjes in om met mij op het podium te staan… zoals 8 meisjes praten over vernedering, goede god… en touren ZONDER conservatorium Ik had er maar 4 meiden of 2 op het podium met mij!! GEWOON ZEGGEN… je denkt dat ik gek ben, je probeert daarboven te zijn en je zo te voelen.

‘Ik ben voor het leven behoorlijk getraumatiseerd en ja, ik ben zo pissig als f*** en nee, ik zal waarschijnlijk niet meer optreden, alleen maar omdat ik koppig ben en mijn punt wil maken’, schreef ze voordat ze haar bericht afsloot met haar vader direct: ‘kus mijn verdomde moeder verdomme, jij f**king bas***d.’

Star: De zangeres, die de afgelopen 23 jaar in totaal tien tours heeft gedaan, gaf ook toe dat haar onzekerheid werd veroorzaakt door de lenige danseressen die werden ingezet om haar op het podium te ondersteunen

Britney uitte ook haar frustraties over de ‘pijn’ die haar vader haar had aangedaan toen ze zei dat ze wenste dat haar ouders ‘beiden in de hel zouden branden’.

Een rechter in Californië beëindigde afgelopen november het voogdijschap van de popster nadat een rechtbank had onthuld dat Spears werd gedwongen om anticonceptie te gebruiken om te voorkomen dat ze een derde kind zou krijgen.

In de maanden daarna is Spears ongebreideld geweest in haar openbare kritiek op haar familie en heeft ze zondag duidelijk gemaakt wat haar ouders denken, vooral haar vader – die naar verluidt van haar had gestolen toen hij verondersteld werd haar financiën te beheren.

Ze schreef op Instagram: ‘Sorry, ik zal het nooit vergeten vanwege de pijn en het verschil dat ik uit mijn hoofd ben en mijn voeten beweeg… het is pas 10 maanden geleden dat het conservatorium is afgelopen… Ik zou dat soort pijn niet wensen op iedereen !!!’

‘Het is buitengewoon moeilijk voor mij om het feit te accepteren dat mijn familie me dat heeft aangedaan… het zal de rest van mijn leven moeilijk voor me zijn… wat betreft mijn moeder en vader die achterover leunden en koffie voor me verstopten in het huis om wakker te worden me overeind omdat ik me dood en bang voelde als een oude dame … en gooide me weg … ik zal het luid en trots zeggen … ik bid dat jullie allebei branden in de hel.

Eerder dit weekend uitte Spears haar frustraties over haar zonen, die haar blijven mijden.

De zonen van de ster Sean Preston, 16, en Jayden James, 15, hebben hun moeder nu al bijna zes maanden niet gezien, en hebben zelfs besloten om haar juni-huwelijk met het Amerikaans-Iraanse model Sam Asghari niet bij te wonen, hun vader onthulde eerder aan DailyMail.com .

Kevin Federline zei vorige maand dat de ‘jongens hebben besloten dat ze haar nu niet zien’, en merkte op dat het een paar moeilijke maanden voor hen waren sinds een rechter in november besliste om haar 13-jarige conservatorschap te beëindigen.

In de maanden daarna heeft Spears gebruik gemaakt van haar hervonden vrijheid door bijna naakte selfies op Instagram te plaatsen, tot grote afschuw van haar zonen, zei Federline.

Naar aanleiding van deze opmerkingen beschuldigde Spears haar zonen ervan ‘haar in de steek te laten’ en ‘haat te zijn’ in een nu verwijderde Instagram-post, waarna Federline, 44, een video plaatste waarin de zangeres naar verluidt ‘schreeuwde’ naar haar zonen toen ze jonger waren. Ook dat filmpje is inmiddels verwijderd.

Pijnlijke tijd: rechter Brenda Penny oordeelde afgelopen november dat een conservatorium dat 13 jaar geleden door haar vader Jamie op Britney Spears werd geplaatst (foto) nu moet eindigen

Spears begon haar tirade in het weekend en vertelde haar 42,1 miljoen volgers dat ze veel aan haar hoofd had dat ze van haar borst moest krijgen.

Voordat haar vader een conservatorium oprichtte, leed Spears aan een veelbesproken inzinking na haar scheiding van Federline. Ze mocht haar kinderen toen alleen zien bij bezoeken onder toezicht onder de voorwaarde dat ze willekeurige drugstests onderging.

Maar nadat het conservatorium in 2008 was ingesteld, kreeg Spears opnieuw gedeelde voogdij, en af ​​en toe foto’s van haar met de jongens door de jaren heen – stralend naar de camera bij een honkbalwedstrijd, verjaardagsdiners vieren, rondspatten in een zwembad – suggereerden een tedere band tussen moeder en zonen werd gesmeed.

Maar Federline kreeg naar verluidt in 2019 70 procent hechtenis.

De kinderen hebben toen hun overnachtingen stopgezet. Hun monitorbezoeken werden minder frequent, totdat ze eerder dit jaar besloten hun moeder niet meer te bezoeken.

Verdriet: Spears had haar zonen eerder beschuldigd van ‘haar in de steek te laten’ en ‘haat te zijn’ in een nu verwijderde Instagram-post

In haar Instagram-video berispte Spears haar kinderen voor ‘de beweringen dat ‘ze nu niet goed is’ en ‘ze wil aandacht’.

‘Ja, ik wil gehoord worden, en ik ben boos,’ zei ze. ‘Ik wil mensen onbewust beledigen omdat ik al zo lang beledigd ben.’

‘Maar ik ben bang om jullie te vertellen dat ik jullie pas wil zien als ik me gewaardeerd voel,’ onthulde Spears toen, in een rechtstreeks gesprek met haar zonen.

‘Ik zal jullie monitor niet wekelijks bellen, die nooit zijn werk heeft gedaan om me te informeren wanneer jullie zouden komen.

Haar liefdes: ze onthulde zaterdag in een tirade op Instagram dat ze haar zonen ooit 70 procent van de tijd tussen de leeftijd van zes en negen zag

‘Ik heb dit destijds nooit gezegd, omdat ik jullie zo graag wilde zien, omdat ik jullie zo graag wilde zien. Maar eerlijk gezegd, ik had mezelf veel meer moeten waarderen en je moeten vertellen wanneer ik beschikbaar was. Ik heb jullie zoveel aandacht gegeven, het was zielig.’

Ze besloot uiteindelijk door te zeggen: ‘Alles wat ik weet is dat mijn liefde voor mijn kinderen meer is dan wat dan ook, en het spijt me als ik jullie ooit op wat voor manier dan ook pijn heb gedaan.

‘Ik ben dol op je’, zei ze, eraan toevoegend dat ze hoopt dat ze het bericht kunnen zien nadat ze haar op Instagram hadden geblokkeerd.