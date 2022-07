Brian Laundrie may have made two more confessions, lawyer for Gabby Petito’s parents says

Een explosieve onthulling onthult dat Brian Laundrie mogelijk nog twee bekentenissen heeft afgelegd, waaronder één op een digitaal apparaat, volgens een advocaat die de familie Petito vertegenwoordigt.

De in Florida gevestigde advocaat Pat Reilly, die de civiele procedure behandelt namens Joseph Petito en Nichole Schmidt, zei dat de FBI hem vertelde over andere mogelijke bekentenissen van Brian Laundrie, een bron bevestigd door DailyMail.com.

Eén bekentenis zou zijn opgenomen op een digitaal apparaat. De tweede bekentenis werd gedaan in een soort van schriftelijke vorm.

Reilly zei dat de bekentenissen ‘enigszins anders’ zijn dan wat hem werd verteld.

DailyMail.com nam contact op met Petito’s advocaat Pat Reilly om het bestaan ​​van de aanvullende Laundrie-bekentenissen te bevestigen, maar kon hem niet bereiken.

In juni verscheen Reilly op NieuwsNation Steve Bertolino, die de advocaat van de wasserijen claimt, is in het bezit van een brief van Roberta Laundrie aan haar zoon Brian waarin naar verluidt ‘verbrand nadat je dit hebt gelezen’ op de envelop staat.

De brief was niet gedateerd, maar is volgens Reilly geschreven binnen de tijd dat Petito is vermoord en Brian Laundrie zelfmoord heeft gepleegd, stelt de advocaat.

Reilly noemde de letter ‘vreemd’ en ‘behoorlijk interessant’.

Hij wilde niet verder uitweiden over het feit dat de brief naar Gabby Petito verwees, meldde de nieuwszender.

Op het moment van het interview zei Reilly dat hij het nieuwe bewijsmateriaal niet had beoordeeld, het is onduidelijk of hij ze op dit moment heeft verkregen.

Gabrielle Petito, 22, (foto rechts) werd op 11 september 2021 als vermist opgegeven nadat ze met haar vriend door het land had gereisd in een busje. Gabby keerde nooit naar huis terug. Later werd onthuld dat ze naar verluidt was vermoord door haar vriend, Brian Laundrie, 23, (links afgebeeld) op deze ongedateerde foto

Joseph Petito, de vader van Gabby Petito, spreekt op een persconferentie in 2021.

Gabby Petito’s verdrietige moeder, Nichole Schmidt, sprekend op een persconferentie

Patrick Riley (foto links) zei tijdens het NewsNation-interview dat Roberta Laundrie een brief had geschreven waarin ze haar zoon Brian wilde helpen nadat hij Gabby Petito had vermoord.

Laura Richards, een crimineel gedragsanalist en presentator van de podcast, Crime Analyst and Real Crime Profile, hoorde van deze bekentenissen tijdens haar interview met NewsNation-verslaggever Brian Entin toen hij te gast was op haar podcast van 26 juli die ze beschreef als ‘zeer belangrijk .’

‘De FBI heeft dat bewijsmateriaal overgedragen aan de advocaat van Laundrie, Steve Bertolino en Pat Reilly waren ook aanwezig’, zei Richards.

Ze voegde eraan toe: ‘Natuurlijk moeten we de drie letters zien en ze vergelijken, maar als ze anders zijn, zou dat op bedrog duiden en dat er een strategie was om te misleiden.’

Brian Laundrie schreef in een prachtig notitieboekje een bekentenis over de gruwelijke moord op zijn vriendin Gabby Petito, die hij beschreef als een ‘genade’-moord omdat ze ‘extreme’ pijn had na een ongeluk tijdens hun busje-avontuur in Wyoming.

Vorige maand onthulde DailyMail.com afbeeldingen van de acht door water gelogde pagina’s die zijn vrijgegeven door de advocaat van Wasserette, Steve Bertolino.

De bekentenis van acht pagina’s beschrijft hoe Laundrie, 23, schrijft dat hij zijn 22-jarige verloofde heeft gewurgd als gevolg van een ‘onverwachte tragedie’ in het Grand Teton National Park, waarbij Gabby in een kreek viel en zichzelf verwondde tijdens hun roadtrip vorige zomer.

En hij begon het notitieboekje met een persoonlijk bericht gericht aan Gabby, waarin hij beweerde: ‘Ik wou dat ik bij je kon zijn, ik wou dat ik nu met je kon praten.’

De zinnen, geschreven in een vlekkerige blauwe pen, geschreven in een zelfmedelijdende toon, beweren hoe hij streed om Gabby te troosten, die hij beschreef die achteruitging, huilend van de pijn en rillend van de constante kou.

Maar uiteindelijk vermoordde hij haar en schreef: ‘Ik weet niet hoe ernstig Gabby’s verwondingen waren, alleen dat ze extreme pijn had.

‘Ik heb een einde gemaakt aan haar leven. Ik dacht dat het barmhartig was, dat ze dat wilde, maar ik zie nu alle fouten die ik heb gemaakt.’

Hij vervolgde: ‘Ik raakte in paniek. Ik was in shock. Maar vanaf het moment dat ik besloot, nam haar pijn weg.’

In Laundrie’s notitieboekje stond een brief geschreven aan wijlen Petito voordat hij zelfmoord pleegde. De maanden voorafgaand aan zijn zelfmoord waren een massale klopjacht. De bekentenis van 8 pagina’s beweert dat Laundrie Peito uit genade heeft vermoord na een ongeluk tijdens hun langlaufreis

Laundrie schreef dat hij niet zonder Petito kon nadat hij haar had vermoord, en schreef een afscheidsbrief waarin hij beschrijft hoe hij van plan is te sterven bij de kreek in Florida, waar zijn lichaam later werd gevonden.

Petito’s ouders, Joseph Petito en Nicole Schmidt, hebben een rechtszaak aangespannen tegen Christopher en Roberta Laundrie in een rechtbank in Florida en beschuldigen hen ervan Brian onderdak te bieden en samen te zweren om hem te helpen vluchten om de verantwoordelijkheid voor zijn misdaad te ontlopen.

Er is geen indicatie van hoe Laundrie blijkbaar voor Gabby zorgde voordat hij haar leven beëindigde.

Zijn notitieboekje werd gevonden in een droge zak naast zijn lichaam op 20 oktober 2021 nadat hij was gevlucht naar het door alligators geteisterde Carlton Reserve in de buurt van zijn huis in North Port, Florida.

Wasserette had zichzelf door het hoofd geschoten.

In een wanhopige poging om zijn versie van de gebeurtenissen uit te leggen, schrijft hij: ‘Het spijt me voor mijn familie, dit is zowel een schok voor hen als een verschrikkelijk verdriet.’

Petito en Laundrie zijn te zien op 4 juli in Utah. Ze waren twee dagen eerder op een roadtrip vertrokken en waren van plan hun reis op sociale media te documenteren, waar Petito bekend stond als een ‘van-life girl’

‘Maak het ze alstublieft niet moeilijker, dit gebeurde als een onverwachte tragedie.’

Het stel was in het nationale park na een bezoek aan Utah tijdens hun reis naar het westen in Gabby’s 2012 witte Ford Transit. Ze waren de reis aan het catalogiseren op sociale media.

Laundrie schrijft gedeeltelijk in zijn notitieboekje: ‘Ik merkte dat ze nauwelijks ademde, hijgend, geen enkele (onduidelijk als de inkt doordrenkt is) ze was ijskoud, we waren net uit de gloeiend hete nationale parken in Utah gekomen.

‘De temperatuur was gezakt tot het vriespunt en ze was kletsnat. Ik droeg haar zo ver als ik kon stroomafwaarts naar de auto, strompelend, uitgeput van de schok, toen mijn (onduidelijke) en ik wisten dat ik haar niet veilig kon dragen.’

Petito was slechts 22 jaar oud op het moment van haar dood, die werd veroorzaakt door haar vriend Laundrie die in een schriftelijke bekentenis beweerde dat het een ‘genadige’ beslissing was

Petito en Laundrie waren op pad gegaan voor een langlauftocht met talloze stops in nationale parken in de VS

‘Toen ik Gabby uit het water trok, kon ze me niet vertellen wat pijn deed. Ze had een kleine bult op haar voorhoofd die uiteindelijk groter werd. Haar voeten deden pijn, haar pols deed pijn, maar ze was ijskoud, hevig bevend, terwijl ze haar droeg, maakte ze voortdurend pijngeluiden.’

‘Naast haar liggend zei ze weinig, haperend tussen hevige schokken, hijgend van de pijn, smekend om een ​​einde aan haar pijn. Ze zou in slaap vallen en ik zou haar wakker schudden uit angst dat ze haar ogen niet zou sluiten als ze een hersenschudding had.

Laundrie onthult vervolgens wat leidde tot zijn beslissing om gedeeltelijk het leven van zijn vriendin te nemen, voordat hij schokkende bewering deed dat hij ‘Gabby vermoordde omdat het ‘barmhartig’ was.

Hij onthult: ‘Ik wist dat ik niet verder kon zonder haar.

‘Ik haastte me naar huis om de tijd die ik nog had met mijn familie door te brengen.

Hij vervolgde: ‘Ik wilde naar het noorden rijden en me door James of TJ laten vermoorden, maar ik zou niet willen dat ze tijd in de gevangenis zouden doorbrengen vanwege mijn fout, hoewel ik zeker weet dat ze dat graag hadden gewild.’

‘Ik beëindig mijn leven niet uit angst voor straf, maar omdat ik er niet tegen kan om nog een dag zonder haar te leven.

Bodycambeelden van de politie legden het moment vast waarop Petito en Laundrie werden aangehouden bij de ingang van Arches National Park, waar Petito emotioneel was