Boris Johnson salutes Mikhail Gorbachev’s ‘courage and integrity’ that helped end the Cold War

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft eerbetuigingen van wereldleiders geleid ter nagedachtenis aan de laatste Sovjetleider Michail Gorbatsjov, die op 91-jarige leeftijd stierf.

In een verklaring beschreef Guterres Gorbatsjov als ‘een unieke leider die de wereld ten goede heeft veranderd’.

Gorbatsjov was ‘een unieke staatsman die de loop van de geschiedenis heeft veranderd. Hij deed meer dan enig ander individu om het vreedzame einde van de Koude Oorlog tot stand te brengen’, zei Guterres.

Het Centraal Klinisch Ziekenhuis van Moskou zei dat de voormalige Sovjet-president stierf na een lange ziekte. Er werden geen andere details gegeven.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei tegen verslaggevers: ‘President Poetin betuigt zijn diepe medeleven met de dood van Michail Gorbatsjov.

‘Morgen zal hij een condoleancetelegram sturen naar zijn familie en vrienden.’

De Britse premier Boris Johnson twitterde: ‘Ik ben bedroefd om te horen van de dood van Gorbatsjov. Ik heb altijd bewondering gehad voor de moed en integriteit die hij toonde om de Koude Oorlog tot een vreedzaam einde te brengen.

‘In een tijd van Poetins agressie in Oekraïne, blijft zijn onvermoeibare inzet om de Sovjetmaatschappij open te stellen een voorbeeld voor ons allemaal.’

De Amerikaanse president Biden prees een ‘man met een opmerkelijke visie’.

Michail Gorbatsjov (midden op de foto), overleden op 91-jarige leeftijd, was de laatste leider van de Sovjet-Unie, aan de macht van 1985 tot 1991

De Ronald Reagan Foundation and Institute verklaarde dat het ‘rouwt om het verlies van Sovjetleider Michail Gorbatsjov, een man die ooit een politieke tegenstander was van Ronald Reagan en die uiteindelijk een vriend werd. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie Gorbatsjov en het Russische volk’

Biden voegde toe: ‘Toen hij aan de macht kwam, duurde de Koude Oorlog bijna 40 jaar en het communisme nog langer, met verwoestende gevolgen. Er waren maar weinig Sovjetfunctionarissen op hoog niveau die de moed hadden om toe te geven dat er dingen moesten veranderen.

‘Als lid van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen heb ik hem dat en meer zien doen. Als leider van de USSR werkte hij samen met president Reagan om de nucleaire arsenalen van onze twee landen te verkleinen, tot opluchting van mensen over de hele wereld die bidden om een ​​einde aan de nucleaire wapenwedloop.

‘Na decennia van brute politieke repressie omarmde hij democratische hervormingen. Hij geloofde in glasnost en perestrojka – openheid en herstructurering – niet als louter slogans, maar als de weg vooruit voor de mensen van de Sovjet-Unie na zoveel jaren van isolement en ontbering.

‘Dit waren de daden van een zeldzame leider – iemand met de verbeelding om te zien dat een andere toekomst mogelijk was en de moed om zijn hele carrière op het spel te zetten om die te bereiken. Het resultaat was een veiligere wereld en meer vrijheid voor miljoenen mensen.

‘Zelfs jaren nadat hij zijn ambt had verlaten, was hij nog steeds diep betrokken. Toen de heer Gorbatsjov in 2009 het Witte Huis bezocht, spraken hij en ik lange tijd over het lopende werk van onze landen om de nucleaire voorraden in de VS en Rusland te verminderen. Het was gemakkelijk in te zien waarom zovelen over de hele wereld hem zo hoog in het vaandel hadden staan.

‘We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en vrienden, en aan mensen overal die hebben geprofiteerd van zijn geloof in een betere wereld.’

Tijdens zijn zeven jaar in functie voerde Gorbatsjov een verloren strijd om een ​​afbrokkelend rijk te redden, maar volgens velen heeft hij buitengewone hervormingen doorgevoerd die tot het einde van de Koude Oorlog hebben geleid.

Na hun eerste ontmoeting grapte de Britse premier Margaret Thatcher dat Gorbatsjov een man was met wie ze ‘zaken kon doen’.

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger zei dat Michail Gorbatsjov ‘geweldige diensten heeft geleverd’, maar ‘niet in staat was al zijn visies uit te voeren’, vertelde BBC Newsnight: ‘De mensen van Oost-Europa en het Duitse volk, en uiteindelijk het Russische volk , zijn hem veel dank verschuldigd voor de inspiratie, voor de moed om met deze ideeën van vrijheid naar voren te komen.’

Na opnieuw te hebben erkend dat Gorbatsjov niet in staat was zijn volledige visie uit te voeren, voegde de heer Kissinger eraan toe: ‘Hij zal in de geschiedenis nog steeds herinnerd worden als een man die historische transformaties begon die in het voordeel waren van de mensheid en het Russische volk.’

Labour-leider Sir Keir Starmer schreef: ‘[Gorbachev] zal voor altijd herinnerd worden als de laatste leider van de Sovjet-Unie die de moed en overtuiging had om een ​​einde te maken aan de Koude Oorlog’

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von Der Leyen, schreef: ‘Michail Gorbatsjov was een vertrouwde en gerespecteerde leider. Hij speelde een cruciale rol bij het beëindigen van de Koude Oorlog en het neerhalen van het IJzeren Gordijn’

‘Persoonlijk was hij heel charmant, heel aangenaam, niet erg politiek, ook al kwam hij uit een politieke partij van de Sovjet-Unie en op latere leeftijd doorstond hij zijn isolement met grote waardigheid.

‘Rusland is nooit teruggekeerd naar het soort dictatuur dat het kenmerkte in de Stalin-jaren en zelfs niet in de periode voorafgaand aan Gorbatsjov.’

‘Zelfs onder Poetin zijn er verkiezingen die geen verkiezingen in westerse stijl zijn, maar ze gaan verder dan voorheen en de erfenis van wat hij naar voren heeft gebracht, blijft hangen in alle verschillende oppositiegroepen die in Rusland bestaan ​​en naarmate het Russische systeem de erfenis van Gorbatsjov zal in verschillende vormen weer verschijnen.’

In een eerbetoon schreef Labour-leider Sir Keir Starmer: ‘Een van de grote figuren van de 20e eeuw, Michail Gorbatsjovs streven naar hervormingen baande een pad voor diplomatie over conflicten. Hij zal voor altijd herinnerd worden als de laatste leider van de Sovjet-Unie die de moed en overtuiging had om een ​​einde te maken aan de Koude Oorlog.’

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von Der Leyen, schreef: ‘Michail Gorbatsjov was een vertrouwde en gerespecteerde leider. Hij speelde een cruciale rol bij het beëindigen van de Koude Oorlog en het neerhalen van het IJzeren Gordijn. Het opende de weg voor een vrij Europa. Deze erfenis is er een die we niet zullen vergeten. RIP Michail Gorbatsjov.’

De Franse president Emmanuel Macron beschreef Gorbatsjov als ‘een man van de wereld, wiens keuze de weg opende naar vrijheid voor de Russen’.

Hij voegde eraan toe: ‘Zijn inzet voor vrede in Europa heeft onze gedeelde geschiedenis veranderd.’

Voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Condoleeza Rice schreef: ‘Ik ben bedroefd om het overlijden van Michail Gorbatsjov te vernemen. Hij was een man die probeerde zijn volk een beter leven te geven.

‘Zijn leven had gevolgen, want zonder hem en zijn moed was het niet mogelijk geweest om de Koude Oorlog vreedzaam te beëindigen.’

Hoewel hij minder dan zeven jaar aan de macht was, bracht Gorbatsjov een reeks cruciale veranderingen teweeg. Maar ze haalden hem snel in en resulteerden in de ineenstorting van de autoritaire Sovjetstaat, de bevrijding van Oost-Europese naties van de Russische overheersing en het einde van decennia van Oost-West nucleaire confrontatie.

Zijn achteruitgang was ernstig. Zijn macht werd ondermijnd door een poging tot staatsgreep tegen hem in augustus 1991 en hij bracht zijn laatste maanden in functie door met het kijken naar republiek na republiek die de onafhankelijkheid uitriep tot hij aftrad op 25 december 1991.

De Sovjet-Unie schreef zichzelf een dag later in de vergetelheid.

Journalist Simon Sebag Montefiore zei dat Gorbatsjov een ‘staatsman was die de wrede waarheid van onbedoelde gevolgen onder ogen zag’

‘Zijn dood vertelt ons hoe ver Rusland is verwijderd van zijn visie’, schreef voormalig UKIP-leider Nigel Farage

Een kwart eeuw na de ineenstorting vertelde Gorbatsjov aan The Associated Press dat hij niet had overwogen om wijdverbreid geweld te gebruiken om de USSR bijeen te houden, omdat hij bang was voor chaos in een nucleair land.

‘Het land was tot de nok toe beladen met wapens. En het zou het land onmiddellijk in een burgeroorlog hebben geduwd’, zei hij.

Veel van de veranderingen, waaronder het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, leken niet op de transformatie die Gorbatsjov voor ogen had toen hij in maart 1985 de Sovjetleider werd.

Tegen het einde van zijn heerschappij was hij niet bij machte om de wervelwind die hij had gezaaid te stoppen. Toch kan Gorbatsjov een grotere invloed hebben gehad op de tweede helft van de 20e eeuw dan enig ander politiek figuur.

‘Ik zie mezelf als een man die de hervormingen begon die nodig waren voor het land en voor Europa en de wereld’, vertelde Gorbatsjov aan The AP in een interview in 1992, kort nadat hij zijn ambt had verlaten.

‘Ik krijg vaak de vraag: zou ik het allemaal opnieuw zijn begonnen als ik het moest herhalen? Ja inderdaad. En met meer doorzettingsvermogen en vastberadenheid,’ zei hij.

Gorbatsjov won in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol bij het beëindigen van de Koude Oorlog en bracht zijn latere jaren door met het verzamelen van lofbetuigingen en onderscheidingen uit alle hoeken van de wereld. Toch werd hij thuis alom veracht.

De Russen gaven hem de schuld van de implosie van de Sovjet-Unie in 1991 – een eens zo angstaanjagende supermacht wiens grondgebied uiteenviel in 15 afzonderlijke naties. Zijn voormalige bondgenoten lieten hem in de steek en maakten hem tot zondebok voor de problemen van het land.

Het officiële persbureau Tass meldde dat Gorbatsjov naast zijn vrouw zal worden begraven op de Novodevitsji-begraafplaats in Moskou.