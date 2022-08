Bondi Sands founder Blair James marries fiancé Melanie Adams in Lake Como

De miljonair, mede-oprichter van de Bondi Sands-bruiningslijn, is in spectaculaire stijl getrouwd met zijn oude verloofde in een Italiaanse villa die te zien is in de Hollywood-film House of Gucci.

Blair James, 42, die tijdens de wereldwijde pandemie zijn tweede schoonheidsmerk – Growth Bomb – begon, stapte maandag in het huwelijksbootje met ex-atleet en cosmetisch tatoeëerder Melanie Adams, 34, in de luxe Villa Balbiano aan het Comomeer, omringd door 80 van hun naaste vrienden en familie.

Het paar, dat hun huwelijk moest uitstellen in 2020 toen Covid toesloeg, zag er net als de sprookjesachtige romantiek uit terwijl ze kusten tegen de achtergrond van het meer, omringd door het drie hectare grote gazon van de villa en de 16e-eeuwse architectuur.

Met behulp van de hashtag #LetTheJamesBegin op sociale media posten de vrienden van het Melbourne-paar sinds het herstelfeest dinsdag eindigde over de driedaagse affaire en noemden het ‘de beste bruiloft waar ze zijn geweest’

Ze waren ook uitgenodigd voor een welkomstdrankje op zondag in Grand Hotel Tremezzo, naast de bruiloft zelf en het zwembadfeest dat de volgende ochtend in de villa werd gehouden.

De nieuwe Mrs James droeg tijdens de festiviteiten drie jurken van ontwerpers J’Aton, Pallas Couture en Kyha Studios.

Gasten zaten voor een extravagant diner onder het maanlicht met zanger Jax Thomas die optrad met pianobegeleiding.

Het is een sprookjesachtig moment voor meneer James, die eerder heeft gesproken over zijn harde opvoeding nadat hij zijn beide ouders op 23-jarige leeftijd verloor.

‘Ik had een uitdagende opvoeding… Ik kijk terug op die tijd als een echt keerpunt in mijn leven’, vertelde hij aan Daily Mail Australia.

De heer James groeide op in Yea, een klein plattelandsstadje met slechts 1.100 inwoners in Victoria, ongeveer 100 km ten noordoosten van Melbourne.

Nadat zijn familie in 1986 naar het Verenigd Koninkrijk was verhuisd, besloot zijn in Engeland geboren vader in Birmingham een ​​winkel op te zetten met geïmporteerde Australische producten.

‘Als zevenjarige zat ik vaak met mijn vader in de winkel om de voorraad uit te pakken of de winkel te merchandising. Het bedrijf was geen succes en in de late jaren 80 betekende elke Britse pond die we verloren, $ 3 verliezen,’ zei hij.

‘Het geld was krap en ik begon manieren te zoeken om mijn eigen geld te verdienen.’

En dus pakte hij een doos Vegemite die zijn vader moeilijk kon verkopen en liep door het winkelcentrum om te zien of iemand de potten wilde kopen.

De nieuwe mevrouw James die de dag na haar bruiloft bij het zwembad lag te ontspannen

Het echtpaar was maar al te blij om hun goede vrienden en familie in Italië te ontvangen

‘Ik wilde een rekenmachinehorloge kopen waarvan ik had gedroomd. Ik verdiende genoeg geld om het horloge van £ 11 ($ 20,50) te kopen en mijn vader £ 8 ($ 15) wisselgeld te geven. Het leerde me dat als ik iets wil, ik mijn eigen manier moet vinden om het te krijgen,’ zei meneer James.

Het gezin verhuisde terug naar Australië nadat hun leven in het Verenigd Koninkrijk financieel extreem zwaar werd.

‘Na terugkomst zijn we het ouderlijk huis kwijtgeraakt. Mijn vader had moeite om werk te vinden en mijn moeder moest weer aan het werk om de eindjes aan elkaar te knopen’, zei hij.

‘De financiële problemen gingen de volgende acht jaar door, niet dat iemand zou hebben geweten dat mijn ouders alles hebben opgeofferd om ervoor te zorgen dat ik en mijn broer en zus alles hadden wat we nodig hadden.’

De selfmade zakenman is de mede-oprichter van het geliefde Australische merk Bondi Sands

De heer James lanceerde een reeks Growth Bomb-producten te midden van een wereldwijde Covid-19-pandemie

James creëerde Bondi Sands in 2012 nadat hij een opening zag op de markt voor zelfbruinende producten (afgebeeld met Melanie)

Toen meneer James 17 was, stierf zijn vader op tragische wijze, waardoor zijn moeder de enige kostwinner voor het gezin was.

‘Zijn dood legde meer stress op mijn moeder – en haar strijd eiste haar tol. Ik realiseerde me toen niet hoeveel ze op zich nam, vandaag weet ik nog steeds niet hoe ze deed wat ze deed’, zei hij.

Vier jaar later kreeg ze de diagnose eierstokkanker.

‘Ik was nog maar net aan het herstellen van de dood van mijn vader toen mijn moeder de diagnose kreeg. Toen ze ziek was, was mijn focus om ervoor te zorgen dat ik er was om haar naar haar behandelingen te brengen en voor haar te zorgen terwijl haar kanker erger werd,’ zei hij.

‘Ze stierf 18 maanden later. Ik werkte toen in de retail dus de droom van een eigen merk werd voorlopig opzij geschoven.

‘Ik denk dat ik lange tijd in shock was, maar ik had geen tijd om ermee om te gaan omdat ik ergens moest gaan wonen en de rekeningen moest betalen.’

Twee jaar na de dood van zijn moeder zei meneer James dat hij paniekaanvallen en depressies kreeg.

‘Het kwam allemaal aan de oppervlakte… van het onopgeloste verdriet. Toen ik opgroeide, maakte ik me altijd zorgen over het verlies van mijn beide ouders en toen ik 23 was, werd ik met die realiteit geconfronteerd. Na twee jaar counseling begon het ondernemersverlangen terug te keren’, zei hij.

In augustus 2018 scoorde Bondi Sands een grote plug van make-upmagnaat Kylie Jenner

Sinds de lancering in 2012 is Bondi Sands nu verkrijgbaar bij 22.000 retailers wereldwijd, met 48 producten en 60 procent van het marktaandeel in Australië

Bondi Sands heeft een legioen fans, waaronder beroemdheden en modellen (foto van Isabelle Clarke)

Op 25-jarige leeftijd opende de heer James zijn eigen salon in Melbourne, wat uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling van Bondi Sands.

‘We deden elke week een groot aantal spraytannings en toen we geen afspraken meer konden maken, raadde ik onze klanten zelfbruiningsproducten aan – maar welk merk ik ook voorstelde, er was altijd slechte feedback’, zei hij.

‘Het product rook slecht, had een slechte kleur of ging niet lang genoeg mee… dus dat was het moment om een ​​betaalbare zelfbruiner van salonkwaliteit te maken in Australië die net zo goed was als spraytan in een salon. ‘

Sinds de lancering in 2012 is het merk nepbruin nu verkrijgbaar bij 22.000 retailers wereldwijd, met 48 producten en 60 procent van het marktaandeel in Australië.

Na zijn enorme succes creëerden de heer James en zijn vriend Hamish Buckley Growth Bomb, een haarverzorgingslijn gericht op haaruitval en de gezondheid van de hoofdhuid, tijdens de Covid-19-lockdown van 2020.

‘Het hele assortiment wordt aangedreven door een natuurlijke formulering die gericht is op de gezondheid van de hoofdhuid om sterker, gezonder haar te ontwikkelen’, zei hij.

‘Onze hero-ingrediënten Yerba mate heeft een hoog cafeïnegehalte om de haargroei te helpen verhogen, terwijl onze andere unieke natuurlijke ingrediënten helpen om hoofdhuidproblemen te verzachten en te behandelen.’

Binnen zes maanden nadat de groeibom scheikundigen trof, verdiende het team $ 10 miljoen aan verkopen

Na zijn enorme succes creëerden de heer James en zijn vriend Hamish Buckley (rechts) tijdens de lockdown van 2020 Growth Bomb, een haarverzorgingslijn gericht op haaruitval en de gezondheid van de hoofdhuid.

In november werd het ‘wonder’-haarverzorgingsassortiment gelanceerd in de Priceline- en Chemist Warehouse-winkels – een zeldzaamheid voor een merk in de eerste zes maanden van de handel.

Het merk ligt op schema om $ 10 miljoen aan verkopen te realiseren tegen de tijd dat het één wordt.

‘We zijn enthousiast over deze cijfers, maar dat is niet wat ons drijft, we zijn gedreven om een ​​wereldwijd merk op te bouwen met een uniek product en de dingen op onze eigen manier anders te doen’, zei hij.

Verbazingwekkend genoeg duurde het drie tot vier jaar voordat Bondi Sands het succes bereikte dat Growth Bomb in slechts zes maanden had.

‘Growth Bomb heeft nog een lange weg te gaan om het wereldwijde succes van Bondi Sands te evenaren, maar we zijn ongelooflijk verheugd om te zien dat een merk dat we in lockdown hebben gecreëerd, in 2021 een van de snelstgroeiende haarverzorgingsmerken in Australië wordt’, zei James.

Voor iedereen die hoopt een bedrijf te starten dat zal slagen, zei de heer James dat het allemaal neerkomt op wie uw klanten zijn.

‘Je klant begrijpen is essentieel. Inzicht in wie uw klant is, zal zoveel bepalen over wat uw bedrijf zal worden’, zei hij.

‘Als je je klant begrijpt, kun je een productstrategie, prijsstelling ontwikkelen, naar welke retailers of retailkanalen je moet gaan, wat je tone of voice zal zijn… alle facetten van je bedrijf zullen van de klant komen.’