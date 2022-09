Blanca Blanco pays tribute to the Queen

Blanca Blanco bracht hulde aan de koningin – die vorige week op 96-jarige leeftijd stierf – tijdens de Brent Shapiro Foundation 2022 Summer Spectacular op zaterdagavond in Beverly Hills.

De auteur van Breaking the Mold hield een waaier vast met daarop wijlen koningin Elizabeth II van Engeland. De koninklijke kon worden gezien op het roze papiergeld waaruit het eigenzinnige accessoire bestond.

De koningin stierf vorige week op 96-jarige leeftijd. Haar zoon Charles is opgeklommen tot koning Charles. Elizabeth II was koningin van het Verenigd Koninkrijk van 1952 tot haar dood op 8 september 2022.

Haar heerschappij van 70 jaar en 214 dagen was de langste van alle Britse monarchen en de op één na langste van alle monarchen van een soeverein land.

De Tale of Tails-ster verbluft in een lavendelkleurige cowgirl-hoed en roze ombre-jurk met een rode Valentino-riem en roze hoge hakken.

Blanca is vooral bekend van haar film Eye For Eye met John Savage die dit jaar uitkwam.

De synopsis: De veekoning wil de kleine ranch van Reagan en de Latina-schoonheid Lola McLaughlin. Zijn mannen vermoorden Reagans zwangere vrouw. Reagan laat zijn tinnen badge achter op Consuela’s graf en rijdt met Winchester, scattergun en Colt alleen tegen honderd.

Ze speelde ook in The Dog Of Christmas, Betrayed en Woman On Edge.

Blanca’s jurk was mijn Amur, riem van Versace, hoed van Heather Marie van DPA Lounges, sieraden van Bullets And Beads, haar van Vladimir Simic, make-up van Mina Abramovic.

Verschillende beroemdheden werden klaargestoomd voor de grote bash met gastheer Mario Lopez. Onder de sterren waren Lisa Vanderpump, Lala Kent, Kathy Hilton, Kelly LeBrock en Bai Ling.

Op een gegeven moment poseerde Lisa met haar medewerkster Lala die haar baby Ocean Kent vasthield.

Een goed trio: Lisa Vanderpump poseerde met een van haar dierenartsen van Vanderpump Rules, de 32-jarige Kent, die onlangs een kind kreeg, Ocean

Het evenement in het Beverly Hilton hotel omvatte muzikale gast Flo Rida en speciale gastartiest Pia Toscano.

Er waren cocktails en diner in de beroemde International Ballroom.

Lisa droeg helemaal zwart in een mooi pak met gevederde mouwen die haar zeer slanke figuur liet zien terwijl ze haar donkerbruine haar naar beneden droeg. Haar schoenen waren zwarte plateauzolen.

Lisa is vooral bekend van de Real Housewives of Beverly Hills. Ze verwerkte die roem ook in de show Vanderpump Rules.

Ook op het tapijt stond Kathy Hilton, ook van RHOBH-faam. Ze bracht haar man Richard Hilton mee, die eigenaar is van het vastgoedbedrijf Hilton & Highland.

Ze ziet er nooit slecht uit! Golnesa Gharachedaghi van Shahs of Sunset droeg een zwarte outfit

Haar vriend inderdaad: GG sloeg haar arm om Shahs co-ster Reza Farahan

De moeder van Paris Hilton zag er chic uit in een zwarte outfit en hakken met haar blonde haar naar beneden.

Een ander lichtpuntje op het evenement was Kelly LeBrock.

De 62-jarige iconische actrice was een supermodel die voor Vogue en Revlon werkte voordat ze actrice werd.

Ze speelde in de grote hits Weird Science met Val Kilmer en daarna was ze de titelster van The Women In Red met Gene Wilder.

Kelly stond ook bekend om haar spraakmakende huwelijk met acteur Steven Seagal met wie ze werkte aan de hitfilm Hard To Kill.

De sirene was ook in Hard Bounty en ten onrechte beschuldigd in de jaren negentig.

Zingen kan ze zeker! Pia Toscano, die op het evenement optrad, had een diepe zwarte jurk aan die fonkelde

Hij was degene die de shindig organiseerde: Mario Lopez werd gezien met zijn vrouw Courtney Mazza

En in 2005 had ze een centrale rol in de cultklassieker Zerophilia, geregisseerd door Martin Kurland en geproduceerd door Robert (Bob) Shober.

Pia Toscano, die op het evenement optrad, had een diepe zwarte jurk aan die fonkelde.

Ook gezien waren de gastheren van de avond.

Na de tragedie te hebben meegemaakt die geen enkele ouder ooit wil meemaken – Robert en Linell Shapiro verloren hun zoon, Brent, aan een verslaving in oktober 2005.

Uit hun enorme pijn kwam een ​​hartstochtelijk doel.

De Brent Shapiro Foundation heeft met succes het enige programma opgezet om de ziekte van drugsverslaving te helpen voorkomen.

Kinderen van 11 tot 17 jaar komen met hun ouders overeen om willekeurige, niet-invasieve, op speeksel gebaseerde drugstests uit te voeren. Bij elke succesvolle drugstest ontvangt elk kind beloningen en die beloningen nemen toe naarmate ze in het programma blijven.

Bij het afstuderen van de middelbare school krijgt elk kind een studiebeurs, omdat het drugsvrij is gebleven tijdens hun Brent’s Club-lidmaatschap.