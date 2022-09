Black family DECLINE invite to return to Sesame Street theme park after launching $25million lawsuit

Een themapark voor kinderen in Philadelphia heeft een zwart gezin uitgenodigd nadat twee van hun kinderen door een van de mascottes werden afgesnauwd.

Sesame Place was eerder deze zomer het middelpunt van ‘racistische’ beschuldigingen nadat een van de harige personages, Rosita, de jongeren die naar een parade keken, leek te negeren.

Maar nu hebben managers van het park, waarover een rechtszaak van $ 25 miljoen loopt, geprobeerd het goed te maken door de kinderen en hun familieleden uit te nodigen.

De familie heeft het aanbod van gastvrijheid echter afgewezen omdat de kinderen, die in een virale video te zien waren, nog steeds te ‘getraumatiseerd’ zijn door de harige mislukking.

Aanvankelijk bestempelde een moeder het personage als racistisch nadat ze Rosita had gefilmd terwijl ze schijnbaar haar dochter en nicht negeerde toen ze tijdens de parade in juli hun hand uitstaken om hallo te zeggen.

Het Rosita-personage is geannuleerd door Sesame Place nadat de beschuldigingen van racisme aan het licht kwamen. Er werden twee kleine meisjes gezien die naar het personage reikten dat met een hand zwaaide in een ‘nee’-gebaar, waarbij de ouders beweerden dat het kwam omdat de meisjes zwart waren

De familie Brown is opnieuw uitgenodigd in het themapark, maar heeft het aanbod afgewezen omdat ze zich in plaats daarvan concentreren op hun rechtszaak van $ 25 miljoen

De twee kleine meisjes reikten gretig naar het blauwe personage, dat werd geïntroduceerd om de diversiteit van Sesamstraat uit te breiden, maar die met hun vinger naar hen kwispelde, voordat ze naar verluidt ‘het kleine blanke meisje’ naast hen knuffelden.

” terroriseer andere kinderen in een ander personagekostuum.

Lamarr vertelde TMZ dat er een ontmoeting was geregeld tussen leidinggevenden van SeaWorld Entertainment en ds. Jesse Jackson, samen met de Browns, die niet binnen waren geraakt en in plaats daarvan uren in een lobby moesten wachten.

Er was toen een vervolgbijeenkomst die eerder deze week plaatsvond tussen de familie Brown, SeaWorld-execs en de Rainbow Push Coalition – een mensen- en burgerrechtenorganisatie opgericht door ds. Jackson.

De familie kon opnieuw hun zorgen uiten en werd opnieuw uitgenodigd in het park.

LaMarr, de familieadvocaat, zei dat de familie nog steeds een volledige uitleg wilde over wat er werd met de persoon die het personage ‘Rosita’ speelde.

De Browns sloegen het aanbod af omdat ze niet wilden dat de kinderen ‘het trauma opnieuw zouden beleven’.

Advocaat Lamarr heeft gezegd dat de familie standvastig blijft in hun rechtszaak tegen het themapark en alle mogelijke juridische opties die voor hen beschikbaar zijn, zal bekijken.

Ondertussen heeft Sesam Place sinds het incident een nieuwe reeks beleidsregels ingevoerd, waaronder training voor raciale vooroordelen voor hun werknemers.

Het park zei dat ze een uitgebreide beoordeling van raciale gelijkheid zullen opnemen en een anti-bias training- en onderwijsprogramma zullen ontwikkelen en implementeren.

Eind september 2022 zeggen ze dat alle medewerkers de training hebben gekregen om ‘vooroordelen aan te pakken, inclusie te bevorderen, discriminatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle gasten en medewerkers zich veilig en welkom voelen’.

Een van de jonge meisjes, Nylah Brown, stond vorige maand stil tijdens een persconferentie met haar neef naar verluidt in ‘isolatie’ na het incident

Toen DailyMail.com vorige maand het themapark bezocht, werd al snel duidelijk dat de attractie Rosita bijna had geannuleerd door het personage te verbieden van meet & greets en de dagelijkse parade.

DailyMail.com onthulde dat de tweetalige Muppet, uit Mexico, langzaam maar zeker leek te worden gewist met personeel dat beweerde dat ze was verwijderd in de nasleep van de controverse.

Meerdere gebouwen met het gezicht van het kostuumpersonage erop zijn naar verluidt gesloten gebleven sinds het incident in juli, waarbij het personeel beweerde dat ze ‘geannuleerd’ is.

Rosita’s Cocina-restaurant is naar verluidt ‘al weken’ gesloten ondanks de drukke zomerperiode.

Rosita was een van de weinige personages die niet werd opgenomen in de dagelijkse parade, en medewerkers voegden eraan toe dat de artiesten nu te horen kregen dat ze op de praalwagens moesten blijven

Een medewerker vertelde DailyMail.com: ‘Met de recente gebeurtenissen is Rosita er niet veel meer.

‘Sinds de beschuldigingen van racisme is ze volledig van de parade verwijderd.

‘Geen van de personages loopt meer over straat in de parade, en alle meet & greets voor haar zijn afgeblazen.

‘Dat komt allemaal door de beschuldigingen, ze willen niet dat iemand mogelijk dezelfde beweringen doet.

‘In wezen is Rosita afgezegd en ik denk niet dat ze snel terug zal zijn.’

Rosita’s Cocina, een restaurant met een Mexicaans thema in het park, is sinds het incident gesloten gebleven en personeel vertelde DailyMail.com dat het onwaarschijnlijk is dat het voorlopig weer open gaat.

Andere stands met het gezicht van de personages erop waren ook niet open tijdens een bezoek van DailyMail.com, waarbij het personeel bevestigde dat Rosita ook uit de parade was verwijderd

Een ander zei: ‘Het restaurant Rosita is de afgelopen weken gesloten geweest.

‘Er is geen echte verklaring waarom, maar het personeel gaat ervan uit dat het te maken kan hebben met de beschuldigingen.

‘De meet and greets zijn de laatste tijd ook veranderd, maar dat kan ook komen door de hitte met enkele andere personages.’

Het personage is niet verwijderd uit de nieuwste serie van de tv-show, die in november vorig jaar in première ging op HBO Max.

Andere personeelsleden beweerden dat de personages op rotatie waren voor meet and greets, en dat niet alle personages op de parade verschijnen – inclusief Big Bird.

Maar in de Sesame Place-app kunnen alle evenementen met Rosita worden gevonden door actief op haar naam te zoeken, waarbij alleen Meet and Greets voor bepaalde personages verschijnen.

Rosita was een van de weinige personages die niet werd opgenomen in de dagelijkse parade, en medewerkers voegden eraan toe dat de artiesten nu te horen kregen dat ze op de praalwagens moesten blijven na de beschuldigingen.

Andere afbeeldingen van het personage zijn verborgen door het park, waarbij Rosita en Big Bird beide bedekt zijn met een grote paarse structuur in de buurt van een eetzaal in het themapark.

Winkels die merchandise van Sesamstraat verkopen, leken ook items met het personage te hebben verwijderd of minder tentoongesteld.

Een lege mand in een van de winkels leek te zijn waar Rosita-figuren hadden gestaan, maar waren nu leeg.

Mokken en andere items hadden het personage ook niet, maar het is niet duidelijk of ze vóór het incident gewoon geen deel uitmaakte van de belangrijkste branding van 2022.

T-shirts, knuffels en diverse andere items waren ook allemaal te zien voor de andere personages van Sesamstraat, maar geen van de winkels had een Rosita-afdeling.

Sesame Place reageerde niet op verzoeken om commentaar van DailyMail.com over de verwijdering van Rosita, maar bevestigde wel een nieuwe ‘reeks initiatieven’.

Merchandise met meerdere personages was beschikbaar in het hele themapark, maar het leek erop dat Rosita in de winkels was verlaagd – waarbij andere personages meer voorrang hadden

Er was ook een structuur geplaatst voor een bord met daarop Rosita, in het midden van Big Bird en Cookie Monster, in de buurt van de eetzaal in het themapark

Sommige winkels hadden een paar artikelen met Rosita-merchandise, maar ze had in geen van de winkels haar eigen afdeling. Andere personages zoals Abby, Elmo en het Koekjesmonster waren allemaal direct beschikbaar

Alle nieuwe medewerkers zullen ook de training ondergaan, en de beoordeling omvat betrokkenheid bij zowel interne als externe belanghebbenden.

In een eerdere verklaring noemde het bedrijf, themaparkfunctionarissen het nu virale moment een ‘misverstand’, en zei dat de mascotte de meisjes waarschijnlijk niet zag vanwege het beperkte zicht in het onhandige masker van het kostuum.

Ze zeiden: ‘Ons merk, ons park en onze medewerkers staan ​​voor inclusiviteit en gelijkheid in alle vormen.

‘Dat is waar Sesame Place om draait en we tolereren geen gedrag in onze parken dat in strijd is met die verplichting.

‘We zijn ook toegewijd, en zijn dat altijd geweest, om ervoor te zorgen dat elk gezin en elk kind de best mogelijke ervaring op onze parken heeft en we zijn ongelooflijk teleurgesteld als dat niet gebeurt.’

‘We hebben met de familie gesproken, onze excuses aangeboden en ze uitgenodigd voor een speciale meet-and-greet-gelegenheid met onze personages.’

Het park zei dat de acteur die Rosita speelt – die niet bij naam wordt genoemd – ‘de meisjes niet opzettelijk negeerde en kapot is van het misverstand’.

De verklaring beweerde dat Rosita ‘nee’ gebaarde tegen een andere gast die had gevraagd hun kind vast te houden voor een foto, ‘wat niet is toegestaan’.

Het park zei ook dat de mascotte de meisjes waarschijnlijk niet heeft gezien vanwege het beperkte gezichtsvermogen in het onhandelbare masker van het kostuum, waardoor het ‘soms moeilijk is om op lagere niveaus’ hoofdrolspelers te zien die af en toe ‘knuffelverzoeken van gasten missen’.

Sesame Workshop – die voorzichtig was om uit te leggen dat Sesame Place een gelicentieerde partner is – plaatste een andere verklaring op zijn sociale media over het incident

Sesam Place bevestigde dat het incident plaatsvond in een verklaring die zaterdag op Instagram werd geplaatst, maar zei dat het een ‘misverstand’ was.

Advocaat Lamarr noemde de reden dat de acteur het niet kon zien als ‘nep’ en voegde eraan toe ‘dit gaat niet om geld’.

Ze roepen op om de artiest te beëindigen, omdat dit de enige ‘acceptabele actie’ is die het bedrijf kan ondernemen.

Lamarr merkte op dat hij door de jaren heen bewijs heeft ontvangen van 25 tot 30 andere zwarte families van soortgelijke incidenten in het themapark in Sesamstraat.

Jodi Brown, de moeder die het incident filmde, zegt dat haar dochter Skylar, 6, gedwongen was zich te isoleren met haar grootmoeder na het incident dat haar veel leed veroorzaakte.

Het themapark heeft zich verontschuldigd voor het incident sinds de video afgelopen weekend werd gepost door Brown, die haar dochter Skylar en nicht Nylah, beiden 6, meenam naar het park.

De familie zou ook op zoek zijn naar therapie voor de twee meisjes om hen te helpen omgaan met de schijnbare stompzinnigheid.

Sesame Workshop – die zorgvuldig uitlegde dat Sesame Place een gelicentieerde partner is – plaatste vorige maand nog een verklaring op zijn sociale media.

Ze schreven: ‘Wat deze kinderen hebben meegemaakt, is onaanvaardbaar.

‘We hebben contact gehad met Sesame Place, onze erkende parkpartner, en ze hebben ons verzekerd dat ze een vooringenomenheidstraining zullen geven en een grondige evaluatie van de manier waarop ze omgaan met families en gasten.

‘We blijven samenwerken met onze vaste partner Sesame Place om ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen en dat dit soort incidenten in de toekomst niet meer voorkomen.’