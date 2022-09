Bilal Hamze murder: Police release new CCTV vision of cars of interest to solve Sydney CBD shooting

Een spoor van luxe voertuigen zou de sleutel kunnen zijn om de vermeende moordenaar van de beruchte Sydney-gangster Bilal Hamze op te sporen – aangezien topagenten waarschuwen dat fraudeurs voertuigen registreren met de identiteit van gezagsgetrouwe burgers voordat ze ze voor misdaden gebruiken.

Nieuwe CCTV-visie vrijgegeven door de politie van New South Wales toont de zwarte Audi waarvan wordt vermoed dat hij is gebruikt bij de drive-by shooting van Bilal Hamze die naast een topklasse Mercedes rijdt die naar verluidt later is gebruikt bij een mislukte moordpoging op zijn broer Ibrahem in het noorden van Sydney.

Het komt wanneer de politie onthult dat hun identiteit is gestolen van burgers om nog twee voertuigen te registreren die verband houden met de vermeende moordpoging, en om informatie op te vragen van iedereen die mogelijk is gewaarschuwd dat onbekende auto’s op hun naam zijn geregistreerd.

‘Er zijn mensen die mogelijk over informatie beschikken waarvan ze niet op de hoogte zijn en die ons kan helpen en die het slachtoffer zijn van identiteitsdiefstal’, zegt de politie.

De politie gelooft dat informatie van het publiek over de auto’s hun onderzoek zal versterken, aangezien ze de ‘cirkel’ van criminelen achter de openbare moord op Hamze naderen.

Hij werd op brute wijze neergeschoten in de buurt van Sydney’s Circular Quay in een brutale ‘executie-achtige’ moord op een ijskoude donderdagavond in juni 2021.

Kogels klonken vanuit een gestolen zwarte Audi waarvan de politie vermoedde dat het er een was die ze later uitgebrand vonden in een woonstraat, niet lang na de aanval.

In een afzonderlijk incident zag de politie een premium Mercedes in North Sydney arresteren bij een poging tot stopzetting op de snelweg.

Deze afbeelding, waarop twee auto’s te zien zijn die een laadperron in North Sydney binnenrijden, bevat de sleutel om een ​​openbare schietpartij te koppelen aan de poging tot moord op Ibrahem Hamze

Op donderdag 17 juni 2021 om ongeveer 22.25 uur worden er schoten afgevuurd vanuit een zwarte Audi bij Bilal Hamze in Bridge Street, in de buurt van Sydney’s Circular Quay.

De politie had Bilal gewaarschuwd dat er een doelwit op zijn rug was voordat hij werd neergeschoten in het CBD van Sydney

De inzittenden van het luxe voertuig, twee mannen van 31 en 19 jaar, zouden de auto van een oudere man onder schot hebben genomen voordat ze vluchtten – maar ze werden aangehouden en zijn momenteel voor de rechtbank.

De politie beweert nu dat dezelfde Mercedes was gebruikt bij een schimmige moordpoging op Ibrahem Hamze in zijn eigen flatgebouw.

De politie heeft nu een visioen van de Mercedes en zwarte Audi die rond hetzelfde terrein rijden in de weken voorafgaand aan de dood van Bilal en de poging tot moord op Ibrahem.

De auto’s werden ook samen gezien onder het appartement van Ibrahem.

Beide voertuigen zijn in beslag genomen en onderzocht door de politie, samen met een Honda Odyssey-busje en een Mercedes-stationwagen die ook samen in het gebied rijden.

Een frame van de CCTV-visie toont het Honda-busje en de high-end stationwagen die tegelijkertijd een laadperron betreden, een gebeurtenis die zich een paar keer heeft voorgedaan.

Het is deze aanwijzing die hen met elkaar verbindt en, volgens de politie, de Mercedes-sedan en zwarte Audi.

Er wordt aangenomen dat de beelden de sleutel kunnen zijn om verbanden te leggen tussen de gewelddadige gebeurtenissen en de verantwoordelijken voor de vermeende incidenten op te sluiten.

Een dure Mercedes-sedan die afdaalt naar een parkeerplaats (foto) is een van een reeks voertuigen waarvan de politie denkt dat ze verband houden met de brutale executie van Bilal Hamze en vermeende poging tot moord op Ibrahem Hamze

De politie zegt dat CCTV-visie vijf auto’s laat zien die als haaien rond het noorden van Sydney cirkelen in de weken voorafgaand aan de CBD-slachting van Bilal Hamze

De auto’s werden allemaal op dezelfde tijdstippen hetzelfde laaddok in het noorden van Sydney binnengereden (foto), waardoor de politie vermoedde dat de frauduleus geregistreerde voertuigen verband hielden met de poging tot moord op Ibrahem Hamze

Commandant Moordzaken, hoofdinspecteur Danny Doherty, zei dat de politie gelooft dat degenen in de auto’s ‘de intentie hadden om te doden’ op de dag van de bijna-ongeval van Ibrahem en onderzoekt de verbanden tussen alle voertuigen die op de camerabeelden zijn afgebeeld.

‘De beelden die we vandaag hebben vrijgegeven, zijn genomen vanaf een adres in North Sydney en tonen verschillende interessante voertuigen die de locatie tussen 25 juli en 14 augustus 2021 meerdere keren bezoeken’, zei Det Supt Doherty donderdag in Parramatta.

‘Bij elke gelegenheid geloven we dat de mensen in deze auto’s van plan waren hun doelwit te vermoorden, die op dat moment in dat gebouw woonde. Sindsdien is hij aangeklaagd wegens zijn vermeende betrokkenheid bij een afzonderlijke schietpartij in de openbare ruimte, waarvan wij beweren dat deze verband houdt met hetzelfde conflict.’

De politie zei dat ze niet alleen achter de vermeende moordenaar van Hamze aan zitten, maar ook degenen die de auto’s hebben gevonden, geregistreerd en bestuurd en die volgens Det Supt Doherty ‘net zo aansprakelijk en medeplichtig zijn alsof ze de trekker overhaalden’.

Er wordt ook aangenomen dat de in beslag genomen voertuigen zouden kunnen laten zien hoe criminelen uit Sydney nietsvermoedende leden van het publiek zijn gaan gebruiken om hun sporen uit te wissen.

Criminele bendes hebben op frauduleuze wijze legaal gekochte auto’s met gestolen identiteit geregistreerd voordat ze misdaden begaan, vreest de politie.

Zowel het Honda-busje als een vijfde voertuig waren wettelijk geregistreerd, maar niet voor de vermeende overtreders die ze kochten.

De foto’s, vrijgegeven door de politie, bevatten een visioen van een Mercedes die werd gedumpt toen de inzittenden de politie ontglipten bij een achtervolging door naar verluidt de Toyota van een oudere man te carjacken

De politie vond het uitgebrande wrak van een Audi, vermoedelijk de vluchtauto, in een rustige straat in Northwood aan de Lower North Shore van Sydney de dag nadat Bilal Hamze werd doodgeschoten

De politie denkt dat het vijfde voertuig ook verbonden is met de andere auto’s, nadat het werd gespot met de Audi en luxe Mercedes bij het appartementencomplex waar de vermeende poging tot moord plaatsvond.

De zilveren Ford Territory, AQ 58 ES, staat geregistreerd op naam van iemand die waarschijnlijk helemaal niets te maken heeft met de vermeende criminelen die het voertuig hebben gebruikt.

De politie roept burgers op om te controleren of er verdacht gedrag is gemeld door de Dienst Wegen en Maritieme Dienstverlening (RMS).

‘De Honda en Ford werden op frauduleuze wijze geregistreerd en we vragen iedereen die informatie van de RMS heeft ontvangen dat een voertuig dat ze niet bezitten op hun naam is geregistreerd, dit te melden bij de politie’, zei Det Supt Doherty.

‘Die twee voertuigen werden legitiem gekocht, contant, en vervolgens werd hun identiteit onbewust van andere personen gestolen en formeel geregistreerd (om die auto’s te laten registreren).’

Het Honda-busje was ook frauduleus geregistreerd.

De registraties tonen een verraderlijke evolutie van de criminele netwerken van Sydney aan, zegt de politie.

‘Dit is een verschuiving in de modus operandi die door dit soort criminele syndicaten wordt gebruikt, en aangezien het Ford-gebied nog moet worden gelokaliseerd, zou ik iedereen met relevante informatie willen verzoeken zich te melden’, zei Det Supt Doherty.

Det Supt Doherty zei dat de strategie zou kunnen zien dat criminelen ‘misleidende criminele ondernemingen gebruiken om voertuigen te bemachtigen en moorden te plegen’ en vertelde Australiërs waakzaam te zijn bij het melden van fraude.

‘Een manier om erachter te komen of je gegevens zijn gestolen, is door een onderzoek van de bank of de politie te krijgen dat er fraude is gepleegd.

De politie waarschuwt Australiërs om waakzaam te blijven in gevallen van vermoedelijke fraude terwijl ze hun aandacht richten op het vinden van alle betrokkenen bij de vermeende moord en poging tot moord op de twee Hamze-broers (Afgebeeld: politie in Sydney’s CBD de dag na de dood van Bilal)

De politie komt dichter bij het vinden van degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Bilal Hamze, hoofdinspecteur Doherty van NSW De politie zei dat degenen die verantwoordelijk waren voor het vinden van de auto die bij de schietpartij werd gebruikt ‘net zo aansprakelijk en medeplichtig waren alsof ze de trekker overhaalden’ (Afgebeeld: politie bij de begrafenis van Bilal Hamze)

Familieleden en vrienden van de vermoorde gangster droegen zijn kist (foto) in dezelfde maand dat de politie hun gigantische onderzoek startte

‘Met wat een klein fraudeprobleem zou kunnen zijn, zou je identiteit later kunnen worden gebruikt op een voertuig voor een moord’, zei hij.

‘De mensen hebben niets te vrezen als we ze laten weten dat hun identiteit is gestolen.

‘Helaas, bij dit soort fraude kan iedereen slachtoffer worden, er is geen angst voor repercussies van de georganiseerde misdaadnetwerken, voor hen is het slechts een middel om een ​​doel te bereiken.’

Det Supt Danny Doherty vertelde Australiërs om de RMS en de politie op de hoogte te stellen als ze denken dat ze het slachtoffer zijn van voertuiggerelateerde identiteitsdiefstal.

Iedereen met informatie die onderzoekers kan helpen, wordt dringend verzocht contact op te nemen met Crime Stoppers: 1800 333 000