Biden’s Pentagon DENIES DC mayor’s request for National Guard to help with illegal migrants

Het Pentagon van president Joe Biden heeft het verzoek van de burgemeester van Washington DC om hulp van de Nationale Garde afgewezen om het groeiende migrantenprobleem van de stad aan te pakken.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott en de gouverneur van Arizona, Doug Ducey, hebben duizenden illegale immigranten naar de hoofdstad van het land gestuurd om de last van een golf van illegale immigratie te spreiden sinds de president besloot een noodgezondheidsbevel uit het pandemische tijdperk op te heffen dat de migratie op de zuidelijke grens.

Sinds april is de Associated Press Volgens rapporten heeft Abbott minstens 5.200 migranten naar DC gestuurd, terwijl Ducey sinds mei meer dan 1.000 migranten heeft gestuurd.

Die illegale immigranten komen vaak in DC aan zonder middelen en een plek om naartoe te gaan, heeft DC-burgemeester Muriel Bowser gezegd, en belasten het vermogen van de stad om met haar eigen dakloze inwoners om te gaan.

Ze verzocht daarom vorige maand dat de federale Nationale Garde 150 leden per dag inzet om de crisis het hoofd te bieden en een ‘geschikte federale locatie’ te creëren voor een massale huisvestings- en verwerkingscentrum – wat de DC Armory voorstelt als een mogelijke locatie.

Maar op vrijdag wees de minister van Defensie Lloyd Austin het verzoek af en zei dat de ‘gereedheid’ van de troepen zou kunnen worden aangetast als de Nationale Garde zijn leden naar de stad zou omleiden.

Hij weigerde ook om de DC Armory aan de stad te leveren om te helpen bij de opvang van migranten naar de stad, en beweerde dat het ministerie van Defensie heeft vastgesteld dat het noodvoedsel- en opvangprogramma van FEMA ‘op dit moment voldoende middelen heeft om migrantenhulp te bieden’.

Bowser zegt nu dat haar kantoor een specifieker verzoek om federale hulp zal indienen.

Burgemeester Muriel Bowser van DC hekelde het besluit van het Pentagon om geen troepen van de Nationale Garde te sturen om het groeiende migrantenprobleem van de stad aan te pakken tijdens een persconferentie op vrijdag

Sinds april heeft de gouverneur van Texas, Greg Abbott, minstens 5.200 migranten naar DC gestuurd, terwijl de gouverneur van Arizona, Doug Ducey, sinds mei meer dan 1.000 migranten naar de stad heeft gestuurd.

Ze zei op een persconferentie op vrijdag dat de stad van plan is om ‘een meer gespecificeerd verzoek om hulp’ opnieuw in te dienen terwijl ze blijven werken aan het maken van het Arsenaal een verwerkingscentrum.

Bowser verwierp ook de beweringen van de twee Republikeinse gouverneurs dat de migrantenreizen vrijwillig zijn en deel uitmaken van een poging om families in de Verenigde Staten te herenigen.

In plaats daarvan, zei ze, worden de migranten ‘voor de gek gehouden’, omdat velen niet dicht genoeg bij hun eindbestemming komen en worden gedumpt op Union Station in de buurt van het Amerikaanse Capitool en het Witte Huis.

Vervolgens beschuldigde ze de twee Republikeinse gouverneurs van ‘wrede politieke spelkunst’ en zei dat ze ‘besloten hadden wanhopige mensen te gebruiken om politieke punten te scoren’.

‘We willen blijven samenwerken met het ministerie van Defensie, zodat ze onze operationele behoeften begrijpen en ervoor zorgen dat politieke overwegingen geen deel uitmaken van hun beslissing’, zei Bowser.

‘We hebben de Nationale Garde nodig,’ vervolgde Bowser. ‘Als we een staat waren, had ik het allang gedaan.’

Ze legde uit dat een coalitie van lokale liefdadigheidsgroepen heeft gewerkt om de migranten te voeden en te beschermen, geholpen door een subsidie ​​van $ 1 miljoen van FEMA, maar de organisatoren hebben bijna geen geld en personeel meer om het groeiende probleem aan te pakken.

‘De afhankelijkheid van NGO’s werkt niet en is onhoudbaar – ze zijn overweldigd en ondergefinancierd’, zei Bowser, eraan toevoegend: ‘Als de federale overheid het niet gaat doen, moeten ze ons op zijn minst de middelen geven die we nodig hebben. ‘

Ondertussen heeft de gouverneur van Texas, Greg Abbott, Bowser uitgenodigd, evenals de burgemeester van New York, Eric Adams, naar de zuidelijke grens om de ‘humanitaire crisis uit de eerste hand’ te zien, maar Adams weigerde.

Nu stuurt Abbott ook migranten naar de Big Apple, waarbij de eerste buslading Midden-Amerikaanse migranten op vrijdag in de stad arriveert in afwachting van hun hofdatum.

Bowser heeft gezegd dat de toestroom van migranten naar de hoofdstad van het land zijn vermogen om met zijn eigen dakloze inwoners om te gaan, heeft gespannen. Ongeveer 30 migranten zijn hier afgebeeld die van boord gaan na aankomst in DC vanuit Texas op 29 juli

De burgemeester van DC heeft ook beweerd dat de migranten worden ‘bedrogen’ om in de bussen naar de stad te stappen. Migranten uit Venezuela zien hier op 2 augustus uitstappen in het zicht van het Capitool van de VS

Bowser beweert dat de stad federale hulp nodig heeft om het groeiende migrantenprobleem aan te pakken

De groep werd afgezet bij de Port Authority Bus Terminal in Manhattan na de bijna 2.000 mijl lange reis vanaf de grens die dagen duurde.

Een groep liefdadigheidswerkers en vrijwilligers begroette de ongeveer 50 migranten, meestal mannen, voordat ze de stad in gingen voor hotels of opvangcentra.

Een van de aankomsten, Jose Rodriguez, 38, vertelde DailyMail.com dat hij voor New York heeft gekozen omdat het de ‘beste kansen’ heeft van de opties die hij kreeg toen hij de grens overstak.

Hij voegde eraan toe dat de groep een gebouw in het gebouw in Texas waarin ze waren gehuisvest niet mocht verlaten en dat hij al zijn documenten verloor tijdens zijn reis over de Rio Grande.

Bertilio Rosale, 54, vertelde bij aankomst ook aan DailyMail.com: ‘Ik wil het Vrijheidsbeeld en de rest van de stad zien. Er zijn hier meer vacatures, ik zal alles doen wat ik kan. De bus hier was goed, we komen allemaal van overal.’

Maar een groot deel van de groep had pas 24 uur eerder te horen gekregen dat ze werden verplaatst, en velen verloren elke vorm van identificatie bij het oversteken van de rivier.

De eerste beelden van de bus die vrijdag om 6.30 uur in New York arriveerde, zijn gemaakt door Fox nieuwsterwijl de The Legal Aid Society en de Coalition for the Homeless Abbott’s beslissing om de migranten naar de Big Apple te sturen verwierpen.

‘Gouverneur Abbott exploiteert schaamteloos deze migranten – mensen die immens lijden hebben doorstaan ​​in hun thuisland en op de reis naar de Verenigde Staten, op zoek naar een veilige haven en een beter leven – om een ​​of ander kortzichtig politiek doel te dienen’, zei de organisatie in een uitspraak.

‘Ongeacht wie deze mensen zijn, waar ze vandaan komen of om welke cynische reden ze hierheen worden gestuurd, New York is een toevluchtsoord en recht op onderdak, en de stad moet ervoor zorgen dat bedden en kritieke diensten onmiddellijk beschikbaar zijn om elkaar te ontmoeten. enige vraag.

‘Als vertegenwoordigers van dakloze New Yorkers en het juridische team dat het historische recht op opvang van New York veiligstelde, zullen we deze ontwikkeling blijven volgen, ook ter plaatse in de opvangcentra van de stad voor zowel individuen als voor gezinnen.

‘We doen een beroep op het stadhuis om onmiddellijk het plan van deze regering te verstrekken om tegemoet te komen aan de behoeften van alle migranten die in New York City aankomen en onze hulp nodig hebben.’

De eerste bus met migranten die door gouverneur Greg Abbott vanuit Texas was gestuurd, arriveerde vrijdagochtend rond 6.30 uur in New York City

De groep werd afgezet bij Port Authority Bus Terminal in Manhattan na het maken van de bijna 2.000 mijl lange reis vanaf de grens in beelden vastgelegd door Fox News

Een groep liefdadigheidswerkers en vrijwilligers begroette de ongeveer 50 migranten, voornamelijk mannen, voordat ze zich naar de stad waagden

Liefdadigheidswerkers en vrijwilligers ontmoetten de migranten na hun reis om hen te helpen naar opvangcentra of hotels in New York

Abbott heeft gezegd dat hij besloot de migranten naar New York en DC te sturen na een gesprek met leiders in Uvalde en Del Rio, die zeiden dat ze het aantal aankomsten niet aankonden.

‘En ze hadden het erover om de illegale immigranten die de grenspatrouille had afgezet in hun gemeenschappen te krijgen waar ze niet mee om konden gaan, en dat ze hen daadwerkelijk naar San Antonio zouden brengen’, vertelde hij de Conservative Political Action Conference.

‘Ik zei doe dat niet. Ik heb een beter idee.

‘We gaan hem arresteren tot aan Washington DC’

‘We hebben elke dag met dat aantal te maken, ik moet je één ding vertellen en ze vertellen dat er meer bussen onderweg zijn terwijl we vandaag op deze conferentie bijeenkomen.’

Het publiek reageerde met gejoel en gejuich, voordat Abbott een crowdfundingswebsite aanbood die helpt bij het betalen van de bussen.

Hij kondigde toen vrijdag aan: ‘Vanwege de voortdurende weigering van president Biden om de crisis te erkennen die is veroorzaakt door zijn opengrenzenbeleid, heeft de staat Texas ongekende maatregelen moeten nemen om onze gemeenschappen veilig te houden.

‘Naast Washington, DC, is New York City de ideale bestemming voor deze migranten, die de overvloed aan stadsdiensten en huisvesting kunnen krijgen waar burgemeester Eric Adams zo over heeft opgeschept in de heiligdomstad.

‘Ik hoop dat hij zijn belofte nakomt om alle migranten met open armen te verwelkomen, zodat onze overspoelde en overweldigd grenssteden verlichting kunnen vinden.’

Maar Adams heeft al een stadsbrede noodtoestand uitgeroepen en gebeld aan de federale overheid om in te grijpen aangezien een grote toestroom van migranten het opvangsysteem van New York City onder druk zet.

Ongeveer 4.000 asielzoekers zijn sinds mei naar NYC gekomen, aldus het kantoor van Adams.

‘New York is een stad van immigranten en we zullen nieuwkomers altijd met open armen ontvangen. In de afgelopen twee maanden hebben we een aanzienlijke toename gezien van het aantal asielzoekers dat aankomt in het opvangsysteem van onze stad’, zei Adams in een verklaring.

Hij beloofde dat hij ‘zal blijven samenwerken met federale en staatspartners om onmiddellijk extra financiële middelen te verkrijgen’ om te helpen bij de stijging.

Over het besluit van Abbott om vrijdag migranten te verzenden, zei de Republikeinse senator Lindsey Graham: ‘We hebben de operationele controle over de grens verloren’.

In juni werden 240.991 migranten betrapt bij het oversteken van de grens, onder wie zes die op een terreurlijst stonden.

Het was een daling van 14 procent ten opzichte van mei, maar de toename van het aantal overtochten in het afgelopen jaar heeft records gebroken.

Zesentwintig procent van alle overstekende mensen in juni had eerder geprobeerd de grens over te steken in het afgelopen jaar, wat een stijging is van de gebruikelijke 15 procent tussen 2014 en 2019, aldus het CBP.

De grootste groep die doorkwam waren alleenstaande volwassenen, goed voor 68 procent van de oversteek, met 140.197 mensen.