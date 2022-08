Biden slams ‘sickening’ attacks on FBI after Mar-a-Lago raid

President Joe Biden schold dinsdag uit tegen ‘MAGA-republikeinen’ die de poging om de verkiezingen van 2020 omver te werpen steunden en riep GOP-wetgevers zoals Lindsey Graham op die Donald Trump steunen.

In een toespraak in campagnestijl in Pennsylvania, bedoeld om het enthousiasme voor Democratische kandidaten in die staat op te wekken, richtte Biden zijn aanvallen op Trump-loyalisten, waarbij hij de kwestie koppelde aan steun voor de politie en de aanval van de FBI op Mar-a-Lago verdedigde.

Hij noemde de aanvallen op federale agenten ‘ziekmakend’ en zei tegen de Republikeinen: ‘Je kunt niet pro wetshandhaving en pro opstand zijn.’

Biden noemde Trump niet bij naam, maar zijn doelwit was duidelijk toen hij de Republikeinse wetgevers die de opstand van 6 januari verdedigden en de bezwaren in het Congres leidde om te proberen de resultaten van de presidentsverkiezingen ongedaan te maken.

Hij vroeg hoe ze zich pro-agent konden noemen toen de politie in het Capitool ‘doorboord met vlaggenmasten, besproeid met foelie, stampte, gesleept, brutaal. De politie verloor het leven als gevolg van die dag.’

‘Laat me dit zeggen tegen mijn MAGA Republikeinse vrienden in het Congres. Zeg me niet dat je de wetshandhaving steunt als jullie allemaal veroordelen wat er op de zesde is gebeurd? Vertel het me niet’, zei hij tegen de meer dan 500 mensen aan de Wilkes University in Wilkes-Barre.

Bidens stem werd luider toen hij het gejuich van de menigte Democraten overstemde.

‘In godsnaam aan wiens kant sta je? Aan wiens kant sta jij?’ brulde de president.

‘Je staat of aan de kant van de maffia of aan de kant van de politie. Je kunt niet pro wetshandhaving en pro opstand zijn. Je kunt geen partij van wet en orde zijn en de mensen die op 6 januari de politie aanvallen, patriotten noemen. Je kunt het niet. Wat leren we onze kinderen? Zo simpel is het.’

Vervolgens verdedigde hij federale agenten, van wie velen werden bedreigd in de nasleep van de inval eerder deze maand op het huis van Trump in Palm Beach, Florida. Agenten onderzoeken of Trump geheime documenten heeft meegenomen toen hij het Witte Huis verliet.

‘Nu is het misselijkmakend om te zien dat de nieuwe aanvallen bij de FBI het leven van wetshandhavers en hun families bedreigen omdat ze gewoon de wet uitvoeren en hun werk doen’, zei Biden.

‘Ik wil zo duidelijk mogelijk zeggen dat er geen plaats is in dit land – geen plaats – om de levens van wetshandhavers in gevaar te brengen. Geen plek. Geen. Nooit. Periode. Ik ben tegen het degraderen van de politie. Ik ben ook tegen het degraderen van de FBI.’

De president ging ook achter Lindsey Graham aan. Graham waarschuwde zondagavond in een interview met Fox News voor ‘rellen op straat’ als Trump wordt aangeklaagd.

Biden noemde Graham niet bij naam, maar het was duidelijk naar wie hij verwees.

‘Trouwens, niemand verwacht dat politiek patty cake is. Het is soms zo gemeen als de hel. Maar het idee dat je de televisie aanzet en senior senatoren en congresleden ziet zeggen dat als dat en dat gebeurt, er bloed op straat zal zijn. Waar zijn we in godsnaam?’, zei Biden.

Graham, een Republikeinse senator uit South Carolina en naaste bondgenoot van Trump, waarschuwde zondagavond dat er ‘rellen in de straten’ zullen zijn als Trump wordt aangeklaagd wegens zijn verkeerde behandeling van geheime documenten.

‘De meeste Republikeinen, waaronder ik, geloven dat er geen wet is als het om Trump gaat. Het gaat erom hem te pakken te krijgen’, vertelde Graham aan Fox News.

Hij vergeleek het onderzoek naar Trump naar de omgang door de FBI met Hunter Biden, de zoon van de president. Republikeinen hebben beweerd dat Hunter een voorkeursbehandeling krijgt vanwege de positie van zijn vader. Het Witte Huis zegt dat ze zich niet bemoeien met federale onderzoeken.

‘En ik zal dit zeggen, als er een vervolging komt van Donald Trump voor het verkeerd omgaan met geheime informatie na het Clinton-debacle… zullen er rellen op straat zijn’, merkte Graham op.

Trump wordt onderzocht op mogelijke schendingen van de spionagewet en belemmering van de rechtsgang, zo blijkt uit een niet-verzegeld bevelschrift.

Een onderliggende beëdigde verklaring, die veel redacties bevatte, merkte op dat de ‘regering een strafrechtelijk onderzoek voert naar het ongepast verwijderen en opslaan van gerubriceerde informatie in niet-geautoriseerde ruimten, evenals het onwettig verbergen of verwijderen van overheidsdocumenten’, waarbij wordt toegevoegd dat er ‘waarschijnlijke reden is om geloven dat er bewijs van obstructie zal worden gevonden.’

Trump heeft voortdurend beweerd dat hij alle documenten die zijn opgeslagen in Mar-a-Lago heeft vrijgegeven nadat hij zijn ambt had verlaten en ontkent enig vergrijp.

Ondertussen richt Biden zijn retoriek in het verkiezingsjaar op aanhangers van de voormalige president, die hij ‘extreme MAGA-republikeinen’ noemt.

De president beschuldigde hen vorige week van ‘semi-fascisme’ toen hij sprak op een inzamelingsactie voor democraten in een chique privéwoning in de buitenwijken van Maryland buiten Washington DC

‘Wat we nu zien, is het begin of de doodsklok van een extreme MAGA-filosofie’, vertelde Biden aan ongeveer 100 rijke donoren. ‘Het is niet alleen Trump, het is de hele filosofie die ten grondslag ligt aan – ik ga iets zeggen – het is als semi-fascisme.’

Donald Trump zal zaterdag in Wilkes-Barre zijn om een ​​campagnebijeenkomst te houden voor de Senaats- en gouverneurskandidaten van de Republikeinen

Nu voert hij zijn stoere praatjes op de weg. Zijn stop in Wilkes-Barre op dinsdag markeert de eerste van drie bezoeken in een week tijd aan de politiek belangrijke swing state in de aanloop naar de congresverkiezingen van november.

Het komt ook voorafgaand aan de zaterdagbijeenkomst van Trump in dezelfde stad. De voormalige president zal campagne voeren voor de Republikeinse gouverneurskandidaat Doug Mastriano en de kandidaat voor de GOP-senaat Dr. Mehmet Oz.

De democratische gouverneurskandidaat Josh Shapiro was dinsdag bij Biden, maar de kandidaat voor de Senaat van de partij, John Fetterman, was dat niet. Maar Fetterman zal zich bij Biden voegen wanneer de president op Labor Day in de staat is.

Biden drong dinsdag in zijn opmerkingen aan op de verkiezing van beide mannen.

Biden won Pennsylvania bij de verkiezingen van 2020 met slechts 1 procent. Trump had de staat in 2016 over Hillary Clinton gedragen. Een groep Republikeinen probeerde de certificering van de verkiezingen in de staat tegen te houden, maar na meerdere rechtszaken en hoorzittingen werd Biden gecertificeerd als winnaar.

Bidens focus voor zijn reis was om ‘de politie te financieren’.

Criminaliteit is in de staat een politiek heet hangijzer geworden. In de race van de zeer competitieve gouverneur heeft Mastriano Shapiro, de procureur-generaal van de staat, ervan beschuldigd zacht te zijn tegen misdaad.

Republikeinen hebben geprobeerd de post-pandemische stijgende misdaadcijfers te koppelen aan democraten en aan de beweging ‘defund the politie’ die ontstond uit protesten tegen raciale gerechtigheid in 2020.

Veel democraten, waaronder Biden, hebben nooit steun gegeven aan het snijden in politiefondsen.

In zijn opmerkingen drong Biden ook aan op een verlenging van het verbod op aanvalswapens, een wet die hij verdedigde toen hij in de Senaat zat. Het verbod liep af in 2004.

‘We namen het op tegen de NRA, we gaan ze opnieuw aanpakken, en we wonnen, en we zullen opnieuw winnen, maar we houden het daar niet bij. Ik ben vastbesloten om aanvalswapens in dit land te verbieden, vastbesloten. Ik heb het al een keer eerder gedaan, en ik zal het nog een keer doen’, zei hij.

Biden was oorspronkelijk gepland om de toespraak medio juli te houden voordat hij positief testte op covid.

President Joe Biden begroet de kandidaat voor gouverneur van Pennsylvania, staatsprocureur-generaal Josh Shapiro, links, en Terese Casey, de vrouw van senator Bob Casey, D-Pa., wanneer hij aankomt op de internationale luchthaven Wilkes-Barre Scranton

President Joe Biden arriveerde in Pennsylvania terwijl onweerswolken binnenkwamen

De Democratische gouverneur-kandidaat Josh Shapiro (links) verschijnt dinsdag samen met Biden; Shapiro in een gevecht met de Republikeinse gouverneurskandidaat Doug Mastriano (rechts)

President Joe Biden zal campagne voeren met de Democratische Senaat-kandidaat John Fetterman (links) op Labor Day in Pennsylvania te midden van zijn strijd met Dr. Mehmet Oz (rechts)

Pennsylvania is een grote staat voor beide partijen bij de tussentijdse verkiezingen van november met zijn competitieve gouverneurs- en senaatswedstrijden.

Biden plant ook bezoeken aan de staat op donderdag voor een belangrijke politieke toespraak en aanstaande maandag om de Dag van de Arbeid te vieren.

De president zal donderdag spreken buiten Philadelphia’s Independence Hall, de plek waar de onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse grondwet werden besproken en aangenomen door de grondleggers van Amerika.

Hij zal bespreken hoe de positie van de natie in de wereld en haar democratie op het spel staan.

‘Hij zal praten over de vooruitgang die we als natie hebben geboekt om onze democratie te beschermen, maar hoe onze rechten en vrijheden nog steeds worden aangevallen’, zei het Witte Huis. ‘En hij zal duidelijk maken wie er strijdt voor die rechten, voor die vrijheden en voor onze democratie.’

Het is onduidelijk of hij zijn voorganger in de Oval Office zal noemen: oud-president Donald Trump.

Biden had de aanhangers van Trump en zijn soort conservatisme tot een boksbal voor de Democraten gemaakt en beschuldigde ‘extreme MAGA-republikeinen’ ervan de rechten van mensen weg te willen nemen.

Hij probeert de wedstrijd van november – die zal beslissen over de controle over het Huis en de Senaat – af te schilderen als een wedstrijd tussen de steun van de democratie of het extremisme van de GOP.

Tijdens een politieke bijeenkomst in Rockville vorige week zei Biden dat de Republikeinen van Trump en MAGA ‘Amerika aan het vernietigen waren’.

‘Ik respecteer conservatieve Republikeinen, ik respecteer deze MAGA-republikeinen niet’, zei Biden tegen de menigte die zich verzamelde op de Richard Montgomery High School in Rockville, Maryland.

Biden waarschuwde dat ‘de MAGA-republikeinen niet alleen een bedreiging vormen voor onze persoonlijke rechten en onze economische veiligheid, maar ook voor onze eigen democratie.’

‘Ze weigeren de wil van het volk te accepteren, ze omarmen politiek geweld, ze geloven niet in democratie’, vervolgde hij. ‘Daarom moeten we op dit moment, degenen die van dit land houden, sterker, vastberadener en meer toegewijd zijn om Amerika te redden dan de MAGA-republikeinen Amerika vernietigen.’