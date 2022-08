Biden Signs Climate, Health Bill Into Law as Other Economic Goals Remain

De heer Biden beschouwt menselijke investeringen ook als cruciaal. De Amerikaanse economie blijft gedomineerd door dienstverlenende bedrijven zoals restaurants en medicijnen. Het herstel van de pandemische recessie is gedeeltelijk belemmerd door pannes in de ondersteuning van enkele van de werknemers die de heropleving van deze industrieën zouden moeten stimuleren. Alleen al de kosten en beschikbaarheid van kinderopvang houden veel potentiële werknemers buitenspel, wat leidt tot een overvloed aan openstaande vacatures en het kost ondernemers geld.

Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? Kaart 1 van 8 Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? Een materiële wetgeving. Het klimaat-, belasting- en gezondheidszorgpakket van $ 370 miljard dat president Biden op 16 augustus ondertekende, zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de economie. Hier zijn enkele van de belangrijkste bepalingen: Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? Autoindustrie. Tot nu toe konden belastingbetalers tot $ 7.500 aan belastingverminderingen krijgen voor de aankoop van een elektrisch voertuig, maar er was een limiet voor het aantal auto’s van elke fabrikant dat in aanmerking kwam. De nieuwe wet heft deze limiet op en verlengt de heffingskorting tot 2032; gebruikte auto’s komen ook in aanmerking voor een tegoed van maximaal $ 4.000. Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? Energie industrie. De wetgeving zal miljarden dollars aan kortingen opleveren voor Amerikanen die energiezuinige en elektrische apparaten kopen. Bedrijven krijgen belastingverminderingen voor het bouwen van nieuwe bronnen van emissievrije elektriciteit. Het pakket omvat ook $ 60 miljard gereserveerd om de productie van schone energie aan te moedigen en boetes voor methaanemissies die de federale limieten overschrijden vanaf 2024. Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? Gezondheidszorg. Voor het eerst mag Medicare onderhandelen met medicijnfabrikanten over de prijs van sommige receptgeneesmiddelen. De wet verlengt ook de subsidies die beschikbaar zijn op grond van de Affordable Care Act, die aan het eind van het jaar zou aflopen, met nog eens drie jaar. Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? BTW-code. De wet introduceert een nieuwe minimale vennootschapsbelasting van 15 procent op de winst die bedrijven rapporteren aan aandeelhouders, van toepassing op bedrijven die meer dan $ 1 miljard aan jaarinkomen rapporteren, maar die kredieten, inhoudingen en andere belastingbehandelingen kunnen gebruiken om hun effectieve belastingtarieven te verlagen. De wetgeving zal de IRS versterken met een investering van ongeveer $ 80 miljard. Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? Gemeenschappen met een laag inkomen. Het pakket omvat meer dan $ 60 miljard ter ondersteuning van gemeenschappen met lage inkomens en gekleurde gemeenschappen die onevenredig worden belast door klimaatverandering. Tot de voorzieningen behoren subsidies voor emissievrije technologie en geld om de negatieve effecten van snelwegen en andere transportfaciliteiten te verzachten. Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? Fossiele brandstoffen industrie. De wetgeving vereist dat de federale overheid meer openbare ruimte voor olieboringen veilt en belastingkredieten uitbreidt voor kolen- en gasverbrandingsinstallaties die afhankelijk zijn van koolstofafvangtechnologie. Deze bepalingen behoren tot de bepalingen die werden toegevoegd om de steun te krijgen van senator Joe Manchin III, democraat van West Virginia. Wat staat er in de Inflatie Reductiewet? West Virginia. De wet zal naar verwachting grote voordelen opleveren voor de staat van de heer Manchin, de op een na grootste steenkoolproducent van het land, door permanent een federaal trustfonds te maken om mijnwerkers met zwarte longziekte te ondersteunen en nieuwe prikkels te bieden om wind- en zonneparken te bouwen in gebieden waar steenkool mijnen of kolencentrales zijn onlangs gesloten.

Toch is Biden tot nu toe niet in staat geweest om veel van de programma’s uit te voeren die hij voorstelde om Amerikanen te helpen hun werktaken te combineren met de zorg voor kinderen of bejaarde ouders, en om vanaf jonge leeftijd kwalitatief hoogstaand onderwijs te volgen. Hij kon geen universele kleuterschool of gratis collegegeld krijgen. Hij kon geen steun vinden om subsidies voor kinderopvang te financieren of om een ​​belastingkrediet te verstrekken dat bedoeld was om kinderarmoede te bestrijden. En zijn plannen om honderden miljarden dollars uit te geven om de thuisgezondheidszorg voor senioren en gehandicapten uit te breiden en te verbeteren, zijn ook mislukt.

Die omissies vormen samen wat liberale economen een gemiste kans noemen om Amerikanen te helpen meer te werken en meer te verdienen, en om de economie efficiënter te laten draaien.

Volgens Lindsay Owens, uitvoerend directeur van het liberale Groundwork Collaborative in Washington, heeft Biden meer succes gehad om Democraten en sommige Republikeinen ertoe te brengen te investeren in de fysieke economie en een meer interventionistische kijk op de federale macht te omarmen. Door het industriebeleid en de door de overheid geïnduceerde emissiereductie te omarmen, zei ze: “Hij is overgestapt op een economisch systeem en een economische agenda waar de regering echt haar gewicht in het rond gooit en haar duim op de schaal legt”, zei ze.

Maar, voegde ze eraan toe, “we hebben de zorgagenda niet gekregen. Dat is een enorme misser. Totdat we betaalbare kinderopvang krijgen, zal onze economie niet op volle kracht draaien.”