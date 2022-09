Biden lauds his Inflation Reduction Act as he announces $900M to build electric vehicle chargers

President Biden prees de groene energiebepalingen van zijn Inflation Reduction Act toen hij de eerste $ 900 miljoen aan financiering aankondigde voor oplaadstations voor elektrische voertuigen van de Bipartisan Infrastructure Law op een Detroit Auto Show in Michigan.

De president waarschuwde dat de VS zonder behoorlijke investeringen hun ‘voorsprong’ op China zouden verliezen.

We lopen het risico de rand van de natie te verliezen, en China en de rest van de wereld zijn aan het inhalen. Vroeger investeerden we bijna 2 procent van ons totale BBP in onderzoek en ontwikkeling, nu is dat 0,7 procent’, zegt hij.

‘Met Amerikaanse arbeiders die het voortouw nemen, bouwen we de economie opnieuw op, een economie van schone energie, en we doen het van onderaf met het midden naar buiten’, vervolgde Biden, zonder het feit weg te laten dat inflatie de Amerikanen uit de middenklasse prijst. alledaagse goederen.

‘Ik ben zo moe van het naar beneden druppelen dat ik er niet tegen kan!’ Biden vertelde de autoarbeiders in Detroit, verwijzend naar het idee uit de jaren tachtig dat belastingvoordelen voor de rijken en bedrijven doorsijpelen naar de gemiddelde persoon.

‘Vergeet niet dat als de middenklasse groeit, de middenklasse groeit, iedereen het goed doet, de armen een weg omhoog hebben en de rijken het heel goed,’ zei Biden.

Vervolgens prees hij de infrastructuurwet en de door de Democraten geleide Inflation Reduction Act, die beide investeringen in schone energie deden.

‘Ik heb de wet op de inflatievermindering ondertekend en geef belastingverminderingen aan nieuwe elektrische voertuigen die voor het eerst in Amerika worden gemaakt met brandstofcellen. Je krijgt belastingvermindering als je een tweedehands elektrisch voertuig koopt – dat komt allemaal. En als onderdeel van de infrastructuurrekening investeren we 7,5 miljard dollar om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bouwen.’

De president was in Michigan om de eerste $ 900 miljoen aan te kondigen voor opladers voor elektrische voertuigen over 53.000 mijl van het nationale snelwegsysteem in 35 staten.

Hij maakte de optimistische opmerkingen toen nieuwe inflatiegegevens lieten zien dat de prijzen slechts licht daalden ten opzichte van historische hoogtepunten en de prijzen voor levensmiddelen en de huur die nog steeds stegen, aangezien de aandelen kelderden nadat de minder dan uitstekende gegevens waren vrijgegeven.

Terwijl het jaarlijkse inflatietempo in augustus licht daalde tot 8,3 procent, vertoonde de kernconsumentenprijsindex, die een betere maatstaf is voor langetermijntrends, een groter dan verwachte stijging tot 6,3 procent. De prijzen stegen in augustus met 0,1 procent ten opzichte van de maand ervoor, ondanks de dalende kosten van gas.

Ondertussen stortte de Dow Jones Industrial Average in en beleefde zijn slechtste dag sinds juni 2020 na nieuws over de nieuwe cijfers dinsdag.

Hij vertelde de groep autoarbeiders, voornamelijk leden van de United Auto Workers’ Union (UAW), dat toen hij in 2009 aantrad als vice-president, de auto-industrie ‘op zijn rug’ stond.

‘Toen de auto-industrie instortte, werd ons verteld dat ze nooit meer zou herstellen’, zei Biden, eraan toevoegend dat hij de toenmalige president Obama bepleitte dat hij terug zou kunnen komen.

‘We wedden op de UAW om het terug te brengen. Ik zweer bij God dat je het terug hebt gebracht. Nee, ik maak geen grapje. Denk er eens over na, de UAW heeft het teruggebracht.’

‘De Amerikaanse maakindustrie is terug. Detroit is terug, Amerikanen terug, en mensen, we bewijzen dat het nooit, nooit een goede gok is om tegen het Amerikaanse volk te wedden,’ besloot hij.

Voor zijn opmerkingen poseerde hij woensdag in de bestuurdersstoel van een oranje elektrische Corvette terwijl hij door de Detroit Auto Show toerde.

‘Ik rijd naar huis. Wil je met me meegaan?’ zei de president, een zelfverklaarde ‘automan’.

Hij liet de motor met ontzag draaien terwijl Mary Barra, CEO van General Motors, toekeek.

De president nam vervolgens plaats in de bestuurdersstoel van een blauwe, volledig elektrische Silverado, voordat hij naar het Ford-gedeelte ging en een oranje elektrische Mustang bekeek met Bill Ford, CEO van Ford Motor Company. Hij ging toen naar de Jeep-sectie waar hij een elektrische Grand Cherokee uitcheckte.

Biden vergezelden het bezoek van de gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer, vertegenwoordiger Debbie Dingell en senator Debbie Stabenow.

Whitmer wuifde aanvankelijk een vraag van de Witte Huis-pool weg of Biden in 2024 weer zou moeten rennen, maar Dingell sprong erin en zei dat ze hem zou steunen. ‘Ik ga je vertellen dat als hij vlucht, we hem allemaal steunen,’ zei Dingell, eraan toevoegend dat dit ‘vragen zijn die bedoeld zijn om problemen te veroorzaken’.

‘Er is geen twijfel mogelijk, als president Biden weer meedoet, tel me dan in,’ viel Stabenow tussenbeide, de vraag vermijdend – of Biden opnieuw zou moeten rennen.

Biden was in Michigan om de $ 900 miljoen aan Bipartisan Infrastructure Law-financiering aan te prijzen die zal worden besteed aan het bouwen van opladers voor elektrische voertuigen over 53.000 mijl snelweg in de Verenigde Staten.

Biden maakte de reis om de ‘hausse in de productie van elektrische voertuigen’ aan te prijzen, waarvoor hij de eer opeist vanwege het beleid van zijn regering – inclusief nieuwe bepalingen in de Inflation Reduction Act die de president vorige maand ondertekende.

‘De president zal bespreken hoe zijn autovisie en leiderschap, onder meer door zijn Bipartisan Infrastructure Law, de Inflation Reduction Act en de CHIPS and Science Act, de Verenigde Staten hebben gepositioneerd om de toekomst van elektrische voertuigen te leiden – meer banen creëren en meer verdienen in Amerika allemaal terwijl ze de klimaatverandering bestrijdt’, zei een hoge regeringsfunctionaris.

Het is de eerste keer in drie jaar dat de Detroit Auto Show doorgaat dankzij de COVID-19-pandemie.

Biden was een voorvechter van elektrische auto’s tijdens de campagne van 2020 en heeft verschillende kansen aangegrepen om ze als president te testen.

Biden met Mary Barra (L), CEO van General Motors, op de 2022 North American International Auto Show in het Huntington Place Convention Center in Detroit, Michigan op 14 september 2022

Hij plaatste een campagneadvertentie met de naam ‘Joe Biden Gets Vetted’ en laat hem achter het stuur van zijn Corvette uit 1967 praten over hoe hij graag een elektrisch model zou zien.

‘Ik geloof dat we de markt van de 21e eeuw weer kunnen veroveren door over te stappen op elektrische voertuigen’, zei hij.

In mei 2021 verraste hij verslaggevers door achter het stuur van een Ford F-150 Lightning te kruipen en een onaangekondigde stop te maken bij een Ford-rijcentrum.

Agenten van de geheime dienst ontmoedigen de president over het algemeen om te rijden.

‘Deze sukkel is snel,’ merkte de president op nadat hij over het parcours was gevlogen.

In mei tekende hij een executive order die een boost geeft aan de elektrische auto-industrie.

En toen, tijdens een reis naar Detroit in november, testte Biden een elektrische Hummer, vervaardigd door General Motors.

De Inflation Reduction Act omvat een belastingvermindering van $ 7.500 voor Amerikanen die elektrische auto’s kopen – maar het gaat gepaard met veel kanttekeningen als een manier om fabrikanten ertoe aan te zetten goedkopere elektrische auto’s te maken en componenten te zoeken die door de VS en zijn handelspartners in China zijn gemaakt en andere rivalen.

Het helpt consumenten door vanaf januari een jaarlijkse limiet van 200.000 voertuigen per fabrikant af te schaffen.

Ze kunnen het belastingkrediet ook gebruiken op het verkooppunt en het rechtstreeks overdragen aan een autodealer.

Kopers kunnen ook tot $ 4.000 aan belastingkrediet krijgen bij een verkoop – van maximaal $ 25.000 – van een gebruikt elektrisch voertuig.

Om fabrikanten en dealers te verleiden elektrische voertuigen goedkoper te maken, kunnen de belastingverminderingen alleen worden gebruikt voor sedans onder de $ 55.000 en SUV’s en bestelwagens onder de $ 80.000.

Er is een inkomenslimiet van $ 150.000 voor individuen en $ 300.000 voor paren.

En als een manier om de binnenlandse productie te ondersteunen, om in aanmerking te komen voor de volledige $ 7.500, moet het voertuig in de VS worden geassembleerd – en over een periode van meerdere jaren moeten meer onderdelen van de auto uit de VS of een handelspartner komen .

Zo komen voertuigen in 2025 niet in aanmerking voor heffingskorting als hun mineralen van batterijen werden gewonnen, verwerkt of gerecycled door een ‘buitenlandse zorgwekkende entiteit’.

Critici hebben de nieuwe regels te ingewikkeld genoemd en gesuggereerd dat ze Amerikanen ervan konden weerhouden elektrisch te gaan rijden.

Meer in het algemeen zijn conservatieven doorgegaan met het maken van elektrische voertuigen tot een politieke bokszak.

Toen de Californische democratische regering Gavin Newsom de inwoners onlangs vroeg om energie te besparen, snauwden een aantal conservatieve commentatoren dat de staat die elektrische voertuigen wil verplichten, niet genoeg energie heeft om ze van stroom te voorzien.

‘Californië verbiedt voertuigen op benzine en kondigt vervolgens -d aan dat inwoners hun elektrische auto’s niet moeten opladen’, zegt radiopresentator Larry Elder, de Republikeinse kandidaat in de mislukte terugroeprace van vorig jaar om Newsom te vervangen.

Over het algemeen bleek uit onderzoek dat eind vorige maand werd gepubliceerd, dat een supermeerderheid van de Amerikanen – 66 tot 80 procent – een belangrijk beleid ter beperking van klimaatverandering steunde.

Echter, onderzoek gepubliceerd in Nature Communication ontdekte dat 80 tot 90 procent van de Amerikanen de populariteit van dergelijk beleid onderschatte.